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Погрузись в «Тьму» своего города

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27 февраля 2020
Погрузись в «Тьму» своего города

С 10 по 15 марта в кинотеатрах сети «КАРО» семи городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, Казани, Тюмени и Самары — пройдёт IV фестиваль индийского кино MacCoffee Bollywood Film Festival.

Кино-Театр.Ру начинает розыгрыш билетов на фильм открытия фестиваля — новинку индийского проката, триллер режиссера Датту Сандипа «Тьма», показы которого состоятся в указанных городах 10 марта!

Погрузись в «Тьму» своего города

Для участия вам нужно сделать репост конкурса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Тьма» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию, адрес странички и свой город (Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Тюмень или Самара).

Из ваших писем мы выберем девять призёров, которых объявим 6 марта — троих в Москве и по одному в остальных городах — которые получат по два билета на сеанс в своем городе. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

С расписанием показов можно ознакомиться на сайте КАРО.

Ждём ваши письма, удачи!
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Погрузись в «Тьму» своего города фотографии
«Тьма» (Kaaal)
«Тьма» (Kaaal)
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