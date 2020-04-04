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Не только железный: 13 ярких ролей Роберта Дауни

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Внутренняя империя >>
4 апреля 2020
4 апреля исполнилось 55 лет Роберту Дауни младшему. В связи с юбилеем мы решили перечитать текст Дмитрия Карпюка, написанный пять лет назад, о самых интересных и ярких ролях одного из главных дебоширов Голливуда, которые он сыграл еще до того, как к нему пришла слава и солидные гонорары Шерлока Холмса и Тони Старка.


«Ох уж эта наука!» (1985)

Не только железный: 13 ярких ролей Роберта Дауни
фото: кадр из фильма "Ох, уж эта наука"
На 100 процентов восьмидесятнический, наивный и трогательный фильм гения подросткового кино Джона Хьюза про то, как два подростка создают с помощью фантастического аппарата идеальную женщину. Здесь Дауни значится в титрах еще без приставки «младший» и играет почти что бессловесную роль одного из школьных задир, не дающих главным героям житья, однако его фирменная мимика и моторика вполне узнаваемы.



«Специалист по съему» (1987)

Не только железный: 13 ярких ролей Роберта Дауни
фото: кадр из фильма "Специалист по съему"
Неровный фильм Джеймса Тобэка, пытающийся работать сразу в нескольких жанрах – милой мелодрамы и гангстерской комедии. Дауни в своей первой главной роли предстает в образе ловеласа и бабника, встречающего вдруг настоящую любовь в лице Молли Рингуолд (кстати, почти постоянной актрисы Джона Хьюза). Казалось бы, фильм, где к тому же играют Харви Кейтель, Деннис Хоппер и Дэнни Айелло, не может быть плохим, однако и сильно хорошим его не назовешь. Тем не менее, на игру Дауни уже интересно смотреть.



«Меньше нуля» (1987)

Не только железный: 13 ярких ролей Роберта Дауни
фото: кадр из фильма "Меньше нуля"
Экранизация литературного дебюта Брета Истона Эллиса, где Дауни по-настоящему блистает в роли скользящего вниз по наклонной Джулиана. Ломка и моральное разложение показаны им с небывалой убедительностью, и эти его метарморфозы можно даже посчитать пророческими – серьезные проблемы с наркотиками у молодого актера на тот момент были еще впереди.



«Эйр Америка» (1990)

Не только железный: 13 ярких ролей Роберта Дауни
фото: кадр из фильма "Эйр Америка"
Комедийный бадди-муви с Дауни и Мэлом Гибсоном в роли пилотов, по незнанию ставших наркокурьерами, затрагивает серьезные темы войны и участия ЦРУ в наркотрафике в слишком легковесной манере, но тандем двух хороших актеров получился весьма удачным. Тот самый случай, когда не самый замысловатый сюжет выигрывает от отличного кастинга.



«Чаплин» (1992)

Не только железный: 13 ярких ролей Роберта Дауни
фото: кадр из фильма "Чаплин"
Качественный байопик Ричарда Аттенборо, сделанный по лучшим голливудским стандартам. К заглавной роли Дауни готовился не один месяц, научившись ко всем прочему играть в теннис левой рукой. Номинировался на «Оскар», но в честной борьбе проиграл Аль Пачино за роль в «Запахе женщины».



«Короткий монтаж» (1993)

Не только железный: 13 ярких ролей Роберта Дауни
фото: кадр из фильма "Короткий монтаж"
Отличный ансамблевый фильм Роберта Олтмена со множеством пересекающихся сюжетных линий по рассказам Рэймонда Карвера породит в дальнейшем различные «Магнолии» и «Столкновения», которые ему и в подметки не годятся. Дауни здесь не так уж и много, но его дуэт с Крисом Пенном просто великолепен.



«Прирожденные убийцы» (1994)

Не только железный: 13 ярких ролей Роберта Дауни
фото: кадр из фильма "Прирожденные убийцы"
Дико новаторский для своего времени кислотный бэд-трип режиссера Оливера Стоуна про похождения «сладкой парочки» киллеров-психопатов, Микки и Мэллори Нокс, сейчас вызывает при просмотре массу вопросов, но к образу готового на все ради высоких рейтингов журналиста Уэйна Гейла никаких вопросов быть не может – Дауни здесь снова на высоте.



