20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана

В начале нового сезона мы как всегда выбираем 20 лучших картин, самых ожидаемых и многообещающих. В нашем обзоре - страшные и смешные сказки, каннские лауреаты, три любимых фильма из прошлого, героические мутанты и мутные (даже совсем прозрачные) герои. Этой весной вот только фильмы распределились неравномерно - в марте сразу 12 релизов из 20-ти, а затем тишь. Так что не откладывайте - стоит заглянуть в расписание кинотеатров уже на ближайшие длинные выходные.
«Сладкая жизнь»
Общепризнанный шедевр Феллини
с подачи прокатчика «Иное кино» впервые попадает в широкий прокат в России. Путешествие по Риму конца 50-х и наблюдение за его обитателями Марчелло (Марчелло Мастроянни
), писателем, находящимся в творческом кризисе, не нуждается в большем представлении.
В прокате
: с 5 марта
«Человек-невидимка»
Провал «Мумии» с Томом Крузом
заметно остудил пыл боссов Universal запустить киновселенную, собрав в ней героев из каталога студии: это и Франкештейн, и Дракула, и Человек-волк, и Тварь из Чёрной лагуны, и Человек-невидимка. Фильм о последнем стал знаком изменившейся политики киноделов. Теперь вместо блокбастеров с раздутыми бюджетами –достаточно дешёвые (бюджет картины всего лишь 7 млн долларов) нишевые картины. С уходом блокбастерных амбиций появился и чёткий жанр с достойным качеством исполнения. Картина уже держит лучший показатель положительных рецензий среди всех ремейков классики «монстров Universal». В центре же сюжета Сесилия (Элизабет Мосс
), чей властный и деспотичный муж-учёный начинает преследовать её после своего «самоубийства». В рамках же сего концепта находится подспорье для реализации метафоры о невидимости насилия и трудностях его идентификации, навеянное #metoo.
В прокате
: с 5 марта
«Вперёд»
Анимационный гигант Pixar выпускает в прокат нового претендента на звание долларового миллиардера – «Вперёд». История о поиске отца братьями-эльфами Иэном и Барли, в оригинале озвученных Томом Холландом
и Крисом Праттом
, в мире угасшей благодаря прогрессу магии уже снискала хорошую прессу после премьеры в рамках Берлинского кинофестиваля. Однако определение «хороший» всегда сопутствовало мультфильмам Disney, когда в адрес Pixar критики сочиняли оды. В случае «Вперёд» всё довольно прозаично: по-мальчишески инфантильное поклонение фигуре отца – моветон, при виде которого сейчас становится неловко. Но даже этот заунывный нарратив вряд ли способен погрести под собой всё по-настоящему хорошее и живое, что обычно есть у Pixar.
В прокате
: с 5 марта
«Невидимая жизнь Эвридики»
Прорывная работа Карима Айнуза
, получившего за неё главный приз секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, рассказывает об Эвридике и Гиде, двух сёстрах, разлучённых отцом. Их мечты о свободе и жизни в Европе разбиваются о патриархальные устои Рио-де-Жанейро 50-х годов, когда героини оказываются в полной власти мужчин в отсутствии сестринской поддержки друг друга.
В прокате
: с 5 марта
«Прощание со Сталиным»
Новый опус Сергея Лозницы
успел засветиться на Венецианском кинофестивале в прошлом году и покорил тем, как режиссёр продолжает создавать двойные документы, искать в советских хрониках нарративы и мифы, которыми полна и наша современная жизнь. Сложнейшая документальная деконструкция и кристально чистая режиссура, высвечивающая режиссёрский слой партийной пропаганды.
В прокате
: с 5 марта
«Пиноккио»
Один из главных итальянских режиссёров современности Маттео Гарроне
после неореализма «Догмэна
» возвращается к сказочному реализму «Страшных сказок
». В новой экранизации книги Карла Коллоди сразу заметен и более мрачный тон, и то, что весельчак Роберто Бениньи
, в начале нулевых срежисировавший другого «Пиноккио»
и сыгравший там одноимённого героя, здесь уже в амплуа бедного Джепетто. Особенно интересно, каким по сравнению с версией Гарроне выйдет «Пиноккио» Гильермо Дель Торо
, но это, скорее всего, вопрос уже следующего года.
