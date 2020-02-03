«Форрест Гамп», «Джентльмены» и ещё 16 фильмов февраля

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Новости кино Объявлена дата премьеры «Войны семей» с Александром Робаком и Егором Бероевым 20-серийная семейная комедия выйдет на ТНТ 17 февраля.

Спутник телезрителя «Анон»: Дуров, отдай ключи В ночь с 3 на 4 февраля, 00:31, РЕН ТВ

Новости кино «1917» Сэма Мендеса удостоен семи наград BAFTA Картина признана фильмом года и лучшим британским фильмом, а постановщика назвали лучшим режиссёром.

Фестивальная колонка Держи меня, соломинка, держи: Завершился 49-й Роттердамский кинофестиваль 8 российских фильмов в программе, победители и главные тенденции смотра этого года