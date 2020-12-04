Больше надежд нету: Питчинг дебютных проектов в Министерстве культуры РФ

Министерство культуры РФ опубликовало список проектов дебютных фильмов, которые будут поддержаны до конца этого тяжелого 2020 года. Всего в этом году на поддержку претендовали 172 проекта, чьи создатели как минимум правильно оформили документы. До питчинга, правда, дошли только 60, из которых немалое количество – это по сути проекты детских фильмов, странным образом не дошедшие ни до соответствующего питчинга Минкультуры РФ, ни до тематического – в Фонде кино, который проходил в начале ноября. Из 60 дебютантов поддержку получили 20, еще три отправлены в резерв. Решение экспертного совета в этом году почти не вызывает вопросов – поддержали действительно в основном лучшие. Только вот стоило ли в таком случае допускать до защиты именно эти 60, которые отчасти повторяют друг друга – в том числе, кстати, и в плане художественных руководителей – большой вопрос. Тем не менее ниже представлен список всех получателей последней господдержки ковидного 2020-го – в соответствии с экспертным рейтингом. И тех, кто в итоге деньги не получил, – традиционно по алфавиту.
Успешный фестивальный режиссерско-продюсерский дуэт в лице Германа-младшего и Артема Васильева и глава студии «ВИШ Медиа» Анна Шалашина отправляют покорять поле игрового кино документалистку Александру Лихачеву. Ее проект также основан на реальной истории – призера Паралимпийских Игр, дзюдоиста Олега Крецула, который больше 20 лет назад после автокатастрофы, где погибла его жена, потерял зрение. Но картина не будет классической спортивной драмой о том, как Олег, несмотря ни на что, снова стал чемпионом, а, скорее, историей удивительной мужской дружбы – тренером Крецула стал почти его ровесник, совсем иной по характеру Виталий Глигор. Именно он, как говорит Лихачева, и будет главным героем ленты. Планируется, что Глигора сыграет Александр Кузнецов. Роль Виталия исполнит петербургский актер Амин Хуратов, который также занимается дзюдо.
После сериала «Полет», который уже успел получить гран-при престижного международного смотра Serial Killer и должен выйти в России в середине января 2021 года, продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов решили продолжить сотрудничество с начинающим режиссером Петром Тодоровский и снять уже полнометражный фильм с модным сейчас словом «человек» в названии. Как рассказывает явно погруженный в проект режиссер, главный герой картины страдает от пустоты жизни, но однажды совершает смелый поступок и спасает девушку – конечно, в надежде на то, что теперь точно все изменится. Но девушка все равно погибает, герой идет в волонтеры «Лизы Алерт» и фонда помощи раковым больным, но далеко не все пропавшие люди находятся, и не все обладатели смертельного диагноза выживают. Внешнее бессилие вкупе с внутренней силой приводят героя к депрессии и обрушению собственной жизни. Съемки картины начнутся в следующем году, а прокат запланирован на конец 2021–начало 2022 года.
СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ, компания «План 9»
Режиссер – Олег Уразайкин, художественный руководитель – Алексей Попогребский
Недешевый по меркам дебюта, сложнопостановочный научно-фантастический триллер документалиста Олега Уразайкина в этом году уже участвовал в питчинге Фонда кино, но денег там не получил. Речь в фильме пойдет о космонавте Максиме Бортникове (его роль исполнит Александр Кузнецов), который оказался один в космосе после аварии. С ним связывается оператор Анна и предлагает доставить его на корабль со спасательной капсулой. Максиму придется пройти множество испытаний, прежде чем он узнает, кем на самом деле является Анна и почему она помогла ему выжить. Оператором выступит Федор Лясс, а консультантом – Сергей Астахов, работавший над «Временем первых» и «Салют-7», и настоящие космонавты. Продюсирует картину Роман Борисевич.