В прокате
: с 12 марта
«Тихое место 2»
Задуманный как единичный фильм, «Тихое место
» после ошеломительных кассовых сборов заставил всех задуматься о продолжение. И вот, семья Эбботт в сокращённом после событий первой части составе уже бредёт по заросшим пригородам постапокалиптической Америки в поисках выживших. На пути им встречается Эмметт (Киллиан Мёрфи
), имеющий за плечами окутанный трагедиями опыт выживания. Уловка, которую собирается использовать режиссер Джон Красински
, - это флешбеки, раскрывающие историю как Эбботтов, так и Эмметта, и детальнее раскрывающие историю появления этих инопланетных существ.
В прокате
: с 19 марта
«Афера в Майами»
Теперь в каждой подборке стоит вводить рубрику «фильмы от Экспоненты». Этично ли вообще менять название и продвигать картину, создавая заведомо ложное представление о ней? Пусть подумают прокатчики, а пока стоит дешифровать очередную созданную ими загадку. Под легковесным названием скрывается «Осиная сеть
» Оливье Ассаяса
. Французский режиссёр продолжает заниматься реконструкцией исторических событий, как это было в «Карлосе
». Только в этот раз под оптику автора попадает организация кубинских шпионов. Помимо Эдгара Рамиреса
, исполняющего роль пилота Рене Гонсалеса, в актёрском составе блистает Ана де Армас
, Пенелопа Крус
и Гаэль Гарсиа Берналь
.
В прокате
: с 19 марта
«Тайная жизнь»
Новая картина Терренса Малика
, несмотря на вызванный шквал интереса в Каннах, как-то затерялась в течении года - ни участия в оскаровской гонке, ни нормального кинопроката. Однако уже в марте «Тайная жизнь» выходит в России. Основанную на истории Франца Егерштеттера, солдата, отказавшегося служить в вермахте, картину уже успели назвать возвращением Малика к классическому нарративному кино, хотя другие сетовали на упование Йоргом Видмером
, оператором и сеновалами вкупе с другими прелестями сельской жизни. Маэстро же, как всегда, интригует, а возможность увидеть размах пера на большом экране – предложение, от которого невозможно отказаться.
В прокате
: с 19 марта
«Белый, белый день»
Ещё одна картина с прошлого Каннского кинофестиваля – второй фильм Хлинюра Палмасона
, чей дебют «Зимние братья
» с помпой выстрелил в 2017 году. «Белый, белый день» – плёночный пейзаж туманной Исландии, которая служит фоном экзистенциальных скитаний Ингимундура, вдовца, одновременно переживающего потерю жены и её возможную измену.
В прокате
: с 19 марта
«Мулан»
Студийные боссы Disney продолжают переносить на экраны свои классические мультфильмы. Прошлогодний провал «Дамбо
» затмил «Аладдин
», собравший свыше миллиарда долларов. Но студия не расслабляется: обвинения в культурной апроприации, как этической и идеологической непозволительности, помогают ей создавать более-менее прогрессивные продукты мейнстрима, конечно, только по сравнению с другими. Так, актёрский состав отвечает культурному контексту картины, а любовную линию лишают вертикали власти, где возлюбленный Мулан являлся генералом. Но такой ли гладкой окажется картина на выходе? Узнаем в конце марте.
В прокате
: с 26 марта
«Sheena 667»
Вадим – владелец автосервиса в Вышнем Волочке. У него есть любящая жена и мечта – купить эвакуатор, но всё рушит интернет. Вадим влюбляется в вебкам-модель под ником Sheena667. Одна среда заела, другая лишь дразнит лучшей жизнью – все эти переживания о непоспевающем за глобализацией сердце запечатлевает Григорий Добрыгин
своём дебютном полном метре. За премьерой на Роттердамском фестивале последовало и участие в Кинотавре, где картину номинировали на главный приз. Увы, выиграл другой дебют – «Бык
» Бориса Акопова
.
В прокате
: с 26 марта
«Вивариум»
Дуэт Джесси Айзенберга
и Имоджен Путс
– явление прекрасное. Вытянув собой «Искусство самообороны
», актёры взялись за «Вивариум» – концептуальный триллер о том, как молодая пара попала в заточение таинственной организации. Поиск жилья вылился в ловушку демографической программы, в рамках которой героям требуется воспитать сына, чтобы выбраться на свободу. Злободневность и чёрный юмор сыграли свою роль, принёсшую на Каннском кинофестивале поддержку в дистрибуции картины.
В прокате
: со 2 апреля
«О бесконечности»
Режиссёр Рой Андерссон
известен своей неторопливостью: с начала своей карьеры в 1970 году он снял лишь 6 полнометражных фильмов. И вот спустя 5 лет после триумфального выхода картины «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытие
», принёсшей автору «Золотого льва», Андерссон возвращается. «О бесконечности» структурно повторяет прошлые ленты мастера, собирая под сводом одного фильма множество зарисовок жизни в ирреальном мире, закутанном пеленой сна.
В прокате
: со 2 апреля
«Новые мутанты»
Экранизация ответвления основной линейки комиксов X-men, чьё кинематографическое воплощение, начав дышать на ладан после «Апокалипсиса
», окончательно умерло с выходом «Тёмного Феникса
», тоже не складывалась. Пересъёмки, связанные с конфликтом насчёт тона картины, двухлетний сдвиг даты выхода – всё это уже отразилось на том, что о проекте все слегка успели подзабыть. Всё более сомнительным кажется оптимистичный исход в связи с неудачным выбором даты релиза, когда через неделю всех конкурентов прижмёт Джеймс Бонд.
В прокате
: со 2 апреля
«Бегущий по лезвию»
Классический Sci-fi Ридли Скотта
благодаря стараниям прокатчика «Иноекино» не ограничится ретроспективными показами в Москве и Санкт-Петербурге, а получит самый настоящий широкий прокат. Гениально срежесированный и детально созданный мир будущего, раздираемого проблемами настоящего сознания и искусственного, ветхого завета и нового, становится ещё более прекрасным и чарующим в тёмном зале кинотеатре.
В прокате
: с 9 апреля
«Эмма»
Ещё одна видная экранизация классического романа о девичестве и тяготах патриархального общества выходит на волне «Маленьких женщин
». В отличии от последней, «Эмма» претендует на некоторый комедийный ревизионизм со старлеткой Аней Тейлор-Джой
в главной роли. Помимо неё в актёрском составе можно встретить Мию Гот
, Билла Найи
, Джоша О’Коннора
и Таню Рейнольдс
, которую можно было увидеть в роли Лили в сериале «Половое воспитание
».
В прокате
: с 23 апреля
«8 с половиной»
Ещё один фильм Феллини, получивший ретроспективный прокат в честь столетия со дня рождения режиссёра. Как и «Сладкая жизнь», «8 с половиной» – фильм, известный всем и каждому. Кино, конечно, более модернистское и утончённое за счёт филигранно изображенного потока сознания. Ну, а всё остальное эстетство можно увидеть самим на большом экране.
В прокате
: с 7 мая
«Женщина в окне»
Британец Джо Райт
после байопика о Черчилле
решил снять компактный триллер с оглядкой на «Окно во двор
», «Отвращение
» и творчество Гиллиан Флинн. Главная героиня – Анна Фокс (Эми Адамс
), женщина средних лет, диагностированная тревожным расстройством и агорафобией, а также с интересом наблюдающая за жизнью соседей. С Джейн (Джулианна Мур
), живущей напротив, Анна даже завязывает дружбу. Через некоторое время главная героиня становится свидетелем, увидевшим через окно убийство женщины. Однако при расследовании Джейн, но уже в исполнении Дженнифер Джейсон Ли
, находят живой, что заставляет героиню начать распутывать клубок заговоров и интриг по ту сторону улицы, попутно сомневаясь в адекватности собственного восприятия.
В прокате
: с 14 мая
«Молочные зубы»
Ситуация с прошлым Венецианским кинофестивалем, когда в конкурсную программу отобрали лишь одну картину, срежисированную женщиной, заставила всех ещё яростнее обсуждать пакты о гендерном равенстве на фестивалях. В ходе обсуждений слегка потерялся тот самый фильм, «Молочные зубы», являющийся дебютом австралийки Шеннон Мёрфи
. В центре повествования 15-летняя Мила и её роман с 23-летним Моисеем, на который родители закрывают глаза по причине смертельной болезни дочери.
В прокате
: с 14 мая