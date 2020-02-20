Гении и злодейство: 10 байопиков о противоречивых героях

В российский прокат 20 февраля выходит фильм Константина Буслова «Калашников» с Юрой Борисовым в главной роли. Его герой – простой паренек из алтайского села Курья, своим трудом и упорством создавший себе имя, которое теперь знает каждый. Изобретатель легендарного АК-47, работа над которым началась еще в годы Великой Отечественной войны, хотел сделать вооружение советских солдат более современным и наконец закончить это страшное противостояние. Но из средства борьбы за мир с течением времени АК превратился в самое популярное оружие, используемое уже далеко не в мирных целях. Кроме Калашникова, впрочем, история знаетмного таких противоречивых героев, безусловно, внесших огромный вклад в разные сферы деятельности: от политики и искусства до науки и техники. Кино-Театр.Ру вспоминает еще 10 байопиков о неоднозначных героях разных эпох.
История жизни одного из главных японских авторов, чей «Золотой храм» считается самым читаемым произведением страны восходящего солнца, трижды выдвинутого на соискание Нобелевской премии, но так ни разу ее и не получившего, не менее трагична и драматична, чем его произведения. В середине 1980-х удивительную судьбу писателя, дебютировавшего в послевоенные годы, увлекавшегося философией Ницше, произведениями Томаса Манна, а еще, например, бодибилдингом (красота и совершенство – один из лейтмотивов его творчества и жизни), последнего самурая, сделавшего харакири при попытке военного переворота, увлекла сценариста «Таксиста» и «Бешеного быка», американского постановщика Пола Шредера. Он мастерски совместил насыщенную событиями биографию писателя и философию его ярких произведений. Ярких в данном случае в прямом смысле – нарочито театрализованные вставки «экранизаций» новелл Мисимы Шредер сделал цветными, в то время как реальные события из жизни литератора, без которых тем не менее не могло быть его произведений, показаны в ч/б.
фото: Кадр из фильма «Мисима: Жизнь в четырех главах»
Пионер авиации, инженер, миллиардер, продюсер первого «Лица со шрамом», любитель и любимец женщин, страдающий обсессивно-компульсивным расстройством Говард Хьюз – один из самых неоднозначных и могущественных людей эпохи и один из самых ярких героев, сыгранных Леонардо ДиКаприо. Почти трехчасовой рассказ уникального творческого тандема артиста и режиссера Мартина Скорсезе получил 11 номинаций на «Оскар», но забрал всего пять – заветная статуэтка тогда ДиКаприо, к сожалению, не досталась, получил награду актер только спустя 10 лет – за работу в другом тоже почти байопике «Выживший» об охотнике Хью Глассе.
Американский постановщик, трехкратный обладатель премии «Оскар» Оливер Стоун – один из самых больших фанатов реальных героев, чьи истории он любит переносить на экран. В том же 2004-м Стоун за баснословный бюджет, который, впрочем, не удалось отбить в прокате, снял провокационную историческую драму «Александр», где роль полководца Александра Македонского исполнил Колин Фаррелл, тогда переживавший пик своей карьеры. За эту свою единственную, в общем, историческую работу Фаррелл даже получил номинацию на антипремию «Золотая малина». Критики «Александра» тоже не жаловали, а в Греции фильм и вовсе хотели запретить – естественно, по причине того, что Стоун решил показать бисексуальность великого полководца.
Первая за долгие годы и, пожалуй, единственная в новейшей истории российского кино картина про лидера белого движения адмирала Колчака, в кино советском фигурирующего, в основном, в качестве врага и злодея. В «Адмирале» Андрея Кравчука, затем снявшего «Викинга» про князя Владимира и недавний «Союз спасения» про декабристов, Колчак обрел внешность самого популярного и благородного российского артиста Константина Хабенского и сосредоточился не столько на белом движении, а на своей личной жизни. Фильм Кравчука сконцентрирован больше на истории большой, хотя и поздней любви адмирала Анны Тимирёвой в исполнении Елизаветы Боярской.
Изобретатель главного медиа современности, призывающего делиться в публичном пространстве всеми мыслями и чувствами, Марк Цукерберг сам человек довольно закрытый, о чем в своем фильме и рассказал режиссер Дэвид Финчер. Роль талантливого студента Гарварда, решившего создать рейтинг привлекательности студенток, который в итоге превратился вовсе не в Tinder, а в Facebook исполнил актер Джесси Айзенберг, обошедший во время кастинга Шайю Лабафа и Майкла Сера. Финчер выбрал его на эту роль не только из-за внешних данных, действительно в чем-то напоминающих Цукерберга, но и из-за характера – в своих интервью Айзенберг немногословен и явно увлечен профессией, как и создатель главной в мире социальной сети.
Главный канадский киноэкспериментатор Дэвид Кроненберг в начале «десятых» решил снять фильм о самом известном экспериментаторе в области психологии Зигмунде Фрейде, основателе психоанализа, реально изменившем социум XXI века, но фигуре во врачебных кругах довольно противоречивой. Для иллюстрации «опасного метода» Кроненберг выбрал историю взаимоотношений психолога, его ученика Карла Юнга и пациентки Фрейда – Сабины Шпильрейн, в детстве пережившей насилие, что, безусловно, повлияло на ее личность. В провокационной версии этого любовного треугольника Кроненберг демонстрирует и эдипов комплекс, причинно-следственные связи проявления каких-либо аддикций, и общественно-политический контекст борьбы арийцев с евреями.
Один из самых известных скандалов «нулевых», утечка секретной информации через сайт WikiLeaks, и судьба его основателя Джулиана Ассанджа стали основной для фильм, поставленного режиссером «Сумерек» Биллом Кондоном. Ставший, пожалуй, самым популярным британским артистом после главной роли в «Шерлоке» артист Бенедикт Камбербэтч обрел в «Пятой власти» длинные белесые волосы, из-за которых действительно стал даже очень похож на основателя WikiLeaks. Хотя перевоплощаться в известных исторических персонажей для Камбербетча – обычное дело: еще до «Шерлока» он играл Стивена Хокинга в одноименном сериале BBC, а затем в «Игре в имитацию» превращался в Алана Тьюринга и Томаса Эдисона в «Войне токов».
Сильнейший шахматист XX века, американский гроссмейстер, вместе со своим соперником Борисом Спасским, стали пешками в холодной войне США и СССР. Несколько аутичный и еще с юности одержимый шахматами Фишер здесь виртуозно сыгран самым известным «человеком-пауком» Тоби Магуайром. Режиссер Эдвард Цвик, недаром в своей карьере лавирующий между мелодрамами в духе «Легенд осени» и приключениями в стиле «Кровавого алмаза», – умелый постановщик самых разных жанров, и в «Жертвуя пешкой» он работает на стыке триллера и комедии, превращая хоть и драматичную, но довольно сложную для экранизации шахматную партию в довольно объемный рассказ не только о судьбе Бобби Фишера, но и о противостоянии двух великих держав.
Автор культового подросткового романа «Над пропастью во ржи» Джером Дэвид Сэлинджер, как известно, запрещал экранизировать свое произведение и вообще не очень любил Голливуд и кинематограф, созданный, по его мнению, для людей, которые не умеют читать. Что, впрочем, не помешало режиссеру Дэнни Стронгу снять картину собственно о Сэлинджере, которого сыграл Николас Холт, затем отметившийся еще и в заглавной роли в «Толкине». Фильм Стронга подробно описывает путь становления Сэлинджера: от желания стать писателем и поступления в Колумбийский университет (который он так и не закончил, как и большинство предыдущих учебных заведений) до выпуска «Над пропастью во ржи» и легендарного уединения в Нью-Гэмпшире. На протяжении всего фильма Сэлинджер то придумывает, то отказывается от главного героя своих произведений Холдена Колфилда, а параллельно находит общий язык с преподавателем Уитом Бернеттом которого играет Кевин Спейси, первой и, судя по фильму, единственной любовью Уной О’Нил, переживает посттравматический синдром после участия в Нормандской высадке, отчаянно борется с отцом, мечтающим сделать из Сэлинджера «короля бекона», и постигает – уже после войны и ссоры с Бернеттом – основы дзен-буддизма.
Искрометный байопик от режиссера «Игры на понижение» Адама Маккея посвящен, пожалуй, самой неожиданной фигуре американской политики – Дику Чейни, для роли которого актер Кристиан Бейл вновь изменился до неузнаваемости. Маккей безусловно демонизирует Чейни-политика, но оставляет ему шанс на простую человеческую, не без огрехов, жизнь – в целом заботливого отца (хотя тоже есть вопросы) и заядлого рыболова. Такая вот политика с человеческим лицом. Впрочем «Власть» – это не только байопик, это настоящий памфлет. В ярких картинках, понятных даже далекому от страстей Белого дома зрителю. Тут и ирония по отношению к серьезным документалкам, и обманчивый хэппи-энд, и шикарный фантазийный диалог Чейни и его жены с цитатами из Шекспира. В общем всё, чтобы зритель не воспринимал «Власть» как скучный байопик, но смог реально много узнать и о жизни самого Чейни и о его – далеко не последней – роли в амерканской политике.