фото: Олег Уразайкин на питчинге с проектом "Падение"
КАНИКУЛЫ, компания «Форест-Фильм»
Режиссер – Анна Кузнецова, художественный руководитель – Борис Хлебников
История о школьном театральном кружке из Калуги, который приезжает на фестиваль самодеятельности в Сочи вместе с молодой учительницей и завучем, поначалу ненавидящими друг друга. В среде подростков – первая любовь и отчаянный булинг, в среде взрослых – уже даже не выяснение отношений между собой, а противостояние конъюнктуре «уважаемого» жюри и выбор между тем, чтобы сказать детям правду или ее завуалировать, чтобы не подвергнуть травмирующему опыту поражений. Кузнецова, как говорит продюсер, была любимой ученицей Бориса Хлебникова. Для Натальи Дрозд, на протяжении многих лет работающей в студии СТВ Сергея Сельянова, это будет первый самостоятельный продюсерский проект.
фото: Презентация проекта "Каникулы"
СКОРО КОНЧИТСЯ ЛЕТО, компания «Кино Культ»
Режиссер – Яна Скопина, художественный руководитель – Федор Бондарчук
Музыкальная трагикомедия выпускницы Сергея Соловьева Яны Скопиной, которая, как говорит худрук Бондарчук, долго искала выход на питчинг Министерства культуры, но наконец нашла, причем, как мы видим, успешно. Некоторые члены экспертного совета признавались, что, читая сценарий, написанный самой Яной, плакали – в хорошем смысле. Действие картины происходит летом 1990-го в Казахстане, откуда родом сама режиссер. 16-летний подросток пытается добиться признания отца и начинает заниматься гипнозом, переживая свое последнее «детское» лето, волею судьбы ставшее и последним летом кумира молодежи Виктора Цоя, и условно благостного Союза Советских Социалистических Республик. В фильме будут заняты в основном непрофессиональные молодоые актеры, а музыку, которая здесь, безусловно, будет очень важна, напишет дочь режиссера «Ассы» – один из самых востребованных кинокомпозиторов Анна Друбич.
Еще один проект, который фигурировал и на других питчингах этого года, – режиссерский кинодебют обладателя премии «Золотая маска» Алексея Франдетти. Правда, со времен сентябрьского питчинга он немного подрос в бюджете – от 60 до 90 млн рублей, но, не теряя оптимизма, автор еще сохранил надежды на съемки в Берлине. Это история женщины и танца, который олицетворяет не только парадигму отношений, но и эпох. В главной роли – Екатерина Вилкова, за музыкальную часть отвечает все та же Анна Друбич, за визуальную – Ксения Середа. Главный референс – «Бал» Этторе Сколы, только здесь музыкально-танцевальная часть займет 20% хронометража.
фото: Презентация проекта "Она танцует"
ТУНДРА БЛЮЗ, кинокомпания «Этнофонд»
Режиссер – Андрей Редькин, художественный руководитель – Андрей Звягинцев
Первый игровой полный метр документалист Андрей Редькин снимет под присмотром главного российского режиссера Андрея Звягинцева, в этом году выступившего худруком сразу двух дебютов (второму, о котором речь ниже, деньги не дали). Это драма о конфликте ментальностей – коренных населений и добытчиков полезных ископаемых. Популярный американский сюжет, кажется, только сейчас находит осмысление в отечественном кино – Редькин собирается рассказать о жителях тундры и нефтяниках, о чем, как говорит, сам знает не понаслышке. Продюсером проекта выступает Влад Кеткович.
фото: Владислав Кеткович, Андрей Редькин, Андрей Звягинцев, проект "Тундра блюз"
АДА, Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
Режиссер – Станислав Светлов, художественный руководитель – Владимир Меньшов
Еще одна история о взаимоотношениях матери и дочери, живущих в маленьком городке. Девочка Ада постоянно ждет возвращения отца на причале, но долгое время не знает трагическую правду о своем папе. Ее тщательно скрывает мать в надежде уберечь дочь от психологической травмы. Но травм в подростковой жизни достаточно. Когда девочка узнает о том, что мать встречается с ее классным руководителем, то убегает из дома, бунтуя против окружающей несправедливой действительности.
