Объявляем призеров викторины TV1000 Русское кино и Кино-Театр.Ру!

На дворе 21 декабря, а значит пришло время определить призеров викторины TV1000 Русское кино
и Кино-Театр.Ру
, которая проводилась в честь пятнадцатилетия канала.
Все это время вы пытались угадать правильные ответы, делились результатами в своих соцсетях и выигрывали промокоды на первый месяц просмотра онлайн-кинотеатра ViP Play со скидкой 99% за 1,99 руб. За все время правильно ответил на все вопросы и оставил свои электронные почты для розыгрыша суперпризов от ТV1000 Русское кино 141 человек. Каждому победителю был присвоен порядковый номер. Ниже представлен скриншот генератора случайных чисел и расшифровка. В ближайшее время со счастливчиками свяжутся организаторы конкурса для уточнения информации и передачи памятных призов.
69 – alina19****iko@mail.ru
125 – evelinabituk*******6@gmail.com
84 – ett***6@icloud.com
28 – venera1***@mail.ru
131 – cir***h@bk.ru
54 – nevgam*******dim@rambler.ru
33 – ele*******batyk@mail.ru
94 – an********girl@mail.ru
106 – li******anova@mail.ru
108 – dashen*******nshko@mail.ru
71 – vor******irill@mail.ru
27 – 792*****808@yandex.ru
52 – nadyash*********agka@yandex.ru
82 – mas*****9@mail.ru
30 – kosh******ur@mail.ru
Смотрите российское кино вместе с нами в новом году!
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