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Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви

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14 февраля 2020
О любви немало песен (и фильмов) сложено. Кино-Театр.Ру вспоминает в честь Дня всех влюбленных 25 классических неустаревающих картин о любви, проверенных годами и десятилетиями.


Огни большого города (1930)

Шедевр мирового кинематографа от Чарли Чаплина. Любовь бродяжки к слепой цветочнице является одним из самых ярких сюжетов в истории кино, а сам фильм неоднократно включался в многочисленные списки лучших.

Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
фото: Кадр из фильма "Огни большого города"



Королева Кристина (1933)

Грета Гарбо в роли шведской королевы, влюбившейся в испанского посла (Джон Гилберт). Эту замечательную мелодраму 30-х поставил Рубен Мамулян, создавший так же «Доктора Джекилла и мистера Хайда» и «Клеопатру».

Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви



Унесенные ветром (1939)

Экранизация романа Маргарет Митчелл с Вивьен Ли и Кларком Гейблом, завоевавшая восемь «Оскаров» и собравшая в мировом прокате $400176459. На разных этапах создания этой классической мелодрамы над ней работали Джордж Кьюкор, Сэм Вуд, Виктор Флеминг и даже знаменитый писатель Скотт Фитцджеральд. Кстати, Реттом Батлером могли стать вместо Гейбла Эррол Флинн, Гари Купер, Фредрик Марч и Бэзил Рэтбоун, а в образе Скарлетт О'Хара могли предстать Полетт Годдар и Бетт Дэвис.

Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
фото: кадр из фильма "Унесенные ветром"



Касабланка (1942)

Еще одна классическая история любви. Хамфри Богарт и Ингрид Бергман играют влюбленных, которым не суждено быть вместе из-за того, что героиня замужем за лидером Сопротивления. Картина, удостоенная трех премий «Оскар», еще в 40-х была растащена на цитаты и обрела статус легенды. Кстати, вместо Богарта и Бергман Рика и Ильзу могли сыграть Рональд Рейган (!) и Мишель Морган.

Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
фото: кадр из фильма "Касабланка"



Африканская королева (1951)

Хамфри Богарт и Кэтрин Хепберн в приключенческой мелодраме Джона Хьюстона рассказывают историю любви между немолодыми людьми в эпоху исторических катаклизмов. Богарт получил «Оскар» за роль Чарли, капитана грузового судна. На его месте, кстати, могли оказаться Джон Миллз и Дэвид Найвен, а чопорной миссионеркой Роуз Сейер собиралась стать Бетт Дэвис, но она слишком долго раздумывала, и роль перешла к Хепберн.

Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
фото: кадр из фильма "Африканская королева"



Римские каникулы (1953)

Одри Хепберн и Грегори Пек... Этот звездный дуэт надолго врезался в память многих зрителей, а сказочная история Далтона Трамбо, воплощенная на экране Уильямом Уайлером, по праву считается одной из лучших картин мирового кинематографа. Одри Хепберн заслуженно была отмечена «Оскаром» и «Золотым глобусом» за роль сбежавшей принцессы, но сюжет сей даже на тот момент был не в новинку. Схожий сюжет был использован еще Альфредом Хичкоком в комедии «Шампанское», вышедшей в 1928 году. А позже, в 1934-м, Фрэнк Капра снял великолепную ленту «Это случилось однажды ночью», где Кларк Гейбл играл журналиста, а Клодетт Кольбер - сбежавшую от отца-миллионера дочь. Капра же собирался снять и «Римские каникулы» вместе с Кэри Грантом и Элизабет Тейлор, но отказался, как только узнал, что сценарий принадлежит Трамбо, включенному в те времена в «черный список» Маккарти. Пришедший на смену Уайлер думал снимать в главной роли Джин Симмонс, но после кинопроб с Хепберн взял в фильм эту начинающую актрису, ставшую впоследствии символом эпохи.

Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
фото: кадр из фильма "Римские каникулы"



Весна на Заречной улице (1956)

Любимое кино наших бабушек и дедушек про любовь учительницы школы рабочей молодежи (Нина Иванова) и ее ученика (Николай Рыбников). В постановке Марлена Хуциева и Феликса Миронера, с запоминающимися песнями Фатьянова и Мокроусова и великолепными актерами второго плана: Валентиной Пугачевой, Геннадием Юхтиным, Юрием Беловым и другими.

Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
фото: кадр из фильма "Весна на Заречной улице"



Высота (1957)

Еще одна незабываемая картина 50-х с участием Николая Рыбникова. На сей раз его герой - опытный монтажник-высотник, влюбившийся в свою коллегу Катю (Инна Макарова). Песня Родиона Щедрина «Не кочегары мы, не плотники» стала не только визитной карточкой фильма Александра Зархи, но и шлягером эпохи «оттепели».
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Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
фото: Кадр из фильма "Высота"



Квартира (1960)

Шедевр Билли Уайлдера с участием Джека Леммона и Ширли Маклейн, удостоенный пяти премий «Оскар». К сожалению, ни Леммон, ни Маклейн не получили за эту картину заветные статуэтки, хотя именно на их филигранной актерской игре и построен сюжет. В связи с этой комедией обязательно стоит упомянуть Мэрилин Монро - она очень хотела вновь поработать с Уайлдером, но не получила роль.

Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
фото: кадр из фильма "Квартира"



Девчата (1961)

Надежда Румянцева и Николай Рыбников, сыгравшие в народной комедии Юрия Чулюкина, стали одной из самых запоминающихся пар в советском кино. Помимо них в фильме заняты Люсьена Овчинникова, Инна Макарова, Светлана Дружинина, Анатолий Адоскин, Михаил Пуговкин, Роман Филиппов и другие, а «народные» песни «Хорошие девчата» и «Старый клен» написали поэт Михаил Матусовский и композитор Александра Пахмутова. Кстати, актерский состав и здесь мог быть совершенно иной. Тосю планировала играть Наталья Кустинская, а в образе Ильи должен был предстать Вячеслав Шалевич, но роль все-таки досталась Рыбникову, сбросившему ради нее 20 килограмм (так что не только Роберт Де Ниро и Кристиан Бейл способны были на такие подвиги). Надю вместо Макаровой могли сыграть Валентина Талызина и Маргарита Криницына. Картина была отмечена призами в Эдинбурге и Канне, а на кинофестивале в Мар дель-Плата (Аргентина) Румянцева получила приз за лучшую женскую роль.
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Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
фото: кадр из фильма "Девчата"



Три тополя на Плющихе (1967)

Экранизация рассказа Александра Борщаговского «Три тополя на Шаболовке», осуществленная Татьяной Лиозновой вместе с Олегом Ефремовым и Татьяной Дорониной. Грустная история любви между таксистом и пассажиркой на фоне Москвы 60-х.
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Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
фото: кадр из фильма "Три тополя на Плющихе"



Звезда пленительного счастья (1975)

Историко-романтический фильм Владимира Мотыля о женах декабристов, отправившихся вслед за мужьями на каторгу в Сибирь. В фильме занято целое созвездие актеров: Ирина Купченко, Алексей Баталов, Наталья Бондарчук, Олег Стриженов, Эва Шикульска, Игорь Костолевский, Александр Пороховщиков, Олег Янковский, Василий Ливанов, Иннокентий Смоктуновский, Владислав Стржельчик, Игорь Дмитриев.
Смотреть онлайн на Кино-Театр.Ру

Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
фото: кадр из фильма "Звезда пленительного счастья"



Служебный роман (1977)

Народная комедия Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского, давно разобранная на цитаты. Благодаря талантливой постановке, ненавязчивому юмору и великолепным актерским работам Алисы Фрейндлих, Андрея Мягкова и Лии Ахеджаковой картина до сих пор смотрится с интересом. Но во время подготовки к съемкам не обошлось без актерских перестановок. Изначально Олег Басилашвили видел себя только в роли Новосельцева, но после все-таки признал, что Самохвалов больше ему подходит. На роль Шурочки пробовались Римма Маркова и Нина Агапова, а что касается Алисы Фрейндлих, то ее с самого начала утвердили на роль Мымры благодаря настойчивости Рязанова. Примечателен и то факт, что автором текста песни «У природы нет плохой погоды» является также Эльдар Александрович. Картина занимает 19-е место по посещаемости среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката, а также признана лучшим фильмом по опросу журнала «Советский экран» в 1979 году.
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Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
фото: кадр из фильма "Служебный роман"



