Погрузись в «Тьму» своего города

С 10 по 15 марта
в кинотеатрах сети «КАРО
» семи городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, Казани, Тюмени и Самары
— пройдёт IV фестиваль индийского кино MacCoffee Bollywood Film Festival
.
Кино-Театр.Ру
начинает розыгрыш билетов на фильм открытия фестиваля — новинку индийского проката, триллер режиссера Датту Сандипа
«Тьма
», показы которого состоятся в указанных городах 10 марта
!
Для участия вам нужно сделать репост конкурса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Тьма»
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию, адрес странички и свой город
(Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Тюмень или Самара
).
Из ваших писем мы выберем девять призёров, которых объявим 6 марта
— троих в Москве и по одному в остальных городах — которые получат по два билета на сеанс в своем городе. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
С расписанием показов можно ознакомиться на сайте КАРО
.
Ждём ваши письма, удачи!