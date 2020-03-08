Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Нет преград: 15 знаменитых женщин, ставших героинями фильмов

8 марта
2020 год
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Топы с Максом Милианом >>
8 марта 2020
Международный женский праздник отмечают сегодня во всем мире, и в нашей стране значение этого дня с каждым годом все больше возвращается к его истокам как день, в который женщины не просто являются объектом обожания и восхваления, а могут напомнить друг другу о том, как важно всем людям на земле иметь равные права и возможности. Пока до равноправия еще далеко, что заметно даже на таком простом примере, как количество актеров и актрис в нашей стране. Женщин в этой казалось бы гендерно-равной профессии меньше почти вдвое не потому, что они хуже играют, а потому, что им нечего играть - в кинематографе гораздо меньше женских героинь, ролей. Об этом недавно, приводя статистические данные, писал сайт «Кимкибабадук». Мы также хотим, чтобы фильмов о женщинах и мужчинах было поровну, а пока вспоминаем некоторых выдающихся женщин, оставивших неизгладимый след в мировой истории, которые стали впоследствии героинями множества успешных фильмов.


КЛЕОПАТРА (69—30 до н. э.)

Последняя царица эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев (Лагидов) прославилась на века благодаря драматической истории любви к римскому полководцу Марку Антонию. В годы ее правления Египет был покорен Римом, после чего царица покончила жизнь самоубийством, чтобы не стать пленницей первого римского императора Октавиана Августа.

Нет преград: 15 знаменитых женщин, ставших героинями фильмов

Классический пеплум 1963 года «Клеопатра» с прекрасной Элизабет Тейлор в заглавной роли, над которым работали Рубен Мамулян, Дэррил Ф. Занук и Джозеф Лео Манкиевич, завоевал четыре «Оскара» и считается одной из самых дорогих картин в истории кинематографа.

Другие кино-воплощения Клеопатры:
Теда БараКлеопатра»)
Клодетт КольберКлеопатра»)
Вивьен ЛиЦезарь и Клеопатра»)
София ЛоренДве ночи с Клеопатрой»)
Хилдегард НилАнтоний и Клеопатра»)
Линн РедгрейвАнтоний и Клеопатра»)
Моника БелуччиАстерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра»)
Линдси МаршалРим»)



ЖАННА Д’АРК (1412—1431)

Национальная героиня Франции, одна из главнокомандующих французскими войсками в Столетней войне. Попав в плен к бургундцам, она была передана англичанам и сожжена на костре как колдунья. Впоследствии католическая церковь причислила ее к лику святых.

Нет преград: 15 знаменитых женщин, ставших героинями фильмов

В эпическом полотне 1999 года «Жанна д'Арк»
Милла Йовович воплотила на экране Орлеанскую деву. Режиссер фильма Люк Бессон был на тот момент ее мужем. Данным проектом очень интересовалась Кэтрин Бигелоу, и если бы она все-таки сняла этот фильм, то он бы, наверняка, получился совсем иным.

Другие кино-воплощения Жанна д’Арк:
Сибил ТорндайкСвятая Иоанна»)
Мария ФальконеттиСтрасть Жанны д'Арк»)
Ингрид БергманЖанна д'Арк»)
Мишель МорганЖанна Парижская»)
Джин СибергСвятая Иоанна»)
Елена ПрокловаГори, гори моя звезда»)
Инна ЧуриковаНачало»)
Сандрин БоннэрЖанна-дева. Битвы», «Жанна-Дева. Тюрьмы»)
Лили СобескиЖанна д'Арк»)
Клеменс ПоэзиМолчание Жанны»)



ЕЛИЗАВЕТА I (1533—1603)

Королева Англии и Ирландии, последняя из династии Тюдоров. Младшая дочь Генриха VIII и его второй жены - печально известной Анны Болейн. Время ее правления считается «золотым веком Англии». В эти годы необычайно расцвела английская культура, подарив миру такие имена, как Шекспир и Бэкон. На мировой арене, благодаря Елизавете, Англия укрепила свои позиции, разгромив Непобедимую Армаду и организовав Ост-Индскую компанию.

Нет преград: 15 знаменитых женщин, ставших героинями фильмов

Кейт Бланшетт в роли Королевы-девы а фильме «Елизавета», вышедшем в 1997-м, как никогда поражает вживанием в образ. На это обратил внимание режиссер Шекар Капур и спустя десять лет вернулся к эпохе правления Елизаветы в картине «Золотой век», предоставив Бланшетт вновь сыграть великую королеву.

