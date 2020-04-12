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Вся глубина наших глубин. «ДМБ» Романа Качанова ласково гладит нас по голове уже 20 лет

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12 апреля 2020
К юбилею знаковой народной комедии



Русское кино девяностых, даже в своих наиболее развлекательных проявлениях, часто било зрителя коленом под дых со всей дури. В свое оправдание оно, если бы могло говорить, привело бы какую-то расхожую фразу из бусловского «Бумера». «Не мы такие, жизнь такая». Ну, в общем, вы поняли – продиктована эта брутальность была законами времени и общества. Трудно оставаться белоснежным, когда вокруг тебя бушует шторм дерьма.

И от комедии про строевую службу, снятую в конце лихой декады, было бы глупо ждать каких-то проявлений человеколюбия и гуманности. Лобовые намеки на неуставные отношения в армии (проще говоря, дедовщину) появлялись еще во вполне благополучные с виду времена позднего застоя («Ошибки юности» Бориса Фрумина, снятый в 1978 году). Что говорить о девяностых – большая часть зрителей мужского пола либо уже отслужила и молча носила в себе эту стигмату, либо вздрагивала при воспоминаниях, как педагогический состав грозил им в случае разгильдяйского отношения к учебе отправкой на чеченскую войну.

Вся глубина наших глубин. «ДМБ» Романа Качанова ласково гладит нас по голове уже 20 лет
фото: кадр из фильма "ДМБ"

Однако злоключения новобранцев Пули, Штыка и Бомбы в ракетной части складывались на экране на удивление мирно и безобидно. Очень сложно сейчас понять, что именно вызвало неприятие у противников фильма Алексея Учителя и Лидии Масловой – последняя даже отказала «ДМБ» в какой-либо кинематографической ценности. Картина, достаточно мастерски использующая непрофессиональных актеров-дебютантов и небольшой съемочный бюджет, выпячивает в первую очередь ценности общечеловеческие. По уровню гуманизма и градусу человеческого фактора, выживающего даже в условиях марша на плацу в униформе, «ДМБ» идет четко по стопам бравого солдата Швейка и других краеугольных размышлений о том, как сохранить свою личность перед лицом угрюмого единообразия военной службы. И показательно здесь, как исполнены обязательные для скопления множества мужчин в замкнутом пространстве казармы сцены насилия и членовредительства – как короткие серии полароидных снимков, проскакивающие максимально быстро и безболезненно. Зато сразу после них наступает длительный нежный чилл в светлом и чистом лазарете, чреватый рефлексиями и озарениями.

Юмор фильма, разошедшийся на цитаты и интернет-мемы, сильно отличается от того, над чем смеялись в России в то время. Иван Охлобыстин и Роман Качанов, написавшие сценарий, черпали смех в источнике особой русской трансцендентальности – серьезной интоксикации алкогольными напитками и психоактивными веществами низкого качества. Компоненты доступны любому: бормотуха вишневого цвета, галоперидол, копченая колбаса, сыр «Волна», лимонад «Колокольчик». Эта синяя вечность делала «ДМБ» похожим на не менее культовую комедию «Особенности национальной охоты» Рогожкина и позволяло фильму занять комфортную позицию между восточным дзеном и суровым скандинавским юмором, разбавленных пелевинскими анекдотами.

Вся глубина наших глубин. «ДМБ» Романа Качанова ласково гладит нас по голове уже 20 лет
фото: кадр из фильма "ДМБ"

Состояние запоя служит здесь экзистенциальным лубрикантом, который помогает смириться с безвыходным абсурдом ситуации и пересмотреть многочисленные пропагандистские мифы, настроенные вокруг несения срочной службы. Статичность, на которой строятся почти все мизансцены в фильме – прием, позволяющий героям сохранить энергию и оберегающий их от совершения фатальных ошибок. Любое действие выглядит нелепым, поспешным и грозит непоправимым ущербом. Эти статичные планы позже будут взяты за основу большинства местных комедийных телесериалов. Но именно в «ДМБ» был зафиксирован основной принцип уникального телесного юмора: любое движение и телодвижение порочно и пагубно. Бездействие и инертность же – благо, просветление и серьезная заявка на окончательный триумф.

