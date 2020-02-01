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Весь «Новый Папа» за один день

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Конкурсы >>
1 февраля 2020
8 февраля в Москве Amediateka и КАРО.Арт покажут на большом экране киноцентра «Октябрь» все эпизоды сериала «Новый Папа». В рамках марафона состоится российская премьера финальной серии. Самый провокационный проект о внутренней кухне Ватикана представят и обсудят со зрителями киновед Всеволод Коршунов и кинокритик Егор Москвитин.

Весь «Новый Папа» за один день

Кино-Театр.Ру начинает розыгрыш двух пар билетов на это событие! Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Новый Папа» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом 6 февраля. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Ждём ваши письма, удачи!

Подробности акции и расписание мероприятия в киноцентре «Октябрь» на сайте КАРО.Арт.

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фильмы
Новый папа

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Весь «Новый Папа» за один день фотографии
Весь «Новый Папа» за один день фотографии
Весь «Новый Папа» за один день фотографии
Весь «Новый Папа» за один день фотографии
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