Другие кино-воплощения Елизаветы I:
Сара БернарКоролева Елизавета»)
Бетт ДэвисЧастная жизнь Елизаветы и Эссекса», «Королева-девственница»)
Флора РобсонПламя над Англией», «Морской ястреб»)
Джин СиммонсМалышка Бесс»)
Агнес МурхедИстория человечества»)
Гленда ДжексонЕлизавета: Королева английская», «Мария - королева Шотландии»)
Марина НеёловаПринц и нищий»)
Миранда РичардсонЧёрная гадюка»)
Джуди ДенчВлюблённый Шекспир»)
Кэтрин МаккормакЗаговор против короны»)
Хелен МирренЕлизавета I»)
Анна-Мария ДаффКоролева-девственница»)
Лаоиз МюррэйТюдоры»)
Джоэли РичардсонАноним»)
Ванесса Редгрейв («Аноним»)
Рэйчел СкарстенЦарство»)
Марго РоббиДве королевы»)



БЕАТРИЧЕ ЧЕНЧИ (1577-1599)

Дочь аристократа Франческо Ченчи, прославившаяся красотой и мужественным поведением во время расследования и казни. В 1598 году она вместе с мачехой и братом убила своего отца, «грубого и развратного» старика. Была осуждена за это преступление и казнена вместе с сообщниками через отсечение головы. Беатриче почитают до сих пор, а ее история послужила сюжетом не только фильмов, но и многочисленных литературных произведений.

Нет преград: 15 знаменитых женщин, ставших героинями фильмов

«Инквизиция» - натуралистичная эротическая картина итальянского маэстро ужаса Лючио Фульчи, в которой роль Беатриче сыграла красавица Адриенн Ларусса - одна из жен Стивена Сигала.

Другие кино-воплощения Беатриче Ченчи:
Карола ХёнБеатриче Ченчи»)
Мирей ГранеллиБеатриче Ченчи»)



ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ (1729—1796)

Всероссийская императрица с 1762 по 1796 годы. Пришла к власти в ходе дворцового переворота, в результате которого был свергнут с престола ее муж Петр III. Екатерининская эпоха ознаменовалась с одной стороны максимальным закрепощением крестьян, всесторонним расширением привилегий дворянства и расширением границ Российской империи, а с другой - культурным расцветом России, чему способствовала сама Екатерина, увлекавшаяся литературной деятельностью, собиравшая шедевры живописи и состоявшая в переписке с французскими просветителями.

Нет преград: 15 знаменитых женщин, ставших героинями фильмов

Классическая картина Джозефа Фон Штернберга «Кровавая императрица» с несравненной Марлен Дитрих в главной роли - один из лучших исторических фильмов, несмотря на типичные для американских кинематографистов лубочные представления о быте и культуре русских.

Другие кино-воплощения Екатерины Великой:
Пола НегриЗапретный рай»)
Ольга ЖизневаАдмирал Ушаков»)
Бетт Дэвис («Джон Пол Джонс»)
Зоя ВасильковаВечера на хуторе близ Диканьки»)
Жанна МороЕкатерина Великая»)
Лидия ВакулаПропавшая грамота»)
Вия АртманеЕмельян Пугачев», «Золотой век»)
Наталья ГундареваКапитанская дочка»)
Светлана КрючковаЦарская охота»)
Джулия ОрмондМолодая Екатерина»)
Кристина ОрбакайтеВиват, гардемарины!», «Гардемарины III»)
Марина ВладиСны о России»)
Ирина МуравьеваАнекдотиада, или История Одессы в анекдотах»)
Лидия Федосеева-ШукшинаГрафиня Шереметева», «Вечера на хуторе близ Диканьки»)
Кэтрин Зета-ДжонсЕкатерина Великая»)
Ольга АнтоноваРусский бунт»)
Мария КузнецоваРусский ковчег»)
Наталья СурковаФаворит»)
Александра КуликоваПером и шпагой»)
Алла ОдингМушкетёры Екатерины»)
Алёна ИвченкоГосударыня и разбойник»)
Нонна ГришаеваКак казаки...»)
Катрин ДенёвПираты Эгейского моря»)
Марина АлександроваЕкатерина», «Екатерина. Взлёт», «Екатерина. Самозванцы»)
Юлия СнигирьВеликая»)
Северия ЯнушаускайтеКровавая барыня»)
Хелен Миррен («Екатерина Великая»)



МАРИЯ-АНТУАНЕТТА (1755—1793)

Печально известная королева Франции, казненная на гильотине во время Французской революции.

