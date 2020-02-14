Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви

Шедевр мирового кинематографа от Чарли Чаплина. Любовь бродяжки к слепой цветочнице является одним из самых ярких сюжетов в истории кино, а сам фильм неоднократно включался в многочисленные списки лучших.
Еще одна классическая история любви. Хамфри Богарт и Ингрид Бергман играют влюбленных, которым не суждено быть вместе из-за того, что героиня замужем за лидером Сопротивления. Картина, удостоенная трех премий «Оскар», еще в 40-х была растащена на цитаты и обрела статус легенды. Кстати, вместо Богарта и Бергман Рика и Ильзу могли сыграть Рональд Рейган (!) и Мишель Морган.
Хамфри Богарт и Кэтрин Хепберн в приключенческой мелодраме Джона Хьюстона рассказывают историю любви между немолодыми людьми в эпоху исторических катаклизмов. Богарт получил «Оскар» за роль Чарли, капитана грузового судна. На его месте, кстати, могли оказаться Джон Миллз и Дэвид Найвен, а чопорной миссионеркой Роуз Сейер собиралась стать Бетт Дэвис, но она слишком долго раздумывала, и роль перешла к Хепберн.
Одри Хепберн и Грегори Пек... Этот звездный дуэт надолго врезался в память многих зрителей, а сказочная история Далтона Трамбо, воплощенная на экране Уильямом Уайлером, по праву считается одной из лучших картин мирового кинематографа. Одри Хепберн заслуженно была отмечена «Оскаром» и «Золотым глобусом» за роль сбежавшей принцессы, но сюжет сей даже на тот момент был не в новинку. Схожий сюжет был использован еще Альфредом Хичкоком в комедии «Шампанское», вышедшей в 1928 году. А позже, в 1934-м, Фрэнк Капра снял великолепную ленту «Это случилось однажды ночью», где Кларк Гейбл играл журналиста, а Клодетт Кольбер - сбежавшую от отца-миллионера дочь. Капра же собирался снять и «Римские каникулы» вместе с Кэри Грантом и Элизабет Тейлор, но отказался, как только узнал, что сценарий принадлежит Трамбо, включенному в те времена в «черный список»Маккарти. Пришедший на смену Уайлер думал снимать в главной роли Джин Симмонс, но после кинопроб с Хепберн взял в фильм эту начинающую актрису, ставшую впоследствии символом эпохи.
Шедевр Билли Уайлдера с участием Джека Леммона и Ширли Маклейн, удостоенный пяти премий «Оскар». К сожалению, ни Леммон, ни Маклейн не получили за эту картину заветные статуэтки, хотя именно на их филигранной актерской игре и построен сюжет. В связи с этой комедией обязательно стоит упомянуть Мэрилин Монро - она очень хотела вновь поработать с Уайлдером, но не получила роль.
Народная комедия Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского, давно разобранная на цитаты. Благодаря талантливой постановке, ненавязчивому юмору и великолепным актерским работам Алисы Фрейндлих, Андрея Мягкова и Лии Ахеджаковой картина до сих пор смотрится с интересом. Но во время подготовки к съемкам не обошлось без актерских перестановок. Изначально Олег Басилашвили видел себя только в роли Новосельцева, но после все-таки признал, что Самохвалов больше ему подходит. На роль Шурочки пробовались Римма Маркова и Нина Агапова, а что касается Алисы Фрейндлих, то ее с самого начала утвердили на роль Мымры благодаря настойчивости Рязанова. Примечателен и то факт, что автором текста песни «У природы нет плохой погоды» является также Эльдар Александрович. Картина занимает 19-е место по посещаемости среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката, а также признана лучшим фильмом по опросу журнала «Советский экран» в 1979 году. Смотреть онлайн на Кино-Театр.Ру
Еще одна незабываемая отечественная кинокартина с участием Алексея Баталова (он же Гоша, он же Жора). Самым примечательным фактом в истории этого фильма является, конечно же, присуждение ему премии «Оскар» как лучшему фильму на иностранном языке. Мелодрама Владимира Меньшова с Верой Алентовой в главной роли занимает 2-е место по посещаемости среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката и признана лучшим фильмом по опросу журнала «Советский экран» в 1981 году. Катерину, кстати, могли сыграть Маргарита Терехова или Ирина Купченко, а на роль сорокалетнего слесаря Гоши режиссер пробовал Виталия Соломина, Леонида Дьячкова и даже подумывал сыграть его сам. Смотреть онлайн на Кино-Театр.Ру
Один из самых успешных фильмов с Патриком Суэйзи, любимым «призраком» кинематографа и зрителей. В казалось бы непритязательной ленте Эмиля Ардолино о молодых влюбленных, страстно занимающихся танцами, рассказывается все та же «печальная повесть», а заглавная песня «(I've Had) The Time of My Life» получила и «Оскар», и «Золотой глобус».
Культовая сказка Тима Бертона о современном Монстре Франкенштейна, которого воплотил на экране Джонни Депп. Его персонаж наделен устрашающими руками-ножницами, но в душе он добрый и наивный. Его Красавицей стала Ким в исполнении Вайноны Райдер, а антагонистом - Энтони Майкл Холл. если же кто-то не видел эту очаровательную картину, то у вас есть редкий шанс - 28 февраля«Эдвард Руки-ножницы» выходит в российский прокат в рамках проекта «Проверено временем» компании «Каравелла DDC».
История любви на расстоянии между Томом Хэнксом и Мег Райан, уже ставшая классической. Впоследствии оба актера снова появятся вместе в фильме Норы Эфрон под названием «Вам письмо». Очень жаль, что Эфрон ушла из жизни в прошлом году. Кто знает, может быть они бы снова собрались втроем, чтобы порадовать зрителей очередной красивой историей любви.
Культовая версия шекспировской пьесы База Лурмана, в которой свои звездные роли сыграли Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс. Опять же, если кто не видел эту картину, то ее можно будет увидеть на большом экране буквально завтра, так как именно в День святого Валентина лента выходит в наш прокат.
Популярная рождественская комедия Ричарда Кертиса, получившая статус культовой, представляет собой множество пересекающихся сюжетных линий, повествующих о разных проявлениях любви. Этому режиссерскому подходу к действию соответствует и оригинальное название фильма, которое является частью фразы «Love Actually Is All Around», что означает «Любовь действительно повсюду». Примечательно, что при окончательном монтаже из фильма были удалены три сюжетных линии, а в одной из ролей заняты такие актеры, как Билл Найи и Мартин Фриман, ставшие впоследствии пиратом Дейви Джоунсом и хоббитом Бильбо Бэггинсом.
И, наконец, последним в нашем списке значится картина Павла Чухрая о хромой девушке, влюбившейся в личного водителя ее отца-генерала. Трагическая история любви на фоне шестидесятых с участием Игоря Петренко, Алены Бабенко и Богдана Ступки собрала все возможные призы: от «Кинотавра» до «Ники».
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