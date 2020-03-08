Нет преград: 15 знаменитых женщин, ставших героинями фильмов

Международный женский праздник отмечают сегодня во всем мире, и в нашей стране значение этого дня с каждым годом все больше возвращается к его истокам как день, в который женщины не просто являются объектом обожания и восхваления, а могут напомнить друг другу о том, как важно всем людям на земле иметь равные права и возможности. Пока до равноправия еще далеко, что заметно даже на таком простом примере, как количество актеров и актрис в нашей стране. Женщин в этой казалось бы гендерно-равной профессии меньше почти вдвое не потому, что они хуже играют, а потому, что им нечего играть - в кинематографе гораздо меньше женских героинь, ролей. Об этом недавно, приводя статистические данные, писал сайт «Кимкибабадук». Мы также хотим, чтобы фильмов о женщинах и мужчинах было поровну, а пока вспоминаем некоторых выдающихся женщин, оставивших неизгладимый след в мировой истории, которые стали впоследствии героинями множества успешных фильмов.
КЛЕОПАТРА (69—30 до н. э.)
Последняя царица эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев
(Лагидов) прославилась на века благодаря драматической истории любви к римскому полководцу Марку Антонию
. В годы ее правления Египет был покорен Римом, после чего царица покончила жизнь самоубийством, чтобы не стать пленницей первого римского императора Октавиана Августа
.
Классический пеплум 1963 года «Клеопатра
» с прекрасной Элизабет Тейлор
в заглавной роли, над которым работали Рубен Мамулян
, Дэррил Ф. Занук
и Джозеф Лео Манкиевич
, завоевал четыре «Оскара» и считается одной из самых дорогих картин в истории кинематографа.
Другие кино-воплощения Клеопатры:
Теда Бара
(«Клеопатра
»)
Клодетт Кольбер
(«Клеопатра
»)
Вивьен Ли
(«Цезарь и Клеопатра
»)
София Лорен
(«Две ночи с Клеопатрой
»)
Хилдегард Нил
(«Антоний и Клеопатра
»)
Линн Редгрейв
(«Антоний и Клеопатра
»)
Моника Белуччи
(«Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
»)
Линдси Маршал
(«Рим
»)
ЖАННА Д’АРК (1412—1431)
Национальная героиня Франции, одна из главнокомандующих французскими войсками в Столетней войне. Попав в плен к бургундцам, она была передана англичанам и сожжена на костре как колдунья. Впоследствии католическая церковь причислила ее к лику святых.
В эпическом полотне 1999 года «Жанна д'Арк
»
Милла Йовович
воплотила на экране Орлеанскую деву. Режиссер фильма Люк Бессон
был на тот момент ее мужем. Данным проектом очень интересовалась Кэтрин Бигелоу
, и если бы она все-таки сняла этот фильм, то он бы, наверняка, получился совсем иным.
Другие кино-воплощения Жанна д’Арк:
Сибил Торндайк
(«Святая Иоанна
»)
Мария Фальконетти
(«Страсть Жанны д'Арк
»)
Ингрид Бергман
(«Жанна д'Арк
»)
Мишель Морган
(«Жанна Парижская
»)
Джин Сиберг
(«Святая Иоанна
»)
Елена Проклова
(«Гори, гори моя звезда
»)
Инна Чурикова
(«Начало
»)
Сандрин Боннэр
(«Жанна-дева. Битвы
», «Жанна-Дева. Тюрьмы
»)
Лили Собески
(«Жанна д'Арк
»)
Клеменс Поэзи
(«Молчание Жанны
»)
ЕЛИЗАВЕТА I (1533—1603)
Королева Англии и Ирландии, последняя из династии Тюдоров
. Младшая дочь Генриха VIII
и его второй жены - печально известной Анны Болейн
. Время ее правления считается «золотым веком Англии»
. В эти годы необычайно расцвела английская культура, подарив миру такие имена, как Шекспир и Бэкон. На мировой арене, благодаря Елизавете, Англия укрепила свои позиции, разгромив Непобедимую Армаду и организовав Ост-Индскую компанию.
Кейт Бланшетт
в роли Королевы-девы а фильме «Елизавета
», вышедшем в 1997-м, как никогда поражает вживанием в образ. На это обратил внимание режиссер Шекар Капур
и спустя десять лет вернулся к эпохе правления Елизаветы в картине «Золотой век
», предоставив Бланшетт вновь сыграть великую королеву.
