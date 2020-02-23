Смотреть онлайн: 30 фильмов о защитниках отечества

Лучшие российские антивоенные фильмы и сериалы 21 века
Ко дню Защитника Отечества из фильмотеки Кино-Театр.Ру мы собрали отечественные кино- и телекартины на антивоенную тематику, снятые в 2000-х. Это фильмы отчётливо и драматично дают возможность осознать, какую боль людям несёт война, как она разрушает судьбы людей, и поэтому сегодня, поздравляя близких мужчин с их традиционным праздником, мы надеемся, что им никогда больше не придётся нас защищать, отдавая жизни, как делали это герои данных кинолент. В нашей подборке речь идёт о разных военных конфликтах — Первая Мировая, Великая Отечественная, Афганская война, Чеченская... Но в каждой картине — истории людей, защитников отечества, среди которых не только мужчины. В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии сражалось около 600 тысяч женщин. Да и сейчас многие из женщин справедливо называют 23 февраля и своим праздником.
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«1941-1942-1943
», 2009-2013
Российско-украинская телевизионная трилогия о судьбах жителей одной деревни во время Великой Отечественной войны. Валерий Шалыга
написал и срежиссировал все 44 серии. Поклонники упорно требуют следующую часть эпопеи, но с каждым годом надежды на продолжение тают.
«28 панфиловцев
», 2016
Военная лента Кима Дружинина
и Андрея Шальопы
, посвящённая подвигу советских солдат, защищавших подступы к Москве в ноябре 1941-го, появилась благодаря зрителям, поскольку картину создали при помощи краудфандинга.
«9 рота
», 2005
Первый режиссёрский проект Фёдора Бондарчука
— о советских призывниках, выполнявших воинский долг в Афганистане — многие считают лучшей его работой. Пронзительная история понравилась и запомнилась, потому что трогала за душу, а ещё оставляла надежду, что скоро и у нас научатся делать кино, не уступающее в качестве Голливуду.
Franz+Polina
, 2006
Режиссёрский дебют Михаила Сегала
, основанный на повести белорусского писателя-фронтовика Алеся Адамовича
«Немой
», повествует о зарождении чувств между немецким солдатом (Адриан Тополь
) и девушкой (Светлана Иванова
) из белорусской деревни, где в 1943-м базировалось подразделение СС.
«А зори здесь тихие...
», 2015
Третья по счёту экранизация военной повести Бориса Васильева
. Следом за Станиславом Ростоцким
и Мао Вэйнином
за сюжет взялся Ренат Давлетьяров
, а сыграли у него Пётр Фёдоров
, Евгения Малахова
, Агния Кузнецова
и многие другие.
«Балканский рубеж
», 2019
Продюсерский проект Гоши Куценко
о «времени, когда Россию хотели окончательно стереть с карты мировой политики»
. Действие ленты разворачивается в Югославии во время Косовской войны после того, как российский десант высаживается в Косово. Вместе с Куценко в фильме играют Антон Пампушный
, Гойко Митич
и Милош Бикович
.
«Батальонъ
», 2014
Лучший способ показать, что война — самая противоестественная вещь на земле, заставляющая усомниться в разуме мира, это сделать фильм про женщин на фронте. Фильм Дмитрия Месхиева
повествует о женском «батальоне смерти» времён Первой мировой войны, созданном для поднятия боевого духа у русских офицеров.
«Битва за Севастополь
», 2015
Военный фильм Сергея Мокрицкого
рассказывает историю легендарной женщины-снайпера на Второй мировой — Людмилы Павлюченко. Главную роль блестяще исполнила Юлия Пересильд
. Вглядываясь пристально в её героиню, меняющуюся с каждым выстрелом, врастающую в войну, ещё раз вспомним, что «у войны не женское лицо»
.
«Живой
», 2006
Картина Александра Велединского
о вернувшемся из Чечни солдате (Андрей Чадов
), которому мерещатся призраки погибших товарищей, — одно из самых запоминающихся высказываний нулевых на тему «есть ли жизнь после войны»
.
«Жизнь и судьба
», 2012
Эпопея Сергея Урсуляка
по мотивам романа Василия Гроссмана
. Сюжет разворачивается в 1942–1943 годы, в период обороны Сталинграда. Главный герой — физик-ядерщик, работающий над созданием атомной бомбы. Как книга, так и фильм, пропитаны мощными антивоенными идеями: война калечит тела и души людей.
«Звезда
», 2002
Ключевая работа в творчестве сценариста и режиссёра Николая Лебедева
— картина о группе разведчиков, брошенных в 1944-м в тыл противника для выполнения боевого задания. Звёздный состав молодых актёров в роли отважных ребят, готовых отдать жизни ради будущего Родины.
«Истребители
» и «Истребители, последний бой
», 2013-2015
Драма про военных лётчиков во время Великой Отечественной войны, отдавших жизни за победу, стала одним из самых успешных исторических сериалов последних лет.
«Исчезнувшие
», 2009
Мини-сериал об отряде советских партизан, в стан которого затесался предатель. Майор Топорков пытается вычислить шпиона, подозревая то одного, то другого из семи членов группы. Картина получила премию ТЭФИ за лучший телевизионный фильм.
«Ладога
», 2013
Снятый к 70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады по повести Алёны Званцовой
мини-сериал Велединского представляет собой увлекательный детектив. Намного более запутанный и непредсказуемый, чем, условно говоря, «Лютер
».
«Мандарины
», 2013
Эстоно-грузинская военная драма, действие которой происходит в дни начала военного конфликта между Абхазией и Грузией. Дом последнего старика, не уехавшего из села подальше от боевых действий, становится убежищем для двух раненых, один из которых — чеченец, командир абхазского отряда, а другой — грузин. Работа была номинирована на «Золотой глобус» и «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.
«Молодая гвардия
», 2015
Основанная не столько на произведении Фадеева
, сколько на реальных фактах история Краснодонских подпольщиков, разрушающая плакатные стереотипы. Эта картина стала одним из лучших патриотических произведений современного телеэкрана.
«Мы из будущего
», 2008
Молодые ребята отправляются назад в прошлое, чтобы вдохнуть запах пороха на Великой Отечественной войне. Драматизма картине Андрея Малюкова
добавляет осознание того, что среди них затесался неонацист (Владимир Яглыч
).
«Наркомовский обоз
», 2011
В ходе Великой Отечественной водку в войсках начали выдавать уже в июле 1941-го, в армии их называли «наркомовские сто грамм». Мини-сериал рассказывает о том, как переправляют в стрелковую дивизию гужевой обоз, гружёный тарой с ценной жидкостью.
«Не покидай меня
», 2014
Фронтовик-разведчик капитан Михасев (Алексей Гуськов
) получает под своё командование спецразведгруппу из четырёх бойцов, которые оказываются юными девушками. Вчерашним школьницам предстоит проникнуть на узел связи вражеской армии и парализовать его работу, обеспечив успех наступательной операции советских войск.
«Ночные ласточки
», 2012
Ещё один сериал о лётчиках, точнее — о лётчицах женского авиационного полка времен Великой Отечественной. Хрупкие девушки наводили такой ужас на фашистов, что их прозвали «Ночными ведьмами».
«Разведчицы
», 2013
Увлекательная военная драма, в которой сведённые вместе волею судьбы комсомолка и дочь кулака вынуждены жить плечом к плечу, ежедневно жертвуя собой ради блага Родины.
«Русский крест
», 2009
Героем этого военно-исторического мини-сериала, поднимающего серьёзные вопросы веры и духовного перерождения, становится священник, который спасает после нападения немцев своего палача — офицера НКВД.
«Пепел
», 2013
Захватывающий исторический детектив с переодеваниями, в котором вор и офицер меняются одеждой и именами. Большой успех сериалу обеспечили режиссёр — оскаровский номинант Вадим Перельман
и звёздный актерский состав: Машков
, Миронов
, Лядова
, Гармаш
и многие другие.
«Переводчик
», 2013
Добротная, глубокая картина Андрея Прошкина
рассказывает о маленьком, скоромном человеке, школьном учителе (Виталий Хаев
), во время немецкой оккупации совершающем подвиг.
«Пленный
», 2008
Действие фильма происходит в Чечне. Два солдата и их пленник догоняют своё подразделение, пробираясь по опасному лесу, полному врагов. Режиссёрскую работу Алексея Учителя
, высказавшегося высокохудожественными средствами о войне, которая ставит каждого перед чудовищным выбором, высоко оценили критики и зрители.
«Сталинград
», 2013
Один из самых дорогих фильмов российского кинематографа (пятое место), снятый в формате IMAX 3D. Бондарчуку удалось сделать ещё один качественный блокбастер, но именно за эту мультипликационную глянцевость фильма он оказался не столь любим у зрителей. Такой формат посчитали годным для отвлечённых компьютерных игр, но не для сохранения памяти о героической обороны города на Волге.
«Т-34
», 2018
Приключенческий экшн Алексея Сидорова
с Александром Петровым
, Ириной Старшенбаум
, Виктором Добронравовым
, Антоном Богдановым
и Юрием Борисовым
рассказывает про экипаж легендарной боевой машины Т-34.
«Утомлённые солнцем: Предстояние
» и «Утомлённые солнцем: Цитадель
», 2010-2011
В топе самых дорогих российских фильмов всех времён михалковская «Цитадель» занимает первое место, а «Предстояние» — второе (45 и 40 млн долларов соответственно). Эта информация блокирует эмоциональные переживания при просмотре фильма и не позволяет оценить его реальный уровень. Если отвлечься от соотношения цена-качество и навязчивой пиар-компании («Великий фильм о великой войне»
), перед нами вполне занятная семейная сага, продолжение «оскароносной» истории о комдиве Котове и его дочери.
«Штрафбат
», 2004
11-серийный фильм Николая Досталя
по сценарию Эдуарда Володарского
о трагических судьбах штрафников, жизнями которых добивались победы в самый тяжёлый период Великой Отечественной войны.