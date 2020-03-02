Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Ни одна режиссерка не получила бюджет на блокбастер»: есть ли женское кино в России?

2 марта
2020 год
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Мнение >>
2 марта 2020
Сайт Кино-Театр.Ру организовал дискуссию «Круг мнений», посвященную женскому кино в России. Участниками стали режиссеры и продюсер фильма «Очень женские истории» – Наташа Меркулова, Оксана Михеева, Лика Ятковская, Анна Саруханова, Антон Бильжо и Юлия Мишкинене. Ведущими – главный редактор сайта Кино-Театр.Ру Жан Просянов и редактор Маша Токмашева.




Фильм «Очень женские истории» рассказывает о десяти героинях большого города, которых объединяет одно свойство – жажда жизни по-настоящему. Девушки сталкиваются со стандартными и нестандартными жизненными ситуациями – будь то спасение близкого человека от зависимости, дружба с возлюбленной второй половины, вовлечение в разнообразные авантюры или даже приобретение супруга в аренду. В картине сыграли Виктория Толстоганова, Виктория Исакова, Анна Михалкова, Кристина Бабушкина, Лукерья Ильяшенко, Любовь Толкалина, Полина Виторган, Анфиса Черных, Диана Дэлль, Анна Слю. В ходе дискуссии мы обсудили не только проблемы женщин-режиссеров в отечественной индустрии, но и нехватку ролей для талантливых актрис. С полным выпуском программы можно ознакомиться на нашем YouTube-канале, а здесь мы кратко знакомим с тезисами участников дискуссии.


О разделении кино на мужское и женское:

Наташа Меркулова: «Буквально вчера мне задали вопрос: «Когда вы снимаете кино, вы представляете, если бы его смотрели только женщины или только мужчины?» Я когда снимаю кино, я вообще не думаю ни о ком, ни о женщинах, ни о мужчине, я думаю только о себе. Поэтому какое оно? Женское, мужское? Но если учесть, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры, наверняка, есть отличия. Я заканчивала Высшие курсы сценаристов и режиссеров, и нас там формировали, мне кажется, по мужскому признаку, и режиссер всегда был режиссер и никогда режиссерка – это такое анекдотическое было название. Считалась нормальной такой мужская рука. Женщина-режиссер, с приставкой «женщина».

Оксана Михеева: Наверное, какое-то старое поверье, что режиссура – это сложная профессия, ты где-нибудь на северах снимаешь 15 часов, и женщины этого не выдержат, им же детей рожать. Мне кажется, это разделение в каком-то физиологическом смысле есть, а в плане размышления о жизни мы, по-моему, не хуже мужчин можем об этом поговорить. А порой даже лучше.

«Ни одна режиссерка не получила бюджет на блокбастер»: есть ли женское кино в России?
фото: Премьера фильма "Очень женские истории"/пресс-служба картины

Антон Бильжо: Когда мы рассказываем историю через женщину, учитывая женскую героиню, то кино становится женским, может быть, так? Для меня это тоже интересный вопрос, какое кино считать женским. У женщин, наверное, свой взгляд на мир, мне он интересен.

Анна Саруханова: Само разделение на мужское и женское кино – это слишком сильное акцентирование на том, что не важно по сути. Вообще пусть каждый делает, что хочет. Кто-то хочет быть режиссером, кто-то хочет быть режиссеркой. По-моему, Анна Ахматова говорила: «Я не поэтесса, я поэт», а другим это нравилось. С феминитивами и разделением кино – то же самое. Для тех, кто хочет видеть эту грань, и кому это нравится, пусть она существует. Я просто не чувствую себя внутри этого разделения. Мне кажется, не существует женского и мужского кино. Есть просто взгляд автора на проблему.


О недостатке ролей для российских актрис:

Наташа Меркулова: Конечно, ролей не хватает, потому что у нас действительно очень крутые актрисы. Мне повезло как-то необыкновенно: когда в кадре у тебя две Вики – Исакова и Толстоганова, – ты, конечно, не знаешь за что хвататься, потому что там у тебя бездна вниз, туда – бездна вверх. Это невероятно богатый материал, и расстояния для маленького фильма мне очень сильно не хватало, потому что за каждой хотелось идти и идти не останавливаясь, потому что это не просто актрисы, это явления, а явление всегда тебе дает столько, что с трудом можно унести. Наверное, отклик был такой сильный еще от девушек, потому что многие вещи они делали в кадре впервые. У нас есть одна интимная сцена, и они впервые это делали, и для каждой из них это тоже было какое-то личное открытие свое. И за всем этим было дико интересно наблюдать.

Оксана Михеева: Для Ани Михалковой ролей, мне кажется, бесконечное количество. Мы не были с ней знакомы до съемок фильма, хотя сценарий я писала сразу под нее. Она прочитала сценарий, ей он понравился, она согласилась на эту роль, сейчас мы с ней в прекрасных взаимоотношениях. Я вообще люблю смотреть на актрис вне кино и театра. Я думаю, не только мне, это многим режиссерам нравится, когда они не зажаты и вообще не в рамках своего актерского амплуа, а в рамках жизненного. Например, такая ситуация с Кристиной Бабушкиной. Мы с ней подруги, и на тот момент, когда я решила, что она будет играть вторую героиню, я не видела ни одного фильма с ее участием и ни одного спектакля. Мы с ней даже шутили на эту тему. Но мы с ней очень хорошо дружим, и мне этого хватило для того, чтобы она это всё привнесла в кино, и я не ошиблась. Кристина – прекрасная актриса, которой сейчас попадаются прекрасные роли, и дальше, думаю, их будет больше.

«Ни одна режиссерка не получила бюджет на блокбастер»: есть ли женское кино в России?
фото: Кадр из фильма "Очень женские истории"

Лика Ятковская: Лукерья сама по себе личность интересная, и если кто-то напишет сценарий, руководствуясь ее личностью, то это получится интересный материал. Ее нужно как-то понять. Может быть, у нас не подходят к написанию ролей именно с личностной точки зрения, когда ты человека препарируешь внутренне, пытаешься понять, найти в нем сильные и слабые стороны, и, как Оксана говорит, писать сценарий, примерно уже понимая человека, про которого ты пишешь, как он визуально будет выглядеть и как пластически сможет передать твой замысел. Может быть, у нас не такой подход. Однозначно и Лукерья, и Люба – очень интересные как личности, очень разные. Люба – очень тонкая, безумно красивая, мне кажется, она где-то там витает, и это прекрасно, у нее хороший вкус. И если ее понять, попытаться залезть к ней в голову, даже просто открыть Facebook, посмотреть ее фотографии, представить этого человека и попытаться про него что-то написать, понятно, что нанизать конфликты, перипетии и прочее, получился бы мощный материал про человека. Точно так же и про Лукерью, и про каждую из актрис, которых мы сегодня вспоминали. Будем надеяться, что это всё в процессе и кто-то сейчас этим дома кропотливо занимается, и скоро будут крутые сценарии про женщин.


О женщинах в киноиндустрии:

Наташа Меркулова: Самая известная премия в киноиндустрии - «Оскар», все ее знают. За сто лет «Оскара» сколько женщин победило на этой премии и получило приз за режиссуру? Одна! Бигелоу. Это же просто потрясающая статистика. На самом деле на глубинном уровне ничего не произошло. И эти все рассказы про «бабы в кино» они просто хайповые, они на поверхности. Наш «Кинотавр» замечательный приводит женщин в кинематограф, он их демонстрирует, как-то поддерживает эту историю. Но вы заметили, что это, в основном, авторское кино, документальное кино, короткие метры? Никто сейчас из даже самых крутых режиссеров-женщин, режиссерок, не получил пока бюджет на блокбастер, например, и не заявил о себе по большому счету. Мы все равно находимся в некоем гетто, потому что гендер в этом смысле, мне так кажется, играет очень важную роль. То же самое касается и продюсерок.

Юлия Мишкинене: Лидеры (индустрии, по рейтингу Фонда кино – прим.ред) формируются в большей степени по кассе, по тому, какое количество зрителей, денег они собрали. И, в основном, большие зрительские фильмы создаются мужчинами. Почему нет женщин-лидеров? Потому что у них нет больших фильмов. Например, у Наташи Мокрицкой, было несколько фильмов в какой-то год, та же «Битва за Севастополь», но по каким-то причинам она не вошла в список лидеров. Я не знаю по каким, хотя по всем параметрам она должна была войти. На самом деле во всех крупных продюсерских компаниях вторые позиции занимают женщины. И на платформах так же. Взять СТВ, где Наташа Дрозд, взять «Марс Медиа», где несколько известных женщин-продюсеров, у Бекмамбетова. Мужчины они как бы представительские функции выполняют.

«Ни одна режиссерка не получила бюджет на блокбастер»: есть ли женское кино в России?
фото: Премьера фильма "Очень женские истории"/пресс-служба картины

Наташа Меркулова: Мне кажется, это вопрос доверия. Почему так считается и, кстати, почти во всем кинематографическом мире, что мужчине можно доверить большую сумму, а женщине почему-то нельзя? И это очень интересно.

Оксана Михеева: Меня как режиссера продюсеры не жалели. Я снимала 14 часов 20 декабря под Хорошевской эстакадой. Никто не сказал: «Она девочка, ей еще детей рожать, давайте переведем в павильон, например, или давайте разобьем смену». Никто, собственно говоря, не жалел. Но денег больших пока еще никто не предлагал, но я не могу сказать, что я безумно бегала и говорила, давайте, я сниму вам «Т-34». Я условно, войнушка, все дела, война вернее, простите. Я вот пока на себе лично не ощущаю: «почему я, блин, женщина, если бы я была мужчиной, я бы это бы сняла вот так». Нет! Но на самом деле какое-то немножечко отношение к девочкам-режиссерам есть внутреннее – сейчас мы ей это доверим, а вдруг она родит, вдруг попадем в эти дни. Я не уверена, что на серьезном уровне они в бане сидят и говорят, давай позовем эту женщину-режиссера, и другой говорит нет, а вдруг родит, а вдруг то, а вдруг сё. Вряд ли это так обсуждается, но у них на каком-то ментальном уровне идет же по накатанной, и так получается, что мальчики пока денег больше приносят, но это, в общем, нормально. А мы искусством занимаемся.

Юлия Мишкинене: Действительно, нужно пробиваться, и женщинам, в том числе, активнее заявлять свою позицию. Мне кажется, женщины еще просто в силу своего воспитания и жизненного опыта, где-то больше начинают комплексовать, больше какой-то рефлексии – вдруг я что-то не так сделаю, вдруг у меня не получится, вдруг мне надо обязательно взять партнера-мужчину. Есть еще такой момент, когда на проекте или на площадке может быть конфликтная ситуация или группа вдруг начала разбалтываться. Женщине нужно очень много усилий потратить для того, чтобы ситуацию гармонизировать. А мужчина-продюсер может просто прийти. Он даже может ничего не делать, просто прийти на площадку. Это тоже какие-то гендерные стереотипы существуют. Но мне кажется, что ситуация все равно движется.

«Ни одна режиссерка не получила бюджет на блокбастер»: есть ли женское кино в России?
фото: Премьера фильма "Очень женские истории"/пресс-служба картины


О смене парадигмы:

Наташа Меркулова: Я недавно была на форуме «Женщины в киноиндустрии». Меня, наверное, раз 45 назвали режиссеркой, коллежанкой, там, наверное, наверное, кинокритикини еще сидели. Короче, через полтора часа я привыкла. И мне показалось, что это новый мир, который вот наступил. И сопротивляться ему было бы по крайней мере глупо. Мы все здесь что-то снимали, мы все были на международных кинофестивалях. В Польше когда меня называют режиссеркой, я же не кричу, что эти уменьшительно-ласкательные суффиксы оставьте себе, нет. А во Франции меня называют realisateur, ты просто «реализатор» и всё, без красивого слова «режиссер». Не знаю, я к себе отношусь спокойно, как к мувимейкеру без дополнительных приставок. Ну я делаю кино, как могу. И режиссерка – окей. Мне это стало нравиться, потому что в этом какая-то новая энергия появилась, свежая. И вообще всё это движение и направление мне сейчас очень симпатично. Я три месяца назад сказала бы, что никогда не называйте меня режиссеркой. Что-то меняется, и мне это нравится.

Анна Саруханова: Очень много режиссеров-женщин все-таки не ставят перед собой целью снимать кассовое или массовое кино, потому что мне так кажется, многим хочется рассказать какую-то личную историю. Но я могу сказать, что парадигма действительно меняется в умах, даже не моего поколения, а поколения 20-летних, того самого, про которое говорят, что это поколение изменит мир. Вот это поколение Z, они такие немножко спящие сейчас, так пишут, они пока не определились по жизни, но по сути у них очень открытое расширенное сознание на почти все пласты. И когда они придут к продюсерству, к режиссуре, то, я думаю, появятся абсолютно другие возможности рассказа, возможности пробиться и быть тем, кем ты хочешь. Ну взять ту же поп-музыку. Этот феномен Билли Айлиш, которая взорвала современную музыкальную культуру при том, что она абсолютно обособленно писала что-то в подвалах и максимально противоположное любым образам, которые могли бы быть представлены как архетипы для тридцатилетних и сорокалетних людей. Это классный мир.

«Ни одна режиссерка не получила бюджет на блокбастер»: есть ли женское кино в России?
фото: Премьера фильма "Очень женские истории"/пресс-служба картины

Оксана Михеева: На самом деле, мне кажется, если любая из нас сейчас напишет офигительную историю и принесет любому продюсеру – женщине или мужчине, которые увидят в этом перспективу финансовую, в том числе, если мы говорим про большое-большое кино, то все будет. Тут вопрос истории. Пока мы – женщины – не пытаемся снять историю, чтобы снять большой куш, может, и мужчины не пытаются это сделать, но у них так получается, как мальчики играют в войнушку, девочки в куколки, ну условно. У нас немножко игры другие, поэтому мы так живем. Не потому что мы не хотим или хотим денег, большое или маленькое кино, так просто складывается ситуация, и, возможно, кто-то из нас, а, может, все мы напишем какую-то историю, которая окажется мегамасштабной и соберет 3 или 5 млрд.

Юлия Мишкинене: Мне кажется, в нашем кино реально очень мало личных историй – мужских или женских – не важно. Я недавно прочитала рассказ из одной сценарной мастерской, где мужчина переживает о своих свиданиях с девушкой. Для меня это было необыкновенное откровение. Я честно говоря, никогда не читала такой истории. Я не знаю, как ее можно снять, но это реально мужская личная история, которых тоже очень мало. И я за то, чтобы было больше и женских личных историй, и мужских личных историй, чтобы мы больше говорили о себе.

«Ни одна режиссерка не получила бюджет на блокбастер»: есть ли женское кино в России?
фото: Кадр из фильма "Очень женские истории"

Антон Бильжо: Может, даже не личные, а чувственные, потому что в этом смысле есть пробел в той части, что мужчины что-то чувствуют. Когда мужчины воюют друг с другом – да, про это много снято, но про то, как мужчина чувствует, переживает, этого тоже не так много.

Анна Саруханова: Но для этого надо рискнуть, потому что говорить о таких вещах, это большой риск для самого себя, потому что ты заходишь в такую грань, в которой ты сам до конца не знаешь, куда ты придешь, а когда ты пытаешься алгеброй померять гармонию и снимаешь достаточно я не имею в виду понятное кино, но кино по каким-то основным законам и не такое чувственное – это более успокаивает тебя. Потому что ты в принципе понимаешь, к чему ты придешь. Кино – это бизнес, с одной стороны, но с другой – искусство, поэтому чувствование – это риск, на который ты идешь в первую очередь сам с собой.

Полная версия дискуссии «Круг мнений», затрагивающая отношения мужчин и женщин, съемки откровенных сцен и личные истории каждого – на нашем YouTube-канале.

версия для печати
Поиск по меткам
Жан ПросяновЖенщиныКиноиндустрияМария Токмашева
персоны
Кристина БабушкинаТимур БекмамбетовКэтрин БигелоуАнтон БильжоПолина ВиторганНаталья ДроздЛукерья ИльяшенкоВиктория ИсаковаНаталья МеркуловаАнна МихалковаОксана МихееваЮлия МишкиненеНаталья МокрицкаяАнна СарухановаАнна СлюЛюбовь ТолкалинаВиктория ТолстогановаАнфиса ЧерныхЛика Ятковская
фильмы
Битва за СевастопольОчень женские историиТ-34

фотографии >>
«Ни одна режиссерка не получила бюджет на блокбастер»: есть ли женское кино в России? фотографии
«Ни одна режиссерка не получила бюджет на блокбастер»: есть ли женское кино в России? фотографии
«Ни одна режиссерка не получила бюджет на блокбастер»: есть ли женское кино в России? фотографии
«Ни одна режиссерка не получила бюджет на блокбастер»: есть ли женское кино в России? фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Анатольевич Туманов
27 февраля ушел из жизни театральный режиссер Владимир Анатольевич Туманов.

День рождения >>

Дмитрий Белякин
Юрий Богатырёв
Евгений Дятлов
Юлия Космачёва
Олег Масленников (II)
Михаил Пореченков
Ия Саввина
Борис Смолкин
Даниил Страхов
Стефано Аккорси
Ингрид Болсай Бердал
Хуан Луис Гальярдо
Миливое Живанович
Дэниел Крэйг
Ребел Уилсон
Джон Финч
все родившиеся 2 марта >>

Афиша кино >>

Сладкая жизнь
драма, комедия
Италия, Франция, 1960
Top 5 Oscars (киноальманах)
Великобритания, Канада, США, 2020
Невидимая жизнь Эвридики
драма, мелодрама, экранизация
Бразилия, Германия, 2019
Вперёд
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Милый друг
мелодрама, мистика, научная фантастика, семейное кино
Франция, Бельгия, 2019
Один вдох
биография, драма, спортивный фильм, триллер
Россия, 2020
Остров фантазий
комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Отель "Белград"
комедия, мелодрама
Россия, Сербия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен