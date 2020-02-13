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«Соник в кино» разыгрывает призы

13 февраля
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13 февраля 2020
Кино-Театр.Ру и компания ЦПШ начинают розыгрыш супер-призов от фильма «Соник в кино», который стартует в кинотеатрах 20 февраля! Это комедийное экшн-приключение героя культовой видеоигры от Sega, для взрослых и детей.

Разыгрываются 4 комплекта призов с символикой фильма:
2 набора — фрисби+шейкер+светящаяся «шпора»;
2 набора — рюкзак+попсокет+светящаяся «шпора».

«Соник в кино» разыгрывает призы

Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и ответьте на три вопроса, в свободной форме:

— Кто такой Соник и почему он синий?
— Каков его главный талант?
— Когда ты узнал о Сонике и почему он тебе нравится?

Присылайте ответы в письме с темой «Соник» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички.

20 февраля мы выберем из лучших писем 4-х победителей! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Призы отправляются только по России.

Ждём ваши письма, удачи!

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фильмы
Соник в кино

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