Москва слезам не верит (1979)

Еще одна незабываемая отечественная кинокартина с участием Алексея Баталова (он же Гоша, он же Жора). Самым примечательным фактом в истории этого фильма является, конечно же, присуждение ему премии «Оскар» как лучшему фильму на иностранном языке. Мелодрама Владимира Меньшова с Верой Алентовой в главной роли занимает 2-е место по посещаемости среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката и признана лучшим фильмом по опросу журнала «Советский экран» в 1981 году. Катерину, кстати, могли сыграть Маргарита Терехова или Ирина Купченко, а на роль сорокалетнего слесаря Гоши режиссер пробовал Виталия Соломина, Леонида Дьячкова и даже подумывал сыграть его сам.
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Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"



Вам и не снилось (1980)

Экранизация повести Галины Щербаковой «Роман и Юлька» о любви двух школьников имела в свое время оглушительный успех. Татьяна Аксюта и Никита Михайловский сыграли современных Ромео и Джульетту, несмотря на то, что их персонажам по настоянию начальства дали другие имена. Картина Ильи Фрэза была отмечена призами в Вильнюсе и Томаре (Португалия), а также признана лучшим фильмом 1981 года по версии журнала «Советский экран». При просмотре этой светлой картины невозможно не вспомнить о трагической судьбе Никиты Михайловского.
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Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
фото: кадр из фильма "Вам и не снилось"



Валентин и Валентина (1985)

Пьеса Михаила Рощина, на которой основана картина Георгия Натансона, была невероятно популярна в 70-х. Ее ставили во МХАТе и «Современнике», Товстоногов и Виктюк. В середине 80-х пришло время и для киноверсии, в которой впервые на экране появилась Марина Зудина, а ее партнером стал Николай Стоцкий, впоследствии сыгравший в овчаровском «Левше» и балабановском «Замке».
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Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
фото: кадр из фильма "Валентин и Валентина"



Грязные танцы (1987)

Один из самых успешных фильмов с Патриком Суэйзи, любимым «призраком» кинематографа и зрителей. В казалось бы непритязательной ленте Эмиля Ардолино о молодых влюбленных, страстно занимающихся танцами, рассказывается все та же «печальная повесть», а заглавная песня «(I've Had) The Time of My Life» получила и «Оскар», и «Золотой глобус».

Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
фото: кадр из фильма "Грязные танцы"



Красотка (1990)

Джулия Робертс за роль проститутки Вивьен в этой примечательной ироничной мелодраме Гэрри Маршалла получила «Золотой глобус» и чуть было не заполучила «Оскара» - ее опередила Кэти Бейтс, сыгравшая несравненную «Мизери». А ведь ее роль могла запросто достаться Молли Рингуолд или Мег Райан.

Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
фото: кадр из фильма "Красотка"



Эдвард Руки-ножницы (1990)

Культовая сказка Тима Бертона о современном Монстре Франкенштейна, которого воплотил на экране Джонни Депп. Его персонаж наделен устрашающими руками-ножницами, но в душе он добрый и наивный. Его Красавицей стала Ким в исполнении Вайноны Райдер, а антагонистом - Энтони Майкл Холл. если же кто-то не видел эту очаровательную картину, то у вас есть редкий шанс - 28 февраля «Эдвард Руки-ножницы» выходит в российский прокат в рамках проекта «Проверено временем» компании «Каравелла DDC».

Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
фото: герои фильма "Эдвард Руки-ножницы"



Неспящие в Сиэтле (1993)

История любви на расстоянии между Томом Хэнксом и Мег Райан, уже ставшая классической. Впоследствии оба актера снова появятся вместе в фильме Норы Эфрон под названием «Вам письмо». Очень жаль, что Эфрон ушла из жизни в прошлом году. Кто знает, может быть они бы снова собрались втроем, чтобы порадовать зрителей очередной красивой историей любви.

Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
фото: постер фильма "Неспящие в Сиэтле"



Ромео + Джульетта (1996)

Культовая версия шекспировской пьесы База Лурмана, в которой свои звездные роли сыграли Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс. Опять же, если кто не видел эту картину, то ее можно будет увидеть на большом экране буквально завтра, так как именно в День святого Валентина лента выходит в наш прокат.

Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
фото: кадр из фильма "Ромео+Джульетта"



Титаник (1997)

Масштабная картина Джеймса Кэмерона, завоевавшая аж 11 «Оскаров», в прошлом году вновь побывала в мировом прокате, но уже в 3D-формате. Кстати, вместо Ди Каприо и Уинслет мы могли бы увидеть Мэттью Макконахи и Гвинет Пэлтроу. На роль Джека пробовались также Кристиан Бейл и Маколей Калкин. А сама катастрофа неоднократно становилась объектом неусыпного интереса со стороны кинематографистов. В версии 1996 года на печально известном корабле плавали Питер Галлахер и Кэтрин Зета-Джонс, но еще в 1953Жан Негулеско создал неплохой фильм-катастрофу «Титаник» с участием Барбары Стэнвик, Роберта Вагнера и Тельмы Риттер.

Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
фото: кадр из фильма "Титаник"



Приходи на меня посмотреть (2000)

Мелодрама Михаила Аграновича и Олега Янковского по мотивам пьесы Надежды Птушкиной «Пока она умирала». Милое старомодное кино, в котором блистательно сыграли вместе с Янковским Ирина Купченко, Екатерина Васильева и Наталья Щукина.

Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
фото: кадр из фильма "Приходи на меня посмотреть"



Реальная любовь (2003)

Популярная рождественская комедия Ричарда Кертиса, получившая статус культовой, представляет собой множество пересекающихся сюжетных линий, повествующих о разных проявлениях любви. Этому режиссерскому подходу к действию соответствует и оригинальное название фильма, которое является частью фразы «Love Actually Is All Around», что означает «Любовь действительно повсюду». Примечательно, что при окончательном монтаже из фильма были удалены три сюжетных линии, а в одной из ролей заняты такие актеры, как Билл Найи и Мартин Фриман, ставшие впоследствии пиратом Дейви Джоунсом и хоббитом Бильбо Бэггинсом.

Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
фото: кадр из фильма "Реальная любовь"


Водитель для Веры (2004)

И, наконец, последним в нашем списке значится картина Павла Чухрая о хромой девушке, влюбившейся в личного водителя ее отца-генерала. Трагическая история любви на фоне шестидесятых с участием Игоря Петренко, Алены Бабенко и Богдана Ступки собрала все возможные призы: от «Кинотавра» до «Ники».

Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
фото: кадр из фильма "Водитель для Веры"


С Днем Святого Валентина!

Макс Милиан
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Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви фотографии
Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви фотографии
Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви фотографии
Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви фотографии
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обсуждение >>
№ 22
nessime (Славянск)   16.02.2016 - 21:56
... Марк Дарси был в Дневниках Бриджет Джонс, а в Гордости и предубеждении - Фицуильям (в фильмах об этом могло упоминаться вскользь). Оба фильма по-своему хороши (мне ближе экранизация 2005), но книга... читать далее>>
№ 21
andromeda1205 (Тула)   15.02.2016 - 17:48
... а мне намного больше "Гордость и предубеждение! 1995 года нравится. на мой взгляд, лучше Колина Фёрта сыграть Марка Дарси не может никто. читать далее>>
№ 20
Eris (Зеленоград)   15.02.2016 - 00:49
"Ромео и Джульетта" Дзефирелли читать далее>>
№ 19
Сандра 2   31.07.2015 - 10:41
Где же наша самая знаменитая "Ирония любви или с легким паром"? Что же вы её- то пропустили? читать далее>>
№ 18
Айседора (333444455555)   3.05.2015 - 00:47
Хочу добавить ещё несколько фильмов о любви: "Фонтан" (фильм Даррена Аронофски) "Зимняя сказка" (Любовь сквозь время) "Влюбись в меня , если осмелишся" (с Марион Котийяр) "Амели" "Сладкий... читать далее>>
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