Другие кино-воплощения Елизаветы I:
Сара Бернар
(«Королева Елизавета
»)
Бетт Дэвис
(«Частная жизнь Елизаветы и Эссекса
», «Королева-девственница
»)
Флора Робсон
(«Пламя над Англией
», «Морской ястреб
»)
Джин Симмонс
(«Малышка Бесс
»)
Агнес Мурхед
(«История человечества
»)
Гленда Джексон
(«Елизавета: Королева английская
», «Мария - королева Шотландии
»)
Марина Неёлова
(«Принц и нищий
»)
Миранда Ричардсон
(«Чёрная гадюка
»)
Джуди Денч
(«Влюблённый Шекспир
»)
Кэтрин Маккормак
(«Заговор против короны
»)
Хелен Миррен
(«Елизавета I
»)
Анна-Мария Дафф
(«Королева-девственница
»)
Лаоиз Мюррэй
(«Тюдоры
»)
Джоэли Ричардсон
(«Аноним
»)
Ванесса Редгрейв
(«Аноним»)
Рэйчел Скарстен
(«Царство
»)
Марго Робби
(«Две королевы
»)
БЕАТРИЧЕ ЧЕНЧИ (1577-1599)
Дочь аристократа Франческо Ченчи, прославившаяся красотой и мужественным поведением во время расследования и казни. В 1598 году она вместе с мачехой и братом убила своего отца, «грубого и развратного»
старика. Была осуждена за это преступление и казнена вместе с сообщниками через отсечение головы. Беатриче почитают до сих пор, а ее история послужила сюжетом не только фильмов, но и многочисленных литературных произведений.
«Инквизиция
» - натуралистичная эротическая картина итальянского маэстро ужаса Лючио Фульчи
, в которой роль Беатриче сыграла красавица Адриенн Ларусса
- одна из жен Стивена Сигала
.
Другие кино-воплощения Беатриче Ченчи:
Карола Хён
(«Беатриче Ченчи
»)
Мирей Гранелли
(«Беатриче Ченчи
»)
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ (1729—1796)
Всероссийская императрица с 1762 по 1796 годы. Пришла к власти в ходе дворцового переворота, в результате которого был свергнут с престола ее муж Петр III. Екатерининская эпоха ознаменовалась с одной стороны максимальным закрепощением крестьян, всесторонним расширением привилегий дворянства и расширением границ Российской империи, а с другой - культурным расцветом России, чему способствовала сама Екатерина, увлекавшаяся литературной деятельностью, собиравшая шедевры живописи и состоявшая в переписке с французскими просветителями.
Классическая картина Джозефа Фон Штернберга
«Кровавая императрица
» с несравненной Марлен Дитрих
в главной роли - один из лучших исторических фильмов, несмотря на типичные для американских кинематографистов лубочные представления о быте и культуре русских.
Другие кино-воплощения Екатерины Великой:
Пола Негри
(«Запретный рай
»)
Ольга Жизнева
(«Адмирал Ушаков
»)
Бетт Дэвис («Джон Пол Джонс
»)
Зоя Василькова
(«Вечера на хуторе близ Диканьки
»)
Жанна Моро
(«Екатерина Великая
»)
Лидия Вакула
(«Пропавшая грамота
»)
Вия Артмане
(«Емельян Пугачев
», «Золотой век
»)
Наталья Гундарева
(«Капитанская дочка
»)
Светлана Крючкова
(«Царская охота
»)
Джулия Ормонд
(«Молодая Екатерина
»)
Кристина Орбакайте
(«Виват, гардемарины!
», «Гардемарины III
»)
Марина Влади
(«Сны о России
»)
Ирина Муравьева
(«Анекдотиада, или История Одессы в анекдотах
»)
Лидия Федосеева-Шукшина
(«Графиня Шереметева
», «Вечера на хуторе близ Диканьки
»)
Кэтрин Зета-Джонс
(«Екатерина Великая
»)
Ольга Антонова
(«Русский бунт
»)
Мария Кузнецова
(«Русский ковчег
»)
Наталья Суркова
(«Фаворит
»)
Александра Куликова
(«Пером и шпагой
»)
Алла Одинг
(«Мушкетёры Екатерины
»)
Алёна Ивченко
(«Государыня и разбойник
»)
Нонна Гришаева
(«Как казаки...
»)
Катрин Денёв
(«Пираты Эгейского моря
»)
Марина Александрова
(«Екатерина
», «Екатерина. Взлёт
», «Екатерина. Самозванцы
»)
Юлия Снигирь
(«Великая
»)
Северия Янушаускайте
(«Кровавая барыня
»)
Хелен Миррен («Екатерина Великая
»)
МАРИЯ-АНТУАНЕТТА (1755—1793)
Печально известная королева Франции, казненная на гильотине во время Французской революции.
Кирстен Данст
сыграла в экранизации истории жизни королевы «Мария-Антуанетта
», созданной в 2006-м Софией Копполой
в духе постмодернизма. Помимо вольного обращения с материалом, в фильме можно также заметить множество современных вещей. Это было сделано намеренно, дабы представить Марию-Антуанетту как подростка, а не взрослую женщину, отдававшую себе отчет в том, что происходит вокруг нее.
Другие кино-воплощения Марии-Антуанетты:
Диана Каренн
(«Мария Антуанетта - любовь королевы
»)
Норма Ширер
(«Мария-Антуанетта
»)
Нина Фох
(«Скарамуш
»)
Мишель Морган («Мария-Антуанетта - королева Франции
»)
Женевьева Казиль
(«Мария-Антуанетта
»)
Урсула Андрес
(«Свобода, равенство, кислая капуста
»)
Уте Лемпер
(«Австрийка
»)
Джейн Сеймур
(«Французская революция
»)
Бриджитт Фоссе
(«Лето революции
»)
Жюдит Годреш
(«Бомарше
»)
Джоэли Ричардсон («История с ожерельем
»)
Карин Ванасс
(«Мария-Антуанетта
»)
Диана Крюгер
(«Прощай, моя королева
»)
РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ (1871—1919)
Теоретик марксизма, философ, экономист и публицист. Одна из наиболее влиятельных деятелей немецкой и европейской революционной левой социал-демократии. Участвовала в работе кружка польских политических эмигрантов, стоявшего у истоков революционной социал-демократии Польши, вела борьбу против национализма Польской социалистической партии. За антивоенную агитацию в годы Первой мировой войны подверглась репрессиям — суммарный срок, проведенный в тюрьмах составил около четырёх лет. Одна из основателей антивоенного Союза Спартака и Коммунистической партии Германии.
В биографическом фильме Маргарете фон Тротта
«Роза Люксембург
» главную героиню воплотила на экране одна из лучших немецких актрис - Барбара Зукова
. Картина завоевала несколько призов, включая премию Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.
Другие кино-воплощения Розы Люксембург:
Зофия Мрозовская
(«Несмотря ни на что
»)
Антонина Шуранова
(«Доверие
»)
Катажина Сколимовская
(«Самая долгая война современной Европе
»)
Настасья Кински
(«BBC: Первая мировая война 1914-1918
»)
Тереза Бродская
(«Немцы
»)
Мириам Сехон
(«Демон революции
»)
МАТА ХАРИ (1876-1917)
Известная исполнительница экзотических танцев и куртизанка голландского происхождения начала ХХ века прославилась как шпионка во время Первой мировой войны. Но финал ее жизни оказался печальным - расстрел...
«Мата Хари
» Джорджа Фицмориса
с легендарной Гретой Гарбо
в роли пресловутой шпионки мало соотносится с реальными событиями, но зато в картине много чувственных сцен.
Другие кино-воплощения Маты Хари:
Аста Нильсен
(«Мата Хари
»)
Магда Соня
(«Мата Хари
»)
Жанна Моро («Мата Хари
»)
За За Габор
(«На передовую
»)
Сильвия Кристель
(«Мата Хари
»)
Домициана Джордано
(«Хроники молодого Индианы Джонса
»)
Марушка Детмерс
(«Мата Хари»)
Ваина Джоканте
(«Мата Хари
»)
ВИРДЖИНИЯ ВУЛЬФ (1882—1941)
Британская писательница и литературный критик, одна из основных фигур модернистской литературы первой половины XX века. Ее перу принадлежат такие произведения, как «Миссис Дэллоуэй
», «На маяк
», «Орландо
» и «Своя комната
» (рассказ популярен из-за афоризма «У каждой женщины, если она собирается писать, должны быть средства и своя комната»
). Романы Вульф считаются классическими произведениями «потока сознания».
Николь Кидман
за образ Вирджинии Вульф из фильма «Часы
», заслуженно получила премию «Оскар». Фильм Стивена Долдри
представляет собой причудливую взаимосвязь трех времен, связанных между собой романом «Миссис Дэллоуэй».
Другие кино-воплощения Вирджинии Вульф:
Харриет Уолтер
(«Лондон
»)
Элизабет Дебики
(«Вита и Вирджиния
»)
КОКО ШАНЕЛЬ (1883—1971)
Легендарная французская женщина-модельер, повлиявшая на развитие высокой моды в XX столетии. Журнал «Тайм» включил ее имя в список ста самых влиятельных людей двадцатого века. Помимо модных фирменных аксессуаров, известна парфюмерной продукцией.
«Коко до Шанель
» Анн Фонтен
- картина о начальных этапах жизни и карьеры Габриэль Шанель с Одри Тоту
в заглавной роли. Примечательно, что вместо Тоту в этой картине могла появиться Кира Найтли.
Другие кино-воплощения Коко Шанель:
Мари-Франс Пизье
(«Одинокая Коко Шанель
»)
Барбора Бобулова
(«Коко Шанель
»)
Ширли Маклэйн
(«Коко Шанель»)
Анна Моглали
(«Коко Шанель и Игорь Стравинский
»)
АГАТА КРИСТИ (1890—1976)
Самая известная в мире авторов детективной прозы и одна из самых публикуемых писателей за всю историю человечества. Опубликовала более 60 детективных романов, шесть психологических романов и 19 сборников рассказов, а ее 16 пьес были поставлены в Лондоне. Книги писательницы изданы тиражом свыше четырёх миллиардов экземпляров и переведены более чем на 100 языков мира.
«Агата
» - оригинальная попытка Майкла Эптида
раскрыть тайну исчезновения писательницы в декабре 1926 года с участием Ванессы Редгрейв и Дастина Хоффмана
.
Другие кино-воплощения Агаты Кристи:
Анна Мэсси
(«Агата Кристи: Жизнь в искусстве
»)
Бонни Райт
(«Агата Кристи: Жизнь в искусстве»)
Оливия Уильямс
(«Агата Кристи: Жизнь в искусстве»)
АМЕЛИЯ ЭРХАРТ(1897-1937)
Американская писательница и пионер авиации. Первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан, за что была награждена Крестом Лётных Заслуг. Написала несколько бестселлеров о своих полетах и сыграла важную роль в формировании организации женщин-пилотов «Девяносто девять». Пропала без вести в 1937 году при попытке совершить кругосветный полет.
Легендарную летчицу воплотила на экране Хилари Суонк
, а сама картина Миры Наир
«Амелия
» представляет собой скорее историю любви, чем байопик.
Другие кино-воплощения Амелии Эрхарт:
Дайан Китон
(«Амелия Эрхарт: Последний бой
»)
Эми Адамс
(«Ночь в музее 2
»)
МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР (1925-2013)
71-й премьер-министр Великобритании. Первая и до сих пор единственная женщина, побывавшая на этом посту, а также первая женщина, ставшая премьер-министром европейского государства. Ее премьерство стало самым продолжительным в XX веке, а знаменитое прозвище «Железная леди»
закрепилось за ней после резкой критики советского руководства.
За роль в «Железной леди
» Мерил Стрип
удостоилась «Оскара». Для большей достоверности в показе характера своей героини актриса посетила одно из заседаний палаты Общин британского парламента, где она наблюдала политические дебаты.
Другие кино-воплощения Маргарет Тэтчер:
Джанет Браун
(«Только для ваших глаз
»)
Морин Липман
(«Вода
»)
Андреа Райзборо
(«Маргарет Тэтчер. Долгий путь к Финчли
»)
Линдси Дункан
(«Маргарет
»)
Лесли Мэнвилл
(«Королева
»)
Джиллиан Андерсон
(«Корона
»)
АННА ГЕРМАН (1936—1982)
Легендарная польская певица и композитор, звезда эстрады 1960-1980-х годов. Выступала во многих странах, включая США, Канаду, Великобританию, Австралию, Францию, Италию и СССР. Лауреат национальных и международных фестивалей в Монте-Карло, Висбадене, Братиславе, Сан-Ремо, Неаполе, Каннах и других. Особенной популярностью ее песни пользовались в Советском Союзе.
«Анна Герман. Тайна белого ангела
» - сериал с Йоанной Моро
в заглавной роли, показанный несколько лет назад на отечественном ТВ, с успехом транслировался и в Польше.
Другие кино-воплощения Анны Герман:
Александра Прокофьева
(«Анна Герман. Эхо любви
»)
ПРИНЦЕССА ДИАНА (1961—1997)
Первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола, погибшая в автокатастрофе. По данным опроса, проведенного в 2002-м телекомпанией Би-би-си, заняла третье место в списке ста величайших британцев в истории.
«Принцесса Диана: Последний день в Париже
» - британский художественно-документальный фильм 2007 года с Женевьев О'Рейлли
в роли леди Ди, ставшей иконой современной культуры.
Другие кино-воплощения принцессы Дианы:
Джули Кокс
(«Влюблённая принцесса
»)
Эмили Хэмилтон
(«Королева
»)
Наоми Уоттс
(«Диана: История любви
»)
Эмма Корин
(«Корона»)
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