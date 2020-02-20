Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Послушай «Очень женские истории» первым

20 февраля
2020 год
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Все рубрики

Конкурсы >>
20 февраля 2020
5 марта в прокат выходят «Очень женские истории» — эмоциональная картина о «женском мире», снятая 5-ю режиссерами: Натальей Меркуловой, Ликой Ятковской, Анной Сарухановой, Оксаной Михеевой и Антоном Бильжо. Главные роли в фильме исполнили Анна Михалкова, Виктория Толстоганова, Виктория Исакова, Лукерья Ильяшенко, Любовь Толкалина, Анна Слю, Полина Виторган, Кристина Бабушкина и Анфиса Черных.

Кино-Театр.Ру начинает розыгрыш билетов на премьеры фильма в Москве (26 февраля, кинотеатр «Каро 11 Октябрь», 20:00) и Санкт-Петербурге (28 февраля, кинотеатр «Аврора», 19:00)!

Послушай «Очень женские истории» первым

Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Москва» (если вы москвич) или «Питер» (если вы из Санкт-Петербурга) на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом 25 февраля и получат по два билета на премьеру в своём городе! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Ждём ваши письма, удачи!

версия для печати
персоны
Кристина БабушкинаАнтон БильжоПолина ВиторганЛукерья ИльяшенкоВиктория ИсаковаНаталья МеркуловаАнна МихалковаАнна СлюЛюбовь ТолкалинаВиктория ТолстогановаАнфиса Черных
фильмы
Очень женские истории

анонс

Скорбим

Сергей Сизых
17 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Сизых.
Георгий Шенгелая
17 февраля ушёл из жизни режиссёр Георгий Шенгелая.

День рождения >>

Баба Аннанов
Людмила Гравес
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Андрис Лиелайс
Алексей Нестеренко
Иван Соловьёв (III)
Евгений Сологалов
Антон Филипенко
Ганс-Кристиан Блех
Эмилия Краковская
Наташа Линдингер
Сидни Пуатье
Лили Тэйлор
Эннио Фантастикини
Рон Элдард
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Соник в кино
приключения, фэнтези
США, 2019
Калашников
биография
Россия, 2020
2040: Будущее ждет
научно-популярный
Австралия, 2019
Зов предков
приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2019
Западня для дьявола
триллер, фильм ужасов
Италия, 2019
Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Русские грузины. Фильм первый
исторический фильм
Россия, 2020
Свистуны
детектив, комедия, криминальный фильм
Румыния, Германия, Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен