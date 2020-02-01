Весь «Новый Папа» за один день

8 февраля
в Москве Amediateka
и КАРО.Арт
покажут на большом экране киноцентра «Октябрь» все эпизоды сериала «Новый Папа
». В рамках марафона состоится российская премьера финальной серии. Самый провокационный проект о внутренней кухне Ватикана представят и обсудят со зрителями киновед Всеволод Коршунов
и кинокритик Егор Москвитин
.
Кино-Театр.Ру
начинает розыгрыш двух пар билетов на это событие! Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Новый Папа» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом 6 февраля
. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
Ждём ваши письма, удачи!
Подробности акции и расписание мероприятия в киноцентре «Октябрь» на сайте КАРО.Арт
.