Ваш шанс получить «Номер один»

19 марта в прокат выходит «Номер один
» — первая российская авантюрная комедия об ограблении галереи, с Филиппом Янковским
и Ксенией Собчак
в главных ролях.
Кино-Театр.Ру
начинает розыгрыш пяти пар билетов на премьеру фильма, которая состоится 16 марта
в московском киноцентре «Октябрь»!
Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Номер один»
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес своей странички
. Пять призёров будут выбраны из писем случайным образом 12 марта
! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Р
у в соцсетях.
Ждём ваши письма, удачи!