Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Смотреть онлайн: 30 фильмов о защитниках отечества

23 февраля
2020 год
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Все рубрики

Мнение >>
23 февраля 2020
Лучшие российские антивоенные фильмы и сериалы 21 века

Ко дню Защитника Отечества из фильмотеки Кино-Театр.Ру мы собрали отечественные кино- и телекартины на антивоенную тематику, снятые в 2000-х. Это фильмы отчётливо и драматично дают возможность осознать, какую боль людям несёт война, как она разрушает судьбы людей, и поэтому сегодня, поздравляя близких мужчин с их традиционным праздником, мы надеемся, что им никогда больше не придётся нас защищать, отдавая жизни, как делали это герои данных кинолент. В нашей подборке речь идёт о разных военных конфликтах — Первая Мировая, Великая Отечественная, Афганская война, Чеченская... Но в каждой картине — истории людей, защитников отечества, среди которых не только мужчины. В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии сражалось около 600 тысяч женщин. Да и сейчас многие из женщин справедливо называют 23 февраля и своим праздником.

Чтобы начать просмотр, достаточно просто кликнуть на название фильма в этом тексте.



«1941-1942-1943», 2009-2013

Смотреть онлайн: 30 фильмов о защитниках отечества

Российско-украинская телевизионная трилогия о судьбах жителей одной деревни во время Великой Отечественной войны. Валерий Шалыга написал и срежиссировал все 44 серии. Поклонники упорно требуют следующую часть эпопеи, но с каждым годом надежды на продолжение тают.



«28 панфиловцев», 2016



Военная лента Кима Дружинина и Андрея Шальопы, посвящённая подвигу советских солдат, защищавших подступы к Москве в ноябре 1941-го, появилась благодаря зрителям, поскольку картину создали при помощи краудфандинга.



«9 рота», 2005

Смотреть онлайн: 30 фильмов о защитниках отечества

Первый режиссёрский проект Фёдора Бондарчука — о советских призывниках, выполнявших воинский долг в Афганистане — многие считают лучшей его работой. Пронзительная история понравилась и запомнилась, потому что трогала за душу, а ещё оставляла надежду, что скоро и у нас научатся делать кино, не уступающее в качестве Голливуду.



Franz+Polina, 2006

Смотреть онлайн: 30 фильмов о защитниках отечества

Режиссёрский дебют Михаила Сегала, основанный на повести белорусского писателя-фронтовика Алеся Адамовича «Немой», повествует о зарождении чувств между немецким солдатом (Адриан Тополь) и девушкой (Светлана Иванова) из белорусской деревни, где в 1943-м базировалось подразделение СС.



«А зори здесь тихие...», 2015



Третья по счёту экранизация военной повести Бориса Васильева. Следом за Станиславом Ростоцким и Мао Вэйнином за сюжет взялся Ренат Давлетьяров, а сыграли у него Пётр Фёдоров, Евгения Малахова, Агния Кузнецова и многие другие.



«Балканский рубеж», 2019



Продюсерский проект Гоши Куценко о «времени, когда Россию хотели окончательно стереть с карты мировой политики». Действие ленты разворачивается в Югославии во время Косовской войны после того, как российский десант высаживается в Косово. Вместе с Куценко в фильме играют Антон Пампушный, Гойко Митич и Милош Бикович.



«Батальонъ», 2014



Лучший способ показать, что война — самая противоестественная вещь на земле, заставляющая усомниться в разуме мира, это сделать фильм про женщин на фронте. Фильм Дмитрия Месхиева повествует о женском «батальоне смерти» времён Первой мировой войны, созданном для поднятия боевого духа у русских офицеров.



«Битва за Севастополь», 2015



Военный фильм Сергея Мокрицкого рассказывает историю легендарной женщины-снайпера на Второй мировой — Людмилы Павлюченко. Главную роль блестяще исполнила Юлия Пересильд. Вглядываясь пристально в её героиню, меняющуюся с каждым выстрелом, врастающую в войну, ещё раз вспомним, что «у войны не женское лицо».



«Живой», 2006

Смотреть онлайн: 30 фильмов о защитниках отечества

Картина Александра Велединского о вернувшемся из Чечни солдате (Андрей Чадов), которому мерещатся призраки погибших товарищей, — одно из самых запоминающихся высказываний нулевых на тему «есть ли жизнь после войны».



«Жизнь и судьба», 2012



Эпопея Сергея Урсуляка по мотивам романа Василия Гроссмана. Сюжет разворачивается в 1942–1943 годы, в период обороны Сталинграда. Главный герой — физик-ядерщик, работающий над созданием атомной бомбы. Как книга, так и фильм, пропитаны мощными антивоенными идеями: война калечит тела и души людей.



«Звезда», 2002



Ключевая работа в творчестве сценариста и режиссёра Николая Лебедева — картина о группе разведчиков, брошенных в 1944-м в тыл противника для выполнения боевого задания. Звёздный состав молодых актёров в роли отважных ребят, готовых отдать жизни ради будущего Родины.



«Истребители» и «Истребители, последний бой», 2013-2015

Смотреть онлайн: 30 фильмов о защитниках отечества

Драма про военных лётчиков во время Великой Отечественной войны, отдавших жизни за победу, стала одним из самых успешных исторических сериалов последних лет.



«Исчезнувшие», 2009

Смотреть онлайн: 30 фильмов о защитниках отечества

Мини-сериал об отряде советских партизан, в стан которого затесался предатель. Майор Топорков пытается вычислить шпиона, подозревая то одного, то другого из семи членов группы. Картина получила премию ТЭФИ за лучший телевизионный фильм.



«Ладога», 2013



Снятый к 70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады по повести Алёны Званцовой мини-сериал Велединского представляет собой увлекательный детектив. Намного более запутанный и непредсказуемый, чем, условно говоря, «Лютер».



«Мандарины», 2013

Смотреть онлайн: 30 фильмов о защитниках отечества

Эстоно-грузинская военная драма, действие которой происходит в дни начала военного конфликта между Абхазией и Грузией. Дом последнего старика, не уехавшего из села подальше от боевых действий, становится убежищем для двух раненых, один из которых — чеченец, командир абхазского отряда, а другой — грузин. Работа была номинирована на «Золотой глобус» и «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.



«Молодая гвардия», 2015



Основанная не столько на произведении Фадеева, сколько на реальных фактах история Краснодонских подпольщиков, разрушающая плакатные стереотипы. Эта картина стала одним из лучших патриотических произведений современного телеэкрана.



«Мы из будущего», 2008



Молодые ребята отправляются назад в прошлое, чтобы вдохнуть запах пороха на Великой Отечественной войне. Драматизма картине Андрея Малюкова добавляет осознание того, что среди них затесался неонацист (Владимир Яглыч).



«Наркомовский обоз», 2011

Смотреть онлайн: 30 фильмов о защитниках отечества

В ходе Великой Отечественной водку в войсках начали выдавать уже в июле 1941-го, в армии их называли «наркомовские сто грамм». Мини-сериал рассказывает о том, как переправляют в стрелковую дивизию гужевой обоз, гружёный тарой с ценной жидкостью.



«Не покидай меня», 2014

Смотреть онлайн: 30 фильмов о защитниках отечества

Фронтовик-разведчик капитан Михасев (Алексей Гуськов) получает под своё командование спецразведгруппу из четырёх бойцов, которые оказываются юными девушками. Вчерашним школьницам предстоит проникнуть на узел связи вражеской армии и парализовать его работу, обеспечив успех наступательной операции советских войск.



«Ночные ласточки», 2012

Смотреть онлайн: 30 фильмов о защитниках отечества

Ещё один сериал о лётчиках, точнее — о лётчицах женского авиационного полка времен Великой Отечественной. Хрупкие девушки наводили такой ужас на фашистов, что их прозвали «Ночными ведьмами».



«Разведчицы», 2013



Увлекательная военная драма, в которой сведённые вместе волею судьбы комсомолка и дочь кулака вынуждены жить плечом к плечу, ежедневно жертвуя собой ради блага Родины.



«Русский крест», 2009



Героем этого военно-исторического мини-сериала, поднимающего серьёзные вопросы веры и духовного перерождения, становится священник, который спасает после нападения немцев своего палача — офицера НКВД.



«Пепел», 2013



Захватывающий исторический детектив с переодеваниями, в котором вор и офицер меняются одеждой и именами. Большой успех сериалу обеспечили режиссёр — оскаровский номинант Вадим Перельман и звёздный актерский состав: Машков, Миронов, Лядова, Гармаш и многие другие.



«Переводчик», 2013



Добротная, глубокая картина Андрея Прошкина рассказывает о маленьком, скоромном человеке, школьном учителе (Виталий Хаев), во время немецкой оккупации совершающем подвиг.



«Пленный», 2008



Действие фильма происходит в Чечне. Два солдата и их пленник догоняют своё подразделение, пробираясь по опасному лесу, полному врагов. Режиссёрскую работу Алексея Учителя, высказавшегося высокохудожественными средствами о войне, которая ставит каждого перед чудовищным выбором, высоко оценили критики и зрители.



«Сталинград», 2013



Один из самых дорогих фильмов российского кинематографа (пятое место), снятый в формате IMAX 3D. Бондарчуку удалось сделать ещё один качественный блокбастер, но именно за эту мультипликационную глянцевость фильма он оказался не столь любим у зрителей. Такой формат посчитали годным для отвлечённых компьютерных игр, но не для сохранения памяти о героической обороны города на Волге.



