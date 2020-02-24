ревью

Главная тема Гроб, гроб, Антихрист: 10 знаковых фильмов новой румынской волны за последние пять лет В том числе – две премьеры «Берлинале»-2020

Ролики фильмов «Любовнички». Трейлер на английском языке Молодой паре предстоит пережить опасную ночь и в очередной раз проверить на крепкость свои отношения.

Ролики фильмов «Парад». Трейлер на грузинском языке с английскими субтитрами Трое пожилых друзей решают отправиться в ностальгическое путешествие по родной Грузии.

Новости кино «Дитя тьмы» получит приквел про девочку из России Режиссёрское кресло картины «Эстер» займёт Уильям Брент Белл.

Ролики фильмов «Махинаторы». Трейлер на английском языке Криминальная комедия о молодёжи, футболе и концерте Iron Maiden в эпоху Маргарет Тетчер.

Спутник телезрителя «Невеста»: Мне не Горько 24 февраля, 23:55, Пятница

Новости кино Джеймс Ван адаптирует для Netflix хоррор-подкаст Archive 81 Сценаристкой сериала выступит Ребекка Сонненшайн.

Новости кино Линдси Лохан и Микки Рурк столкнутся со сверхъестественным Актёры получили главные роли в триллере Стивена Р. Монро «Проклятый».

Новости кино Клас Банг и Ольга Куриленко стали мужем и женой Актёры сыграли в «Заливе тишины» Паулы ван дер Уст.