«Домой на праздники» (1995)

Не только железный: 13 ярких ролей Роберта Дауни
фото: кадр из фильма "Домой на праздник"
Вторая режиссерская работа Джоди Фостер про семейное единение на День Благодарения под конец оборачивается совсем уж слезливой мелодрамой, однако Дауни в роли скрытого гея, явившегося в родительский дом с любовником, добивается удивительной точности интонации. Остальной актерский ансамбль тоже не вызывает никаких нареканий.



«Сновидения» (1998)

Не только железный: 13 ярких ролей Роберта Дауни
фото: кадр из фильма "Сновидения"
Потрясающий визуальный ряд этого вполне стивенкинговского по духу мистического триллера Нила Джордана не может отвлечь внимание от жуткого детоубийцы, живущего в затопленном городе. У Дауни получилось создать одновременно жалкий и пугающий образ.



«Поющий детектив» (2003)

Не только железный: 13 ярких ролей Роберта Дауни
фото: кадр из фильма "Поющий детектив"
Занимательный и странноватый нуаровый мюзикл вырос из телесериала 80-х годов благодаря стараниям режиссера Кита Гордона, когда-то сыгравшего главную роль в фильме «Кристина», и продюсера Мэла Гибсона (он особенно хорош в гриме еврея-психиатра). Большую часть «...Детектива» мы видим только глаза Дауни – все остальное его тело изъедено экземой и замотано в бинты, но в своих фантазиях он крутой детектив, перед которым не устоит ни одна женщина. Главный герой стабильно штампуемого им криминального чтива. И да, еще Дауни довольно здорово поет.



«Поцелуй навылет» (2005)

Не только железный: 13 ярких ролей Роберта Дауни
фото: кадр из фильма "Поцелуй навылет"
Отличный комедийный детектив с местами черным юмором и уморительными диалогами, по совместительству - режиссерский дебют сценариста «Смертельного оружия» и «Последнего бойскаута» Шейна Блэка. Дауни в роли обаятельного мелкого вора оказывается впутан в дело с мертвой девушкой и поневоле становится напарником детектива-гомосексуалиста Перри ван Шрайка (прекрасный Вэл Килмер). Занятно, что в своем втором фильме Блэк снова снимет Роберта Дауни младшего, и называться он будет «Железный человек 3».



«Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус» (2006)

Не только железный: 13 ярких ролей Роберта Дауни
фото: кадр из фильма "Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус"
Вариация сказки про красавицу и чудовище, одновременно - фантазия на тему личной жизни популярной женщины-фотографа, Дианы Арбус, с Николь Кидман в главной роли и Дауни в роли её загадочного соседа, сплошь покрытого густой шелковистой шерстью. Как можно догадаться, они полюбят друг друга. Необычный, но занимательный фильм с замечательной работой художника и Дауни, вновь играющим одними глазами.



«Помутнение» (2006)

Не только железный: 13 ярких ролей Роберта Дауни
фото: кадр из фильма "Помутнение"
Экранизация одноименного романа Филипа Дика 1977 года, посвященного всем его рано умершим друзьям, сделана Ричардом Линклейтером с использованием метода ротоскопии, то есть анимационной обрисовки актеров из плоти и крови. На эту самую обработку ушло 18 месяцев, хотя сами съемки заняли всего два. Даже и прорисованный Дауни здесь идеален в роли вечно тараторящего наркомана.

Дмитрий Карпюк
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Не только железный: 13 ярких ролей Роберта Дауни фотографии
Не только железный: 13 ярких ролей Роберта Дауни фотографии
Не только железный: 13 ярких ролей Роберта Дауни фотографии
Не только железный: 13 ярких ролей Роберта Дауни фотографии
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обсуждение >>
№ 4
Александр Егерев   5.04.2020 - 02:47
... читать далее>>
№ 3
Александр Егерев   5.04.2020 - 02:46
Ну, на фоне прочих марвеловских болванчиков у Дауни персонаж был одним из наиболее ярких. читать далее>>
№ 2
Вячеслав Щербин   4.04.2020 - 19:10
Железный Человек самый скучный персонаж Роберта (да и смотрибелен был лишь только 1-й фильм). Лучшие роли на мой взгляд - Чаплин и Шерлок Холмс. Пожалуй, из всех исполнителей роли Холмса только он смог... читать далее>>
№ 1
Autumn (Н-ск)   6.04.2015 - 02:20
Действительно, талант! Если после всех проделок, обратно позвали на высокооплачиваемую работу, на главные роли :) С юбилеем! читать далее>>
Всего сообщений: 4
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