«Т-34», 2018



Приключенческий экшн Алексея Сидорова с Александром Петровым, Ириной Старшенбаум, Виктором Добронравовым, Антоном Богдановым и Юрием Борисовым рассказывает про экипаж легендарной боевой машины Т-34.



«Утомлённые солнцем: Предстояние» и «Утомлённые солнцем: Цитадель», 2010-2011

Смотреть онлайн: 30 фильмов о защитниках отечества

В топе самых дорогих российских фильмов всех времён михалковская «Цитадель» занимает первое место, а «Предстояние» — второе (45 и 40 млн долларов соответственно). Эта информация блокирует эмоциональные переживания при просмотре фильма и не позволяет оценить его реальный уровень. Если отвлечься от соотношения цена-качество и навязчивой пиар-компании («Великий фильм о великой войне»), перед нами вполне занятная семейная сага, продолжение «оскароносной» истории о комдиве Котове и его дочери.



«Штрафбат», 2004



11-серийный фильм Николая Досталя по сценарию Эдуарда Володарского о трагических судьбах штрафников, жизнями которых добивались победы в самый тяжёлый период Великой Отечественной войны.

Екатерина Визгалова, Макс Милиан
версия для печати
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: 77 фильмов ко Дню Победы
Смотреть онлайн: 23 фильма о защитниках отечества
Поиск по меткам
Екатерина ВизгаловаМакс МилианРоссийские сериалыРоссийские фильмыСмотреть онлайнФильмы о войне
персоны
Алесь (Александр) АдамовичМилош БиковичАнтон БогдановФёдор БондарчукЮрий Борисов (II)Борис ВасильевАлександр ВелединскийЭдуард ВолодарскийСергей ГармашАлексей ГуськовРенат ДавлетьяровВиктор ДобронравовНиколай Досталь (II)Ким ДружининАлёна ЗванцоваСветлана ИвановаАгния КузнецоваГоша КуценкоНиколай Лебедев (III)Елена ЛядоваЕвгения МалаховаАндрей МалюковВладимир МашковДмитрий МесхиевЕвгений МироновГойко МитичНикита МихалковСергей МокрицкийАнтон ПампушныйВадим ПерельманЮлия ПересильдАлександр Петров (III)Андрей ПрошкинСтанислав РостоцкийМихаил СегалАлексей СидоровИрина СтаршенбаумАдриан ТопольСергей УрсулякАлексей УчительПётр ФёдоровВиталий ХаевАндрей ЧадовВалерий ШалыгаАндрей ШальопаВладимир Яглыч
фильмы
19411942194328 панфиловцев9 ротаFranz+PolinaА зори здесь тихие...Балканский рубежБатальонъБитва за СевастопольЖивойЖизнь и судьбаЗвездаИстребителиИстребители. Последний бойИсчезнувшиеЛадогаМандариныМолодая гвардияМы из будущегоНаркомовский обозНе покидай меняНочные ласточкиПепелПереводчикПленныйРазведчицыРусский крестСталинградТ-34Утомлённые солнцем 2: ПредстояниеУтомлённые солнцем 2: ЦитадельШтрафбат

фотографии >>
«9 рота»
Franz+Polina
«Живой»
«Т-34»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Борис Лёскин
21 февраля ушёл из жизни актёр Борис Лёскин.
Николай Тонский
21 февраля ушёл из жизни Николай Тонский.
Бексолтан Тулатов
20 февраля ушёл из жизни актёр Бексолтан Тулатов.
Ерванд Манарян
19 февраля ушёл из жизни актёр, режиссёр Ерванд Манарян.

День рождения >>

Владимир Гусев
Иван Николаев
Александр Романцов
Геннадий Сайфулин
Игорь Старосельцев
Валентина Телегина
Борис Токарев (II)
Константин Шелестун
Олег Янковский
Эмили Блант
Катажина Вальтер
Мари-Жозе Кроз
Томаш Стокингер
Дакота Фаннинг
Питер Фонда
Джон Холл
все родившиеся 23 февраля >>

Афиша кино >>

Моя собака – идиот
комедия, трагикомедия, фильм о животных, экранизация
Франция, 2019
На Луне
Россия, 2019
Опасная роль Джин Сиберг
биография, драма, триллер
Великобритания, США, 2019
Пушистые мошенники
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2019
В стране чудес
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Япония, 2019
Жадность
сатирическая трагикомедия
Великобритания, 2019
Зима
драма
Россия, 2020
Иди к папочке
драма, комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Канада, Новая Зеландия, США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен