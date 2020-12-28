Получи постер фильма «Огонь»

Продолжается прокат фильма-катастрофы «Огонь
», героической истории о пожарных и спасателях. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии.
Мы начинаем розыгрыш постера фильма — с автографами режиссёра Алексея Нужного
и актеров Константина Хабенского
, Стаси Милославской
,Романа Курцына
, Антона Богданова
, Виктора Добронравова
, Бориса Дергачева
!
Для участия в конкурсе сделайте его репост в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Огонь» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Итоги подведем 3 января, выбрав победителя случайным образом! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Приз отправляется только по России.
Удачи — теперь уже в Новом году!
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