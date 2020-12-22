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Итоги года-2020: Украинская киноиндустрия на карантине

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22 декабря 2020
Уходящий 2020-й год стал годом испытаний для мировой киноиндустрии. И украинское кино не исключение – как зрителям массовой аудитории, так и фестивальной пришлось адаптироваться к онлайн-формату. В этом тексте собраны итоги киногода-2020 в Украине.

Итоги года-2020: Украинская киноиндустрия на карантине
фото: Кадр из фильма "Мои мысли тихие"



Прокат и кассовые сборы

Январь для украинского кино начался бодро: с кинотеатрального релиза хитовой, хотя и артовой картины «Мои мысли тихие» Антонио Лукича. В 2019 году фильм завоевал ряд призов на украинских и международных кинофестивалях (например, в Карловых Варах), а в начале этого года победно показал себя в кассовых сборах. Фильм, который рассказывает о звукорежиссере Вадиме, поехавшем на Западную Украину вместе со своей мамой записывать звуки редких животных, обошелся создателям в 9,2 млн грн (из них – 8,9 – госбюджет), а собрал в кинотеатрах за месяц проката 9,4 млн грн Это редкий пример, когда инди-продукту удалось заработать в прокате столько же денег, сколько ушло на его производство.

Для сравнения приведем другие цифры. При полном государственном финансировании в 60 млн грн работа Кристины Сиволап «Віддана» заработала в кинотеатрах всего 6 млн грн. При этом, картина представляет собой роскошную костюмную драму по роману культовой украинской писательницы Софии Андрухович с яркими женскими персонажами. «Віддана» вышла в прокат также в январе. Уже в феврале украинские зрители могли посмотреть в кино военную драму Тимура Ященко «Черкассы». В ней речь идет о первых днях украинско-российского конфликта с точки зрения украинского военного флота. Многие зрители были впечатлены зрелищем и выходили из кинозала со слезами на глазах, но при бюджете фильма в 40 млн грн лента собрала в прокате всего 5,8 млн грн.

Потом настал период пандемии в связи с коронавирусом, что привело к целому ряду реформенных событий в киноиндустрии. Кинотеатры закрыли 17 марта вместе с остальными учреждениями культуры, а вернуться к работе позволили одним из последних, в июле. На показах в карантинном режиме продавались билеты только на половину мест. Между зрителями должна быть дистанция в полтора метра, для чего залы поделили как шахматную доску - по бокам, а также сверху и снизу зрительских мест должны быть пустые кресла.

В августе на украинские киноэкраны вышел исторический эпос «Толока» Михаила Ильенко, который снят по мотивам баллады Тараса Шевченко о Катерине, в которую влюбились трое казаков. Девушка позволила сделать выбор судьбе и пообещала, что выйдет замуж за того, кто освободит из плена ее брата. Премьера фильма должна была состояться еще в 2014 году, но по разным причинам была перенесена на 2020 год. В марте состоялся допремьерный показ, однако украинские зрители не успели увидеть киноленту на большом экране из-за начала карантина. Ожидаемо «Толока» показала низкий результат в кассовых сборах, собрав за первую неделю всего 277 715 грн.

Не смотря на неутешительные цифры, все же стоит отметить, что украинские зрители проявляют интерес к местному кино и с охотой ходят на национальные премьеры.

Итоги года-2020: Украинская киноиндустрия на карантине
фото: Кадр из фильма "Гуцулка Ксеня"



Онлайн против офлайна

По разным оценкам в 2019 году рост легальных онлайн-просмотров в Украине составлял 15-20 процентов. Во время карантина онлайн-платформы, безусловно, увеличили свою аудиторию, в частности это отразилось и на украинском кино.

Уже 13 марта на платформе Takflix.com появилась драма Марыси Никитюк «Когда падают деревья». Украинский фильм-участник Берлинале был в доступе до конца апреля. Для режиссерки это первый полнометражный фильм. Также на Takflix.com можно было просмотреть коммунальную трагикомедию Надежды Парфан «Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго», мюзикл Елены Демьяненко «Гуцулка Ксеня» и мокьюментари Корнея Грицюка «2020. Безлюдная страна». Стриминговая платформа для легального просмотра нового украинского кино Takflix.com опередила потребность пользователей в домашнем просмотре кино буквально на три месяца - платформа начала работать 31 декабря 2019.

Также во время карантина повысился спрос на OLL.TV – украинский легальный сервис Интернет-телевидения, где можно просмотреть не только тв-каналы, но и фильмы и сериалы онлайн. Этой весной на нем вышли в диджитал-релизах украинские хиты прошлого года – «Мои мысли тихие» и «Домой».

Также в Украине популярны и гибридные формы просмотра кино. Во Львове, например, был создан уличный автокинотеатр. Показ фильмов устроили на крыше парковки местного торгового центра. Кино под открытым небом организовали четверо товарищей. Идея появилась в первые дни карантина. Это одно из немногих развлечений, к тому же безопасное и доступное - билет для одной машины стоит 200 гривен. С персоналом автокинотеатра зритель не контактирует. Проверяют электронные билеты при въезде на парковку через закрытое окно.

