Увидеть Париж и не умереть: 10 фильмов для путешествий на карантине

В непростое время самоизоляции у выражения «увидеть Париж и умереть» появились дополнительные смыслы. Чтобы отправиться в путешествие, не совершая ошибку, Кино-Театр.Ру предлагает самый безопасный способ – посмотреть на удивительные города и страны в кино.
«Плащ Казановы» (1993)
Режиссер
: Александр Галин
Направление
: Венеция
Наше кинопутешествие начинается в Венеции, где родился женский обольститель Джакомо Казанова
. В конце 20-го столетия он никуда не исчез, только теперь его зовут Лоренцо (Лука Барбарески
), и он альфонс, ищущий богатых женщин. Не подозревая о планах итальянского ловеласа, в него влюбляется русская девушка Хлоя (Инна Чурикова
). Правда денег у нее хватит только на роскошную шляпку с вуалью, каких на родине не достать. Но сперва она отдает свое сердце городу: целует мост Риальто и просит бога, чтобы ее похоронили в Венеции. Приехав в составе советской профсоюзной делегации в качестве переводчика, Хлоя становится изгоем для других женщин, ей не о чем говорить с победительницей конкурса красоты «Мисс Саратов» и водолазом Клавой. Словно выпорхнув из «Набережной неисцелимых» Бродского
, который тоже был влюблен в великолепный город на воде, она шагает по узким парапетам на Сан-Марко во время наводнения, пьет кофе, ходит в церковь, катается на гондоле, наслаждаясь каждой секундой. Ведь времени совсем немного: Хлоя понимает, что никогда больше не вернется сюда, но и этих впечатлений ей хватит на всю жизнь.
«Нигде в Африке» (2001)
Режиссер
: Каролин Линк
Направление
: Кения
Сценарий этой картины, получившей «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, основан на одноименном автобиографическом романе Стефани Цвейг
. На дворе 1938 год, еврейка Йеттель (Юлиане Кёхлер
) вместе с пятилетней дочерью Региной успевает бежать из под нацистского гнета в Кению, где уже обосновался ее муж Вальтер (Мераб Нинидзе
). Из аристократов они превращаются в бедняков, работающих на местной ферме. В отличие от матери, которая предпочла привезти с собой вечернее платье вместо холодильника, маленькая Регина быстро приспосабливается к новому месту жительства и даже находит друзей. Природа Кении и местный быт увлекают и очаровывают ее: только на просторах саванны девочка чувствует себя свободной и счастливой. Однако судьба готовит ей множество испытаний, и война настигает семью беженцев даже на другом континенте.
«Поезд на Дарджилинг» (2007)
Режиссер: Уэс Андерсон
Направление
: Индия
Три брата – Фрэнсис (Оуэн Уилсон
), Питер (Эдриан Броуди
) и Джек (Джейсон Шварцман
) Уитмены – отправляются в Индию, чтобы совершить духовное путешествие и разобраться в своих взаимоотношениях. После смерти отца они не виделись целый год, и сейчас по инициативе Фрэнсиса поехали искать мать, которую жизнь собственных детей интересует меньше, чем спасение местной деревушки от тигра-людоеда. На неудавшемся пути к просветлению братья знакомятся с местной культурой, вдыхая пряный аромат этой страны, молятся в храмах и даже становятся свидетелями индийского обряда. Уэс Андерсон идеально выстраивает кадры, и показывает Индию эстетически весьма привлекательной страной.
«Вики Кристина Барселона» (2008)
Режиссер: Вуди Аллен
Направление
: Барселона
Певец Нью-Йорка и печальной иронии, Вуди Аллен отправился в залитую солнечными лучами Барселону вслед за своими героинями – молодыми американками. Вики (Ребекка Холл
) расчетлива и спокойна, ее интересует каталонская культура и совершенно не интересуют другие мужчины, ведь через несколько месяцев она выходит замуж. Кристина (Скарлетт Йоханссон
), напротив, импульсивна и готова к любым приключениям. В кафе с подругами знакомится обаятельный художник (Хавьер Бардем
), который предлагает провести выходные в маленьком городке Овьедо, не скрывая при этом своих планов на ночь. Кристина сразу влюбляется в испанского Дон Жуана, и даже внешне холодная Вики поддается его чарам (или всему виной мелодия испанской гитары). Однако вскоре появляется еще одна женщина – бывшая жена художника Мария Елена (Пенелопа Крус
, отмеченная «Оскаром» за лучшую роль второго плана), и алленовская комедия, как это обычно бывает, оборачивается драмой.
«Простые сложности Нико Фишера» (2012)
Режиссер
: Ян-Оле Герштер
Направление
: Берлин
Вслед за культовым фильмом Вима Вендерса «Небо над Берлином»
, Ян-Оле Герштер выбирает для своей ленты черно-белую палитру. Отсутствие цвета не мешает столице Германии оставаться контрастной. Здесь жемчуг буквально рядом с мусором – исторические здания с индустриальными постройками, расписанными граффити, вымощенные тротуары с бесконечными железнодорожными рельсами. В этих реалиях существуют вечный студент Нико (Том Шиллинг
), запутавшийся в жизни. Он бросил девушку и университет, отец лишил его финансовой поддержки, а сотрудник госслужбы – прав водить авто. Жизнь Нико такая же потрепанная, как его внешний вид. Несмотря на множество комичных ситуаций, каждая встреча с действительностью оказывается для героя травмоопасной в прямом и переносном смысле. Выходя на улицы Берлина он всякий раз начинает маленькое путешествие, никогда не зная, чем оно закончится.
«Тропы» (2013)
Режиссер
: Джон Кёрран
Направление
: Австралия
Фильм снят по автобиографической книге Робин Дэвидсон
«Путешествия никогда не кончаются». В центре сюжета – история отважной девушки (Миа Васиковска
), которая решила в одиночку пересечь пустыню Австралии. В 1977-м вместе с четырьмя дикими верблюдами и собакой она отправилась в путь длиной 2700 километров. До этого Робин два года работала на верблюжьих фермах, где многому научилась, но ничего не заработала. Раздобыть деньги на поездку ей помог журнал National Geographic. Единственное условие спонсоров – фотоотчет, которым займется навязчивый репортер Рик Смолан (Адам Драйвер
). Он появлялся всего пару раз в месяц, но Робин была не в восторге и от редких встреч – ей тяжело жить с людьми, и долгое путешествие во многом призвано решить эти проблемы и помочь девушке обрести покой. Солнце выжигает ее волосы, а стопы становятся твердыми и сухими, как земля под ногами. На зубах скрепит песок, и пустыня не устает менять свой облик, одеваясь то красными, то белыми песками. Этот мир дикой природы кажется опасным всем, кроме Робин.
«Хоть раз в жизни» (2013)
Режиссер
: Джон Карни
Направление
: Нью-Йорк
«Красивый, безумный и чертовски разный Нью-Йорк»
. Таким его видит некогда успешный глава музыкального лейбла Дэн (Марк Руффало
). Разлад в семье и нескончаемые профессиональные неудачи наводят его на мысли о суициде, но все меняется, когда герой видит выступление молодой англичанки Греты (Кира Найтли
), которую недавно бросил бойфренд. Последнего сыграл солист группы Maroon 5 Адам Левин
, записав для фильма несколько композиций. Но в этой истории он, скорее, отрицательный персонаж, у которого с музыкальной карьерой все хорошо. А его бывшая подружка Грета поначалу вообще не понимает, зачем ей делать альбом. Вместе с Дэном и уличными музыкантами они работают над записью композиций без поддержки какого-либо лейбла. Их музыка, призванная стать трибьютом великому городу, звучит прямо на улицах, а Нью-Йорк превращается в гигантскую студию звукозаписи. Проводя много времени вместе, Дэн и Грета заново открывают этот город под песни Фрэнка Синатры
и Стиви Уандера
.
Читайте рецензию на фильм «Хоть раз в жизни»
«Боке» (2017)
Режиссеры
: Джордж Ортвейн
, Эндрю Салливан
Направление
: Исландия
Единственное фэнтези в этой подборке расскажет о своеобразном конце света, который главные герои встретили в живописной Исландии. Влюбленная парочка на собственном примере убедилась, почему фраза «мир принадлежит только нам»
может звучать крайне пессимистично. Райли и Дженай на пару дней отправились в романтическое путешествие, и однажды утром обнаружили, что все люди на Земле исчезли. Остановилась жизнь, но только не вечный круговорот природы. Несмотря на тревожную обстановку, неторопливая манера повествования позволяет насладиться пейзажами северного острова, вместе с героями пробежать босиком по траве, искупаться в теплых источниках и увидеть девственную красоту ледников. Когда вокруг нет людей, природа становится символом вечной жизни и гармонии.
«Год в Гренландии» (2018)
Режиссер: Самюэль Колларде
Направление: Гренландия
Фильм-победитель
Международного арктического кинофестиваля «Золотой ворон» – яркий пример того, как природа становится одним из главных героев ленты. Очарованный красотой самого большого острова Земли, молодой учитель Андерс Хвидегаард приезжает в маленькое поселение Гренландии. На год (или навсегда) он добровольно покидает родную Данию и ее заливные поля, отказываясь от уготовленной ему судьбы хозяина отцовской фермы. Поначалу парню приходится нелегко, но все меняется, когда мужчина понимает, что новая действительность не подчиняется европейским законам и детей в школе больше интересует охота на белых медведей, чем судьба Мартина Лютера. Андерс открывает для себя Гренландию, все больше влюбляясь в ее бесконечные ветра, северные сияния, величественные ледники, катания на собачьих упряжках и поначалу враждебных людей вокруг.
«Синонимы» (2019)
Режиссер
: Надав Лапид
Направление
: Париж
Триумфатор Берлинале-2019, трагикомедия Надава Лапида «Синонимы» рассказывает об израильтянине Йоаве (Том Мерсье
), который приехал в Париж, сбежав из ненавистной родины. Непонятным образом герой попадает в роскошную квартиру, и, возвращаясь из душа, обнаруживает, что все его вещи пропали. Происходит полное обнуление, он будто заново рождается на свет. Проводниками Йоава в чуждый ему европейский мир становится богемная пара французов – любвеобильная Каролина и писатель-неудачник Эмиль. В их лице страна помогает беженцам, которые далеко не всегда умеют принять эту помощь. Часто, бродя по зимнему Парижу и пытаясь выучить язык, Йоав зазубривает десятки синонимов. Мимо то и дело мелькают магазинчики и набережная Сены (и еще не сгоревший собор Парижской Богоматери). Как только Йоав оказывается на улице, за ним неустанно следит субъективная камера. Здесь нет плавных панорам и выстроенных под линеечку кадров. Режиссер не признается городу в любви, а просто наблюдает за ним со стороны.
Читайте рецензию на фильм «Синонимы»