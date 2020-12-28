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Получи постер фильма «Огонь»

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28 декабря 2020
Продолжается прокат фильма-катастрофы «Огонь», героической истории о пожарных и спасателях. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии.

Мы начинаем розыгрыш постера фильма — с автографами режиссёра Алексея Нужного и актеров Константина Хабенского, Стаси Милославской,Романа Курцына , Антона Богданова, Виктора Добронравова, Бориса Дергачева!

Получи постер фильма «Огонь»

Для участия в конкурсе сделайте его репост в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Огонь» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Итоги подведем 3 января, выбрав победителя случайным образом! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Приз отправляется только по России.

Удачи — теперь уже в Новом году!

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Антон БогдановБорис ДергачевВиктор ДобронравовРоман КурцынСтася МилославскаяАлексей НужныйКонстантин Хабенский
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