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Скандалы, интриги, расследования: 7 лучших документальных фильмов по мнению режиссера Деймона Гамо

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16 февраля 2020
В российский прокат 20 февраля выходит документальный фильм «2040: Будущее ждёт», рассказывающий о том, как используя идеи лучших современных умов и новейшие технологии, можно сделать наш мир лучше. Режиссер, сценарист и актер Дэймон Гамо, получивший признание и награды международных фестивалей за фильм «Сахар», сделал еще один заметный вклад в мировое научно-популярное кино, преподнося серьезные размышления в развлекательном и красочном формате. Нам стало интересно, какие фильмы смотрит сам Дэймон, чем вдохновляется, и мы попросили назвать его самые любимые документальные ленты.


Боулинг для Колумбины / Bowling for Columbine (2002)

Скандалы, интриги, расследования: 7 лучших документальных фильмов по мнению режиссера Деймона Гамо

Главный обвинитель и провокатор среди документалистов Америки Майкл Мур снял эту картину спустя три года после трагического происшествия в колледже «Колумбайн», во время которого школьник расстрелял учителей и одноклассников. С целью показать безумную любовь американцев к оружию, заканчивающую стрельбой и жертвами чаще, чем в других странах мира, Мур рассказывает о культуре штатов, основанной на страхе и насилии. Он посещает завод по производству оружия, где работают родители школьников, берет интервью у стрелявших в полицейских, у брата человека, взорвавшего здание правительства в Оклахоме, у председателя национальной стрелковой ассоциации США, а также с дотошностью исследует образовательную роль боулинга – обязательную дисциплину для учеников «Колумбайна». Сложившуюся динамичную и полную едкой сатиры картину он дополняет архивными кадрами камер видеонаблюдения школы, а также цитатами из мульсериалов «Какой чудесный мир» и «Южный парк». Фильм получил «Оскар» за лучший документальный фильм в 2003 году.


Подозрения / The Staircase (2004)

Скандалы, интриги, расследования: 7 лучших документальных фильмов по мнению режиссера Деймона Гамо

Документальный французский телесериал, созданный Жаном-Ксавье де Лестрейдом. В нем показан судебный процесс над Майклом Петерсоном, осужденным за убийство своей жены Кэтлин в Северной Каролине. Съемки начались вскоре после обвинения Петерсона. Кэтлин была найдена мертвой у подножья лестницы, защита настаивала на несчастном случае. Съемочной группе был предоставлен доступ не только к материалам дела, но и семье обвиняемого, защитникам и залу судебных заседаний. В итоге вышло 13 эпизодов сериала, тщательно раскрывавших все устройство американской системы правосудия. В 2018 году Netflix добавил этот проект в свой каталог.


Захват Фридманов / Capturing the Friedmans (2003)

Скандалы, интриги, расследования: 7 лучших документальных фильмов по мнению режиссера Деймона Гамо

Отмеченный многими наградами документальный фильм Эндрю Джареки о типичной еврейской семье, в который однажды отца Арнольда Фридмана, учителя информатики, и одного из трех его сыновей арестовывают и обвиняют в педофилии. Сперва полиция перехватывает пакет с детской порнографией из почты, затем мы узнаем, что в доме находится тайник с подобной продукцией. Фридманов обвиняют в том, что в ходе уроков отец и его младший сын систематически насиловали большое количество местных мальчиков. Сотни мальчиков. История выстроена из интервью с теми, кто подтверждает и теми, кто отрицает насилие, а также на разговорах с самими обвиняемыми, но что более жутко, из домашних записей и фотографий, сделанных семьей до и после обвинения. Это дело стало примером того, как семья может не выдержать общественного давления и развалиться. Двусмысленность фильма определяется тем, что режиссер и сам не знал, были ли Арнольд и Джесси Фридман виновны, от этого и зритель на протяжении всего фильма мучается сомнениями, испытывая подозрительность к каждому герою и неуверенность в себе.


