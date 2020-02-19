Пылающие паразиты Пусана: 10 знаковых фильмов из Южной Кореи

Триумфатором прошлой недели стал фильм Пона Джун Хо«Паразиты», получивший четыре премии американской киноакадемии. Впервые за всю историю американского кино южнокорейский фильм (да и вообще фильм не на английском языке) завоевал «Оскар» в категории «Лучший фильм». По этому поводу мы решили собрать десять известных работ разных южнокорейских режиссеров для тех, кому после «Паразитов» захотелось еще.
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Звезда Ким Ки Дука зажглась на стыке тысячелетий: режиссера приветил Венецианский кинофестиваль в качестве лица странного южнокорейского кино – дикого, но симпатичного. За 20 лет насыщенной деятельности статус Кима неоднократно менялся: от яркой звезды до мыльного пузыря. Среди его работ тем временем хватает небезынтересных вещей: какими бы топорными ни были иные работы Кима, он мастер подыскать внутреннему состоянию физиологическую метафору. Апофеозом этого приема можно считать «Остров» - болезнетворный триллер про молчаливую женщину, которая днем сдает рыбакам плавучие домики на плотах, а ночью - свое тело. В «Острове» Ким Ки Дук емко и ярко описал, что на самом деле любовь - это (буквально) попасться на чей-то крючок и периодически испытывать кровавые муки.
Абсолютный шедевр экс-кинокритика Пак Чхан Ука, «Олдбой» - среднее звено культовой «трилогии мести» (также «Сочувствие господину Месть» и «Сочувствие госпоже Месть»). Несмотря на то, что весь триптих о кровавом возмездии любят за жестокость без тормозов и завораживающий видеоряд (для «Олдбоя» Паку понадобилось три оператора, но все, к счастью, живы), это еще и обширное исследование феномена «мести». В «Господине Месть» Пак экранизировал поговорку Ганди, что принцип «око за око» приведет к всеобщей слепоте: здесь фигурирует классовая вражда, экономический кризис, политические активистки и доля случайности. В «Госпоже Месть» призрачной голубкой мелькает христианская идея всепрощения, которая оборачивается показательно клюквенной резней. В «Олдбое», очень вольно снятом по одноименной манге Гарона Цутии и Нобуаки Минэгиси (по наводке Пон Джун Хо), случается акт античной трагедии: мелкому бизнесмену О Дэ Су (Чхве Мин Сик) приходится вытерпеть 15 лет заточения за былой грех. От обманчивой идеи, что «преступление», достойное наказания, есть за душой у каждого, «Олдбой» приходит к любимой мысли древних греков: спор с небесами до добра не доведет. Не случайно, в конце концов, Пак - поклонник Хичкока, Бергмана и Блие - назвал героя в честь Эдипа (Oh Daesu против Oedipus). Читайте лонгрид о режиссере Пак Чхан Уке Читайте рецензию на «Служанку» Пак Чхан Ука Читайте обзор «Олдбоя»
«Карнавал бесчестия» (2006)
Криминальная драма про простого корейского парня Пен Ду (Чо Ин Сон), который вынужден продираться к сносной жизни при помощи криминала. Режиссер Ю Ха рассказывает историю молодого члена ганпхэ (корейская мафия, специализирующаяся на аферах с недвижимостью) на контрастах: кровь и любовь; сочное насилие и комичные, даже трогательные сценки юности (Пён Ду на время уплетает chocopie на встрече выпускников); смутное обаяние криминала и отчаяние от невозможности жить не по лжи; наконец, тесная связь политики и мафии противопоставляется магии искусства (познакомившийся с Пён Ду молодой режиссер старается снять «честное кино про простых кондалей»). В итоге у Ю Ха получается в меру наивное, в меру пронзительное кино не про негодяев, но про ангелов с грязными лицами - молодых людей, которые тонут в отсутствии внятных перспектив. Позже режиссер снимет детектив «Воющий» с суперзвездой Соном Кан Хо, но эта южнокорейская вариация на тему «Девушки с татуировкой дракона» окажется не столь обаятельной и по-телевизионному патетичной.
