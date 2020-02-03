Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Форрест Гамп», «Джентльмены» и ещё 16 фильмов февраля

3 февраля
2020 год
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Все рубрики

Фильмы месяца >>
3 февраля 2020
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Форрест Гамп», «Джентльмены» и ещё 16 фильмов февраля
фото: кадр из фильма «Форрест Гамп»



«Однажды... Тарантино» / QT8: The First Eight Aka 21 Years: Quentin Tarantino



Документальный портрет, слепленный из интервью актёров, работавших с режиссёром. Конечно, слушать два часа оды Тарантино и мелкие закулисные истории может быть невыносимо, но ярым фанатам только в радость.

Выход в прокат: 6 февраля



«Офицер и шпион» / J'accuse



Тянущееся с 1977 года уголовное преследование Романа Полански порождает бесконечный спор о совместимости гения и злодейства. Когда же на волне #Metoo разногласия и конфликты такого рода достигли точки кипения, мастер создаёт фильм, в оригинале названный как легендарная статья Эмиля Золя «Я обвиняю» по делу Альфреда Дрейфуса.

Выход в прокат: 6 февраля



«Порко Россо» / 紅の豚



В России продолжается выход классических фильмов студии Ghibli в прокат на большом экране. Настаёт черёд одного из лучших фильмов Хаяо Миядзаки. Самого взрослого, самого реалистичного и самого меланхоличного в творчестве мэтра, считает Павел Шведов.

Выход в прокат: 6 февраля



«Тёмные воды» / Dark Waters



Марк Руффало, Энн Хэтэуэй, Тим Роббинс и Билл Пуллман в биографической драме Тодда Хэйнса, основанной на реальных событиях, разыграют историю о многолетней судебной тяжбе адвоката Роберта Билотта с химическим холдингом DuPont, который десятилетиями травил людей, загрязняя химикатами питьевую воду.

Выход в прокат: 6 февраля



«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» / Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn



Марго Робби возвращается к прославившему её образу безумной подружки Джокера. В кинокомиксе Кэти Янь также предстанут Рене Монтойя (Рози Перес), Чёрная Канарейка (Джерни Смоллетт) и Охотница (Мэри Элизабет Уинстэд), а антагонистом выступит Чёрная маска в исполнении Юэна Макгрегора. Must see.

Выход в прокат: 6 февраля



«Джентльмены» / The Gentlemen



Гай Ричи наконец снял криминальную комедию без средневекового и дальневосточного антуража. Опять старушка Англия, бандиты и головорезы, рэкет и шантаж, а ещё выдающийся каст: Мэттью Макконахи в роли наркобарона, Чарли Хэннем в роли его подручного и Колин Фаррелл, Хью Грант с Генри Голдингом на подпевках.

Выход в прокат: 13 февраля



«Скандал» / Bombshell



Шарлиз Терон, Николь Кидман, Джон Литгоу, Элис Ив, Марго Робби и другие звёзды снялись в основанной на реальных событиях биографической драме Джэя Роуча о женщинах, разоблачивших и свергнувших с трона своего босса. В Голливуде ещё долго будут помнить дело Харви Вайнштейна.

Выход в прокат: 13 февраля



«Форрест Гамп» / Forrest Gump



Шедевр Роберта Земекиса не нуждается в особом представлении. В памяти сразу всплывают фраза «Беги, Форрест, беги!», дожди во Вьетнаме, знакомство с Джоном Кеннеди и другие незабываемые эпизоды. Ну а если кто по какой-либо причине не видел это классическое кино с Томом Хэнксом, то компания «Иноекино» дарит возможность посмотреть его на большом экране. Must see.

Выход в прокат: 13 февраля



«Цвет из иных миров» / Color out of space



Новая картина создателя «Железяк» Ричарда Стэнли норовит стать второй «Мэнди». Только теперь ретро-фантастика с бесконечными синтезаторами и цветовыми фильтрами встречает первозданный лавкрафтовский ужас, обрушившийся метеоритом на идиллию Нейтана Гарднера (Николас Кейдж) и его семьи.

Выход в прокат: 13 февраля



«Лёд-2»



Продолжение успешной музыкальной мелодрамы «Лёд» с Жорой Крыжовниковым в режиссёрском кресле. Ведущие роли в картине исполнили всё те же Аглая Тарасова, Мария Аронова, Александр Петров.

Выход в прокат: 14 февраля



«Зов предков» / The Call of the Wild



После успеха «Хатико» и «Собачьей жизни» своего часа дождался «Зов предков», главные роли в котором исполнили Харрисон Форд, Карен Гиллан и Омар Си. Поставил экранизацию классического произведения Джека Лондона Крис Сандерс.

Выход в прокат: 20 февраля



«Иди к папочке» / Come to Daddy



Элайджа Вуд в новом хорроре предстанет в роли инфантильного парня Норвала Гринвуда, нашедшего спустя 30 лет своего отца (Стивен Макхатти), который явно что-то скрывает-затевает.

Выход в прокат: 20 февраля



«Калашников»



Биография создателя легендарного автомата с его раннего детства и до 1949 года, когда за создание АК-47 он получил Сталинскую премию. Главную роль сыграл Юрий Борисов, а за постановку отвечает Константин Буслов.

Выход в прокат: 20 февраля



«Соник в кино» / Sonic the Hedgehog



Популярнейший персонаж известной видеоигры наконец-то доберётся до большого экрана. Сонику (Бен Шварц) предстоит сразиться со своим главным врагом Доктором Эггманом (Джим Керри), который пытается захватить и разрушить Сан-Франциско, а поможет ежу в эпической битве Том Вачовски (Джеймс Марсден).

Выход в прокат: 20 февраля



«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» / Dolittle



Доктор Дулиттл, он же доктор Айболит в отечественном сознании, один из самых популярных образов детской литературы западного общества. В новой экранизации Стивена Гейгана Роберт Дауни-младший, которому и поручено сыграть доктора, из-за одежды викторианской эпохи иногда больше похож на Шерлока Холмса в собственном же исполнении.

Выход в прокат: 20 февраля



«На Луне»



Последний продюсерский проект Станислава Говорухина – печальная история избалованного 17-летнего юноши, который совершает непреднамеренное преступление. В картине Егора Кончаловского заняты Александр Балуев, Виталий Кищенко и Иван Архангельский.

Выход в прокат: 27 февраля



«Подлинная история банды Келли» / True History of the Kelly Gang



Следом за Миком Джаггером и Хитом Леджером разбойника Неда Келли на большом экране воплотит Джордж Маккей. В режиссёрском кресле — австралиец Джастин Курзель, вернувшийся после фиаско в Голливуде к исторически родному материалу.

Выход в прокат: 27 февраля



«Яга: Кошмар тёмного леса»



Святослав Подгаевский продолжает развивать жанр, основываясь на местных легендах и сказках. На сей раз нас будут пугать Бабой-Ягой. В ключевых ролях — Марьяна Спивак, Алексей Розин, Светлана Устинова и Игорь Хрипунов.

Выход в прокат: 27 февраля




Смотрите также в кинотеатрах:

с 1 февраля
Мульт в кино. Выпуск № 112. Снежное настроение

с 6 февраля
Викинг Вик
Игры с огнём
Каннингем
Мальчик русский
Мама: Гостья из тьмы
Правда
Счастливое число 5
Тролль: История с хвостом

с 13 февраля
Волшебный лес
Жан-Поль Готье, с любовью
Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант
Невероятная
Только ты
Эксперимент «За стеклом»

с 14 февраля
Ню

с 15 февраля
Мульт в кино. Выпуск № 113

с 20 февраля
2040: Будущее ждёт
Западня для дьявола
Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн
Русские грузины. Фильм первый
Свистуны
Эма: Танец страсти