ЭКСПРЕСС, компания «Марс Медиа Энтертейнмент»
Режиссер – Руслан Братов, художественный руководитель – Борис Хлебников
Режиссер самой яркой короткометражки 2017-го «Лалай-балалай» начал работу над своим первым полным метром практически сразу же после той победы на «Кинотавре». Фильм продюсерская компания «Стереотактик» собиралась снимать еще в прошлом году, но так и не начала. Сейчас студия нашла партнера в лице Рубена Дишдишяна и уже полностью готова к съемкам. Картина расскажет о молодых жителях Черкесска – родного города режиссера. Сосланов Саша или, как его называют друзья – «Сос» – никогда не унывает и, когда жизнь уже, кажется, идет в тартарары, делает «Экспресс»-ставку небольшой суммы на цепь выигрышей. Срабатывает она крайне редко, предугадать результат почти невозможно, но если такое случается, выигрыш невероятен. Когда это везение случается с Сашей, он вдруг теряет свой билет. У него есть только три дня, чтобы его найти, а заодно и обрести счастье.
фото: Презентация проекта "Экспресс"
КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ, Кинокомпания «Инвада Фильм»
Режиссер – Светлана Самошина, художественный руководитель – Андрей Прошкин
Дебют выпускницы мастерской Бакура Бакурадзе в Московской школе нового кино Светланы Самошиной по сценарию Наталии Мещаниновой также расскажет о детско-родительских отношениях и о том, «как просто неосознанно разрушить жизнь собственного ребенка». В отличие от «Ады» здесь мать много лет говорила дочери о смерти отца, чтобы не допустить их общения. Но правда все равно всплывает. Съемки картины пройдут в Карелии, Санкт-Петербурге и Москве. Участие в фильме уже подтвердили Александр Яценко и Анна Шепелева.
АКВАРИУМ, студия «Слон»
Режиссер – Илья Шагалов, художественный руководитель – Алексей Герман-мл.
Илья Шагалов – художник видеоарта, успешно работающий в «Гоголь-центре» – свой первый полный метр снимет по сценарию Дмитрия Константинова. Это будет кино о выборе. Отличный врач и прекрасный семьянин вдруг становится изгоем в обществе – ему приходится выбирать между давней любовью и нынешним семейным благополучием. В картине столкнутся узнаваемая реальность и футуризм, большой акцент также будет сделан на электронную музыку.
фото: Презентация проекта "Аквариум"
ВЕТА, Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
Режиссер – Анастасия Венкова, художественный руководитель – Сергей Соловьев
Главная героиня – студентка актерского факультета, которая хочет оставить след в искусстве, а заодно, разумеется, через творчество найти себя. В фильме обещают настоящую любовь, предательство и боль, через которые придется пройти девушке. Участие в картине подтверидили Анфиса Черных, Аглая Тарасова, Анатолий Белый, Владимир Кошевой. Художником-постановщиком выступит обладатель премии «Золотая маска» Тимофей Рябушинский.
Еще одна история постижения себя через творчество, только с героиней постарше. Прима-балерина собирается отыграть свой последний спектакль, который ставит ее муж, подозревающий ее в измене. Кажется, это становится началом конца – героине придется пережить боль предательства и даже психиатрическую клинику, но она не сдается и ищет новые мотивы для своей жизни. Проект станет первым полнометражным фильмом чемпиона мира по фигурному катанию Максима Шабалина, до этого уже снимавшего короткометражку «Умри, Джульетта!». Главную роль в картине исполнит жена фигуриста, актриса Ирина Гринева. Пару ей составит Алексей Вертков.
МИТТЕЛЬМАРШ, творческо-производственное объединение «Рок»
Режиссер Софья Меледина, художественный руководитель – Алексей Учитель
Драмеди о том, как трое молодых петербуржцев охраняют культурное наследие города. Каждый из них при этом преследует собственные цели. Худрук, а по совместительству и продюсер проекта Алексей Учитель утверждает, что это озорной и оригинальный проект о поколении начала XXI века. Как и положено для картины с таким сюжетом, в ней будет много Санкт-Петербурга. Одну из ролей в фильме сыграет Василиса Перелыгина, известная по «Дылде» Кантемира Балагова. Художником-постановщиком выступит Петр Балабанов, и это будет его первый большой проект.
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ, компания «Искусство для людей»
Режиссер – Виктор Рыжаков, художественный руководитель – Джаник Файзиев
Кинодебют худрука театра «Современник» Виктора Рыжакова расскажет о матери и сыне, которые в родительскую субботу отправляются на кладбище, чтобы почтить память предков. Но все идет не совсем по плану матери, а само путешествие неожиданно становится поводом для непростого разговора между представителями разных поколений. Главные роли исполнят Александр Паль и Агриппина Стеклова. Продюсерами картины выступают Никита Владимиров и Леонид Ярмольник.
Продюсер Катерина Михайлова, в этом году выпустившая арт «Город уснул» и фильм Твердовского «Конференция» про заложников «Норд-Оста», наконец запускает, как говорит, «светлое и позитивное кино». История взросления подростка Саши, который окончил школу и собирается поступить в университет. Саша не самостоятелен, привязан к матери и боится отношений, но все меняется, когда он встречает необычную девушку Женю и проходит испытание первой любовью.
фото: Презентация проекта "Страна Саша"
У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ, Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
Режиссер – Александр Зачиняев, художественный руководитель – Карен Шахназаров
Актер Александр Зачиняев сам написал сценарий для своего режиссерского дебюта — историю на старомодную нынче тему ответственности на примере трех поколений. Герои будущей картины — подросток, который не может смириться с гибелью отца, отец — молодой мужчина, совершивший проступок, и дед, который уже знает цену жизни. Авторы обещают семейное кино, действие которого, как понятно из названия, будет происходить в условиях аскетичного Севера.
ЧЕКАГО, киностудия «Ветер перемен»
Режиссер – Николай Рыбников, художественный руководитель – Валерий Ахадов
Единственный региональный проект, поддержанный по результатам этого питчинга. Снимут его ребята из Хакассии, а речь в нем пойдет о вовлечении молодежи в наркопреступления. Действие происходит в темной провинции, городишке, через который проходит наркотраффик из Средней Азии. В фильме обещают много рэпа и уже ведут переговоры о покупке треков у известных музыкантов.
фото: Презентация дебютных проектов в Министерстве культуры РФ
ПРОЕКТЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ В РЕЗЕРВ
РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ, компания «Арк Пикчерз»
Режиссер – Амир Исаев, художественный руководитель – Константин Фам
Бюджетный сай-фай про двух братьев, которые создают стартап по копированию человеческого сознания. Все бы ничего, но один из братьев влюбляется в жену другого, копирует ее сознание и внушает ей, что он и есть ее настоящий муж. На одну из ролей уже утвержден Данила Якушев.
Сказка про 12-летнюю девочку, переживающую кризис взросления и творчества – она учится в художественной школе, но не верит в свои способности. Девочка создает куклу-мотанку (не путать с вуду), олицетворяющую женскую инициацию, и эта кукла порой помогает ей справиться со сложными ситуациями, а порой – наоборот. Сценарий написал Андрей Рубанов.
фото: Презентация проекта "Девка-баба"
ЛЕНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ, компания «САШ-МУВИ»
Режиссер – Екатерина Вещева, художественный руководитель – Андрей Кончаловский
Работавшая вторым режиссером на фильме «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» Екатерина Вещева решила начать самостоятельную карьеру и выбрала для дебюта сценарий Елены Киселевой, написавшей для Кончаловского и «Тряпицына», и «Рай». Речь в фильме идет о решительной Лене, которая живет с таджиком, нелегальным мигрантом Максудом. Они не могут зарегистрировать брак, потому что у Максуда нет паспорта. В попытке сделать документ пара выходит на криминальных авторитетов, которые, конечно, в обмен предлагают поработать на них. На роль Лены уже согласилась Анна Уколова, исполнителя роли Максуда пока нет, но известно, что в других ролях будут задействованы Алексей Агранович, Кристина Бабушкина и Сабина Ахмедова.
ПРОЕКТЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ
А ПОТОМ… ТЫ ВЗРОСЛЕЕШЬ, компания «Хижина-фильм»
Режиссер – Александра Бочарова, художественный руководитель – Джаник Файзиев
Проект про 6-летнего мальчика, который хочет поскорее вырасти и стать блогером, но родители отказываются покупать ему телефон, так что мальчику приходится фиксировать свою жизнь на воображаемую камеру. В числе референсов – «Один дома» и «Бумажная луна».
фото: Презентация проекта "А потом ты...взрослеешь"
БЕЛЫЙ ПАРОХОД, Студия Творческих Инициатив «Открытие»
Режиссер – Инга Шепелёва, художественный руководитель – Алексей Попогребский
Мистическая драма с элементами бытовой магии рассказывает о любви якутской учительницы-хормейстера и русского директора музыкальной школы, причем эта поздняя любовь происходит на фоне Перестройки в стране. Шепелёва – родом из Якутии, выпускница курса Алексея Попогребского МШНК. Планировалось, что главные роли сыграют непрофессиональные актеры.
Артист Московского Губернского театра под присмотром своего худрука решил дебютировать в кино с детективным триллером, где главный герой в результате аварии теряет память и жену, а потом заключает сделку со злом, чтобы восстановить события, приведшие к катастрофе. В дримкасте проекта со «свежей» идеей был замечен Хавьер Бардем.
фото: Презентация проекта "Ближе, чем ты думаешь"
БОКСИРУЮЩИЙ, компания «Телемеждународник»
Режиссер – Кристина Кутчер, художественный руководитель – Ким Дружинин
Спортивная драма про боксера, который чуть не сошел с тропы здоровья на путь криминала, но вовремя был остановлен тренером, поставившим его перед выбором: либо спорт, либо улица. В референсах – «Бой с тенью» и «Левша».
Детское кино про двух школьников Сашу и Димона, которые встречаются с необыкновенной девочкой Валентиной. Она реально с другой планеты.
ГДЕ-ТО ТАМ НА ЗЕМЛЕ, компания «Саянфильм»
Режиссер – Василий Буйлов, художественный руководитель – Владимир Хотиненко
Социальная драма о потерявшейся в тайге паре, из которой выжила только девушка. Спустя восемь лет она пишет книгу о тех событиях, а параллельно рассказывается эта же история глазами главы поисково-спасательной операции. Картину планировала делать красноярская компания, а снимать в ней актеров местных театров.
фото: Презентация дебютных проектов в Министерстве культуры РФ
ГЕРАСКИНЫ В РЕЖИМЕ НЕРЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, киностудия «Грибной дождь»
Режиссер – Анна Троянская, художественный руководитель – Александр Прошкин
«Динамичное, приключенческое и философское кино для тинейджеров» о том, как родители отправили брата и сестру в провинцию, где нет интернета, так что детям пришлось развлекаться расследованием дела о пропавшей тетушкиной табакерке. В роли тети создатели видят Светлану Крючкову.
Еще одна детская комедия про довюродных братьев – избалованного городского мальчика и хозяйственного деревенского. В какой-то момент на голове первого оказывается горшок, с которым он и ходит весь фильм, само собой, вместе сбратом попадая в нелепые и забавные ситуации.
ДЕВУШКА-ОБЕЗЬЯНА, компания «АБС»
Режиссер – Динара Абдрашитова, художественный руководитель – Татьяна Воронецкая
Трагикомедия про девушку, которая целый год просидела на дереве, чтобы остановить вырубку леса. Авторы считают, что тема очень актуальная, потому что «жизнь на дереве – это прообраз современной удаленки».
фото: Презентация проекта "Коронный номер"
КОРОННЫЙ НОМЕР, продюсерский центр «Молодежные инициативы»
Режиссер – Дарья Серенко, художественный руководитель – Валерий Ахадов
После смерти Георгия о нем никто не грустит, кроме его внучки. Все из-за того, что сам Георгий при жизни особо никем не интересовался, кроме себя и цирка, в который он был влюблен. Так он и оказался затерянным между миром мертвых и живых, и найти успокоение ему поможет только внучка. В роли дедушки заявлен Валерий Гаркалин.