Мастер на все жанры, Ким Чжи Ун вместе с Пон Джун Хо и Пак Чхан Уком в 2000-е олицетворял трезубец южнокорейского кино, который лишал сна и аппетита западных жанровых режиссеров. Фильмография Кима жанрово разнообразна: он снял гост-хоррор «История двух сестер» и кровавую баню про маньяка под названием «Я видел дьявола», криминальную драму «Горечь и сладость», вдохновленную эстетикой японского режиссера Сэйдзюна Сузуки, а также истерн «Хороший, плохой, долбанутый», который, как легко догадаться из названия, камня на камне не оставляет от классической ленты Серджо Леоне. Хулиган, ревизионист и визионер, Ким засунул погоню за сокровищами трех разнохарактерных ковбоев (Сон Кан Хо, Ли Бён Хон и Чон У Сон) в Манчжурию и во времена японской оккупации Кореи. Впрочем, помимо исторического бэкграунда, в корейском кино практически неотъемлемом, в «Хорошем, плохо, долбанутом» завораживает банальная фантазия: головокружительные погони, кататонические перестрелки, танки, белое солнце пустыни - что еще нужно, чтобы встретить старость. Правда, опыт голливудской съемки - в 2013-м Ким Чжи Уна позвали в Голливуд снимать «Возвращение героя» с Шварценеггером - оказался не столь удачным, поэтому режиссер взял длительную паузу и вернулся работать на родину. Читайте рецензию на «Возвращение героя» Ким Чжи Уна.
«Ты сам и твое» (2016)
Некогда видный корейским модернист, а сегодня нео-классик Хон Сан Су снимает лаконичные метафизические драмы, попадающие в стереотип о восточном искусстве: невероятно сложные вещи он демонстрирует как нечто очень простое, из ссора бытовых ситуаций складывает важнейшие понятия человеческой жизни. В «Ты сам и твоё» Хон по полочкам раскладывает отношения влюбленных: комичными ситуациями, сценками в духе магического реализма и многословными, но реалистичными диалогами он хирургически точно разыгрывает универсальные эмоции и конфликты, а главное - описывает как люди из благих побуждений пытаются присвоить партнера, сделать его, в сущности, продолжением себя, а то и подобием собственности. Читайте рецензию на «Листья травы» Хон Сан Су.
Убер-популярный на родине зомби-хоррор про отца (Кон Ю), который едет с дочерью (очаровательная Ким Су Ан) к бывшей жене, но на их пути встает начинающийся зомби-апокалипсис. Первый игровой проект режиссера-аниматора Ён Сан Хо стал таким успешным, что он выпустил анимационный приквел «Станция “Сеул”», рассказывающий о начале локального южнокорейского конца света. Впрочем, из-за жанровой принадлежности «Поезда в Пусан» случится еще не одна баталия: скроенный по лекалам фильма-катастрофы (где семейное переживание повреждает что-то в тектонических плитах бытия), фильм Сан Хо, с одной стороны, слишком типичен для зомби-муви, с другой - постоянно норовит нырнуть в другой жанр. Например, в семейную мелодраму про раскаяние отца-эгоиста, который заботится только о себе и своём. Или в конспирологический триллер про деятельность правительства, аукнувшуюся всем труженикам Южной Кореи. Наконец, в сюжетной логике Сан-хо некоторые прозревают зерна коммунизма - эдакий идеологический поворот к соседям из Северной Кореи: мол, западные ценности и экономические принципы привели к катастрофе, а самоотверженный коллективизм пассажиров поезда оказывается единственным путем к спасению. Читайте рецензию.
Мифический хоррор На Хон Джина, снявшего также «Преследователя» и «Желтого моря». Из-за странной болезни в отдаленной деревни Коксон жители убивают близких. По одной версии во всем виноваты загадочные грибы, по другой - подозрительный пришлый японец (Дзюн Кунимура из «Кинопробы»). Карикатурный полицейский (Квак То Вон) неспешно расследует дело, но вынужден ускориться, когда симптомы обнаруживаются у его дочери. На Хон-Джин использует человеческие суеверия на полную катушку: в «Вопле» есть и шаманские обряды, и гоголевский мистицизм, и ветхозаветная суровость, и то, про что лучше не знать заранее. Ключевую роль тут играет по-настоящему объемный звук, который хватает зрителя за ногу и волочит в дебри саспенса и напряжения, попутно рассказывая драму про веру и беспомощность, от которых не спасает никакая цивилизация.
