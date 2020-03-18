Номер один: 10 фильмов о грабителях, мошенниках и других обаятельных преступниках

В российский прокат 19 марта выходит фильм Михаила Расходникова «Номер один», в котором группа разновозрастных и разноопытных авантюристов собирается похитить картину Марка Ротко под, как ни странно, одноименным названием. В отчаянной банде собираются самые разноплановые персонажи – от молодого, но амбициозного Артема (Дмитрий Власкин) до прожженного «искусствоведа» Феликса (Филипп Янковский). Но удастся ли им взломать охраняемую строгой Риной Гришиной похлеще «Третьяковки» частную галерею самой Ксении Собчак, которая здесь – по стечению обстоятельств – играет бывшую жену того самого Феликса. Это дело еще только предстоит раскрыть российским зрителям, причем в ограниченном количестве и медицинских масках (что ж, это только на пользу искусству и самозащите времен пандемии), а пока Кино-Театр.Ру вспоминает самые эффектные фильмы о разного рода аферистах и «преступлениях века».
фото: "Номер один"
«Гамбит» (1966 и 2012)
Предмет преступления – похищение драгоценностей
Режиссер – [b]Рональд Ним и Майкл Хоффман[/b]
фото: "Гамбит", 2012
В классике криминального кинематографа герои Ширли Маклейн и Майкла Кейна планируют похищение века. Несмотря на молодость, Кейн уже тогда был королем экранных шпионов, а Ширли Маклейн удивляла диапазоном своих актерских возможностей. Им фактически приходится играть по две роли в фильме: настоящих мошенников и непутевых преступников. После премьеры фильма критики отмечали, что сценарий «Гамбита» сам структурирован, как хорошая шахматная партия. Популярный режиссер Рональд Ним с убедительной ловкостью заставляет зрителя болеть за «плохих парней». В 2012 на экраны вышел ремейк «Гамбита» с Кэмерон Диаз и Колином Фёртом по сценарию братьев Коэнов. Современный проект получил у критиков и зрителей крайне низкую оценку, впрочем, от оригинала в нем осталось только название. Смотреть онлайн
Режиссер Норман Джуисон, ставший более известным после мюзикла «Иисус Христос – Суперзвезда», начинал карьеру с фильма-ограбления. Главных героев в его изящной истории любви двух искушенных преступников играют Фэй Данауэй и Стив МакКуин. Похоже, решением многих сцен было просто изобилие поцелуев, за что фильм часто подвергался критике. Вместе с тем картина насыщена операторскими находками и техническими открытиями. Камера проходит сквозь перспективы телефонных будок, зеркал заднего вида, отражений стекла и движущихся автомобилей, монтаж богат панорамированием на 360 градусов и перемещениями через цветной дым. Оператор Хаскелл Уэкслер, снявший «Пролетая над гнездом кукушки» и «Кто боится Вирджинии Вульф?», получил много похвал за мастерство, которое сравнивали буквально с акробатическим. «Афера Томаса Крауна» получила «Оскар» за лучшую песню – The Windmills of Your Mind, написанную Аланом и Мэрилин Бергман, в фильме ее исполнил актер Ноэль Харрисон. Уже через 30 лет после премьеры оригинала Джон Мактирнан, автор «Крепкого орешка», снял одноименный ремейк картины с Пирсом Броснаном и Рене Руссо в главных ролях, а Фэй Данауэй сыграла здесь второстепенную роль. Ремейк изобилует аллюзиями на оригинал и голливудское кино XX века. Новая версия имела оглушительный успех, возможно из-за популярности Джеймса Бонда, которым тогда и был Броснан, или невероятной игры Рене Руссо. В эпизодах нового фильма также звучит мелодия The Windmills of Your Mind.
«Фарго» считается одним из лучших фильмов братьев Коэнов. Это тот фильм, что принес им широкий успех. У «Фарго» два «Оскара»: Лучшая женскую роль (Фрэнсис МакДорманд) и Лучший оригинальный сценарий (братья Коэн), и приз за Лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля. Интересно, что фильм включен в Национальный реестр фильмов США, имеющих «культурное, историческое или эстетическое значение». «Фарго» – это история о жителях американской глубинки, где нелепая беременная женщина-полицейский Мардж Гандерсон (Фрэнсис МакДорманд) на пару с вялым напарником в ушанке и куртке-«аляске» (Уильям Мэйси) распутывают кровавое дело. В начальных титрах утверждается, что фильм основан на реальной истории похищения и нескольких убийств, произошедших в штате Миннесота (родной штат режиссеров), где и проходили съемки фильма: «имена изменились, чтобы защитить живых, факты сохранились, чтобы чтить мертвых». Однако, в финальных титрах указано, что все события фильма вымышлены. История рассказана в так называемой эстетике «простого кинематографа», то есть статичной камерой на суперобщих планах, а реально кровавое насилие врывается в кадр лишь несколько раз. При этом удачные ракурсы и правильный монтаж создают невероятный образ места, что наверняка удалось благодаря тому, как хорошо Коэны знают свою малую родину.