КОНЧИЛОСЬ ЛЕТО, студия «Пассажир»
Режиссер – Наталья Постовалова , художественный руководитель – Владимир Хотиненко
Драма о непростой жизни в деревне образца 1997 года, хотя, как утверждает режиссер, она же автор сценария, – ничего там особо и не изменилось. В центре сюжета – 13-летний подросток и его мама, актеров-подростков ищут среди реальных деревенских ребят.
КРУЖЕВНАЯ ДУША, Продюсерский киноцентр Даши Пиголициной
Режиссер – Фаина Пиголицына, художественный руководитель – Александр Носовский
Написавшая сценарий по собственным книжкам, которые, как она утверждает, пользуются активным спросом, режиссер хочет снять фильм про Наталью Гончарову, потому что «надоело слушать гадости» про жену Пушкина. На бюджет замахнулась серьезный – 700 млн рублей.
Уже дебютировавшая в режиссуре с несколькими короткометражками Рунцова хочет снять детский фильм, в который, в частности, войдет ее картина «Теленок» с Михаилом Пореченковым в главной роли. Он же выступает и одним из продюсеров проекта, рассказывающего о девочке, уверенной, что ее детство закончится, как только она пойдет в первый класс. Чтобы как-то поддержать главную героиню ее взрослые близкие и рассказывают ей разные «маленькие истории».
История трех братьев, которые ведут счастливую раздолбайскую жизнь, пока их мама не сообщает, что собирается приехать к ним в гости и наконец познакомиться с их невестами, которых, естественно, нет. Но так как маму огорчать нельзя, братья в срочном порядке ищут идеальных кандидаток для знакомства с родительницей. В роли братьев видят Виктора Добронравова, Александра Паля и Семена Трескунова. В роли мамы – Алису Фрейндлих, а в роли подружки будущих невест – Варвару Шмыкову, а в роли одной из достойных девушек – Лизу Арзамасову.
фото: Презентация проекта "Маму нельзя огорчать"
МЕНЯ ЗДЕСЬ НЕТ, компания «Гамма-продакшн»
Режиссер – Валентина Бойкова, художественный руководитель – Юрий Арабов
Драма о женщине Вере, потерявшей мужа и собирающейся уйти в мир иной вслед за ним. В этот тяжелый момент к ней приезжает сестра Вероника, которая привыкла жить «на полную катушку», однако Вера узнает, что Вероника смертельно больна.
МИКУЛАЙ, компания «Кинофест»
Режиссер – Ильшат Рахимов, художественный руководитель – Тимур Бекмамбетов
Татарстанский режиссер собирается снять фильм-притчу про старика, ухаживающего за заброшенной деревней и спасающего самолеты. Так он хочет осветить проблему исчезования малых народов. В главной роли режиссер видит Виктора Сухорукова.
фото: Презентация проекта "Микулай"
МОЯ АФРИКА, Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн»
Режиссер – Олеся Кустова, художественный руководитель – Вера Сторожева
Копродукционная драма, которая должна была стать первым совместным проектом стран БРИКС, рассказывает о пианисте, который чуть не лишился слуха в Анголе и отказался затем от всех концертов в Африке. Тогда его жизнь спасла маленькая чернокожая девочка. Спустя годы он все-таки возвращается в Африку, чтобы дать благотворительный концерт в Анголе.
#НА_СЧАСТЬЕ, киностудия «АРТФИЛЬМ»
Режиссер – Екатерина Непомнящих, художественный руководитель – Илья Хотиненко
История девушек, которые ищут свой «кусок счастья». Героиня Лизы Арзамасовой – проницательная исследовательница малых народов Севера, «но при этом она не знает, как наладить отношения с людьми, далекими от вымирания». Также в картине сыграют Александра Ревенко и Виктория Рунцова. Первая исполнит роль сильной, волевой и боевой женщины, котоорая мечтает, чтобы ее принимали такой, какая она есть. А Рунцова сыграет девушку, у которой все хорошо только в Инстаграме, но счастье она ищет за пределами социальных сетей.
