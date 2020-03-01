Сиквел «Тихого места», «Мулан» и ещё 15 фильмов марта

Новый блокбастер от студии Pixar. Как уточняет Павел Шведов, вселенная в нём выстроена ровно наоборот, чем обычно бывает в сказках. Из мира давно за ненадобностью ушла магия, и теперь все волшебные создания живут обычной жизнью, окружённой гаджетами, единороги опустошают мусорные баки, а драконы одомашнены.
Драматическая картина Елены Хазановой, основанная на биографии легендарной «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой, которая пропала без вести во время погружения в 2015-м. Главную роль в картине исполнила Виктория Исакова, для подготовки к роли год занимавшаяся фридайвингом в Москве.
Элизабет Мосс снялась в главной роли в современной адаптации классического романа Герберта Уэллса. Вот только если у писателя титульный герой был скорее жертвой, вызывающей определённое сочувствие, то в экранизации Ли Уоннелла он становится злостным домашним тираном, сначала мучившим героиню Мосс наяву, а затем в образе невидимки.
В новой экранизации знаменитой сказки, поставленной Маттео Гарроне, вселенная старинной истории про деревянного мальчика будет вывернута наизнанку, чтобы показать в мрачных и даже пугающих тонах всю механику мира, в который суждено было попасть незадачливому мальчику.
Анна Меликян расскажет о владельце империи компьютерных игр (Константин Хабенский), который убеждён, что является лучшим не только в виртуальной реальности, но и в настоящем контролирует всё и вся. Однако случайная встреча с молодой активисткой (Екатерина Агеева) открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее всего, что он о нём знает и понимает. И что эта реальность – не единственная.