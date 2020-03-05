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Ваш шанс получить «Номер один»

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5 марта 2020
19 марта в прокат выходит «Номер один» — первая российская авантюрная комедия об ограблении галереи, с Филиппом Янковским и Ксенией Собчак в главных ролях.

Кино-Театр.Ру начинает розыгрыш пяти пар билетов на премьеру фильма, которая состоится 16 марта в московском киноцентре «Октябрь»!

Ваш шанс получить «Номер один»

Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Номер один» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес своей странички. Пять призёров будут выбраны из писем случайным образом 12 марта! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Ждём ваши письма, удачи!

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персоны
Ксения СобчакФилипп Янковский
фильмы
Номер 1

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Ваш шанс получить «Номер один» фотографии
Ваш шанс получить «Номер один» фотографии
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