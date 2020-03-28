Двадцатка сильных и независимых: Самые яркие героини кино и сериалов

На видеосервисе START 26 марта начался показ сериала «257 причин, чтобы жить», в котором 30-летняя Женя Короткова в воодушевляющем исполнении актрисы Полины Максимовой победила смертельную болезнь и теперь готова победить весь мир, пусть он и всячески этому сопротивляется. Яркая и смелая Женя – довольно редкий для российского кино и сериалов архетип женщины, однако мировой кинематограф знает похожие примеры. Кино-Театр.Ру собрал топ 20 самых громких и важных фильмов о сильных женщинах, которые не отчаиваются в сложных ситуация и с улыбкой, так необходимой особенно сейчас, готовы решить любые проблемы.
Вторая работа Глеба Панфилова, здесь в одну историю сплетены две сюжетные линии из двух эпох, фильм в фильме. О девушке из провинциального русского городка, которая самозабвенно играет Бабу-ягу в драмкружке и мечтает стать большой актрисой. Совершенно неожиданно ей предлагают работу в кино – и сразу роль Жанны д'Арк. Исполнительницу главной роли Инну Чурикову сложно отделить от очаровательной героини «Начала», потому что здесь прослеживается и история становления актрисы, и союза Панфилова и Чуриковой. «Начало» – это признание в любви режиссера его музе. После первого совместного фильма «В огне брода нет» Панфилов написал сценарий «Начала» специально для неё, и дал ей не одну, а сразу две непростые характерные роли: простушки Паши Строгановой и Жанны д'Арк. В фильме очевидно влияние Бергмана и Брессона, Формана и Годара, но режиссер не позволяет им мешать собственному голосу. На 32-м Венецианском кинофестивале Глеб Панфилов получил «Серебряного льва», Инна Чурикова – золотого. Тогда же журнал «Советский экран» назвал её лучшей актрисой года. Смотреть онлайн
Главный российский фильм о провинциалках, разными способами покорявших столицу, был лидером кинопроката и получил «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Правда, команда фильма по политическим причинам забрать свою награду лично не смогла. Фильм о Москве 1950-х и советских девушках в поисках любви, счастья и достатка прозвучал на весь мир – права на кинопрокат купили сто стран. Владимир Меньшов взялся за сценарий из-за одной находки автора – временного скачка, когда героиня Веры Алентовой заводит будильник и засыпает, а просыпается уже через 20 лет. Архетипы советских женщин демонстрируют три актрисы – Вера Алентова в роли честной и трудолюбивой Катерины Тихомировой, домоседку и нежную жену и любящую мать Тоню сыграла Раиса Рязанова, а бойкую красотку Людмилу Свиридову – Ирина Муравьева. Но без Москвы, тоже главной героини фильма, представить ленту Меньшова невозможно. Кому-то столица отвечает взаимностью, кого-то низвергает, кого-то недолюбливает, кого-то не замечает. Уникальность картины Меньшова в том, что в ней нет эпизодических ролей. И даже интеллигентный слесарь Гога, он же Жора, он же Гоша, появляющийся лишь во второй части картины, стал народным героем, хотя Алексей Баталов далеко не сразу согласился на эту роль. В «Москве» сошлось всё: комедия, трагедия, социальная драма, городской романс, борьба полов и различия отношений к жизни. Кинокритики встретили фильм без особого энтузиазма, восприняв его как банальную мелодраму, что, впрочем, не помешало картине удостоиться всенародной любви. Смотреть онлайн
Музыкальная комедия «Карнавал» – одна из самых значимых и любимых советских картин. Ее героиня – задорная, энергичная, слегка неуклюжая, но очень милая Нина Соломатина (Ирина Муравьева) – едет в столицу, чтобы поступить в театральный и «выучиться на артистку». С песнями и слезами, она проходит огонь, воду и медные трубы. По сценарию героине было 18 лет, тогда как самой Муравьевой на момент съемок было 32. Идея фильма «Карнавал» возникла у режиссера Татьяны Лиозновой в тот момент, когда ей в журнале «Искусство кино» попалась повесть Анны Родионовой о провинциальной девушке, приехавшей покорять Москву. Для фильма она почти полностью переписала текст, добавив многие моменты из собственной жизни. Благодаря эстрадным номерам танцевального ансамбля «Ритмы планеты» и песням Максима Дунаевского на стихи Роберта Рождественского, «Карнавал», несмотря на местами драматичный сюжет, дарит ощущение праздника. «Советский экран» назвал Ирину Муравьеву лучшей актрисой, а песня «Позвони мне, позвони» стала абсолютным хитом года. Все песни в фильме переозвучены, но после выхода фильма на экран «Мелодия» выпустила грампластинку со шлягером «Позвони мне, позвони…» в исполнении Муравьёвой. Смотреть онлайн
Роуд-муви Ридли Скотта называют феминистским манифестом 90-х. «Тельма и Луиза» стал первым крупнобюджетным голливудским фильмом, в котором подельников-приятелей сыграли женщины, а именно Сьюзен Сарандон и Джина Дэвис. Кроме них в кадре блистают Харви Кейтель, Майкл Мэдсен и Брэд Питт. Революционный сценарий дебютантки Кэлли Хоури получил «Золотой глобус» и «Оскар». Поначалу «Тельма и Луиза» маскируется под веселое приключение вырвавшихся из клетки рутины женщин, но сюжет приобретает криминальный оттенок, и героиням приходится по-настоящему пуститься в бега. Джина Дэвис и Сьюзен Сарандон сыграли двух чрезвычайно харизматичных персонажей, в которых влюбляешься с первых минут. С помощью потрясающих пустынных пейзажей Ридли Скотт создал ощущение фильма-мифа, будто роуд-муви – это одиссея свободных женщин под музыку Ханса Циммера. Читать о творчестве Ридли Скотта
Первый «Оскар» в карьере Педро Альмодовара и широкий успех, первое участие в Каннском кинофестивале и сразу приз за лучшую режиссуру, «Золотой глобус», «Сезар», премия BAFTA и еще десятки других наград. Фильм «Всё о моей матери» единодушно был признан шедевром и лучшей на тот момент работой испанского режиссера. Впервые у Альмодовара значительная часть действия переносится в Барселону, которая значится центром богемной и сексуальной жизни. Безумства здесь совершают все без исключения герои. Альмодовар предпочитает выводить на авансцену женщин, причем самых разных, ярких, дерзких, порой – эпатажных. Этот фильм, по словам режиссера, посвящается всем актрисам, всем женщинам и всем мужчинам, решившим присоединиться к лучшей половине человечества. Идея фильма выросла из фильма «Цветок моей тайны», где главное действующее лицо «Всё о моей матери» Мануэла Колеман (Сесилия Рот) появляется в небольшом эпизоде. Это смешной, грустный и эмоционально щедрый фильм – о любви, родительстве, дружбе и верности, о жизни, искусстве и актерских ролях, о том, что нужно следовать своим мечтам. Читать о творчестве Педро Альмодовара
Недавно фильму об Эрин Брокович, сильной и решительной женщине с тремя детьми и непростой судьбой, исполнилось 30 лет. За это время фильм стал именем нарицательным, превратив картину о местами мрачной правде в глянец. Сценарий основан на реальной истории правозащитницы, которая в одиночку ведет успешный судебный процесс против корпорации, загрязняющей грунтовые воды жителей Калифорнии. Героиня Джулии Робертс использует глубокие вырезы и мини-юбки, чтобы терроризировать своих противников, подкрепляя это оружие острым словом. Сначала никто не воспринимает ее всерьез, но Эрин все время отдает работе и в итоге выигрывает громкое дело, восстанавливая справедливость. Робертс за свою роль получила «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA. По словам настоящей Брокович, фильм Содерберга «был правдивым и, вероятно, на 98% точным». Содерберг оставляет для любопытных зрителей пасхалку: настоящая Эрин появляется в камео в одной из сцен в качестве официантки ресторана по имени Джулия. Читать о творчестве Стивена Содерберга
Простая боксерская история, напоминающая лучшие фильмы о боксе 1940-х годов, но с женщиной в главной роли. Одна из самых известных работ режиссера Клинта Иствуда основана на автобиографических записках тренера Джерри Бойда. Фильм рассказывает о том, каково это драться на ринге за деньги, если ты – женщина. Иствуд написал трогательную музыкальную тему, которая добавляет остроты в и без того душераздирающую тональность фильма. Трех центральных персонажей играют Хилари Суонк, Морган Фриман и сам режиссер. Все трое получили по «Оскару» – за лучшую женскую роль, мужскую роль второго плана, режиссера и лучший фильм соответственно. Еще у «Малышки на миллион» два «Золотых глобуса» и «Сезар». Фильм стал образцом спортивной драмы и зрительским фаворитом – бокс-офис «Малышки» в семь раз превысил ее бюджет. Смотреть онлайн
Современное переложение любимой андерсеновской сказки, хотя многих зрителей картина Анны Меликян стала «русской "Амели"». С французским фильмом отечественную «Русалку» роднит не только образ главной героини, которой до всего есть дело, но еще и цветовая гамма, пристальное, порой чрезмерное внимание к деталям. Удивительно, как точно угадала кастинг Меликян – в главных ролях так востребованные сегодня Мария Шалаева и Евгений Цыганов. Режиссерской находкой стал прием, когда героиня общается с билбордами и извлекает уроки из рекламных лозунгов. Это прибавляет фильму городской романтики: «Когда людям некуда деваться, они едут в Москву». Яркие краски, динамичный монтаж, запоминающиеся главные герои сделали «Русалку» любимым фильмом поколения 90-х. Анна Меликян получила премию за лучшую режиссуру на фестивале независимого кино «Сандэнс», приз кинокритиков ФИПРЕССИ Берлинале, а Мария Шалаева – «Нику» и приз «Кинотавра» за лучшую женскую роль.
Фильм Джейсона Райтмана работает благодаря отлично продуманной структуре с тремя действиями, которая следует за эмоциональными взлетами и падениями беременной Джуно. Главную роль в этой восхитительной юношеской комедии играет Эллен Пейдж – чистый кинематографический «прозак». Джуно обладает непреодолимым шармом и остроумием, с обостренным чувством добра и зла, подавляющей верой в моногамию и зарождающимся лидерством. История «Джуно» поднимает вопрос статуса и рассматривает эту тему с проницательностью, местами с состраданием. По мнению авторов фильма, женщины не должны находить важным только тиражируемую сексуальную привлекательность. Будучи беременной Джуно имеет головокружительную власть над богатыми и взрослыми людьми. Благодаря умным диалогам Дьябло Коди и удивительно эффективному и запоминающемуся саундтреку, фильм обладает эфемерным очарованием хорошей попсовой песни.
Драма, основанная на собственном романе Миллер, была неоднозначно оценена критиками, несмотря на Робин Райт, одну из самых грациозных и признанных актрис современного кино, наконец-то получившей большую роль. Робин вкладывает в Пиппу столько харизмы и внутреннего духа, что все остальные герои, будто просто вращающиеся вокруг нее. Основная структура фильма состоит в чередовании современной жизни Пиппы – примерной мамы и жены с ее воспоминаниями о дикой юности. Конфликт истории строится на осознании того, что Пиппа посвятила свою жизнь не себе и в процессе утратила свою индивидуальность. Но она, возможно, еще может наверстает упущенное с помощью молодого сына ее соседа, искусного спасителя, которого играет Киану Ривз. Фильм напичкан эксцентричными романтическими деталями, которые перенесены на экран без эстетического единства и изощренности, но с большой трепетностью. Кажется, что Миллер чувствовала необходимость изложить каждую мысль и эмоцию своей книги.
Пятисерийный фильм, снятый независимым режиссером Тоддом Хейнсом – стильный ретро-реализм в духе «Безумцев». Оставшись одна с двумя детьми, Милдред Пирс вынуждена строить свою жизнь с нуля в трудные годы Великой Депрессии. Главная героиня в исполнении Кейт Уинслет крайне убедительна. Сценаристы выбрали интересный сюжет: судьбу американской женщины в начале 1930-х годов. Это время экономических потрясений, серьезных международных событий, на фоне которых личные потрясения Милдред выглядят не менее масштабными: не сумев смириться с изменой мужа, она становится добытчиком и кормилицей своей семьи. «Милдред Пирс» – это телевизионная адаптация классической картины 1945 года с Джоан Кроуфорд («Оскар» за Лучшую женскую роль). Сценарии полнометражного фильма и тв-проект основаны на одноименном романе Джеймса Кейна. Но почти семичасовой мини-сериал дает сконцентрироваться на деталях, прочувствовать дух времени, тогда как фильм, скорее, похож на прессованный роман.
Cюжет «Жасмин» похож на пьесу известного американского драматурга Теннесси Уильямса «Трамвай “Желание”». Меланхоличная драма без хэппи-энда, но с хорошей актерской игрой. Кейт Бланшетт в роли бывшей нью-йоркской светской львицы, жизнь которой рухнула после того, как ее муж попал в тюрьму. Вуди Аллен переплетает сцены прошлого и настоящего: бранчи Верхнего Ист-Сайда и скучный быт простеньких апартаментов в Сан-Франциско. Никогда прежде Кейт Бланшетт не приходилось демонстрировать в кадре такое отчаяние. У Жасмин нет ни образования, ни средств к существованию, но она по-прежнему считает себя лучше всех и ищет мужчину, который вернет ее в мир мехов и «Версаче». За эту работу актриса получила «Золотой глобус», премию BAFTA и второй в своей карьере «Оскар». В США фильм вышел в ограниченном прокате в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе (всего шесть кинотеатров) и стал самым кассовым фильмом Вуди Аллена того времени. Рецензия на фильм
«Джой» стал третьей совместной работой режиссера Дэвида О.Рассела и актерского дуэта Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купера. Сначала был «Мой парень – псих», принесший Лоуренс «Оскар», потом – «Афера по-американски», получившая три «Золотых глобуса». В фильме речь идет о матери-одиночке Джой Мангано, которая в 90-х изобрела самовыжимающуюся чудо-швабру и разбогатела. Очевидно, что Рассел и сценарист Энни Мумоло не собирались рассказывать эту историю прямо, как в «Эрин Брокович». От реальной Мангано в фильме остались только самые общие черты, поэтому «Джой» нельзя назвать биографичным. Дэвид О.Рассел утверждает, что этот фильм – самая личная его работа, поскольку путь к успеху и ему давался нелегко, а Дженнифер Лоуренс рассказывает, как она часами мыла полы в своем трейлере, чтобы достойно выглядеть на съемочной площадке. Рецензия на фильм
Сериал основан на одноименном персонаже комиксов Marvel. Джессика училась в одной школе с Питером Паркером, а затем была частью «Мстителей». Но Кристен Риттер удается дистанцироваться от прошлого своего персонажа. Ей настолько идут черный жакет и джинсы, и она настолько идеальна в роли Джессики, что возникает подозрение, будто роль писали специально для нее. Три сезона рассказывают о том, как девушка пытается восстановить свою личную жизнь и карьеру детектива после трагических событий, оборвавших ее супергеройскую судьбу. Она живет в Нью-Йорке и расследует истории о людях со сверхспособностями. Кристен Риттер сама снимала один из эпизодов финального сезона. Её Джессика Джонс – рефлексирующая героиня мегаполиса, пересматривающая правила супергероев: уместно ли уничтожать убийцу, чтобы предотвратить новые жертвы? стоит ли защищать других людей, ставя под угрозу мораль и нарушая закон?
«Дрянь» придумала актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж, которая и сыграла в ней главную женскую роль. Британский сериал рассказывает историю эксцентричной жительницы Лондона. Ей за 30, она ищет любовь и дружбу, а вместо этого находит случайные связи и попадает в нелепые ситуации. Сериал вырос из одноименного моноспектакля, который Уоллер-Бридж исполнила на Эдинбургском театральном фестивале. Ее откровенный монолог, полный нецензурных шуток, поразил будущего продюсера. Черные локоны, ягодная помада, тренч и черный юмор стали визитной карточкой Фиби и ее героини. Она постоянно ломает «четвертую стену», обращаясь к зрителям с едкими комментариями обо всем. «Дрянь» не боится исследовать скользкие темы, например, какое место должен занимать феминизм в жизни девушки и чего же хочется больше: равноправия полов или нового платья.
Николь Кидман и Риз Уизерспун получили права на экранизацию одноименного романа Лианы Мориарти, в которой хотели сыграть главные роли – так появился двухсезонный сериал с по-голливудски большим звездным кастом. Проект получился режиссерским, насколько это возможно: первый сезон снял Жан-Марк Валле, второй – Андреа Арнольд. С этим связан небольшой скандал: некоторые из сцен Арнольд якобы были повторно сняты Валле, чтобы унифицировать стили сезонов. Критики назвали этот инцидент сексизмом, преднамеренным или случайным, в то время как история «Большой маленькой лжи» борется с подобным. Это рассказ о живущих в Монтерее женщинах, которые объединяются, чтобы покончить с оскорбившим их жизнь мужчиной. Торжество женской солидарности возглавляют Кидман и Уизерспун, вместе с ними в команде Зои Кравиц, Шейлин Вудли и Лора Дерн. Во втором сезоне их противницей становится героиня Мерил Стрип. Это полноценно женский мир, здесь женщины предъявляют жизни счет за все свои обиды и требуют реванша. На фоне – западающий в память томный саундтрек от Майкла Киванука. Первый сезон получил четыре премий «Эмми» и четыре «Золотых глобуса». Рецензия на первый сезон Рецензия на второй сезон
Действие разворачивается в Нью-Йорке 50-х. В основе сюжета – история примерной домохозяйки Мириам Мейзел (Рэйчел Броснахэн), которая внезапно открывает в себе талант к стендапу и становится звездой на сцене культового бара Gaslight. Ретро-комедия рассказывает о том, как разрушившаяся идиллия становится шансом на успех, где стендап – лекарство от депрессии. Эпоха Америки 50-х воссоздана с потрясающим вниманием к мелким деталям и стилю в костюмах и безупречных интерьерах. Диалоги «Удивительной миссис Мейзел» искромётные, как в ранних фильмах Вуди Аллена, а выбранный авторами жанр «мюзикла без песен» становится оригинальной находкой для рассказа истории. В реальном Gaslight тусовались битники, джазмены и фолк-музыканты. Черты главных персонажей частично списаны с Филлис Диллер и Джоан Риверз – они протоптали дорогу женщинам в мир юмора. У «Удивительной миссис Мейзел» три «Золотых глобуса» и пять премий «Эмми». Пока к просмотру доступны три сезона, но продюсеры заявили продолжение сериала в 2020 году. Рецензия на сериал
«Оскароносный» режиссер культового фильма «Залечь на дно в Брюгге» снял мрачную, балансирующую между комедией, трагедией, абсурдом и реализмом историю без ясных моральных убеждений. Ее можно назвать безупречным образцом драматургии, режиссуры и выдающегося актерского мастерства. Картина рассказывает о том, как полицейская служба отдельно взятого города воюет с тремя плакатами вместо того, чтобы блюсти правопорядок, к которому эти плакаты взывают. МакДона поймал дух американской глубинки, не даром главную роль здесь играет Фрэнсис Макдорманд, известная по фильму «Фарго». Борьба добра со злом в Эббинге разворачивается не только между персонажами, но и внутри них самих: это и есть самое интересное в фильме. Три рекламных щита формируют символический образ фильма. Этот прием стали цитировать в народе, например, на политических акциях в разных городах России. «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» получил награду Венецианского кинофестиваля за лучший сценарий, четыре «Золотых глобуса» и два «Оскара». Рецензия на фильм
Шоураннер «Отчаянных домохозяек» снял сериал, действие которого разворачивается в трёх временных линиях, и охватывает события, случившиеся после того, как женщины из разных эпох узнают об изменах своих мужей. Домохозяйка из 1960-х (Дженнифер Гудвин), светская львица из 1980-х (Люси Лью) и адвокатесса конца 2010-х (Кирби Хауэлл-Батист) разыгрывают реалити-шоу, зритель которого гадает, какая же из героинь первой убьет мужа. Эти архетипы говорят совершенно разными тонами о том, как формируется и проявляется женский гнев. Критики отмечают, что сериал продает себя больше на эстетике, чем на повествовании, а многие характеристики персонажей – штампы. Однако это не помешало проекту стать одним из главных сериалов года. «Почему женщины убивают» был продлен на второй сезон.
Умный и смелый сериал, который поднимает сразу несколько острых тем: это и #MeToo, и расизм, и дебаты в социальных сетях, и кризис традиционных медиа, и жизнь в эпоху постправды. В главных ролях – Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, они же выступают в качестве исполнительных продюсеров. И если Риз своей серьезностью зрителя уже не удивить, то Дженнифер (благодаря «Друзьям», мы знаем ее как актрису комедии) по-настоящему раскрывается в этой многосерийной драме. В основе сценария – книга «Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения», написанная журналистом и ведущим телеканала CNN Брайаном Стелтером. Сюжет завязан на скандале: журналистский дуэт, который каждое утро будит США хорошими новостями распадается, потому что ведущего увольняют, обвинив в сексуальных домогательствах. Пока доступны только 10 серий первого сезона, и один эпизод второго. Создателям пришлось приостановить съемки «Утреннего шоу» из-за пандемии коронавируса. Рецензия на сериал