20 смертельных вирусов: Фильмы про эпидемии как инструкции по выживанию

Весь мир охватила пандемия. Страны и города, включая Москву, закрылись на карантин. Отменяются крупные спортивные соревнования, переносятся на неопределённый срок кинопремьеры и съёмки фильмов и сериалов, закрываются школы, театры и кинотеатры, а игровые выставки вроде E3 планируют проводить онлайн. Людей отправили по домам, где они могут бесплатно смотреть кино на большинстве онлайн-платформ. Это похоже на сон или игры наподобие сетевого шутера The Division и биологического симулятора Plague Inc., внезапно ставшего популярным из-за вспышки коронавируса нового типа. Но нет. Это не вымысел, а реальность, и Кино-Театр.Ру предлагает топ-20 фильмов и сериалов, способных послужить инструкциями по выживанию.
Актёр МХТ Ричард Болеславский, эмигрировавший после Первой мировой войны в США, в 1934 году снял мелодраму с Гретой Гарбо в образе Кэтрин, отправившейся вместе с мужем-врачом Уолтером в далёкий Китай (!), где в то время свирепствовала холера. Конечно же, в данном случае с вирусом борется любовь. У романа Уильяма Сомерсета Моэма, на котором основана картина, есть ещё две адаптации: «Разрисованная вуаль» с Наоми Уоттс и «Седьмой грех» Рональда Нима и Винсента Миннелли.
В экранизации научно-фантастического романа Майкла Крайтона, осуществлённой Робертом Уайзом, группа учёных (Джеймс Олсон, Кейт Рид, Дэвид Уэйн, Артур Хилл) пытаются выделить смертельный вирус в условиях крайней нехватки времени и при угрозе возникновения ядерной войны. Переносчиком внеземной заразы, распространяющейся через кровь, здесь выступил военный спутник, вышедший из строя и упавший на аризонский городок Пидмонт. Помимо этого триллера, у романа существует и телевизионная адаптация 2008 года с Бенджамином Брэттом и Виолой Дэвис.
Роман Залуский поведал в своеобразном продолжении своего фильма «Кардиограмма» об эпидемии черной оспы, охватившей Вроцлав в 1963-м. С заразой борется доктор Адам Равич (Тадеуш Боровский), первым диагностировавший её симптомы у пациента. Но поначалу ему никто не верит, и это приводит к губительным последствиям.
Благодаря Дэвиду Кроненбергу с середины 70-х сексуальное влечение и жестокость являются синонимами вирусного заражения. По сюжету фантастического хорора мастера гениальный доктор выбрал для своего зловещего эксперимента обитателей нового жилого комплекса Старлайнер, расположенного на острове. Он планировал вывести паразитов в качестве альтернативы трансплантации органов, но его черви превратили людей в злобных похотливых существ.
Действие картины, входящей в авангардную Е-трилогию Ларса фон Триера, разворачивается в реальности и в «фильме в фильме», а действующими лицами являются сам режиссёр, Удо Кир, сценарист Нильс Версель и Клес Кастольм Хансен. Из-за того, что файл с их новым сценарием стёрли в компьютере, Триер и команда за пять дней должны придумать новый сюжет. Тут-то и появляется на сцене доктор Месмер (всё тот же Триер), работающий в неопределённой стране, охваченной смертельной болезнью. Врач предпринимает крестовый поход с целью помочь больным, не понимая, что в действительности сам распространяет инфекцию всё дальше и дальше.
Классическая фантастическая лента Терри Гиллиама о заключённом Джеймсе Коуле (Брюс Уиллис), мотающем срок в постапокалиптической тюрьме первой половины ХХI века, которого отправили в 1996-й с целью добыть образец погубившего почти всё население планеты вируса, дабы в будущем создали антидот. Вместо этого незадачливый путешественник во времени попадает в психушку образца 1990 года, где судьба его сводит со спятившим сыном крупного микробиолога Джеффри (Брэд Питт получил за эту роль «Золотой глобус»). Вдохновением для Гиллиама послужила «Взлётная полоса» Криса Маркера, а сами «12 обезьян» стали отправной точкой для одноимённого сериала Syfy.