фото: Презентация проекта "#На_счастье"
НАЙДИ МЕНЯ, Студия «КиноПРОБА»
Режиссер – Мария Чернышева, художественный руководитель – Алла Сурикова
Проект о том, как человеку не потерять себя, несмотря на самые трагические обстоятельства. У матери пропала дочь и вместе с поисково-спасательным отрядом она пытается ее найти и не сойти с ума от горя.
О ЛЮБВИ, компания «Р.О.Д.»
Режиссер – Юрий Шаров, художественный руководитель – Вадим Верещагин
Мелодрама о первой любви и мальчике-музыканте Саше, который влюбляется в работницу санатория, где проводит лето. Лейтмотивом истории и в качестве музыкального сопровождения звучит «Орфей и Эвридика». В качестве референсов названы «Мулен Руж» и «Стиляги».
фото: Презентация проекта "Обычный человек"
ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК, компания «2020 ФИЛМС»
Режиссер – Яна Климова, художественный руководитель – Валерий Ахадов
Драма о выросшем в детдоме парне, который перед отъездом в Барселону вместе со своей девушкой неожиданно находит биологическую мать. Прибыль с будущего проката фильма создатели ленты планировали перевести в благотворительный фонд «Арифметика добра».
ОМИ, кинокомпания «СКРИН - ФИЛЬМ»
Режиссер – Дарья Биневская, художественный руководитель – Валерий Ахадов
Еще один проект самого популярного на нынешнем питчинге худрука Валерия Ахадова – семейная история о спасении медвежонка. В главной роли – собственно медвежонок. Спонсором проекта выступает компания «Росэнергоатом».
Драма с элементами триллера. У известного телеведущего похищают жену, она звонит ему из багажника машины, и семейной паре предстоит вспомнить всю свою жизнь, чтобы понять, кто ее мог похитить и как ее спасти. В качестве исполнителя главной роли режиссер видит Евгения Цыганова.
ОСЕНЬ, кинокомпания «Сказка»
Режиссер – Дмитрий Суворов, художественный руководитель – Владимир Котт
У Тани «черная полоса» – от нее уходит молодой человек, ее увольняют с работы и она идет работать официанткой, потому что ее еще к тому же и ограбили, лучшая подруга ее игнорирует, сама Таня начинает встречаться с женатым гинекологом, а параллельно думает, что скоро умрет. А все потому, что Тане исполнилось 30 и у нее начался экзистенциальный кризис. Несмотря на мрачность истории, в референсах режиссер-дебютант называет «Жасмин» Вуди Аллена и «Аквариум» Андреи Арнольд.
История жизни сценариста Виктора Пипы. Живущий в Америке сын не помнит и не хочет вспоминать своего русского отца, неудавшегося панк-рокера, оставшегося в Москве. Но череда разных обстоятельств все-таки сталкивает их вместе, и после ряда приключений они, конечно, вспоминают, что все-таки родные души.
ПЛАСТ, «Студия 12»
Режиссер – Станислав Сапачев, художественный руководитель – Владимир Хотиненко
Криминальная драма про двух друзей детства, которые занимаются незаконной добычей янтаря. Место действия – Калининград. В актерском составе – Владимир Вдовиченков, Кирилл Кяро и Сергей Маковецкий. Помимо «пласта» взрослых бандитских разборок в фильме есть еще и история девочки, у которой утонул отец.
фото: Презентация проекта "По ту сторону"
ПО ТУ СТОРОНУ, компания «Русское Возрождение»
Режиссер – Мария Едемская, художественный руководитель – Валерий Тодоровский
История войны двух подруг, одна из которых после пьяной вечеринки пишет, что другую изнасиловали, и даже делает на основе этого пьесу. Но на самом деле это не так, и теперь «жертва» пытается донести всем правду.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ, компания «Мувистарт»
Режиссер – Магдалена Кроули, художественный руководитель – Николай Лебедев
Создатели фильма по мотивам романа Достоевского хотят взглянуть на события глазами не Раскольникова, а других персонажей, в частности — Порфирия Петровича, на роль которого уже согласился актер Петр Рыков. История начнется как спин-офф. Родион приезжает в Петербург, его сестра Дуня устраивается на работу к Свидригайлову, у Мармеладовых в семье праздник, а Порфирий Петрович успешно трудится на должности следователя.
