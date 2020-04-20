Криминальные элементы: 10 самых безумных документальных фильмов Netflix

На Netflix доступен документальный сериал «Король тигров: Убийство, хаос и безумие», российское заглавие которого исчерпывающе передает его содержание. В связи с беспрецедентным для нашей страны ростом интереса к документальному кино, Кино-Театр.Ру решил составить подборку самых дерзких, отвязных неигровых фильмов и сериалов, которые можно посмотреть на платформе Netflix с русскими субтитрами прямо сейчас.
«Король тигров: Убийство, хаос и безумие» (Tiger King)
фото: кадр из фильма «Король тигров: Убийство, хаос и безумие»
«Король тигров» открывает неожиданную сторону американского Юга – одержимую привязанность к хищным животным. Отчего-то экзотические звери настолько завораживают некоторых людей, что те готовы на все, только бы иметь право разводить и ухаживать за ними. Главный герой сериала по имени Джо Экзотик основал частный заповедник, в котором содержал несколько сотен тигров. Участниками его истории столкновения с властями и экоактивистами становятся не менее колоритные персонажи: хозяин конкурирующего заповедника по кличке Багаван, который основал настоящую секту вокруг разведения животных, активистка и любительница диких кошек Кэрол Баскин – главная соперница Экзотика, а также бывший наркобарон, отсидевший в тюрьме за обезглавливание бензопилой. «Король тигров» разворачивает перед зрителем панораму жизни в США, скрытую от посторонних глаз. Джо Экзотик – реднек-гомосексуал, в перерывах между ухаживанием за питомцами, записывающий кантри-альбомы и стреляющий из ружья по мишеням, - символ трамповской Америки, страны, все больше напоминающей цирковое представление.
«Король тигров» породил бурную реакцию в интернете. Зрители, в числе которых известные деятели искусств и политики, остались неравнодушными к судьбе Джо Экзотика, и история документалки продолжается в реальной жизни. Netflix теперь планирует снять дополнительный эпизод с интервью главного героя, сидящего в данный момент в тюрьме.
«Дикая-дикая страна» (Wild Wild Country)
фото: кадр из фильма «Дикая-дикая страна»
Среди множества документалок о религиозных группах, сектах и культах, «Дикая-дикая страна» стоит особняком. Спродюсированный братьями Дюпласс сериал иллюстрирует удивительную и противоречивую страницу американской истории, в которой задействованы религия, насилие, секс и духовные поиски.
В 1981 году неподалеку от городка Васко в штате Орегон обосновалось религиозное сообщество, сформированное вокруг индийского гуру Ошо. Местные американцы отнеслись к этому с большой осторожностью, а полиция вела постоянное наблюдение за общиной, куда со всего света приезжали паломники, чтобы прикоснуться к мудрости духовного лидера. Вскоре Раджнишпурам (название общины) разрастается, и внутри начинают происходить странные вещи. Сексуальные оргии с участием несовершеннолетних, склады оружия и боеприпасов, личная коллекция лимузинов Ошо, - все это начинает привлекать внимание общественности. Кроме того, среди лидеров общины тоже начинается разлад и борьба за власть. «Дикая-дикая страна» показывает произошедшие события с разных сторон, давая слово жителям Васко, религиозным последователям Ошо, его приближенным, а также адвокатам и чиновникам, участвовавшим в судебном деле против Раджнишпурама. Ценность и интерес этой документалки заключаются в том, что она сталкивает суровый американский закон и пуританские традиции провинциалов с сексуальной и духовной раскрепощенностью сектантов. Из этого конфликта возникает понимание противоречивости любых разговоров о том, что такое добро и зло, а из полифонии мнений и судеб героев складывается ощущение многообразия и хаоса жизни, в которой один человек никогда не сможет понять другого.
«Беседы с убийцей: Записи Теда Банди» (Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes)
фото: кадр из фильма «Беседы с убийцей: Записи Теда Банди»
История жизни маньяка Теда Банди, рассказанная им самим, сопровождается гигантским количеством архивных съемок и интервью (в том числе выживших жертв убийцы). Голубоглазый и обаятельный Банди обладал внешностью голливудской звезды, всегда улыбался на камеру и вел себя как вполне нормальный, и даже весьма остроумный человек. «Я не животное и я не сумасшедший. Я самый обычный индивид», - говорил о себе Банди.
Конечно, самое увлекательное в «Беседах с убийцей» — это сам судебный процесс над маньяком. В какой-то момент Банди отказывается от адвоката и начинает защищать себя в суде самостоятельно. Его уверенность в себе и хитрая улыбка во весь рот – зрелище куда более жуткое, чем описания совершенных им убийств. Картина известного документалиста Джо Берлингера, снявшего фильм о коуче Тони Роббинсе и мафиозном боссе Уайти Балджере, смотрится как дополнительный сезон сериала «Охотник за разумом» Дэвида Финчера. Прямая речь Банди, исповедующегося на пленку, погружает в темные уголки человеческой души и разрушает привычные представления о том, что такое норма и насколько растяжимо это понятие.
«Злой гений: Реальная история самого чудовищного ограбления в истории Америки» (Evil Genius)
фото: кадр из фильма «Злой гений: Реальная история самого чудовищного ограбления в истории Америки»
Ограбление банков – один из самых распространенных сюжетов в американском кино. Но ни один кинорежиссер не сумел придумать что-то настолько же безумное как герой документалки «Злой гений» Брайан Уэллс и его безумная команда грабителей.
28 августа 2003 года пожилой мужчина с тростью заходит в банк. На его шее висит железный ошейник со взрывчаткой, вызывающий в памяти хоррор «Пила», а трость оказывается крупнокалиберным ружьем. Вскоре последует череда совершенно безумных событий, участниками которых станут жители тихого города Эри в штате Пенсильвания. Брайан Уэллс неспроста назван здесь «злым гением», он придумал совершенно невероятный план ограбления, который не сработал, как и положено, лишь из-за нелепого стечения обстоятельств и ненадежной команды, состоящей сплошь из психопатов. На протяжении четырех эпизодов «Злой гений» разворачивает не только жуткую историю преступления и подготовки к нему, но и рассказывает личные судьбы участников сговора и их семей. Удивительно, но ближе к финалу документалки начинаешь ощущать жалость к преступникам и сочувствовать им. Сериал очень подробно касается мотивов своих героев, не выставляет их однозначными злодеями, а в большей степени винит в кровавой развязке полицейскую систему и жестокие нравы жителей тихой американской провинции.
«Дьявол по соседству» (The Devil next door)
фото: кадр из фильма «Дьявол по соседству»
Пожилой пенсионер Джон (Иван) Демьянюк тихонько жил с женой в пригороде Кливленда, пока к нему домой не явились полиция и ФБР. Его заключили под стражу и позже экстрадировали в Израиль, где Демьянюка обвинили в том, что во время Второй мировой войны он работал на нацистов и был причастен к убийству тысяч евреев. Благодаря своей исключительной жестокости заключенные лагерей прозвали его «Иваном Грозным». На протяжении многих лет суд не мог доказать виновность Демьянюка и установить достоверность показаний выживших после Холокоста жертв. Лишь в 2011 году его приговорили к смешным 5 годам заключения, но приговор не успел вступить в силу, поскольку 91-летний обвиняемый скончался.
«Дьявол по соседству» обращается к давнему страху американцев, уже ставшему мифом, что где-то рядом с ними тайком живут бывшие нацисты и прочие злодеи, шпионы. Однако иногда жуткие фантазии оказываются реальностью, и на вид достопочтенный дедушка, образчик «американской мечты», трудяга и хороший сосед, оборнулся бывшим маньяком-садистом, терроризировавшим заключенных в Собиборе и других концентрационных лагерях. Документалка концентрируется на неоднозначности этой истории, - многие так и не поверили в виновность Демьянюка, в частности, его собственная жена. Интервью с адвокатом подсудимого и его близкими как будто доказывают непричастность старика к преступлениям, но тут же появляются на экране бывшие заключенные лагерей, демонстрируются архивные документы и хроникальные кадры, и сомнения начинают рассеиваться. Интересно, что в январе 2020 года в Берлине были найдены ранее неизвестные фотографии лагеря в Собиборе, на которых историки разглядели Демьянюка во всей красе. Так что теперь уже дело закрыто окончательно.
«Создавая убийцу» (Making Murder)
фото: кадр из фильма «Создавая убийцу»
«Создавая убийцу» стал первым документальным хитом Netflix. Его создатели, работавшие над проектом более 10 лет, во многом сформулировали новый стандарт для фильмов-расследований. Сериал построен как художественный детектив, не стесняется оставлять клиффхэнгеры в финале эпизодов и увлекает зрителя множеством лирических отступлений и интервью с весьма неординарными людьми.
Сюжет документального сериала разворачивается вокруг Ричарда Эйвери, осужденного за изнасилование и попытку убийства. После 18 лет тюремного заключения неожиданно появляются улики, доказывающие его невиновность, и Эйвери выходит на свободу. Государство готовится выплатить мужчине огромную компенсацию за нанесенный ущерб, однако вскоре тот вновь оказывается под стражей. На этот раз он обвиняется в убийстве фотографа Терезы Холбак. Кроме того, полиция выходит на Брендана Дасси – нелюдимого племянника Эйвери, чьи показания наводят детективов на мысль о его непосредственной причастности к убийству.
Дело Эйвери невероятно запутанное и состоит из множества юридических тонкостей, которые авторы подают как увлекательные и порой абсурдные ситуации. К финалу второго сезона из бесчисленных кусочков одного паззла складывается образ несовершенной по своей природе системы правосудия: человеческого фактора невозможно избежать, ошибки будут всегда. «Создавая убийцу» породил большой медийный шум, за Эйвери вступились голливудские звезды, а петицию, направленную самому Бараку Обаме с прошением о помиловании главного героя сериала, подписало больше сотни тысяч человек. Впрочем, это нисколько не повлияло на судьбу Эйвери и его племянника.
«Хранители» (The Keepers)
фото: кадр из фильма «Хранители»
Как говорит один из героев сериала, «Хранители» — это не история убийства монахини сестры Кэтти. Это история о том, с каким упорством католическая церковь и правительство лгали и скрывали факты, чтобы уберечь свою репутацию. Сестра Кэтти была учительницей в приходской школе в Балтиморе. Однажды она узнала о том, что ее коллега Отец Джозеф Маскелл домогается до учеников, и решила рассказать об этом церкви и общественности. Вскоре девушка бесследно пропала, и лишь спустя год тело монахини было найдено в мусорной яме за городом.
«Хранители» разоблачают порочную и репрессивную систему, царящую в Балтиморе. Набожные жители города во всем слушаются священнослужителей и совершенно не готовы поверить в то, что кто-то из них может быть причастен ко злу. Дело же сестры Кэтти вскрыло общественные язвы, и, хотя сериал так и не дает прямого ответа кто именно убил девушку, не остается никакого сомнения в том, что в этом повинна порочная и коррумпированная система, заботящаяся только о сохранении и удержании власти. «Хранители» - поучительное и мрачное зрелище, у которого нет счастливой развязки. Церковь Балтимора по-прежнему отрицает все обвинения, не идет ни на какой контакт, равно как и большинство жителей городка стоит горой за неприкосновенность и невиновность церкви и местного управления.
«Икар» (Icarus)
фото: кадр из фильма «Икар»
Оскароносный документальный фильм «Икар» рассказывает о допинговом скандале, разразившемся после Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. В ходе общения с главой российской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, режиссер Брайн Фогель узнает шокирующие факты, свидетельствующие о том, что российские спортсмены многие годы используют незаконные препараты, а проводимые тесты на допинг попросту были нелегитимны. Фогель решает лично протестировать на себе ряд препаратов и пройти необходимые тесты, и, что самое интересное, он проходит их, несмотря на допинг в крови.
После Олимпиады Родченков просит политического убежища и, при помощи Фогеля, сбегает из России в США, где предоставляет множество доказательств существования гигантской коррупционной схемы, организованной российскими спецслужбами. «Икар» очень динамично и выразительно раскрывает спортивные тайны и специфику проверки атлетов на Олимпийских играх. Впрочем, российскому зрителю смотреть картину может быть неуютно, слишком уж тенденциозный взгляд у ее авторов на нашу страну и политику. Есть здесь и довольно спорные моменты, а личность Родченкова и множество его заявлений нередко будут вызывать вопросы и сомнения. Впрочем, «Икар» настолько удачно комбинирует документальные кадры и интервью, что некоторые допущения авторов фильма все-таки не меняют основную картину. Проблема была и остается, и картина Фогеля отчетливо показывает, как и почему Россию отстранили от ближайших Олимпийских игр.
«FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась» (FYRE: The Greatest Party That Never Happened)
фото: кадр из фильма «FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась»
Потешная история о том, как несколько авантюристов решили устроить самую громкую вечеринку века и отмыть на этом деле кучу денег. Они купили целый остров (некогда принадлежавший самому Пабло Эскобару), созвали знаменитостей и музыкантов, провернули небывалую маркетинговую кампанию, в результате которой билеты на мероприятие были распроданы за считанные часы. Однако, когда отдыхающие прибыли на место, оказалось, что все не так красочно и весело, как было показано в рекламе. Их ждали грязные палатки, сухпаек вместо элитного питания, сломанная аппаратура и антисанитария. След организаторов тем временем простыл, а спонсоры фестиваля FYRE оказались в долгах.
Документальный фильм о безумной афере показывает ее абсурдность во всей красе. И самое забавное, конечно, не как красотки в бикини приходят в шок и трепет от загаженного пляжа, а то, с каким тупым недоумением аферисты отвечают на вопросы полиции и бывших деловых партнеров. «FYRE» мог бы стать отличным материалом для комедии, но реальная жизнь все равно смешнее любого вымысла.
«Снято в темноте» (Shot in the Dark)
фото: кадр из фильма «Снято в темноте»
История стрингеров из Лос-Анджелеса, репортеров, охотящихся за сенсациями на ночных дорогах. Документальный сериал рассказывает о трех мужчинах с киноаппаратами, работающих на разные телекомпании. Еженощно они спешат на места происшествий, преступлений и аварий, чтобы успеть заснять самые натуралистичные кадры. Ирония в том, что большая часть материалов так и не доходит до эфира, и стрингерам приходиться изворачиваться, чтобы их старания не прошли даром, им нужно искать такие ракурсы и отзываться на такие вызовы, которые могли бы потенциально заинтриговать массовую аудиторию. Интерес «Снято в темноте» вызывают сами фигуры репортеров, которые, на удивление, очень сентиментальны и подвержены рефлексии. Чтобы заработать денег им приходится наблюдать весьма неприятные картины, подлинные трагедии, и постепенно это начинает сказываться на их моральном состоянии, и они это чувствуют, мучительно переживают. Кто-то, впрочем, натягивает на себя маску безразличия и делает вид, что деньги ему важнее этики.
За целых восемь эпизодов «Снято в темноте» раскрывает жизнь американских стрингеров во всей их печальной красе и демонстрирует как, в сущности, тиражируется смерть в массмедиа, как горе становится пищей для рейтингов.