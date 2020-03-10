Поучаствуй в «Афере в Майами» первым

18 марта
в 20:00 в московском кинотеатре «Синема Стар Ереван-плаза»
состоится спецпоказ триллера Оливье Ассаяса
«Афера в Майами
» — в котором участниками кубинской шпионской сети в Майами стали Эдгар Рамирес
, Пенелопа Крус
, Ана де Армас
и Гаэль Гарсиа Берналь
.
Кино-Театр.Ру
начинает розыгрыш пяти пар билетов на этот показ!
Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Афера в Майами»
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес своей странички
. Пять призёров будут выбраны из писем 17 марта
! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
Ждём ваши письма, удачи!
«Афера в Майами
» в прокате с 19 марта
.