В конце 90-х «Фарго» вышел в самый ограниченный прокат и был показан в нескольких кинотеатрах Америки, но, вопреки этому, стал очень популярным и коммерчески успешным. В качестве продюсеров братья Коэны запустили одноименный сериал с оригинальным сюжетом, но снятый в похожей стилистике. Для всех фанатов телевизионный «Фарго» стал неофициальным спин-оффом оригинальной истории.
После успеха дебюта «Карты, деньги, два ствола» Гай Ричи снял «Большой куш», что закрепило его в статусе мастера экранизации гангстерского Лондона. Сегодня, когда Гай Ричи скорее король блокбастеров и франшиз, это кино можно назвать образцом старого Ричи, когда он снимал британские неполиткорректные криминальные комедии. Громкий дебют позволил начинающему тогда режиссеру привлечь известных актеров к съемкам своего второго малобюджетного фильма. В картине сыграли Бенисио Дель Торо, Брэд Питт, Деннис Фарина. Всех их Гай Ричи сделал чрезвычайно яркими и интересными персонажами, одинаково важными для сюжета – у фильма по сути нет главного героя, все они делят экранное время поровну.
Многие критики писали, что в фильме «Карты, деньги, два ствола» не понятно, о чем идет речь, потому что герои говорят с ярко выраженным лондонским акцентом. В «Большом куше» Ричи намеренно наградил персонажа Брэда Питта непостижимым акцентом, настолько неразборчивым, что его не могут понять ни зрители, ни критики, ни персонажи фильма.
Этот фильм-ограбление можно назвать учебником социологии, полным этнических карикатур, что было не свойственно голливудским правилам. Острые диалоги, фрагментарность повествования, драки, юмор, потрясающий саундтрек: Mirwais, Oasis, Massive Attack и Madonna. Гай Ричи всегда отлично сочетает музыку с сюжетом, что помогает вершить магию кино. «Большой куш» собрал отличную кассу, покорил кинокритиков и сегодня становится все более и более культовым фильмом.
Франшиза становится феноменом. Неповторимый актерский состав, интересная история, первоклассная режиссура. Принято считать, что с каждым фильмом Содерберг превосходит себя, цитируя и оставляя для зрителей отсылки к своим работам и другим голливудским хитам.
Фильм-феномен по словам самого режиссера случился благодаря сплоченности: «Либо все должны участвовать, либо фильму не быть». Сегодня трилогия, успех которой пока никому не удалось превзойти, служит отличным примером постмодернистского кино и наследием голливудского конвейера лучших времен. Недавно у «Друзей Оушена» даже появился женский спин-офф «Восемь подруг Оушена».
Фильм основан на великих мемуарах, написанных мошенником Фрэнком Абигнейлом. Будучи сбежавшим подростком, он в течение пяти лет совершал преступления: выдавал себя за преподавателя, пилота авиакомпании, врача, адвоката, в то же время обналичивал миллионы долларов поддельными чеками. Лгал о своих религиозных убеждениях, медицинском образовании в Гарварде и юридическом образовании в Беркли, быстро изучая жаргон и профессиональное поведение по тв-шоу. В итоге Фрэнкс стал одним из ведущих в мире экспертов по мошенничеству, подделке документов и хищениям, читает лекции в Академии ФБР. Фрэнкс, как истинный гений нового времени, превратил свой криминальный дар в куда более прибыльный респектабельный бизнес. Фрэнкса в экранизации Стивена Спилберга сыграл Леонардо ДиКаприо. Сам Абигнейл появился в фильме в крошечной роли комиссара французской полиции, который арестует персонажа Фрэнка Абигнейла. После экранизации книги, состоялась и премьера на Бродвее. «Поймай меня, если сможешь» по сей день остается классикой жанра с оригинальным сценарием, потому как лучшего сценария, чем сама жизнь, видимо все же не найти.