Эта поэтическая способность найти красоту в самых нижних знаменателях превращала городских студентов-ловеласов и неуклюжих аутсайдеров в настоящих представителей богемы и приверженцев декаданса. Они общаются между собой и с окружающими их персонажами в нарочито возвышенном стиле. И саундтреком для их приключений становятся не русско-народные хиты, а вычурные композиции недопонятых московских андердогов, слишком прошаренных для того, чтобы всерьез претендовать на массовость – «ДК», «Тайм-аут», «Тупые». Эта постулируемая виктимность объединяет и сгоняет в одну стаю таких с виду непохожих экземпляров. Все они – жертвы научной фантастики, все они осознают свой уникальный трагичный статус и пытаются с максимальным достоинством улечься в общую братскую могилу. Трэш и киномусор в «ДМБ» становятся удобрениями для произрастания прекрасных диковинных цветов. Поэтому картина давала совершенно неожиданный и обратный эффект – поднимала авторитет армии в обществе и увеличивала количество призывников в войска.

Вся глубина наших глубин. «ДМБ» Романа Качанова ласково гладит нас по голове уже 20 лет
фото: кадр из фильма "ДМБ"

Говоря о «ДМБ», невозможно пренебречь тем фактом, что режиссер Роман Качанов – сын мультипликатора, создавшего один из самых теплых и сакральных детских образов, Чебурашку. И этот образ не даром всплывает в фильме – уже в потрепанном, пропитанном печалью варианте. Гигантского размера Чебурашка, у которого нет друзей – это тотемное животное, являющееся героям в моменты тяжких сомнений или распутья. Он, как пингвин в «Бойцовском клубе», покровительствует молодым духам (дух здесь – не только прозвище, которое дают новобранцам, но и все остальные словарные определения, в том числе и сверхъестественные). Ведь армия – это окончательное прощание с таким близким и памятным детством, с укладом жизни под родительским крылом, с наивными мечтами и чаяниями.

Момент, когда на смену всему этому приходят кирзачи и портянки, безусловно, раздирает сердце любому. Но сглаживает его и проносит сквозь с минимальными потерями фантастический персонаж детской прозы, наделенный уже качествами языческого божества. Он ласково гладит тебя по бритой под машинку голове. Он смягчит и сотрет из памяти жестокий удар коленом в дых. Он в нужные моменты вселяется во всех старших по званию и возрасту, чтобы через них транслировать успокаивающие трюизмы. Он даже готов трансформироваться вместе с тобой в течении длительного армейского пути и после него, принимая более соответствующие цайтгайсту формы – например, становиться карликом на улыбе с изломанными ушами, как в одноименной песне «Кровостока». И намекнуть на то, что останется с тобой и после окончательного дембеля или же увольнения в запас, приносящего человеку освобождение в конце его жизненного пути. По сути, вся наша жизнь – это срочная служба, имеющая обыкновение заканчиваться как раз в момент, когда более-менее свыкся с ней. Хочешь – дуй, хочешь – не дуй, главное тут – улыбаться.

Вся глубина наших глубин. «ДМБ» Романа Качанова ласково гладит нас по голове уже 20 лет
фото: кадр из фильма "ДМБ"

Илья Миллер
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Бойцовский клубБратБумерДМБОсобенности национальной охотыОшибки юности

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Вся глубина наших глубин. «ДМБ» Романа Качанова ласково гладит нас по голове уже 20 лет фотографии
Вся глубина наших глубин. «ДМБ» Романа Качанова ласково гладит нас по голове уже 20 лет фотографии
Вся глубина наших глубин. «ДМБ» Романа Качанова ласково гладит нас по голове уже 20 лет фотографии
Вся глубина наших глубин. «ДМБ» Романа Качанова ласково гладит нас по голове уже 20 лет фотографии
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