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Сиквел «Тихого места», «Мулан» и ещё 15 фильмов марта

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1 марта 2020
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

Сиквел «Тихого места», «Мулан» и ещё 15 фильмов марта
фото: кадр из фильма «Сладкая жизнь»



«Вперёд» / Onward



Новый блокбастер от студии Pixar. Как уточняет Павел Шведов, вселенная в нём выстроена ровно наоборот, чем обычно бывает в сказках. Из мира давно за ненадобностью ушла магия, и теперь все волшебные создания живут обычной жизнью, окружённой гаджетами, единороги опустошают мусорные баки, а драконы одомашнены.

Выход в прокат: 5 марта



«Один вдох»



Драматическая картина Елены Хазановой, основанная на биографии легендарной «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой, которая пропала без вести во время погружения в 2015-м. Главную роль в картине исполнила Виктория Исакова, для подготовки к роли год занимавшаяся фридайвингом в Москве.

Выход в прокат: 5 марта



«Отель "Белград"»



Копродукция России и Сербии о приключениях русской девушки в Белграде – городе, в котором потухшие отношения разгораются вновь. Главные роли в картине Константина Статского исполняют Диана Пожарская и Милош Бикович.

Выход в прокат: 5 марта



«Очень женские истории»



Альманах к 8 марта, состоящий из новелл разных авторов. В ролях: Виктория Исакова, Анна Михалкова, Виктория Толстоганова, Любовь Толкалина, Лукерья Ильяшенко, Полина Виторган, Анна Слю и другие.

Выход в прокат: 5 марта



«Прощание со Сталиным» / State Funeral



Сергей Лозница создал двойной документ, отображающий не только само историческое событие, но и его партийную срежиссированность.

Выход в прокат: 5 марта



«Сладкая жизнь» / La dolce vita



Компания «Иноекино» выпустит в российский прокат шедевр Федерико Феллини, не нуждающийся в особом представлении. Анита Экберг всё также будет купаться в фонтане, но уже на большом экране.

Выход в прокат: 5 марта



«Человек-невидимка» / The Invisible Man



Элизабет Мосс снялась в главной роли в современной адаптации классического романа Герберта Уэллса. Вот только если у писателя титульный герой был скорее жертвой, вызывающей определённое сочувствие, то в экранизации Ли Уоннелла он становится злостным домашним тираном, сначала мучившим героиню Мосс наяву, а затем в образе невидимки.

Выход в прокат: 5 марта



«Бладшот» / Bloodshot



Вин Дизель в кинокомиксе от издательства Valiant Comics предстанет в качестве погибшего солдата Рэя Гаррисона, которого вернули к жизни при помощи нанотехнологий. Компанию бессмертному супергерою составят Эйса Гонсалес, Гай Пирс, Талула Райли, Тоби Кеббелл и Сэм Хьюэн.

Выход в прокат: 12 марта



«Кукла 2: Брамс» / Brahms: The Boy II



Уилльям Брент Белл снял сиквел своего неплохого ужастика. В продолжении мы не увидим Лорен Коэн, но зато в кадре появится Кэти Холмс. Пугающая реалистичная куколка мальчика прилагается.

Выход в прокат: 12 марта



«Пиноккио» / Pinocchio



В новой экранизации знаменитой сказки, поставленной Маттео Гарроне, вселенная старинной истории про деревянного мальчика будет вывернута наизнанку, чтобы показать в мрачных и даже пугающих тонах всю механику мира, в который суждено было попасть незадачливому мальчику.

Выход в прокат: 12 марта



«Афера в Майами» / Wasp Network



Эдгар Рамирес, Пенелопа Крус, Гаэль Гарсия Берналь, Ана де Армас и Адриа Архона в шпионском триллере, поставленном Оливье Ассаясом по роману Фернанду Мораиша «Последние солдаты холодной войны». Картина принимала участие в конкурсе Венецианского кинофестиваля-2019.

Выход в прокат: 19 марта



«Номер 1»



Авантюрная комедия Михаила Расходникова по сценарию Тихона Корнева. Герои решают провернуть аферу века – украсть одну из самых дорогих картин современности – «№ 1» Марка Ротко из галереи, но в дело впутываются сложные личные отношения. Главные роли сыграли Филипп Янковский, Ксения Собчак и Дмитрий Власкин.

Выход в прокат: 19 марта



«Тихое место 2» / A Quiet Place: Part II



Долгожданное продолжение нашумевшего хоррора. У руля вновь Джон Красински, а главные герои в исполнении Эмили Блант и Милли Симмондс всё также будут испытывать судьбу нарушением тишины. Помимо них в фильме появятся Киллиан Мёрфи и Джимон Хонсу. Must see.

Выход в прокат: 19 марта



«Тролли: Мировой тур» / Trolls World Tour



Студия DreamWorks создала продолжение полнометражной саги о Розочке, Цветане и других троллях. На этот раз главные герои вдруг обнаружат, что кроме эстрадной музыка бывает ещё многих видов.

Выход в прокат: 19 марта



«Мулан» / Mulan



Игровую версию популярного диснеевского мультфильма сняла Ники Каро, а титульную героиню воплотила Лю Ифэй. В картине также заняты Донни Йен, Джет Ли, Ли Гун и Джейсон Скотт Ли, а вот дракона Мушу зритель не увидит.

Выход в прокат: 26 марта



«На острие»



Драма Эдуарда Бордукова повествует о фехтовальщицах, которых сыграли Светлана Ходченкова и Стася Милославская. Компанию им составили Сергей Пускепалис, Алексей Барабаш, Евгений Сытый, Софья Эрнст и другие.

Выход в прокат: 26 марта



«Фея»

Сиквел «Тихого места», «Мулан» и ещё 15 фильмов марта

Анна Меликян расскажет о владельце империи компьютерных игр (Константин Хабенский), который убеждён, что является лучшим не только в виртуальной реальности, но и в настоящем контролирует всё и вся. Однако случайная встреча с молодой активисткой (Екатерина Агеева) открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее всего, что он о нём знает и понимает. И что эта реальность – не единственная.

Выход в прокат: 26 марта




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Макс Милиан
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