фото: Презентация проекта "Приключения Тимура в ауле"
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИМУРА В АУЛЕ, киностудия «Домбайфильм»
Режиссер – Ислам Сатыров, художественный руководитель – Индар Джендубаев
Напоминающий фильм «Спасибо деду за Победу» очередной детский проект про городского подростка-блогера, которого отправляют в аул к деду, почти не владеющему русским языком.
ПУГОВКА, киностудия «Киммерия»
Режиссер – Вячеслав Игнатов, художественный руководитель – Элла Манжеева
Еще один детский проект, состоящий из восьми новелл, отличающихся не только по жанру, но даже цветовому решению. История детской игрушки – зайца-барабанщика, – которая проходит через столетие и детей нескольких поколений. Съемки планируется проводить в Крыму.
Напоминающий «День дурака» и веб-сериал «Горе от ума» современный парафраз гоголевской комедии, правда, Хлестаков теперь блогер, попадающий в провинциальный город, где его принимают за проверяющего из Москвы. На главную роль утвержден актер Данил Стеклов.
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР, Студия «Артвидео»
Режиссер – Ольга Арлаускас, художественный руководитель – Бакур Бакурадзе
Документалисты Ольга Арлаускас и Никита Тихонов-Рау собираются выйти на поле игрового кино с основанной на реальных событиях историей парня, которого за воровство приговаривают к исправительным работам. Мать устраивает его отбывать наказание в элитном доме престарелых и инвалидов, где парень продолжает использовать в своих целях людей, многие из которых — старики с деменцией.
фото: Презентация проекта "Солнечный ветер"
СУПЕРДЕВОЧКА, Студия «Хлеб»
Режиссер – Юлия Волкова, художественный руководитель – Владимир Фенченко
Мелодрама про 27-летнюю «айтишницу», которая придумала голосового помощника, но сама избегает любого общения с людьми. Тем не менее ей надо стать счастливой и найти свою любовь, а для этого пройти курс женских тренингов.
СЦЕНАРИСТ, Студия «Гринсити»
Режиссер – Олег Филиппенко, художественный руководитель – Андрей Звягинцев
Черная комедия, как понятно из названия, про сценариста, который после премьеры пьет и рассказывает еще молодому и неопытному студенту ВГИКа о том, что написанный им текст в фильме безнадежно испортили, на самом деле автор хотел сказать другое. Что именно и будет показано в картине. В главной роли режиссеру видится Тимофей Трибунцев.
фото: Презентация дебютных проектов в Министерстве культуры РФ
ТАНЕЦ С ПЕПЛОМ, компания «Кинофест»
Режиссер – Инна Сопина, художественный руководитель – Владимир Котт
Еще одна трагически-хореографическая история о взаимоотношениях матери и дочери. Увлеченная работой лейтенант и мать-одиночка еще пытается строить личную жизнь в ущерб отношениям с 14-летней дочерью, которая мечтает стать балериной. Через трагедию спустя годы они обе все-таки приходят к успеху и взаимопониманию.
Авантюрная комедия про трех молодых креативщиков, разработавших хитроумный план по предотвращению преступления. На всё про всё у них есть только один – обеденный – час.
ФИКТИВНЫЙ БРАК, компания «Мотор фильм студия»
Режиссер – Анастасия Сафронова, художественный руководитель – Джаник Файзиев
Лирическая комедия про девушку-палеонтолога (в ее роли видят Лизу Арзамасову), которая уверена, что ее жизнь не складывается из-за слишком большого носа. Однажды ей встречается карьерист, предлагающий фиктивный брак в обмен на финансовую помощь, необходимую для ринопластики. В общем, дело Сергея Никоненко и его комедии «Не хочу жениться!» живет.
обсуждение >>