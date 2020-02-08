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Кто получит «Оскар»: Ожидания и прогнозы

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8 февраля 2020
9 февраля в Лос-Анджелесе пройдет 92-я церемония вручения премии американской киноакадемии. В России следить за «Оскаром» в прямом эфире придется в ночь с воскресенья на понедельник. А пока - самое время сделать прогнозы на победителей и рассказать, за кого болеет редакция Кино-Театр.Ру.


Лучший фильм

Номинанты:
«Ford против Ferrari»
«Ирландец»
«Кролик Джоджо»
«Джокер»
«Маленькие женщины»
«Брачная история»
«1917»
«Однажды...в Голливуде»
«Паразиты»

Кто получит «Оскар»: Ожидания и прогнозы
фото: Кадр из фильма "1917"

Эпопея Сэма Мэндеса о Первой мировой войне «1917», уже получившая премии BAFTA, несколько «Золотых глобусов», премии Гильдии режиссеров, Гильдии продюсеров, приз кинокритиков, не может не выиграть главную номинацию Оскаровской гонки. Свое дело сделают и более 120 миллионов долларов, собранных в американском прокате за шесть недель после выхода. Остается крохотная вероятность повторения казуса 2018 года, когда лидер мнений «Ла-ла ленд» был обнесен главным «Оскаром» в пользу «Лунного света», но, скорее всего, этого не случится - «1917» не представлен в актерских номинациях, а технических «Оскаров» такому масштабному фильму явно не достаточно.

Наш выбор: Мы болеем за «1917»
Читайте рецензию на фильм «1917»



Лучший режиссер

Номинанты:
Мартин Скорсезе («Ирландец»)
Тодд Филлипс («Джокер»)
Сэм Мендес («1917»)
Квентин Тарантино («Однажды...в Голливуде»)
Пон Джун Хо («Паразиты»)

Кто получит «Оскар»: Ожидания и прогнозы
фото: Сэм Мендес на съемках "1917"

Наибольшая вероятность, что Оскар получит Сэм Мендес, хотя в последние годы академия и предпочитает разделять призы за лучший фильм и лучшую режиссуру, не выдавая оба в одни руки. Есть шанс и у Пон Джун Хо (такое решение избавило бы академиков от обвинений в том, что Оскар продолжает награждать исключительно белых, но для «Паразитов» есть номинации удобнее) или Квентину Тарантино, у которого есть две статуэтки за сценарии («Криминальное чтиво» и «Джанго освобожденный»), но за режиссуру - ни одной.

Наш выбор: Квентин Тарантино, возможно это его последний шанс получить Оскар в качестве лучшего постановщика.
Читайте рецензию на фильм «Однажды...в Голливуде»



Лучшая актриса

Номинанты:
Синтиа ЭривоГарриет»)
Скарлетт Йоханссон («Брачная история»)
Сирша Ронан («Маленькие женщины»)
Шарлиз ТеронСкандал»)
Рене ЗеллвегерДжуди»)

Кто получит «Оскар»: Ожидания и прогнозы
фото: Рене Зеллвегер в фильме "Джуди"

Оскара получит Рене Зеллвегер, вернувшаяся после долгого отсутствия не только к заметным ролям, но и на оскаровскую сцену (16 лет назад актриса получала премию в номинации лучшая актриса второго плана за роль в «Холодной горе»). Роль легенды американского кино Джуди Гарленд, за которую актриса уже получила Золотой глобус, приз Британской киноакадемии и премию Гильдии киноактеров, должна и в этот раз закончиться триумфом для актрисы.

Наш выбор: Рене Зеллвегер.
Читайте рецензию на фильм «Джуди»



Лучший актер

Номинанты:
Антонио Бандерас («Боль и слава»)
Леонардо ДиКаприо («Однажды...в Голливуде»)
Адам Драйвер («Брачная история»)
Хоакин Феникс («Джокер»)
Джонатан ПрайсДва Папы»)

Кто получит «Оскар»: Ожидания и прогнозы
фото: Хоакин Феникс в фильме "Джокер"

Хоакин Феникс многими считается лучшим актером современности, и в данной пятерке номинантов, в роли Джокера, он на корпус обходит соперников, показывая настоящие чудеса артистизма, трансформации и пластичности. Та несправедливость, что у Феникса до сих пор нет Оскара, должна быть немедленно устранена.

Наш выбор: Хоакин Феникс, без вариантов.
Читайте рецензию на фильм «Джокер»


Лучший актер второго плана

Номинанты:
Том ХэнксПрекрасный день по соседству»)
Энтони Хопкинс («Два папы»)
Аль Пачино («Ирландец»)
Джо Пеши («Ирландец»)
Брэд Питт («Однажды...в Голливуде»)

Кто получит «Оскар»: Ожидания и прогнозы
фото: Брэд Питт в фильме "Однажды...в Голливуде"

«Золотой глобус» и Премия Гильдии киноактеров закончились для Брэда Пита наградами за роль Клифа Бута - дублера, каскадера и друга теряющего славу актера. Несмотря на свою популярность, 56-летний Брэд Пит еще не получал Оскар за актерскую игру, и, кажется, ему не придется ждать так долго, как его напарнику по «Однажды...в Голливуде» Леонардо ДиКаприо (который, кстати, тоже номинирован как лучший актер, но его и не за такие роли не награждали).

Наш выбор: желаем удачи Брэду Питту



Лучшая актриса второго плана

Номинанты:
Кэти БейтсДело Ричарда Джуэлла»)
Лора Дерн («Брачная история»)
Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»)
Флоренс Пью («Маленькие женщины»)
Марго РоббиСкандал»)

Кто получит «Оскар»: Ожидания и прогнозы
фото: Лора Дерн в фильме "Брачная история"

Замечательная работа у Кэти Бейтс (жаль, что фильм Клинта Иствуда останется совсем без статуэток), нетипичная роль у Скарлетт Йоханссон, но Лора Дерн, сыгравшая в «Брачной истории» адвоката по бракоразводным делам, просто невероятна и в совместных сценах напрочь затмевает исполнительницу главной роли (тоже Йоханссон. Да, Скарлетт, представленная в в обеих актерских номинациях, но не получит в этом году Оскар).

Наш выбор: Лора Дерн
Читайте рецензию на фильм «Брачная история»


Лучший оригинальный сценарий

Номинанты:
«Достать ножи»
«Брачная история»
«1917»
«Однажды...в Голливуде»
«Паразиты»

Кто получит «Оскар»: Ожидания и прогнозы
фото: Режиссер и сценарист Пон Джун Хо

«Паразиты», получившие премию Гильдии сценаристов США в той же номинации, по всем прогнозам лидер категории. Кроме того, у «1917» сценарий слабоват, а у Тарантино уже есть два Оскара за сценарий.

Наш выбор: Российская критика резко разошлась относительно четырех из пяти номинантов. Кажется, только из-за «Достать ножи» никто не расчехлял свои виртуальные ножи, обсуждение остальных фильмов до сих пор напоминает то окопные бои, то рукопашную. В нашей доброй редакции явного фаворита нет, нам одинаково нравятся «Паразиты», «Брачная история» и «Однажды...», все эти фильмы вошли в наш прошлогодний топ. Будет справедливо, если фильм Пона получит премию в этой номинации + лучший зарубежный фильм (см. ниже), этого вполне достаточно.
Читайте рецензию на фильм «Паразиты»



Лучший адаптированный сценарий

Номинанты:
«Ирландец»
«Кролик Джоджо»
«Маленькие женщины»
«Два Папы»
«Джокер»

Кто получит «Оскар»: Ожидания и прогнозы
фото: кадр из фильма "Кролик Джоджо"

Пересчитывая уже имеющиеся награды, как и в предыдущем случае, есть основания полагать, что эту номинацию выиграет «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити - сатира про юного нациста и его воображаемого друга Гитлера. К сожалению, ничего не получит превосходный сценарий «Двух пап» - слишком скромный среди таких ярких конкурентов.

