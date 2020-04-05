Не только железный: 13 ярких ролей Роберта Дауни

4 апреля исполнилось 55 лет Роберту Дауни младшему. В связи с юбилеем мы решили перечитать текст Дмитрия Карпюка, написанный пять лет назад, о самых интересных и ярких ролях одного из главных дебоширов Голливуда, которые он сыграл еще до того, как к нему пришла слава и солидные гонорары Шерлока Холмса и Тони Старка.
На 100 процентов восьмидесятнический, наивный и трогательный фильм гения подросткового кино Джона Хьюза про то, как два подростка создают с помощью фантастического аппарата идеальную женщину. Здесь Дауни значится в титрах еще без приставки «младший» и играет почти что бессловесную роль одного из школьных задир, не дающих главным героям житья, однако его фирменная мимика и моторика вполне узнаваемы.
Неровный фильм Джеймса Тобэка, пытающийся работать сразу в нескольких жанрах – милой мелодрамы и гангстерской комедии. Дауни в своей первой главной роли предстает в образе ловеласа и бабника, встречающего вдруг настоящую любовь в лице Молли Рингуолд (кстати, почти постоянной актрисы Джона Хьюза). Казалось бы, фильм, где к тому же играют Харви Кейтель, Деннис Хоппер и Дэнни Айелло, не может быть плохим, однако и сильно хорошим его не назовешь. Тем не менее, на игру Дауни уже интересно смотреть.
Экранизация литературного дебюта Брета Истона Эллиса, где Дауни по-настоящему блистает в роли скользящего вниз по наклонной Джулиана. Ломка и моральное разложение показаны им с небывалой убедительностью, и эти его метарморфозы можно даже посчитать пророческими – серьезные проблемы с наркотиками у молодого актера на тот момент были еще впереди.
Комедийный бадди-муви с Дауни и Мелом Гибсоном в роли пилотов, по незнанию ставших наркокурьерами, затрагивает серьезные темы войны и участия ЦРУ в наркотрафике в слишком легковесной манере, но тандем двух хороших актеров получился весьма удачным. Тот самый случай, когда не самый замысловатый сюжет выигрывает от отличного кастинга.
Качественный байопик Ричарда Аттенборо, сделанный по лучшим голливудским стандартам. К заглавной роли Дауни готовился не один месяц, научившись ко всем прочему играть в теннис левой рукой. Номинировался на «Оскар», но в честной борьбе проиграл Аль Пачино за роль в «Запахе женщины».
Отличный ансамблевый фильм Роберта Олтмена со множеством пересекающихся сюжетных линий по рассказам Рэймонда Карвера породит в дальнейшем различные «Магнолии» и «Столкновения», которые ему и в подметки не годятся. Дауни здесь не так уж и много, но его дуэт с Крисом Пенном просто великолепен.
Дико новаторский для своего времени кислотный бэд-трип режиссера Оливера Стоуна про похождения «сладкой парочки» киллеров-психопатов, Микки и Мэллори Нокс, сейчас вызывает при просмотре массу вопросов, но к образу готового на все ради высоких рейтингов журналиста Уэйна Гейла никаких вопросов быть не может – Дауни здесь снова на высоте.
Вторая режиссерская работа Джоди Фостер про семейное единение на День Благодарения под конец оборачивается совсем уж слезливой мелодрамой, однако Дауни в роли скрытого гея, явившегося в родительский дом с любовником, добивается удивительной точности интонации. Остальной актерский ансамбль тоже не вызывает никаких нареканий.
Потрясающий визуальный ряд этого вполне стивенкинговского по духу мистического триллера Нила Джордана не может отвлечь внимание от жуткого детоубийцы, живущего в затопленном городе. У Дауни получилось создать одновременно жалкий и пугающий образ.
Занимательный и странноватый нуаровый мюзикл вырос из телесериала 80-х годов благодаря стараниям режиссера Кита Гордона, когда-то сыгравшего главную роль в фильме «Кристина», и продюсера Мела Гибсона (он особенно хорош в гриме еврея-психиатра). Большую часть «...Детектива» мы видим только глаза Дауни – все остальное его тело изъедено экземой и замотано в бинты, но в своих фантазия он крутой детектив, перед которым не устоит ни одна женщина. Главный герой стабильно штампуемого им криминального чтива. И да, еще Дауни довольно здорово поет.
Отличный комедийный детектив с местами черным юмором и уморительными диалогами, по совместительству - режиссерский дебют сценариста «Смертельного оружия» и «Последнего бойскаута»Шейна Блэка. Дауни в роли обаятельного мелкого вора оказывается впутан в дело с мертвой девушкой и поневоле становится напарником детектива-гомосексуалиста Перри ван Шрайка (прекрасный Вэл Килмер). Занятно, что в своем втором фильме Блэк снова снимет Роберта Дауни младшего, и называться он будет «Железный человек 3».
фото: кадр из фильма "Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус"
Вариация сказки про красавицу и чудовище, одновременно - фантазия на тему личной жизни популярной женщины-фотографа, Дианы Арбус, с Николь Кидман в главной роли и Дауни в роли её загадочного соседа, сплошь покрытого густой шелковистой шерстью. Как можно догадаться, они полюбят друг друга. Необычный, но занимательный фильм с замечательной работой художника и Дауни, вновь играющим одними глазами.
Экранизация одноименного романа Филипа Дика 1977 года, посвященного всем его рано умершим друзьям, сделана Ричардом Линклейтером с использованием метода ротоскопии, то есть анимационной обрисовки актеров из плоти и крови. На эту самую обработку ушло 18 месяцев, хотя сами съемки заняли всего два. Даже и прорисованный Дауни здесь идеален в роли вечно тараторящего наркомана.
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