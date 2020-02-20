Послушай «Очень женские истории» первым

5 марта
в прокат выходят «Очень женские истории
» — эмоциональная картина о «женском мире», снятая 5-ю режиссерами: Натальей Меркуловой
, Ликой Ятковской, Анной Сарухановой, Оксаной Михеевой
и Антоном Бильжо
. Главные роли в фильме исполнили Анна Михалкова
, Виктория Толстоганова
, Виктория Исакова
, Лукерья Ильяшенко
, Любовь Толкалина
, Анна Слю
, Полина Виторган
, Кристина Бабушкина
и Анфиса Черных
.
Кино-Театр.Ру
начинает розыгрыш билетов на премьеры фильма в Москве (26 февраля, кинотеатр «Каро 11 Октябрь», 20:00
) и Санкт-Петербурге (28 февраля, кинотеатр «Аврора», 19:00
)!
Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Москва»
(если вы москвич) или «Питер»
(если вы из Санкт-Петербурга) на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом 25 февраля
и получат по два билета на премьеру в своём городе! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
Ждём ваши письма, удачи!