Наш выбор: Мы будем рады, если «Кролик Джоджо» не останется без наград.



Лучший оператор

Номинанты:

Родриго Прието («Ирландец»)
Лоуренс Шер («Джокер»)
Джарин БлашкеМаяк»)
Роджер Дикинс («1917»)
Роберт Ричардсон («Однажды...в Голливуде»)

Кто получит «Оскар»: Ожидания и прогнозы
фото: Роджер Дикинс на съемках "1917"

В операторской категории два великих седовласых мастера: Роберт Ричардсон - трехкратный обладатель премии «Оскар» за лучшую операторскую работу («Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», «Авиатор» и «Хранитель времени»), для него это 12-ая номинация. Второй - Роджер Дикинс это уже 14-ая его номинация, и у него одна статуэтка, полученная в 2018-ом за «Бегущего по лезвию 2049». Остальные претенденты впервые забрались так высоко, среди них нам более всего нравится невероятное изящество «Маяка» (жаль, что эта атмосферная картина не получила актерских номинаций). Но Оскар за операторскую работу, как и за звук, с большей вероятностью достанется «1917».

Наш выбор: Роджер Дикинс



Лучший международный фильм

Номинанты:
«Боль и слава»
«Паразиты»
«Отверженные»
«Тело Христово»
«Страна меда»

Кто получит «Оскар»: Ожидания и прогнозы
фото: кадр из фильма "Паразиты"

«Паразиты» - самый очевидный победитель в этой номинации. Это суперуспешный азиатский проект, победивший в Каннах, и наиболее подходящий претендент на Оскар как лучший международный фильм.

Наш выбор: «Паразиты»



Лучший мультфильм

Номинанты:
«Как приручить дракона 3»
«Я потеряла свое тело»
«Клаус»
«Потерянное звено»
«История игрушек 4»

Кто получит «Оскар»: Ожидания и прогнозы
фото: Плакат фильма "История игрушек - 4"

В короткометражной анимации мы болеем вне зависимости от расстановки сил за чешский фильм «Дочь» россиянки Дарьи Кащеевой, а вот в полном метре предстоит схватка американских прокатчиков (европейские мультики скорее всего ничего не получат). Вероятнее всего победит заключительная часть «Истории Игрушек», у него и лобби сильнее, и премия Гильдии продюсеров как лучшему анимационному фильму.

Наш выбор: Получивший премию BAFTA «Клаус», тем не менее, лучше всех.



Лучший документальный фильм

Номинанты:
«Американская фабрика»
«Пещера»
«На краю демократии»
«Для Самы»
«Страна меда»

Кто получит «Оскар»: Ожидания и прогнозы
фото: Кадр из фильма "Страна меда"

«Страна меда», соревнующаяся сразу в двух категориях - «лучший док» и «лучший международный фильм», в обеих номинациях, скорее всего, проиграет. В первом случае светлая албанская история о пчеловодстве и бережном отношении к природе не сможет соперничать за победу с игровыми работами, а вот в своей родной документальной номинации могла бы взять реванш, но конкуренты очень сильны: и иранская картина «Для Самы», и бразильская «На краю демократии» имеют шансы, а более всего - «Американская фабрика», у которой лучшие позиции в прокате и, соответственно, больше популярности - этот критерий часто является главным для определения лучшего документального фильма.

Наш выбор: Пусть победит сильнейший.
Читайте рецензию на фильм «Страна меда».

Екатерина Визгалова
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Кто получит «Оскар»: Ожидания и прогнозы фотографии
Кто получит «Оскар»: Ожидания и прогнозы фотографии
Кто получит «Оскар»: Ожидания и прогнозы фотографии
Кто получит «Оскар»: Ожидания и прогнозы фотографии
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