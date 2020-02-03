«Форрест Гамп», «Джентльмены» и ещё 16 фильмов февраля

Документальный портрет, слепленный из интервью актёров, работавших с режиссёром. Конечно, слушать два часа оды Тарантино и мелкие закулисные истории может быть невыносимо, но ярым фанатам только в радость.
Тянущееся с 1977 года уголовное преследование Романа Полански порождает бесконечный спор о совместимости гения и злодейства. Когда же на волне #Metoo разногласия и конфликты такого рода достигли точки кипения, мастер создаёт фильм, в оригинале названный как легендарная статья Эмиля Золя «Я обвиняю» по делу Альфреда Дрейфуса.
В России продолжается выход классических фильмов студии Ghibli в прокат на большом экране. Настаёт черёд одного из лучших фильмов Хаяо Миядзаки. Самого взрослого, самого реалистичного и самого меланхоличного в творчестве мэтра, считает Павел Шведов.
Марк Руффало, Энн Хэтэуэй, Тим Роббинс и Билл Пуллман в биографической драме Тодда Хэйнса, основанной на реальных событиях, разыграют историю о многолетней судебной тяжбе адвоката Роберта Билотта с химическим холдингом DuPont, который десятилетиями травил людей, загрязняя химикатами питьевую воду.
Шедевр Роберта Земекиса не нуждается в особом представлении. В памяти сразу всплывают фраза «Беги, Форрест, беги!», дожди во Вьетнаме, знакомство с Джоном Кеннеди и другие незабываемые эпизоды. Ну а если кто по какой-либо причине не видел это классическое кино с Томом Хэнксом, то компания «Иноекино» дарит возможность посмотреть его на большом экране. Must see.
Новая картина создателя «Железяк» Ричарда Стэнли норовит стать второй «Мэнди». Только теперь ретро-фантастика с бесконечными синтезаторами и цветовыми фильтрами встречает первозданный лавкрафтовский ужас, обрушившийся метеоритом на идиллию Нейтана Гарднера (Николас Кейдж) и его семьи.
Биография создателя легендарного автомата с его раннего детства и до 1949 года, когда за создание АК-47 он получил Сталинскую премию. Главную роль сыграл Юрий Борисов, а за постановку отвечает Константин Буслов.
Популярнейший персонаж известной видеоигры наконец-то доберётся до большого экрана. Сонику (Бен Шварц) предстоит сразиться со своим главным врагом Доктором Эггманом (Джим Керри), который пытается захватить и разрушить Сан-Франциско, а поможет ежу в эпической битве Том Вачовски (Джеймс Марсден).
Доктор Дулиттл, он же доктор Айболит в отечественном сознании, один из самых популярных образов детской литературы западного общества. В новой экранизации Стивена ГейганаРоберт Дауни-младший, которому и поручено сыграть доктора, из-за одежды викторианской эпохи иногда больше похож на Шерлока Холмса в собственном же исполнении.
Следом за Миком Джаггером и Хитом Леджером разбойника Неда Келли на большом экране воплотит Джордж Маккей. В режиссёрском кресле — австралиец Джастин Курзель, вернувшийся после фиаско в Голливуде к исторически родному материалу.