Нет преград: 15 знаменитых женщин, ставших героинями фильмов

Кирстен Данст сыграла в экранизации истории жизни королевы «Мария-Антуанетта», созданной в 2006-м Софией Копполой в духе постмодернизма. Помимо вольного обращения с материалом, в фильме можно также заметить множество современных вещей. Это было сделано намеренно, дабы представить Марию-Антуанетту как подростка, а не взрослую женщину, отдававшую себе отчет в том, что происходит вокруг нее.

Другие кино-воплощения Марии-Антуанетты:
Диана КареннМария Антуанетта - любовь королевы»)
Норма ШирерМария-Антуанетта»)
Нина ФохСкарамуш»)
Мишель Морган («Мария-Антуанетта - королева Франции»)
Женевьева КазильМария-Антуанетта»)
Урсула АндресСвобода, равенство, кислая капуста»)
Уте ЛемперАвстрийка»)
Джейн СеймурФранцузская революция»)
Бриджитт ФоссеЛето революции»)
Жюдит ГодрешБомарше»)
Джоэли Ричардсон («История с ожерельем»)
Карин ВанассМария-Антуанетта»)
Диана КрюгерПрощай, моя королева»)



РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ (1871—1919)

Теоретик марксизма, философ, экономист и публицист. Одна из наиболее влиятельных деятелей немецкой и европейской революционной левой социал-демократии. Участвовала в работе кружка польских политических эмигрантов, стоявшего у истоков революционной социал-демократии Польши, вела борьбу против национализма Польской социалистической партии. За антивоенную агитацию в годы Первой мировой войны подверглась репрессиям — суммарный срок, проведенный в тюрьмах составил около четырёх лет. Одна из основателей антивоенного Союза Спартака и Коммунистической партии Германии.

Нет преград: 15 знаменитых женщин, ставших героинями фильмов

В биографическом фильме Маргарете фон Тротта «Роза Люксембург» главную героиню воплотила на экране одна из лучших немецких актрис - Барбара Зукова. Картина завоевала несколько призов, включая премию Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

Другие кино-воплощения Розы Люксембург:
Зофия МрозовскаяНесмотря ни на что»)
Антонина ШурановаДоверие»)
Катажина СколимовскаяСамая долгая война современной Европе»)
Настасья КинскиBBC: Первая мировая война 1914-1918»)
Тереза БродскаяНемцы»)
Мириам СехонДемон революции»)



МАТА ХАРИ (1876-1917)

Известная исполнительница экзотических танцев и куртизанка голландского происхождения начала ХХ века прославилась как шпионка во время Первой мировой войны. Но финал ее жизни оказался печальным - расстрел...

Нет преград: 15 знаменитых женщин, ставших героинями фильмов

«Мата Хари» Джорджа Фицмориса с легендарной Гретой Гарбо в роли пресловутой шпионки мало соотносится с реальными событиями, но зато в картине много чувственных сцен.

Другие кино-воплощения Маты Хари:
Аста НильсенМата Хари»)
Магда СоняМата Хари»)
Жанна Моро («Мата Хари»)
За За ГаборНа передовую»)
Сильвия КристельМата Хари»)
Домициана ДжорданоХроники молодого Индианы Джонса»)
Марушка Детмерс («Мата Хари»)
Ваина ДжокантеМата Хари»)



ВИРДЖИНИЯ ВУЛЬФ (1882—1941)

Британская писательница и литературный критик, одна из основных фигур модернистской литературы первой половины XX века. Ее перу принадлежат такие произведения, как «Миссис Дэллоуэй», «На маяк», «Орландо» и «Своя комната» (рассказ популярен из-за афоризма «У каждой женщины, если она собирается писать, должны быть средства и своя комната»). Романы Вульф считаются классическими произведениями «потока сознания».

Нет преград: 15 знаменитых женщин, ставших героинями фильмов

Николь Кидман за образ Вирджинии Вульф из фильма «Часы», заслуженно получила премию «Оскар». Фильм Стивена Долдри представляет собой причудливую взаимосвязь трех времен, связанных между собой романом «Миссис Дэллоуэй».

Другие кино-воплощения Вирджинии Вульф:
Харриет УолтерЛондон»)
Элизабет ДебикиВита и Вирджиния»)



КОКО ШАНЕЛЬ (1883—1971)

Легендарная французская женщина-модельер, повлиявшая на развитие высокой моды в XX столетии. Журнал «Тайм» включил ее имя в список ста самых влиятельных людей двадцатого века. Помимо модных фирменных аксессуаров, известна парфюмерной продукцией.

Нет преград: 15 знаменитых женщин, ставших героинями фильмов

«Коко до Шанель» Анн Фонтен - картина о начальных этапах жизни и карьеры Габриэль Шанель с Одри Тоту в заглавной роли. Примечательно, что вместо Тоту в этой картине могла появиться Кира Найтли.

Другие кино-воплощения Коко Шанель:
Мари-Франс ПизьеОдинокая Коко Шанель»)
Барбора БобуловаКоко Шанель»)
Ширли Маклэйн («Коко Шанель»)
Анна МоглалиКоко Шанель и Игорь Стравинский»)



АГАТА КРИСТИ (1890—1976)

Самая известная в мире авторов детективной прозы и одна из самых публикуемых писателей за всю историю человечества. Опубликовала более 60 детективных романов, шесть психологических романов и 19 сборников рассказов, а ее 16 пьес были поставлены в Лондоне. Книги писательницы изданы тиражом свыше четырёх миллиардов экземпляров и переведены более чем на 100 языков мира.

Нет преград: 15 знаменитых женщин, ставших героинями фильмов

«Агата» - оригинальная попытка Майкла Эптида раскрыть тайну исчезновения писательницы в декабре 1926 года с участием Ванессы Редгрейв и Дастина Хоффмана.

Другие кино-воплощения Агаты Кристи:
Анна МэссиАгата Кристи: Жизнь в искусстве»)
Бонни Райт («Агата Кристи: Жизнь в искусстве»)
Оливия Уильямс («Агата Кристи: Жизнь в искусстве»)



АМЕЛИЯ ЭРХАРТ(1897-1937)

Американская писательница и пионер авиации. Первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан, за что была награждена Крестом Лётных Заслуг. Написала несколько бестселлеров о своих полетах и сыграла важную роль в формировании организации женщин-пилотов «Девяносто девять». Пропала без вести в 1937 году при попытке совершить кругосветный полет.

Нет преград: 15 знаменитых женщин, ставших героинями фильмов

Легендарную летчицу воплотила на экране Хилари Суонк, а сама картина Миры Наир «Амелия» представляет собой скорее историю любви, чем байопик.

Другие кино-воплощения Амелии Эрхарт:
Дайан КитонАмелия Эрхарт: Последний бой»)
Эми АдамсНочь в музее 2»)



МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР (1925-2013)

71-й премьер-министр Великобритании. Первая и до сих пор единственная женщина, побывавшая на этом посту, а также первая женщина, ставшая премьер-министром европейского государства. Ее премьерство стало самым продолжительным в XX веке, а знаменитое прозвище «Железная леди» закрепилось за ней после резкой критики советского руководства.

Нет преград: 15 знаменитых женщин, ставших героинями фильмов

За роль в «Железной леди» Мерил Стрип удостоилась «Оскара». Для большей достоверности в показе характера своей героини актриса посетила одно из заседаний палаты Общин британского парламента, где она наблюдала политические дебаты.

Другие кино-воплощения Маргарет Тэтчер:
Джанет БраунТолько для ваших глаз»)
Морин ЛипманВода»)
Андреа РайзбороМаргарет Тэтчер. Долгий путь к Финчли»)
Линдси ДунканМаргарет»)
Лесли МэнвиллКоролева»)
Джиллиан АндерсонКорона»)



АННА ГЕРМАН (1936—1982)

Легендарная польская певица и композитор, звезда эстрады 1960-1980-х годов. Выступала во многих странах, включая США, Канаду, Великобританию, Австралию, Францию, Италию и СССР. Лауреат национальных и международных фестивалей в Монте-Карло, Висбадене, Братиславе, Сан-Ремо, Неаполе, Каннах и других. Особенной популярностью ее песни пользовались в Советском Союзе.

Нет преград: 15 знаменитых женщин, ставших героинями фильмов

«Анна Герман. Тайна белого ангела» - сериал с Йоанной Моро в заглавной роли, показанный несколько лет назад на отечественном ТВ, с успехом транслировался и в Польше.

Другие кино-воплощения Анны Герман:
Александра ПрокофьеваАнна Герман. Эхо любви»)



ПРИНЦЕССА ДИАНА (1961—1997)

Первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола, погибшая в автокатастрофе. По данным опроса, проведенного в 2002-м телекомпанией Би-би-си, заняла третье место в списке ста величайших британцев в истории.

