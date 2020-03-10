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Поучаствуй в «Афере в Майами» первым

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10 марта 2020
18 марта в 20:00 в московском кинотеатре «Синема Стар Ереван-плаза» состоится спецпоказ триллера Оливье Ассаяса «Афера в Майами» — в котором участниками кубинской шпионской сети в Майами стали Эдгар Рамирес, Пенелопа Крус, Ана де Армас и Гаэль Гарсиа Берналь.

Кино-Театр.Ру начинает розыгрыш пяти пар билетов на этот показ!

Поучаствуй в «Афере в Майами» первым

Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Афера в Майами» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес своей странички. Пять призёров будут выбраны из писем 17 марта! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Ждём ваши письма, удачи!

«Афера в Майами» в прокате с 19 марта.

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Оливье Ассаяс
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