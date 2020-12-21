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Объявляем призеров викторины TV1000 Русское кино и Кино-Театр.Ру!

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Конкурсы >>
21 декабря 2020
На дворе 21 декабря, а значит пришло время определить призеров викторины TV1000 Русское кино и Кино-Театр.Ру, которая проводилась в честь пятнадцатилетия канала.

Все это время вы пытались угадать правильные ответы, делились результатами в своих соцсетях и выигрывали промокоды на первый месяц просмотра онлайн-кинотеатра ViP Play со скидкой 99% за 1,99 руб. За все время правильно ответил на все вопросы и оставил свои электронные почты для розыгрыша суперпризов от ТV1000 Русское кино 141 человек. Каждому победителю был присвоен порядковый номер. Ниже представлен скриншот генератора случайных чисел и расшифровка. В ближайшее время со счастливчиками свяжутся организаторы конкурса для уточнения информации и передачи памятных призов.

Объявляем призеров викторины TV1000 Русское кино и Кино-Театр.Ру!


69 – alina19****iko@mail.ru

125 – evelinabituk*******6@gmail.com

84 – ett***6@icloud.com

28 – venera1***@mail.ru

131 – cir***h@bk.ru

54 – nevgam*******dim@rambler.ru

33 – ele*******batyk@mail.ru

94 – an********girl@mail.ru

106 – li******anova@mail.ru

108 – dashen*******nshko@mail.ru

71 – vor******irill@mail.ru

27 – 792*****808@yandex.ru

52 – nadyash*********agka@yandex.ru

82 – mas*****9@mail.ru

30 – kosh******ur@mail.ru


Смотрите российское кино вместе с нами в новом году!
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