Академический образец фильма-катастрофы от Вольфганга Петерсена, рисующий в сдержанных красках ситуацию, схожую с событиями 2020-го. Группе учёных во главе с Дастином Хофманом предстоит создать сыворотку из крови заражённой африканской обезьянки, из-за которой в Америке началась эпидемия. Им противостоит не только смертельная зараза, но и военные под руководством алчного генерала в исполнении Моргана Фримана, скрывающего правду.
Главный герой хоррора Дэнни Бойла Джим (Киллиан Мёрфи) пришёл в себя после длительной комы (пламенный привет Рику из «Ходячих мертвецов»!) в лондонской больнице и обнаружил, что кроме него во всём городе, похоже, не осталось живых людей, а по стране со страшной скоростью распространился жуткий вирус, превративший всех заражённых в плотоядных монстров. Сама же эпидемия возникла из-за «зелёных» экстремистов, вскрывших клетку с заражённым шимпанзе в лаборатории Кембриджа, где проводились испытания вируса «Ярость». Картина, созданная по сценарию Алекса Гарленда, получила несколько престижных наград и сиквел «28 недель спустя...», снятый Хуаном Карлосом Фреснадильо в 2007-м. В обоих фильмах спасение от вируса не последовало.
Киносериал Пола Уильяма Скотта Андерсона, выросший на культовой серии видеоигр Resident Evil, включает в себя шесть частей, в которых на первом плане загадочная Элис (Милла Йовович) и её борьба с заражёнными Т-вирусом, уничтожившим почти всё население планеты, и корпорацией «Амбрелла», разработавшей заразу. В фильмах можно встретить знаменитых персонажей игр, включая Джилл Валентайн, Клэр Редфилд и Альберта Вескера, а также небезызвестных монстров, среди которых Немезида, встреча с которым грозит игрокам в апреле 2020-го благодаря выходу ремейка Resident Evil 3. В данной вселенной также присутствуют несколько мультфильмов, а в ближайшем будущем зрителей ожидает перезапуск киносерии.
Испанцы Жауме Балагуэро и Пако Пласа создали камерный хоррор в жанре found footage о ведущей программы «Пока все спят» Анхеле (Мануэла Веласко), приехавшей вместе с оператором Пабло и пожарниками по рядовому вызову к обычному дому, где из квартиры одинокой пожилой женщины доносился странный шум. В итоге большинство людей покусали заражённые «бешенством», и дом был быстро опечатан во избежание распространения возможного вируса. Картина послужила началом для франшизы, насчитывающей на данный момент четыре части, а в Голливуде на волне успеха ленты сняли ремейк «Карантин» с Дженнифер Карпентер. Вирус в испанской киносерии переместился из дома на свадьбу, а затем заражённых обнаружили на корабле. С тех пор прошло уже шесть лет, и нет никаких новостей о том, куда же дальше отправился «одержимый» вирус.
Фернандо Мейреллес адаптировал для кино роман португальского певца «магического реализма» Жозе Сарамагу о том, как жители одного города заболели «белой слепотой», кроме одной женщины (Джулианна Мур), чей муж-доктор (Марк Руффало) также потерял зрение. Теперь она вынуждена симулировать болезнь, чтобы заботиться о своём супруге и душах людей в мире, охваченном хаосом.
Братья Алекс и Дэвид Пасторы создали триллер с Лоем Пуччи, Крисом Пайном, Пайпер Перабо, Эмили ВанКэмп, Кристофером Мелони и Кирнан Шипка о четырёх друзьях, которые сбежав из района, поражённого страшной вирусной эпидемией, выясняют, что сами являются носителями вируса. Для испанского дуэта тема эпидемии стала, похоже, основополагающей, поскольку спустя четыре года Пасторы выпустили ленту «Эпидемия», чьи герои страдали от вируса агорафобии.
Британец Кристофер Смит поведал нам мрачную историю, развернувшуюся в Англии образца 1348 года, оказавшейся под властью бубонной чумы. В центре событий оказывается юный монах Осмунд (Эдди Редмейн), назначенный проводником инквизитора Ульрика (Шон Бин) и группы его воинов, которых епископ отправил на проверку странных слухов о деревне, избежавшей эпидемии. По прибытии в селение они находят отрекшихся от Господа, но счастливых и здоровых жителей, а также таинственную красавицу Лангиву (Кэрис Ван Хаутен), поклоняющуюся языческим богам.