Человек на проволоке / Man on Wire (2008)

Скандалы, интриги, расследования: 7 лучших документальных фильмов по мнению режиссера Деймона Гамо

Один из самых известных документальных фильмов в мире, рассказывающий сумасшедшую историю французского канатоходца Филиппа Пети, который в августе 1974 около часа без страховки разгуливал по тросу, натянутому между башнями Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Сюжет основан на книге самого Пети «Достать до облаков». Картина Джеймса Марша, снятая как авантюрная драма, использует не только устные свидетельства и съемки очевидцев, но показывает весь путь тщательной тайной подготовки канатоходца к главному выступлению в его жизни, которое после ареста Пети окрестили как «художественное преступление века». Особый трепет вызывает и вид еще только строящихся башен-близнецов, от чего фильм приобретает особый статус, становясь еще и важным свидетелем своего времени. «Человек на проволоке» стал лауреатом премии «Оскар» 2009 года, а в 2015 Роберт Земекис снял по этой истории игровую картину «Прогулка» с Джозефом Гордоном-Левиттом в главной роли.


Бухта / The Cove (2009)

Скандалы, интриги, расследования: 7 лучших документальных фильмов по мнению режиссера Деймона Гамо

Незабываемая история о массовом убийстве дельфинов в национальном парке Тайдзи в Японии. Одним из главных героев фильма Луи Психойоса становится бывший дрессировщик дельфинов Рик О’Бэрри, который решил, что его ответственность за растущий бизнес на дельфинах слишком велика и встал на сторону добра, начав тайно выпускать животных из дельфинариев на волю. Вместе с Риком съемочная группа фильма едет в Японию, чтобы пролить свет на происходящее там ежегодное жестокое уничтожение огромного количества дельфинов, употребляемых японцами в пищу. Документалисты обнаруживают небольшую бухту, в котором работники местного рыбака-миллионера периодически устраивают резню, да такую, что море становится красным. Они следят за ними с риском для жизни и делают все, чтобы весь мир узнал о том, что здесь происходит. Картина получила премию «Оскар» за лучший документальный фильм в 2010 году.


Инсайдеры / Inside Job (2010)

Скандалы, интриги, расследования: 7 лучших документальных фильмов по мнению режиссера Деймона Гамо

Документальный детектив, впервые раскрывающий шокирующую правду об экономическом кризисе 2008 года и методично доказывающий, что американская мечта – это миф. Глобальный финансовый кризис привел к потере миллионами людей домов и работы. Чарльз Фергюсон проводит обширное журналистсткое расследование, берет интервью у крупных финансовых инсайдеров, политиков и представителей прессы, показывая системную коррупцию в финансовой сфере Соединенных Штатов, её последствия и полную беспомощность правительства предотвратить такие ситуации в будущем. Фильм также выиграл «Оскар» за лучший документальный фильм – в 2011 году.


Эми / Amy (2015)

Скандалы, интриги, расследования: 7 лучших документальных фильмов по мнению режиссера Деймона Гамо

Звезда Эми Уайнхаус зажглась так же быстро, как и угасла, оставив после себя один из лучших альбомов 2000-х Back to Black. Пытаясь разобраться в причинах скоропостижной гибели 27-летней певицы, режиссер Азиф Кападиа увидел историю простой и ранимой девушки, которую сломили слава, шоу-бизнес, депрессия и вечное недовольство собой. «Эми» показывает героиню вдали от ее привычного сценического образа и гламура поп-культуры ее времени. Сквозь тонны хроникального материала Эми предстает девушкой с разбитым сердцем, тоска и комплексы которой понятны каждому. Но фильм не только про это, «Эми» – история о том, что иногда большие желания и тщания, которыми мы одержимы в детстве, имеют обыкновение сбываться. И не всякий бывает к этому готов.


«2040: Будущее ждёт» в прокате с 20 февраля.


Екатерина Визгалова
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Скандалы, интриги, расследования: 7 лучших документальных фильмов по мнению режиссера Деймона Гамо фотографии
Скандалы, интриги, расследования: 7 лучших документальных фильмов по мнению режиссера Деймона Гамо фотографии
Скандалы, интриги, расследования: 7 лучших документальных фильмов по мнению режиссера Деймона Гамо фотографии
Скандалы, интриги, расследования: 7 лучших документальных фильмов по мнению режиссера Деймона Гамо фотографии
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