«Злодейка» (2017)
Показанная в Каннах «племянница» «Олдбоя» - история Сук Хи (Ким Ок Пин), дочери из состоятельной семьи, которая после смерти родителей оказалась в тренировочный лагерь наемных убийц. Всю жизнь ей манипулировали: инстинкт ассасина использовали сначала начинающие революционеры, а потом правительство. Вспышки же человеческих потребностей в окружении смертей (жертв и близких) становились не менее болезненной, чем отказ от эмоций. Впрочем, главный джокер третьего фильма Чон Бен Гиля – открывающая семиминутная сцена драки, снятая одним кадром от первого лица (и не уступающая тому самому эпизоду из шедевра Чхан Ук Пака или из «Сорвиголовы»). Заканчивается фильм не менее головокружительным побоищем, также снятым неразрывно, но каннскую публику разочаровало обилие сентиментальности во второй половине картины. Хотя фильм как раз о похороненной под ударами судьбы человечности в тренированной машине для убийств.
В кино 40-летний Ли Чхан Дон пришел с книжной полки: из писателей - в сценаристы на нескольких проектах «новой волны» 80-90-хх, вдохновленный европейским кино; из сценаристов - в режиссеры нейтрального взгляда, из постановщиков - в министры культуры и туризма, а потом обратно. Или, как сказал бы Ким Ки Дук, - и снова весна: поэзия аскетичным фильмам Ли не чужда (один, самый пронзительный, так и называется). «Пылающий» – шестой фильм Ли и внезапный фестивальный хит, прогремевший в Каннах, но оставшийся без большого приза: оценили только критики из ФИПРЕССИ. Впрочем, и не удивительно – фестивальному призу тут не за что удержаться: все в «Пылающем» подернуто дымкой ирреальности. И сюжет про юношу (Ю А Ин), который пообещал симпатичной знакомой следить за ее котом, но так и не увидел кота, а потом пропала и она. И киноязык, реалистично аскетичный (как у Хон Сан Су), но в то же время провоцирующий сомнение: что из происходящего на экране реально, а что фантазия, что герою примирещилось, а что могло бы произойти. И, наконец, в философской коллизии: в окружении отголосков современности (в телевизоре мелькает Трамп и обсуждается молодежь с внешней политикой Южной Кореи) поднимается вопрос «большого голода» – желания укусить некий большой смысл, обрести его для себя, увидеть цель в глубине горящего сарая (предполагаемый антагонист-западник жжет их под носом у главного героя). Тотальная призрачность происходящего и превращает «Пылающего» в настоящий экзистенциальный триллер, каким не был одноименный рассказ Харуки Мураками. Читайте рецензию на «Пылающего» Ли Чхан Дона Слушайте подкаст про «Пылающего» и другие фильмы режиссера
Главный южнокорейский фильм минувшего года, а может, и десятилетия: главный приз Канн, «Оскар», море других наград. История про противостояние/взаимопроникновение двух семей — бедной и богатой — описало несколько социальных язв: от сопротивления южнокорейской культуры агрессивному американизмы до классового неравенства. Снял его Пон Джун Хо – автор нашумевшего детектива «Воспоминание об убийстве» и зрительского хита «Вторжение динозавра». Фильм-катастрофа в 2006-м стал самым кассовым южнокорейским фильмом в истории, подвинув «Шири» с Чхве Мин Сиком – фильм, ознаменовавший новый этап в корейской киноиндустрии. За 15 лет, впрочем, индустрия ушагала далеко вперед: сегодня «Динозавр» уже 18-й в списке корейских достижений на внутреннем рынке; «Паразиты», к слову, на следующей строчке.
Фишка фильмов Пон Джун Хо, впрочем, не столько в месседжах, сколько в режиссерской изобретательности: умении сочетать публицистику с полижанровостью и хорошее чувство юмора. В начале нулевых его оценил большой дегустатор южнокорейских блюд - Тарантино (также фанат «Олдбоя»). Читайте обзор творчества Пон Джун Хо Читайте про «Сквозь снег» Пон Джун Хо Слушайте подкаст про «Паразитов» и фильмы Пон Джун Хо Читайте рецензию на «Паразитов»
фото: Фото предоставлено пресс-службой Hyundai
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