Остросюжетная драма Стивена Содерберга закручена вокруг группы учёных (Марион Котийяр, Лоуренс Фишбёрн, Кейт Уинслет), которая пытается бороться со вспышкой смертельно опасного заболевания. Однако эпидемия выходит из-под контроля, и начинается паника (ей немало поспособствовал блогер с лицом Джуда Лоу), порождая хаос, который охватывает весь мир. Примерно это мы сейчас и наблюдаем. Картину, кстати, высоко оценило научное сообщество, отметив достоверность показанного на экране.
В мелодраме Дэвида Маккензи вирус приобрёл необычную форму. Здесь нет бешенства или зомби, люди просто лишаются всех пяти чувств. Первым исчезает обоняние, потом вкус, затем слух… На этом трагическом фоне разворачивается история любви эпидемиолога Сьюзен (Ева Грин) и шеф-повара в гастрономическом ресторане Майкла (Юэн Макгрегор), которые осознают, что им не прожить друг без друга. Лента отмечена наградами трёх кинофестивалей, включая Эдинбургский.
Мощный британский триллер Дэнниса Келли, выполненный в кислотном стиле, в полной мере отвечает на главный вопрос десятилетия «Где Джессика Хайд?», которым озабочены многие персонажи. Действие закручено вокруг продолжения легендарного графического романа «Эксперименты Утопии», в котором пациент психиатрической лечебницы поведал о прошлых и будущих катастрофах (среди них преимущественно вирусные эпидемии), происходящих в мире. Книга попадает в руки пяти малознакомым людям в исполнении Александры Роач, Адила Ахтара, Нейтана Стюарта-Джарретта, Оливера Вуллфорда и Фионы О'Шонесси (та самая Джессика Хайд), и теперь их преследует секретная организация под названием «Сеть», которую олицетворяет отрешённый и бесчувственный киллер Арби (Нил Маскелл), убивающий в балабановском стиле. В сериале, получившем интернациональную «Эмми», также задействованы Джеральдина Джеймс, Пол Риди, Стивен Ри, Джеймс Фокс, Том Бёрк и супруга Джона Сноу Роуз Лесли.
Сериал о вампиризме как эпидемии вырос из одноименной трилогии Гильермо Дель Торо и Чака Хогана, изданной с 2009-го по 2011-й, хотя режиссёр изначально планировал создать сериал, но в нулевые его идею не приняли всерьёз, поскольку телевидение ещё не было охвачено вампироманией. Появившись перед зрителями на канале FX 13 июля 2014-го, телешоу при поддержке шоураннера Карлтона Кьюза представило вампиров не надоевшими романтическими существами, а монстрами и убийцами, чьими первыми жертвами становятся их любимые. Известно, что канал потратил 500 тыс. долларов на создание различных монстров, каковых здесь и правда хватает, несмотря на некую мелодраматичность. Читать рецензию
Мрачная адаптация комикса DC об учёном Алеке Холланде (Энди Бин), ставшем чудовищем, появилась на свет благодаря Джеймсу Вану, но не сумела удержаться на плаву. Сериал, приглянувшийся зрителям и критикам, закрыли после первого сезона из-за финансовых неурядиц. А жаль. Было бы любопытно посмотреть, куда заведут исследования микробиолога Эбби Аркейн (Кристал Рид), вернувшейся в родной город для нейтрализации странного вируса, превращающего млекопитающих в растения.
Шестисерийная адаптация одноимённого романа Ричарда Престона, поставленная Майклом Аппендалем, посвящена событиям 1989 года, когда на территорию США попал вирус Эбола. Лейтенант Нэнси Джакс (Джулианна Маргулис) – жена и мать двоих детей – рискует жизнью, тестируя образец вируса, и привлекает к исследованию своего наставника, эксперта по Эболе доктора Уэйда Картера (Лиам Каннингэм), чтобы выяснить источник его возникновения и предотвратить вспышку заболевания в Соединенных Штатах.