Нет преград: 15 знаменитых женщин, ставших героинями фильмов

«Принцесса Диана: Последний день в Париже» - британский художественно-документальный фильм 2007 года с Женевьев О'Рейлли в роли леди Ди, ставшей иконой современной культуры.

Другие кино-воплощения принцессы Дианы:
Джули КоксВлюблённая принцесса»)
Эмили ХэмилтонКоролева»)
Наоми УоттсДиана: История любви»)
Эмма Корин («Корона»)

Макс Милиан
версия для печати
Ссылки по теме
Главное, чтобы корона сидела: 10 актрис в роли Екатерины Великой
Бой-бабы
Женщины, которые поют
Поиск по меткам
Биография / БайопикЖенщиныМакс МилианспискиТОПЫ
персоны
Эми АдамсМарина АлександроваДжиллиан АндерсонУрсула АндресОльга АнтоноваВия АртманеТеда БараЛидия БелозёроваМоника БелуччиИнгрид БергманСара БернарЛюк БессонКэтрин БигелоуКейт БланшеттБарбора БобуловаСандрин БоннэрДжанет БраунТереза БродскаяКарин ВанассЗоя ВасильковаМарина ВладиЗа За ГаборГрета ГарбоАнна ГерманЖюдит ГодрешМирей ГранеллиНонна ГришаеваНаталья ГундареваКирстен ДанстАнна-Мария ДаффЭлизабет ДебикиКатрин ДенёвДжуди ДенчМарушка ДетмерсГленда ДжексонВаина ДжокантеДомициана ДжорданоМарлен ДитрихСтивен ДолдриЛиндси ДунканБетт ДэвисОльга ЖизневаДэррил Ф. ЗанукКэтрин Зета-ДжонсБарбара ЗуковаАлёна ИвченкоМилла ЙововичЖеневьева КазильДиана КареннНиколь КидманНастасья КинскиДайан КитонДжули КоксКлодетт КольберСофия КопполаСильвия КристельАгата КристиДиана КрюгерСветлана КрючковаМария КузнецоваАлександра КуликоваАдриенн ЛаруссаУте ЛемперВивьен ЛиМорин ЛипманСофия ЛоренКэтрин МакКормакШирли МакЛэйнРубен МамулянДжозеф Лео МанкевичЛиндси МаршалХелен МирренМишель МорганЖанна МороЙоанна МороЗофия МрозовскаяАнна МуглалисИрина МуравьёваАгнес МурхедЛесли МэнвиллАнна МэссиМира НаирПола НегриМарина НеёловаХилдегард НилАста НильсенАлла ОдингКристина ОрбакайтеДжулия ОрмондМари-Франс ПизьеКлеманс ПоэзиЕлена ПрокловаАлександра ПрокофьеваАндреа РайзбороБонни РайтВанесса РедгрейвЛинн РедгрейвДжоэли РичардсонМиранда РичардсонМарго РоббиФлора РобсонДжейн СеймурМириам СехонСтивен СигалДжин СиммонсРэйчел СкарстенКатажина СколимовскаяЮлия СнигирьМагда СоняМерил СтрипХилари СуонкНаталья СурковаЭлизабет ТейлорСибил ТорндайкОдри ТотуМаргарете фон ТроттаОливия УильямсХарриет УолтерНаоми УоттсМария ФальконеттиЛидия Федосеева-ШукшинаАнн ФонтенБриджитт ФоссеНина ФохЛучио ФульчиКарола ХёнДастин ХоффманЭмили ХэмилтонИнна ЧуриковаНорма ШирерДжозеф фон ШтернбергАнтонина ШурановаМайкл ЭптидСеверия Янушаускайте
фильмы
АгатаАдмирал УшаковАмелияАнекдотиада, или История Одессы в анекдотахАнна ГерманАнна Герман. Эхо любвиАнонимАнтоний и КлеопатраАстерикс и Обеликс: Миссия КлеопатраБеатриче ЧенчиБеатриче ЧенчиВеликаяВечера на хуторе близ ДиканькиВечера на хуторе близ ДиканькиВиват, гардемарины!Вита и ВирджинияВлюблённый ШекспирВодаГардемарины IIIГори, гори моя звездаГосударыня и разбойникГрафиня ШереметеваДве королевыДемон революцииДиана: История любвиДовериеЕкатеринаЕкатерина ВеликаяЕкатерина ВеликаяЕкатерина ВеликаяЕкатерина. ВзлётЕкатерина. СамозванцыЕлизаветаЕлизавета IЕмельян ПугачёвЖанна Д'АркЖанна д'АркЖанна д'АркЖанна ПарижскаяЖанна-Дева - ТюрьмыЖанна-дева. БитвыЖелезная ледиЗаговор против короныЗапретный райЗолотой векЗолотой векИнквизицияИстория с ожерельемКак казаки...Капитанская дочкаКлеопатраКлеопатраКоко до ШанельКоко ШанельКоко Шанель и Игорь СтравинскийКоролеваКоролева-девственницаКоролева-девственницаКоронаКровавая барыняКровавая императрицаМалышка БессМаргаретМаргарет Тэтчер. Долгий путь к ФинчлиМария - королева ШотландииМария-АнтуанеттаМария-АнтуанеттаМария-АнтуанеттаМария-АнтуанеттаМария-Антуанетта - королева ФранцииМата ХариМата ХариМата ХариМата ХариМата ХариМолодая ЕкатеринаМолчание ЖанныМорской ястребМушкетёры ЕкатериныНачалоНесмотря ни на чтоНочь в музее 2Одинокая Коко ШанельПером и шпагойПираты Эгейского моряПламя над АнглиейПринц и нищийПропавшая грамотаПрощай, моя королеваРимРоза ЛюксембургРусский бунтРусский ковчегСвятая ИоаннаСкарамушСны о РоссииСтрасть Жанны д'АркТолько для ваших глазТюдорыФаворитФранцузская революцияХроники молодого Индианы ДжонсаЦарская охотаЦарствоЦезарь и КлеопатраЧастная жизнь Елизаветы и ЭссексаЧасы