Итоги года-2020: Украинская киноиндустрия на карантине
фото: Кадр из фильма "Плохие дороги"


Фестивали

Из-за пандемии с марта на конец апреля было перенесено одно из важнейших ежегодных киномероприятий – кинофестиваль Docudays UA. Он стал первой ласточкой в Украине, запустившей переход фестивального движения в онлайн-режим. В течение двух недель фестиваль провел 45 онлайн-трансляций правозащитных мероприятий, мастерских документалистики. Каждый вечер зрителей ждала новая серия «Деревни» от выдающейся французской режиссерки Клер Симон. Также можно было посмотреть более 50 полнометражных и короткометражных лент в бесплатном доступе до 10 мая на платформе DOCU / SPACE.

Кинофестиваль «Молодость» (один из старейших кинофорумов страны) все же удалось провести в физическом формате в августе, когда карантинные меры были ослаблены. Но вот уже Одесский кинофестиваль не был проведен в июле, в Одессе, как и положено, а переместился в конец сентября в онлайн. Организаторы не смогли провести офлайн и кинофестиваль Kharkiv MeetDocs в Харькове в октябре, потому что Харьков к тому моменту попал в «красную карантинную зону», все фильмы были выложены в открытый доступ на сайт фестиваля.

Тем не менее, открытиями фестивального движения в этом году стали документальный роуд-муви «Зарваниця» Романа Химея и Яремы Малащука про паломничество православных христиан на Западную Украину к святыне, а также короткометражный хоррор Станислава Битюцкого «Нетерпимость» о ведьме и священнике и короткометражный арт-триллер «На пути назад» Мыколы Ридного о процессе декоммунизации в музее.

Были фестивальные победы и на мировом уровне. Так, фильм «Плохие дороги» Натальи Ворожбит получил специальный приз за «новаторский язык» на Венецианском кинофестивале. Картина рассказывает о ситуации на Донбассе в духе самых жестких режиссеров современности – Сергея Лозницы и Валерии Гай Германики. А сейчас к «оскаровской» гонке готовится другой фильм, получивший награду в Венеции год назад, – «Атлантида» Валентина Васяновича.

Итоги года-2020: Украинская киноиндустрия на карантине
фото: Кадр из фильма "Нереальный КОПец"


Планы на 2021

Правительством Украины в госбюджете на 2020 год на развитие кинематографической отрасли было предусмотрено около 750 млн грн. Однако в связи с карантинными мероприятиями и секвестром бюджета весь бюджет Госкино на кинопроизводство был уменьшен до 450 млн грн. В будущем году государственные планы на украинское кино более грандиозны. Министерство культуры и информационной политики намерено заложить в бюджет 1 млрд грн на финансирование украинского кинематографа.

Немало украинских режиссеров подготовили к показу свои работы в 2021 году. По меньшей мере четыре украинские ленты появятся в кинотеатрах после Нового года. Прямо 1 января выйдет в прокат украинская полицейская комедия «Нереальный КОПец». В центре сюжета — сын главы полиции Василий Бурундяк. Отец-Бурундяк вынужден вернуть сына из Америки и устроить его патрульным в управление полиции в Одессе. Напарником Василия становится строгий лейтенант Богдан Громов, который должен подготовить мальчика к Полицейскому чемпионату Украины.

Ко Дню Святого Валентина в прокате появится комедийное роуд-муви «Поцелуй на миллион» – дебютный полнометражный фильм украинского режиссера Дмитрия Авдеева. По сюжету выпускник университета вместе с двумя друзьями пускается вдогонку за популярной красавицей-блогером. Главной целью становится убедить маму, что блогерша – его девушка. Следом за этим фильмом в украинский прокат выйдет еще одна комедия – «Янтарные копы». В центре повествования окажется жизнь патрульного Максима. Он еще с детства мечтал следить за правопорядком, чтобы делать мир безопасным и справедливым. Все шло по его плану, пока журналисты не застукали Максима с напарницей в неуставной ситуации в рабочее время. После этого Максима переводят из Киева в поселок глубоко в житомирских лесах. Там он и его новый напарник Богдан переходят дорогу янтарной мафии.

Словом, киношная жизнь в Украине продолжается и в карантинных условиях.

Наталия Серебрякова
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№ 1
Господин полковник   22.12.2020 - 15:47
Судя по неутешительным цифрам, украинские зрители не проявляют интерес к местному кино и с неохотой ходят на национальные премьеры. читать далее>>
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АтлантидаГуцулка КсеняДомойКогда падают деревьяМои мысли тихиеПлохие дорогиЧеркассы

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Итоги года-2020: Украинская киноиндустрия на карантине фотографии
Итоги года-2020: Украинская киноиндустрия на карантине фотографии
Итоги года-2020: Украинская киноиндустрия на карантине фотографии
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