Исторический костюмный детектив с Хью Джекманом и Кристианом Бэйлом, кроме них в фильме появляются Майкл Кейн, Скарлетт Йоханссон и Дэвид Боуи. Кристофер Нолан написал сценарий «Престижа» в соавторстве со своим братом Джонатаном. Они основательно переделали сюжет романа английского фантаста Кристофера Приста. Фильм рассказывает о соперничестве двух иллюзионистов, перекликая это с соперничеством двух великих физиков Николы Теслы и Томаса Эдисона. Действие происходит в стилизованном позднем викторианском мире, мире дуэльных магов, дьявольски умных изобретений. Фильм удивительно похож на головоломку, подсказки которой разбросаны по его красивым кадрам разбитой хронологии. Явно смоделированный по образцу магического трюка, «Престиж» также связан правилами жанра таинственного триллера. Но в финале режиссер фильма нарушает главное правило мага – рассказывает в чем секрет фокуса. Это заставляет зрителей чувствовать себя так, как будто они сидят в сценическом театре, и перед ними мистика воплощается в жизнь.
Дебют театрального драматурга Мартина МакДоны, чьи «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Семь психопатов» так любят, сразу после премьеры вошел во всевозможные топы лучших фильмов. В главных ролях Колин Фаррелл, Рэйф Файнс, Брендан Глисон и Клеманс Поэзи, хотя четвертым именем в списке актеров принято называть город Брюгге. Небольшой бельгийский город – место действия фильма – создаёт идеальный фон, превращая простую, казалось бы, историю о наемных убийцах в оригинальный комичный нуар. Сценарий сочетает в себе интеллектуальные сцены с самыми приземленными диалогами. Отношение к городу у главных героев-преступников неоднозначное: Кен (Брендан Глисон) восхищается каждой улочкой Брюгге, а Рэй (Колин Фаррелл) не может смириться с тем, что он вынужден скрываться в этой «дыре». Кстати сказать, вся территория бельгийской «дыры» находится под защитой ЮНЕСКО. Набережная, колокольня, паб, площадь, базилика, музеи, парк – все эти естественные, по большей части средневековые, декорации вместе с фильмом стали культовыми, а Брюгге – обязательным к посещению городом. Смотреть онлайн
Фильм основан на реальных событиях, описанных в бестселлере Бена Мезрича «Удар по казино. Как сорвать куш: Реальная история шести студентов, обыгравших Лас-Вегас на миллионы долларов». Однако режиссеру фильма Роберту Лукетичу важны не столько подробности реальной аферы, сколько зрелищный контраст жизни бостонских студентов и роскошь Лас-Вегаса. Число 21 – это не только блэк-джек, но и возраст главного героя, из-за чего фильм-авантюра граничит с жанром драмы взросления. Главного ботаника играет молодой Джим Стерджесс, а главного злодея-профессора Кевин Спейси. Каждые выходные команда студентов летит из Бостона в Лас-Вегас, чтобы обыграть казино с помощью математических просчетов. Студенты меняют облик, выдумывают себе новые имена, пытаясь ускользнуть от внимания служб безопасности. Однако в финале звучит песня The Rolling Stones «You Can’t Always Get What You Want». «Двадцать одно» не обласкан критикой, но имел успех среди зрителей, многократно окупив свой бюджет.
Это экранизация известного комикса Марка Миллара, фильм о молодом поколении британских секретных агентов и при этом издевка над жанровыми киноклише. Британец Мэттью Вон известен тем, что сыграл эпизод в фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола», экранизировал фантастический роман Нила Геймана «Звездная пыль», адаптировал для большого экрана комиксы – «Пипец», «Люди Икс: Первый класс» и «Kingsman: Секретная служба». Главную роль в фильме о новом рыцарстве сыграл Коллин Ферт (впервые в боевике, впервые спасает мир). Его герой – простой парень, обладающий одновременно интеллектом, харизмой, чувством юмора, знаниями в военном деле и единоборствах, внешностью аполлона, очарованием ловеласа и бунтарским сердцем.
С задором он разносит в рапидах черепа, наставляет пистолеты на мопсов, чего стоит сцена пятиминутного побоища в церкви, сцена, где головы взрываются в такт классической музыке. Очень английское кино постоянно балансирует на грани уличного хулиганства и джентльменства. Комикс Марка Миллара богат огромной иронией и массой ссылок на поп культуру, Мэттью Вон сохранил и приумножил это в стиле героев и модным саундтреком. Читать рецензию