с 27 февраля
В стране чудес
Жадность
Зима
Критик
Моя собака – идиот
Опасная роль Джин Сиберг
Переводчики
Проклятый дом 2
Просто помиловать
Пушистые мошенники
Пушки Акимбо

с 29 февраля
Мульт в кино. Выпуск № 114

Макс Милиан
версия для печати
Ссылки по теме
Новый «Кэндимен», сиквел «Тихого места» и ещё 23 интригующих хоррора 2020 года
(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
Через вселенные: Самые ожидаемые мультфильмы 2020 года
20 главных экранизаций 2020 года
20 самых ожидаемых иностранных фильмов 2020 года
Сиквел «Притяжения», «1917» и ещё 14 фильмов января
20 фильмов зимы: Бывшие Пальмы, будущие Оскары и потенциальные российские хиты
Поиск по меткам
Американское киноАнимацияБиография / БайопикигрыИсторический фильм/сериалКомиксНеигровое/Документальное кинопремьеры годаРоссийские фильмыФильмы о спортеФранцузское киноХоррорЭкранизацияЯпонское кино
персоны
Мария АроноваИван АрхангельскийАлександр БалуевЮрий Борисов (II)Константин БусловХарви ВайнштейнЭлайджа ВудСтивен ГейганКарен ГилланСтанислав ГоворухинГенри ГолдингХью ГрантРоберт Дауни мл.Роберт ЗемекисЭлис ИвНиколас КейджДжим КерриНиколь КидманВиталий КищенкоЕгор КончаловскийЖора КрыжовниковДжастин КурзельДжон ЛитгоуЮэн МакгрегорМэттью МакконахиСтивен МакхаттиДжеймс МарсденХаяо МиядзакиРози ПересАлександр Петров (III)Святослав ПодгаевскийРоман ПоланскиБилл ПуллманГай РичиМарго РоббиТим РоббинсАлексей РозинДжэй РоучМарк РуффалоКрис СандерсОмар СиДжерни СмоллеттМарьяна СпивакРичард СтэнлиКвентин ТарантиноАглая ТарасоваШарлиз ТеронМэри Элизабет УинстэдСветлана УстиноваКолин ФарреллХаррисон ФордЧарли ХаннэмИгорь ХрипуновТодд ХэйнсТом ХэнксЭнн ХэтэуэйБен ШварцКэти Янь
фильмы
ДжентльменыЗов предковИди к папочкеКалашниковЛёдЛёд-2На ЛунеОднажды... ТарантиноОфицер и шпионПодлинная история банды КеллиПорко РоссоСкандалСоник в киноТёмные водыУдивительное путешествие доктора ДулиттлаФоррест ГампХищные птицы: Потрясающая история Харли КвиннЦвет из иных мировЯга: Кошмар тёмного леса

фотографии >>
«Джентльмены»
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»
«Зов предков»
«Калашников»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Константин Титов
30 января ушёл из жизни актёр Константин Титов.
Светлана Агеева
29 января ушла из жизни актриса Светлана Агеева.

День рождения >>

Анатолий Вербицкий
Алла Ковнир
Александр Кудинов
Сергей Плотников
Диана Пожарская
Георгий Светлани
Наталия Симсон
Алексей Филимонов
Андрей Чернышов
Уорвик Дэвис
Франсуаза Кристоф
Натан Лейн
Катрин Мартин
Штефан Михэйлеску-Брэила
Мора Тирни
Айла Фишер
все родившиеся 3 февраля >>

Афиша кино >>

Порко Россо
комедия, приключения, фэнтези
Япония, 1992
Мальчик русский
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2018
Офицер и шпион
драма, исторический фильм, триллер, экранизация
Италия, Франция, 2019
Игры с огнём
комедия
США, 2019
Каннингем
биография, музыкальный фильм
Германия, США, Франция, 2019
Викинг Вик
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, Франция, 2019
Мама. Гостья из тьмы
мистика, фильм ужасов
Италия, Великобритания, 2019
Однажды... Тарантино
биография
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен