«Соник в кино» разыгрывает призы

Кино-Театр.Ру
и компания ЦПШ
начинают розыгрыш супер-призов от фильма «Соник в кино
», который стартует в кинотеатрах 20 февраля
! Это комедийное экшн-приключение героя культовой видеоигры от Sega, для взрослых и детей.
Разыгрываются 4 комплекта призов с символикой фильма:
2 набора — фрисби+шейкер+светящаяся «шпора»;
2 набора — рюкзак+попсокет+светящаяся «шпора».
Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и ответьте на три вопроса, в свободной форме:
— Кто такой Соник и почему он синий?
— Каков его главный талант?
— Когда ты узнал о Сонике и почему он тебе нравится?
Присылайте ответы в письме с темой «Соник» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
.
20 февраля мы выберем из лучших писем 4-х победителей! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Призы отправляются только по России.
Ждём ваши письма, удачи!