Погрузись в «Тьму» своего города

анонс

24 февраля Гроб, гроб, Антихрист: 10 знаковых фильмов новой румынской волны за последние пять лет В том числе – две премьеры «Берлинале»-2020

23 февраля Спасибо, что живой: 30 фильмов XXI века про защитников отечества От «Штрафбата» и «9 роты» до «Сталинграда» и «Т-34»