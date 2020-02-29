Триумф воли на Берлинале-2020: Алексей Филиппов о фильме «ДАУ. Наташа»

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Разыгрываем билеты на фильм открытия фестиваля индийского кино в семи городах России!

Погрузись в «Тьму» своего города

В том числе – две премьеры «Берлинале»-2020

Гроб, гроб, Антихрист: 10 знаковых фильмов новой румынской волны за последние пять лет

23 февраля

Спасибо, что живой: 30 фильмов XXI века про защитников отечества

От «Штрафбата» и «9 роты» до «Сталинграда» и «Т-34»