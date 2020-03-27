Смотреть онлайн: Забытые шедевры «Мосфильма»

Главная киностудия страны «Мосфильм» открыла для просмотра часть своего архива, в котором много всем хорошо известных драм, комедий, военного кино. Мы решили провести ревизию фильмотеки и выбрать для вас замечательные фильмы, которые можно посмотреть онлайн, но не сильно известные, даже позабытые, лишенные идеологической, революционной или военной обертки и рассказывающие преимущественно бытовые истории. Надеемся, просмотр этих фильмов поможет нам не только скоротать вынужненные выходные, но и лучше понять время, наших родителей и самих себя.
Для просмотра фильма онлайн нажмите на его название.
Большая руда (1964)
Режиссер: Василий Ордынский
Узнав об измене невесты, парень едет работать на рудник и "дает стране угля", ставя рекорды и являя собой пример героического советского человека. Но фильм отнюдь не о благостной жизни передовиков производства, а о гордыне и стремлении одинокого внутри человека свою доказать свою значительность любой ценой.
Каждый день доктора Калинниковой (1973)
Режиссер: Виктор Титов
О судьбе известного уральского хирурга и травматолога Гавриила Илизарова, мировое признание к которому пришло за изобретения нового метода сращивания костей, рассказала героиня Ии Саввиной. Врач-мужчина, которого в ЦК партии считали шарлатаном, стал знаменитым именно после этой картины.
Схватка в пурге (1977)
Режиссер: Александр Гордон
Один из лидеров советского проката, собравший в кинотеатрах почти 24 млн. зрителей. Главый герой - начальник северной таежной стройки (Леонид Марков), вступивший в противостояние с вооруженными бандитами-рецидивистами (Валентин Гафт и Константин Захаров), захватившими рейсовый автобус. Особую ностальгию вызовут меховые шапки - давно таких не носят. Кстати, с шапками связаны и [dfnrfярчайшие ляпы фильма.
Незваный друг (1980)
Режиссер Леонид Марягин Олег Табаков и Олег Даль (это его последняя роль в кино) играют двух друзей, ученых-химиков. Герой Табакова самовлюблен и изворотлив, герой Даля скромен и совестлив, и именно он оказывается перед сложным морально-этическим выбором: его открытие может разрушить карьеру жены.
фото: "Незваный друг"
Охота на лис (1980)
Режиссер: Вадим Абдрашитов
Социальная драма по сценарию Александра Миндадзе, получившая два приза на фестивале в Сан-Ремо: за режиссуру и за лучшую мужскую роль. Владимир Гостюхин сыграл рабочего Белова, увлекающегося спортивной охотой и считающего свою жизнь образцом для подражания. Однажды его избивают подростки, и один из них попадает в колонию. Мысль, что из-за него, вероятно, сломалась чья-то жизнь, лишает Белова покоя.
Прощание (1981)
Режиссеры: Элем Климов, Лариса Шепитько
Двухсерийная драма по повести Распутина «Прощание с Матерой» с тяжелой историей. Лариса Шепитько погибла, успев снять только первую часть, и ее муж Элем Климов, заканчивал фильм, выплеснув в него всю боль от потери любимой жены. И без того мощная трагедия жителей деревни Матеры, предназначенной под снос и затопление строящейся ГЭС, еще сильнее озарилась огнями скорби по утраченной прошлой жизни и невозможности будущей.
Избранные (1982)
Режиссер: Сергей Соловьев
Снятая в редком для Соловьева жанре политической драмы, эта успешная в прокате картина, тем не менее, обладает особенной соловьевской летучестью и психологизмом. В главных ролях Леонид Филатов и Татьяна Друбич, а действие происходит в Германии 44 года, а затем - в Латинской Америке.
Дважды рожденный (1983)
Режиссер: Аркадий Сиренко
Действие фильма происходит весной 1942 года. Раненый боец (Вячеслав Баранов), пробираясь к своим, героически сражается с фашистским самолетом на протяжении нескольких дней. Не смотря на притчивость сюжета и героических пафос, большая часть снята в традиции бытовой драмы, придающей правдоподобность событиям и очеловечивающей идеального героя.
Жена керосинщика (1988)
Режиссер: Александр Кайдановский
Одна из трех полнометражных режиссерских работ Кайдановского с Александром Балуевым в роли братьев-близнецов, бывших хирургов, виноватых в смерти ребенка. Эта гротескная абсурдистская и мрачная картина получила Гран-при фестиваля фантастического кино и фильмов ужасов в Авориазе.
Куколка (1988)
Режиссер: Исаак Фридберг
Двухсерийная психодрама, завоевавшая призы на Берлинском МКФ и фестивале спортивных фильмов во Львове, показывающая оборотную сторону большого спорта. Главная героиня, чемпионка Таня, после серьезной травмы возвращается в обычную школу, и вымещает неудачу в карьере на одноклассниках и учительнице. В одной из сцен фильма заключается намек на интимную связь между учеником и учительницей, что прибавило картине эпатажа и откровенности, вырывающейся в те времена наружу из трещин советской империи.