Кто получит «Оскар»: Ожидания и прогнозы

9 февраля в Лос-Анджелесе пройдет 92-я церемония вручения премии американской киноакадемии. В России следить за «Оскаром» в прямом эфире придется в ночь с воскресенья на понедельник. А пока - самое время сделать прогнозы на победителей и рассказать, за кого болеет редакция Кино-Театр.Ру.
Эпопея Сэма Мэндеса о Первой мировой войне «1917», уже получившая премии BAFTA, несколько «Золотых глобусов», премии Гильдии режиссеров, Гильдии продюсеров, приз кинокритиков, не может не выиграть главную номинацию Оскаровской гонки. Свое дело сделают и более 120 миллионов долларов, собранных в американском прокате за шесть недель после выхода. Остается крохотная вероятность повторения казуса 2018 года, когда лидер мнений «Ла-ла ленд» был обнесен главным «Оскаром» в пользу «Лунного света», но, скорее всего, этого не случится - «1917» не представлен в актерских номинациях, а технических «Оскаров» такому масштабному фильму явно не достаточно.
Наибольшая вероятность, что Оскар получит Сэм Мендес, хотя в последние годы академия и предпочитает разделять призы за лучший фильм и лучшую режиссуру, не выдавая оба в одни руки. Есть шанс и у Пон Джун Хо (такое решение избавило бы академиков от обвинений в том, что Оскар продолжает награждать исключительно белых, но для «Паразитов» есть номинации удобнее) или Квентину Тарантино, у которого есть две статуэтки за сценарии («Криминальное чтиво» и «Джанго освобожденный»), но за режиссуру - ни одной.
Оскара получит Рене Зеллвегер, вернувшаяся после долгого отсутствия не только к заметным ролям, но и на оскаровскую сцену (16 лет назад актриса получала премию в номинации лучшая актриса второго плана за роль в «Холодной горе»). Роль легенды американского кино Джуди Гарленд, за которую актриса уже получила Золотой глобус, приз Британской киноакадемии и премию Гильдии киноактеров, должна и в этот раз закончиться триумфом для актрисы.
Хоакин Феникс многими считается лучшим актером современности, и в данной пятерке номинантов, в роли Джокера, он на корпус обходит соперников, показывая настоящие чудеса артистизма, трансформации и пластичности. Та несправедливость, что у Феникса до сих пор нет Оскара, должна быть немедленно устранена.
«Золотой глобус» и Премия Гильдии киноактеров закончились для Брэда Пита наградами за роль Клифа Бута - дублера, каскадера и друга теряющего славу актера. Несмотря на свою популярность, 56-летний Брэд Пит еще не получал Оскар за актерскую игру, и, кажется, ему не придется ждать так долго, как его напарнику по «Однажды...в Голливуде» Леонардо ДиКаприо (который, кстати, тоже номинирован как лучший актер, но его и не за такие роли не награждали).
Замечательная работа у Кэти Бейтс (жаль, что фильм Клинта Иствуда останется совсем без статуэток), нетипичная роль у Скарлетт Йоханссон, но Лора Дерн, сыгравшая в «Брачной истории» адвоката по бракоразводным делам, просто невероятна и в совместных сценах напрочь затмевает исполнительницу главной роли (тоже Йоханссон. Да, Скарлетт, представленная в в обеих актерских номинациях, но не получит в этом году Оскар).
«Паразиты», получившие премию Гильдии сценаристов США в той же номинации, по всем прогнозам лидер категории. Кроме того, у «1917» сценарий слабоват, а у Тарантино уже есть два Оскара за сценарий.
Наш выбор: Российская критика резко разошлась относительно четырех из пяти номинантов. Кажется, только из-за «Достать ножи» никто не расчехлял свои виртуальные ножи, обсуждение остальных фильмов до сих пор напоминает то окопные бои, то рукопашную. В нашей доброй редакции явного фаворита нет, нам одинаково нравятся «Паразиты», «Брачная история» и «Однажды...», все эти фильмы вошли в наш прошлогодний топ. Будет справедливо, если фильм Пона получит премию в этой номинации + лучший зарубежный фильм (см. ниже), этого вполне достаточно. Читайте рецензию на фильм «Паразиты»
Пересчитывая уже имеющиеся награды, как и в предыдущем случае, есть основания полагать, что эту номинацию выиграет «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити - сатира про юного нациста и его воображаемого друга Гитлера. К сожалению, ничего не получит превосходный сценарий «Двух пап» - слишком скромный среди таких ярких конкурентов.
Наш выбор: Мы будем рады, если «Кролик Джоджо» не останется без наград.
В операторской категории два великих седовласых мастера: Роберт Ричардсон - трехкратный обладатель премии «Оскар» за лучшую операторскую работу («Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», «Авиатор» и «Хранитель времени»), для него это 12-ая номинация. Второй - Роджер Дикинс это уже 14-ая его номинация, и у него одна статуэтка, полученная в 2018-ом за «Бегущего по лезвию 2049». Остальные претенденты впервые забрались так высоко, среди них нам более всего нравится невероятное изящество «Маяка» (жаль, что эта атмосферная картина не получила актерских номинаций). Но Оскар за операторскую работу, как и за звук, с большей вероятностью достанется «1917».
В короткометражной анимации мы болеем вне зависимости от расстановки сил за чешский фильм «Дочь» россиянки Дарьи Кащеевой, а вот в полном метре предстоит схватка американских прокатчиков (европейские мультики скорее всего ничего не получат). Вероятнее всего победит заключительная часть «Истории Игрушек», у него и лобби сильнее, и премия Гильдии продюсеров как лучшему анимационному фильму.
Наш выбор: Получивший премию BAFTA «Клаус», тем не менее, лучше всех.
«Страна меда», соревнующаяся сразу в двух категориях - «лучший док» и «лучший международный фильм», в обеих номинациях, скорее всего, проиграет. В первом случае светлая албанская история о пчеловодстве и бережном отношении к природе не сможет соперничать за победу с игровыми работами, а вот в своей родной документальной номинации могла бы взять реванш, но конкуренты очень сильны: и иранская картина «Для Самы», и бразильская «На краю демократии» имеют шансы, а более всего - «Американская фабрика», у которой лучшие позиции в прокате и, соответственно, больше популярности - этот критерий часто является главным для определения лучшего документального фильма.