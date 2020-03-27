Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Смотреть онлайн: Забытые шедевры «Мосфильма»

27 марта
2020 год
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Мнение >>
27 марта 2020
Главная киностудия страны «Мосфильм» открыла для просмотра часть своего архива, в котором много всем хорошо известных драм, комедий, военного кино. Мы решили провести ревизию фильмотеки и выбрать для вас замечательные фильмы, которые можно посмотреть онлайн, но не сильно известные, даже позабытые, лишенные идеологической, революционной или военной обертки и рассказывающие преимущественно бытовые истории. Надеемся, просмотр этих фильмов поможет нам не только скоротать вынужненные выходные, но и лучше понять время, наших родителей и самих себя.

Для просмотра фильма онлайн нажмите на его название.

Смотреть онлайн: Забытые шедевры «Мосфильма»


Большая руда (1964)
Режиссер: Василий Ордынский
Узнав об измене невесты, парень едет работать на рудник и "дает стране угля", ставя рекорды и являя собой пример героического советского человека. Но фильм отнюдь не о благостной жизни передовиков производства, а о гордыне и стремлении одинокого внутри человека свою доказать свою значительность любой ценой.


Каждый день доктора Калинниковой (1973)
Режиссер: Виктор Титов
О судьбе известного уральского хирурга и травматолога Гавриила Илизарова, мировое признание к которому пришло за изобретения нового метода сращивания костей, рассказала героиня Ии Саввиной. Врач-мужчина, которого в ЦК партии считали шарлатаном, стал знаменитым именно после этой картины.


Схватка в пурге (1977)
Режиссер: Александр Гордон
Один из лидеров советского проката, собравший в кинотеатрах почти 24 млн. зрителей. Главый герой - начальник северной таежной стройки (Леонид Марков), вступивший в противостояние с вооруженными бандитами-рецидивистами (Валентин Гафт и Константин Захаров), захватившими рейсовый автобус. Особую ностальгию вызовут меховые шапки - давно таких не носят. Кстати, с шапками связаны и [dfnrfярчайшие ляпы фильма.

Смотреть онлайн: Забытые шедевры «Мосфильма»
фото: "Схватка в пурге"

Старомодная комедия (1978)
Режиссеры: Эра Савельева, Татьяна Березанцева
По одноименной пьесе Алексея Арбузова История любви двух немолодых людей - кассирши цирка и главного врача санатория
(Алиса Фрейндлих и Игорь Владимиров).


Назначение (1980)
Режиссер: Сергей Колосов
Гротескная производственная комедия по пьесе Александра Володина. Андрей Миронов в роли сердечного и мягкого характером начальника учреждения, которому приходится проявлять жесткость.


Незваный друг (1980)
Режиссер Леонид Марягин
Олег Табаков и Олег Даль (это его последняя роль в кино) играют двух друзей, ученых-химиков. Герой Табакова самовлюблен и изворотлив, герой Даля скромен и совестлив, и именно он оказывается перед сложным морально-этическим выбором: его открытие может разрушить карьеру жены.

Смотреть онлайн: Забытые шедевры «Мосфильма»
фото: "Незваный друг"

Охота на лис (1980)
Режиссер: Вадим Абдрашитов
Социальная драма по сценарию Александра Миндадзе, получившая два приза на фестивале в Сан-Ремо: за режиссуру и за лучшую мужскую роль. Владимир Гостюхин сыграл рабочего Белова, увлекающегося спортивной охотой и считающего свою жизнь образцом для подражания. Однажды его избивают подростки, и один из них попадает в колонию. Мысль, что из-за него, вероятно, сломалась чья-то жизнь, лишает Белова покоя.


Рассказ неизвестного человека (1980)
Режиссер: Витаутас Жалакявичюс
Экранизация одноименной повести Чехова с Александром Кайдановским в роли террорист, маскирующийся под слугу в семье сановника, которго собирается убить, и постепенно охладевающий к своей миссии.


Портрет жены художника (1981)
Режиссер: Александр Панкратов
История любви и преодоления бытовой скуки в браке по мотивам рассказа Юрия Нагибина «Берендеев лес». Педагог Нина, жена художника (Валентина Теличкина), чувствуя свою ненужность, пока ее муж (Сергей Шакуров) увлечен рисованием птиц в доме отдыха, однажды заинтересовывается другим мужчиной (в роли соблазнителя Никита Михалков)

Смотреть онлайн: Забытые шедевры «Мосфильма»
фото: "Портрет жены художника"

Прощание (1981)
Режиссеры: Элем Климов, Лариса Шепитько
Двухсерийная драма по повести Распутина «Прощание с Матерой» с тяжелой историей. Лариса Шепитько погибла, успев снять только первую часть, и ее муж Элем Климов, заканчивал фильм, выплеснув в него всю боль от потери любимой жены. И без того мощная трагедия жителей деревни Матеры, предназначенной под снос и затопление строящейся ГЭС, еще сильнее озарилась огнями скорби по утраченной прошлой жизни и невозможности будущей.


Избранные (1982)
Режиссер: Сергей Соловьев
Снятая в редком для Соловьева жанре политической драмы, эта успешная в прокате картина, тем не менее, обладает особенной соловьевской летучестью и психологизмом. В главных ролях Леонид Филатов и Татьяна Друбич, а действие происходит в Германии 44 года, а затем - в Латинской Америке.


Дважды рожденный (1983)
Режиссер: Аркадий Сиренко
Действие фильма происходит весной 1942 года. Раненый боец (Вячеслав Баранов), пробираясь к своим, героически сражается с фашистским самолетом на протяжении нескольких дней. Не смотря на притчивость сюжета и героических пафос, большая часть снята в традиции бытовой драмы, придающей правдоподобность событиям и очеловечивающей идеального героя.

Смотреть онлайн: Забытые шедевры «Мосфильма»
фото: "Дважды рожденный"

Клетка для канареек (1983)
Режиссер: Павел Чухрай
А вот все тот же Вячеслав Баранов, но уже совершенно в другой роли. Его герой совершает бессмысленную кражу, навязанную сообщниками, а затем на вокзале, в обществе незнакомой девушки (Евгения Добровольская), преображается буквально за одну ночь.


Жена керосинщика (1988)
Режиссер: Александр Кайдановский
Одна из трех полнометражных режиссерских работ Кайдановского с Александром Балуевым в роли братьев-близнецов, бывших хирургов, виноватых в смерти ребенка. Эта гротескная абсурдистская и мрачная картина получила Гран-при фестиваля фантастического кино и фильмов ужасов в Авориазе.


Куколка (1988)
Режиссер: Исаак Фридберг
Двухсерийная психодрама, завоевавшая призы на Берлинском МКФ и фестивале спортивных фильмов во Львове, показывающая оборотную сторону большого спорта. Главная героиня, чемпионка Таня, после серьезной травмы возвращается в обычную школу, и вымещает неудачу в карьере на одноклассниках и учительнице. В одной из сцен фильма заключается намек на интимную связь между учеником и учительницей, что прибавило картине эпатажа и откровенности, вырывающейся в те времена наружу из трещин советской империи.

Смотреть онлайн: Забытые шедевры «Мосфильма»
фото: "Куколка"

Екатерина Визгалова
версия для печати
Ссылки по теме
Выживут только подписчики: 20 иностранных сериалов смотреть онлайн бесплатно
Пока все дома: 20 новых российских сериалов смотреть онлайн бесплатно
Смотреть онлайн: 77 фильмов ко Дню Победы
Смотреть онлайн: 40 новейших российских фильмов
Смотреть онлайн: Отечественные мультфильмы про космос
Смотреть онлайн: 23 фильма о защитниках отечества
45 англоязычных комедий смотреть онлайн
Смотреть онлайн: 35 ролей Олега Табакова
40 современных французских комедий смотреть онлайн
35 фильмов о спорте смотреть онлайн
55 сказок смотреть онлайн
20 исторических российских сериалов онлайн
Поиск по меткам
Екатерина ВизгаловаСмотреть онлайнСоветское киносписки
персоны
Александр ВолодинВалентин ГафтАлександр ГордонВладимир ГостюхинКонстантин ЗахаровЛеонид МарковАлександр МиндадзеИя СаввинаВиктор Титов
фильмы
БесконечностьВремя отдыха с субботы до понедельникаДважды рождённыйЖена керосинщикаЗапретная зонаЗонтик для новобрачныхИз жизни ПотаповаИзбранныеКаждый день доктора КалинниковойКлетка для канареекЛестницаЛивеньМой любимый клоунНазначениеНезваный другОглянисьОжиданиеОхота на лисПопутчикПортрет жены художникаПрощаниеРасплатаРассказ неизвестного человекаСказки... сказки... сказки старого АрбатаСтаромодная комедияСхватка в пургеСчастливая, Женька!СЭРУтренний обходЧастная жизньШура и Просвирняк

фотографии >>
Смотреть онлайн: Забытые шедевры «Мосфильма» фотографии
Смотреть онлайн: Забытые шедевры «Мосфильма» фотографии
Смотреть онлайн: Забытые шедевры «Мосфильма» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Илья Рубинштейн
25 марта ушел из жизни сценарист Илья Рубинштейн.
Сергей Смирнов
25 марта ушёл из жизни актёр Сергей Смирнов.
Инна Макарова
25 марта ушла из жизни актриса Инна Макарова.
Анатолий Мокренко
24 марта ушёл из жизни актёр, оперный певец Анатолий Мокренко.

День рождения >>

Никита Джигурда
Алексей Жарков
Алексей Зубков
Елена Коробейникова
Светлана Рябова
Алексей Симонов
Алика Смехова
Антанас Шурна
Геннадий Юдин
Кенни Даути
Николя Дювошель
Майкл Йорк
Элизабет Митчелл
Карин Петерсен
Натан Филлион
Мария Шнайдер
все родившиеся 27 марта >>

Афиша кино >>

Керосин
драма, мистика
Россия, 2019
Последняя фантазия
драма, исторический фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Иран, 2018
Страшные истории для рассказа у костра
фильм ужасов
Казахстан, 2018
Human Lost: Исповедь неполноценного человека
боевик, драма, научная фантастика, экранизация
Япония, 2019
Мегащенки и Расти на Диноострове
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Канада, США, 2019
Отдай свою душу
мистика, фильм ужасов, фэнтези
ЮАР, 2019
Туннель: Опасно для жизни
триллер
Норвегия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен