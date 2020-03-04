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20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана

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Мнение >>
4 марта 2020
В начале нового сезона мы как всегда выбираем 20 лучших картин, самых ожидаемых и многообещающих. В нашем обзоре - страшные и смешные сказки, каннские лауреаты, три любимых фильма из прошлого, героические мутанты и мутные (даже совсем прозрачные) герои. Этой весной вот только фильмы распределились неравномерно - в марте сразу 12 релизов из 20-ти, а затем тишь. Так что не откладывайте - стоит заглянуть в расписание кинотеатров уже на ближайшие длинные выходные.


«Сладкая жизнь»

20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана

Общепризнанный шедевр Феллини с подачи прокатчика «Иное кино» впервые попадает в широкий прокат в России. Путешествие по Риму конца 50-х и наблюдение за его обитателями Марчелло (Марчелло Мастроянни), писателем, находящимся в творческом кризисе, не нуждается в большем представлении.
В прокате: с 5 марта



«Человек-невидимка»

20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана

Провал «Мумии» с Томом Крузом заметно остудил пыл боссов Universal запустить киновселенную, собрав в ней героев из каталога студии: это и Франкештейн, и Дракула, и Человек-волк, и Тварь из Чёрной лагуны, и Человек-невидимка. Фильм о последнем стал знаком изменившейся политики киноделов. Теперь вместо блокбастеров с раздутыми бюджетами –достаточно дешёвые (бюджет картины всего лишь 7 млн долларов) нишевые картины. С уходом блокбастерных амбиций появился и чёткий жанр с достойным качеством исполнения. Картина уже держит лучший показатель положительных рецензий среди всех ремейков классики «монстров Universal». В центре же сюжета Сесилия (Элизабет Мосс), чей властный и деспотичный муж-учёный начинает преследовать её после своего «самоубийства». В рамках же сего концепта находится подспорье для реализации метафоры о невидимости насилия и трудностях его идентификации, навеянное #metoo.
В прокате: с 5 марта



«Вперёд»

20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана

Анимационный гигант Pixar выпускает в прокат нового претендента на звание долларового миллиардера – «Вперёд». История о поиске отца братьями-эльфами Иэном и Барли, в оригинале озвученных Томом Холландом и Крисом Праттом, в мире угасшей благодаря прогрессу магии уже снискала хорошую прессу после премьеры в рамках Берлинского кинофестиваля. Однако определение «хороший» всегда сопутствовало мультфильмам Disney, когда в адрес Pixar критики сочиняли оды. В случае «Вперёд» всё довольно прозаично: по-мальчишески инфантильное поклонение фигуре отца – моветон, при виде которого сейчас становится неловко. Но даже этот заунывный нарратив вряд ли способен погрести под собой всё по-настоящему хорошее и живое, что обычно есть у Pixar.
В прокате: с 5 марта



«Невидимая жизнь Эвридики»

20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана

Прорывная работа Карима Айнуза, получившего за неё главный приз секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, рассказывает об Эвридике и Гиде, двух сёстрах, разлучённых отцом. Их мечты о свободе и жизни в Европе разбиваются о патриархальные устои Рио-де-Жанейро 50-х годов, когда героини оказываются в полной власти мужчин в отсутствии сестринской поддержки друг друга.
В прокате: с 5 марта



«Прощание со Сталиным»

20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана

Новый опус Сергея Лозницы успел засветиться на Венецианском кинофестивале в прошлом году и покорил тем, как режиссёр продолжает создавать двойные документы, искать в советских хрониках нарративы и мифы, которыми полна и наша современная жизнь. Сложнейшая документальная деконструкция и кристально чистая режиссура, высвечивающая режиссёрский слой партийной пропаганды.
В прокате: с 5 марта



«Пиноккио»

20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана

Один из главных итальянских режиссёров современности Маттео Гарроне после неореализма «Догмэна» возвращается к сказочному реализму «Страшных сказок». В новой экранизации книги Карла Коллоди сразу заметен и более мрачный тон, и то, что весельчак Роберто Бениньи, в начале нулевых срежисировавший другого «Пиноккио» и сыгравший там одноимённого героя, здесь уже в амплуа бедного Джепетто. Особенно интересно, каким по сравнению с версией Гарроне выйдет «Пиноккио» Гильермо Дель Торо, но это, скорее всего, вопрос уже следующего года.
В прокате: с 12 марта



«Тихое место 2»

20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана

Задуманный как единичный фильм, «Тихое место» после ошеломительных кассовых сборов заставил всех задуматься о продолжение. И вот, семья Эбботт в сокращённом после событий первой части составе уже бредёт по заросшим пригородам постапокалиптической Америки в поисках выживших. На пути им встречается Эмметт (Киллиан Мёрфи), имеющий за плечами окутанный трагедиями опыт выживания. Уловка, которую собирается использовать режиссер Джон Красински, - это флешбеки, раскрывающие историю как Эбботтов, так и Эмметта, и детальнее раскрывающие историю появления этих инопланетных существ.
В прокате: с 19 марта



«Афера в Майами»

20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана

Теперь в каждой подборке стоит вводить рубрику «фильмы от Экспоненты». Этично ли вообще менять название и продвигать картину, создавая заведомо ложное представление о ней? Пусть подумают прокатчики, а пока стоит дешифровать очередную созданную ими загадку. Под легковесным названием скрывается «Осиная сеть» Оливье Ассаяса. Французский режиссёр продолжает заниматься реконструкцией исторических событий, как это было в «Карлосе». Только в этот раз под оптику автора попадает организация кубинских шпионов. Помимо Эдгара Рамиреса, исполняющего роль пилота Рене Гонсалеса, в актёрском составе блистает Ана де Армас, Пенелопа Крус и Гаэль Гарсиа Берналь.
В прокате: с 19 марта



«Тайная жизнь»

20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана

Новая картина Терренса Малика, несмотря на вызванный шквал интереса в Каннах, как-то затерялась в течении года - ни участия в оскаровской гонке, ни нормального кинопроката. Однако уже в марте «Тайная жизнь» выходит в России. Основанную на истории Франца Егерштеттера, солдата, отказавшегося служить в вермахте, картину уже успели назвать возвращением Малика к классическому нарративному кино, хотя другие сетовали на упование Йоргом Видмером, оператором и сеновалами вкупе с другими прелестями сельской жизни. Маэстро же, как всегда, интригует, а возможность увидеть размах пера на большом экране – предложение, от которого невозможно отказаться.
В прокате: с 19 марта



«Белый, белый день»

20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана

Ещё одна картина с прошлого Каннского кинофестиваля – второй фильм Хлинюра Палмасона, чей дебют «Зимние братья» с помпой выстрелил в 2017 году. «Белый, белый день» – плёночный пейзаж туманной Исландии, которая служит фоном экзистенциальных скитаний Ингимундура, вдовца, одновременно переживающего потерю жены и её возможную измену.
В прокате: с 19 марта



«Мулан»

20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана

Студийные боссы Disney продолжают переносить на экраны свои классические мультфильмы. Прошлогодний провал «Дамбо» затмил «Аладдин», собравший свыше миллиарда долларов. Но студия не расслабляется: обвинения в культурной апроприации, как этической и идеологической непозволительности, помогают ей создавать более-менее прогрессивные продукты мейнстрима, конечно, только по сравнению с другими. Так, актёрский состав отвечает культурному контексту картины, а любовную линию лишают вертикали власти, где возлюбленный Мулан являлся генералом. Но такой ли гладкой окажется картина на выходе? Узнаем в конце марте.
В прокате: с 26 марта



«Sheena 667»

20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана

Вадим – владелец автосервиса в Вышнем Волочке. У него есть любящая жена и мечта – купить эвакуатор, но всё рушит интернет. Вадим влюбляется в вебкам-модель под ником Sheena667. Одна среда заела, другая лишь дразнит лучшей жизнью – все эти переживания о непоспевающем за глобализацией сердце запечатлевает Григорий Добрыгин своём дебютном полном метре. За премьерой на Роттердамском фестивале последовало и участие в Кинотавре, где картину номинировали на главный приз. Увы, выиграл другой дебют – «Бык» Бориса Акопова.
В прокате: с 26 марта



«Вивариум»

20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана

Дуэт Джесси Айзенберга и Имоджен Путс – явление прекрасное. Вытянув собой «Искусство самообороны», актёры взялись за «Вивариум» – концептуальный триллер о том, как молодая пара попала в заточение таинственной организации. Поиск жилья вылился в ловушку демографической программы, в рамках которой героям требуется воспитать сына, чтобы выбраться на свободу. Злободневность и чёрный юмор сыграли свою роль, принёсшую на Каннском кинофестивале поддержку в дистрибуции картины.
В прокате: со 2 апреля



«О бесконечности»

20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана

Режиссёр Рой Андерссон известен своей неторопливостью: с начала своей карьеры в 1970 году он снял лишь 6 полнометражных фильмов. И вот спустя 5 лет после триумфального выхода картины «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытие», принёсшей автору «Золотого льва», Андерссон возвращается. «О бесконечности» структурно повторяет прошлые ленты мастера, собирая под сводом одного фильма множество зарисовок жизни в ирреальном мире, закутанном пеленой сна.
В прокате: со 2 апреля



«Новые мутанты»

20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана

Экранизация ответвления основной линейки комиксов X-men, чьё кинематографическое воплощение, начав дышать на ладан после «Апокалипсиса», окончательно умерло с выходом «Тёмного Феникса», тоже не складывалась. Пересъёмки, связанные с конфликтом насчёт тона картины, двухлетний сдвиг даты выхода – всё это уже отразилось на том, что о проекте все слегка успели подзабыть. Всё более сомнительным кажется оптимистичный исход в связи с неудачным выбором даты релиза, когда через неделю всех конкурентов прижмёт Джеймс Бонд.
В прокате: со 2 апреля



«Бегущий по лезвию»

20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана

Классический Sci-fi Ридли Скотта благодаря стараниям прокатчика «Иноекино» не ограничится ретроспективными показами в Москве и Санкт-Петербурге, а получит самый настоящий широкий прокат. Гениально срежесированный и детально созданный мир будущего, раздираемого проблемами настоящего сознания и искусственного, ветхого завета и нового, становится ещё более прекрасным и чарующим в тёмном зале кинотеатре.
В прокате: с 9 апреля



«Эмма»

20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана

Ещё одна видная экранизация классического романа о девичестве и тяготах патриархального общества выходит на волне «Маленьких женщин». В отличии от последней, «Эмма» претендует на некоторый комедийный ревизионизм со старлеткой Аней Тейлор-Джой в главной роли. Помимо неё в актёрском составе можно встретить Мию Гот, Билла Найи, Джоша О’Коннора и Таню Рейнольдс, которую можно было увидеть в роли Лили в сериале «Половое воспитание».
В прокате: с 23 апреля



«8 с половиной»

20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана

Ещё один фильм Феллини, получивший ретроспективный прокат в честь столетия со дня рождения режиссёра. Как и «Сладкая жизнь», «8 с половиной» – фильм, известный всем и каждому. Кино, конечно, более модернистское и утончённое за счёт филигранно изображенного потока сознания. Ну, а всё остальное эстетство можно увидеть самим на большом экране.
В прокате: с 7 мая



«Женщина в окне»

20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана

Британец Джо Райт после байопика о Черчилле решил снять компактный триллер с оглядкой на «Окно во двор», «Отвращение» и творчество Гиллиан Флинн. Главная героиня – Анна Фокс (Эми Адамс), женщина средних лет, диагностированная тревожным расстройством и агорафобией, а также с интересом наблюдающая за жизнью соседей. С Джейн (Джулианна Мур), живущей напротив, Анна даже завязывает дружбу. Через некоторое время главная героиня становится свидетелем, увидевшим через окно убийство женщины. Однако при расследовании Джейн, но уже в исполнении Дженнифер Джейсон Ли, находят живой, что заставляет героиню начать распутывать клубок заговоров и интриг по ту сторону улицы, попутно сомневаясь в адекватности собственного восприятия.
В прокате: с 14 мая



«Молочные зубы»

20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана

Ситуация с прошлым Венецианским кинофестивалем, когда в конкурсную программу отобрали лишь одну картину, срежисированную женщиной, заставила всех ещё яростнее обсуждать пакты о гендерном равенстве на фестивалях. В ходе обсуждений слегка потерялся тот самый фильм, «Молочные зубы», являющийся дебютом австралийки Шеннон Мёрфи. В центре повествования 15-летняя Мила и её роман с 23-летним Моисеем, на который родители закрывают глаза по причине смертельной болезни дочери.
В прокате: с 14 мая

Дмитрий Дурнев
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фотографии >>
20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана фотографии
20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана фотографии
20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана фотографии
20 фильмов весны: Тайная сладкая жизнь киномана фотографии
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