фотографии >>
Нет преград: 15 знаменитых женщин, ставших героинями фильмов фотографии
Нет преград: 15 знаменитых женщин, ставших героинями фильмов фотографии
Нет преград: 15 знаменитых женщин, ставших героинями фильмов фотографии
Нет преград: 15 знаменитых женщин, ставших героинями фильмов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 18
Джейн Доу (Рагуль)   13.03.2015 - 11:45
... Вот это и интереснов судьбе В. терешковой! Дорогой ВАСЯ100, а вы как бы себя вели, если бы вас от ткацкого станка насильно (именно насильно) затолкали в космонавты! Потом заставили выйти... читать далее>>
№ 17
Джейн Доу (Рагуль)   13.03.2015 - 11:38
... Читала дневник Екатерины 2, и там достоточно много про Елизавету. Дневник надо отметить весьма сдержанный, но от этого не меньший шок испытываешь от нравов того времени и поведения людей. А вообще,... читать далее>>
№ 16
Helena F (Strasbourg)   11.03.2015 - 10:56
Декабристки наши - там правда женщин 11 (блистательный фильм Владимира Мотыля "Звезда пленительного счастья" ). читать далее>>
№ 15
Вася100 (Киев)   8.03.2015 - 16:13
... Только не про Терешкову, которая в космосе плакала, кричала, пищала "заберите меня отсюда", и после чего разъяренный Королев сказал что "никогда у меня больше бабья не будет",... читать далее>>
№ 14
Людмила Невмержицкая (Овруч, Украина)   8.03.2015 - 15:50
... Посмотрите для начала "Русские цари. Веселая царица. Елизавета Петровна" (7 серия). А на счёт научной литературы о последней из рода Романовых по отцу, я и сама ищу. читать далее>>
Всего сообщений: 18
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Алёна Биккулова
Луиза Габриэла Бровина
Сергей Глушко
Виктор Добронравов
Олег Кассин
Евгений Матвеев
Ольга Понизова
Амина Умурзакова
Николай Чиндяйкин
Юзеф Дуряш
Эйдан Куинн
Фредди Принц-младший
Синтия Ротрок
Летисия Сабателла
Клэр Тревор
Сид Чарисс
все родившиеся 8 марта >>

Афиша кино >>

Кукла 2: Брамс
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пиноккио
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2019
Секта
мистика, фильм ужасов
Италия, 2019
Бладшот
боевик, драма, научная фантастика, фэнтези
США, 2020
В стране чудес
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Япония, 2019
Счастье в конверте
мелодрама, семейное кино
Россия, 2020
Услышь меня
драма, приключения, фэнтези
Россия, 2019
Хороший доктор
комедия
Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен