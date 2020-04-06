Быть Заком Браффом. Звезде «Клиники» – 45 лет

За биографическими выкладками, дипломом об образовании, строчками фильмографии, перечнем наград, браками и разводами, монологами в интервью и прочими анкетными данными - всегда стоит всего лишь человек. Когда речь заходит об актере, портрет в искусстве складывается из ролей, у режиссера – из снятых фильмов (и из неснятых тоже), у музыкантов – из альбомов и хитов. Зак Брафф попробовал себя во многом – и не спешит давать по тормозам: он и актер, и режиссер, и продюсер, и лучший друг, и добродушный собеседник для всего мира в соцсетях.
Что же такое на самом деле быть Заком Браффом?
Быть актером
Ванильный Мишка, Бэмби, Дороти, «девочка моя», новичок, орел, Джей Ди или доктор Джон Дориан: сложно убрать знак равенства между Заком Браффом и его главной ролью в сериале «Клиника» (2001-2010), который на долгие годы превратился в лабораторию его таланта. Без лишних дифирамбов ситкому, любой комплимент которому блекнет перед бесконечной любовью зрителей, съемочную площадку сериала можно сравнить с цирковым училищем. За годы в эфире актеры «Клиники» пели, танцевали, выполняли акробатические трюки, падали, летали, показывали фокусы и разве что не прыгали через горящее кольцо (впрочем, Зак делал и это). Большая часть комедии в шоу строилась именно на юморе физическом. Помимо создания образа инфантильного чудака и сентиментального мечтателя с большим сердцем Заку Браффу удалось доказать и свою универсальность: танцор, певец, артист - это позже пригодится на Бродвее. Тут стоит вернуться к началу: где был Зак Брафф до «Клиники»?
фото: "Клиника"
После пары коротких появлений на телевидении Зак и большое кино встретились впервые в «Загадочном убийстве в Манхэттене» (1993). Брафф снялся в эпизоде – в роли сына Вуди Аллена и Дайан Китон. Позже в интервью он признается, как было неловко: Аллен и Китон едва следовали сценарию, импровизировали и сочиняли шутки на ходу - и 18-летний дебютант жутко растерялся. Правда, обиды не случилось: много раз за последующие годы Зак Брафф признавался в том, как был влюблен в метод и фильмографию главного нью-йоркского невротика и как вдохновлялся им. Далее последовало несколько ролей в скромных инди-проектах («Узнавая тебя», «Клуб разбитых сердец: Романтическая комедия») и работа официантом в ресторане, а театральные подмостки он начал осваивать еще до - в «Макбете» и «Двенадцатой ночи» Общественного театра Нью-Йорка. С таким небольшим багажом к 26 годам он и пришел к ситкому, ставшему билетом на паром мировой славы в океане зрительской любви.
Роль в таком проекте - удача и проклятие, визитная карточка или клеймо: кастинг-директора ставят штамп в базе и сужают артиста до амплуа. Взяв три аккорда из образа Джей Ди, по большому счету Зака звали на роли вдохновленных дурачков и придурковатых романтиков. За пределами сериала он мелькал то тут, то там: в комедиях средней руки романтических и не очень («Прощальный поцелуй», «Экс-любовник»), засветился в студийном проекте Сэма Рэйми «Оз Великий и Ужасный» (преимущественно оставался за кадром, будучи кукловодом CGI-обезьянки), появлялся в звездных камео – в том числе анимационных («Конь БоДжек») и продолжал сниматься в скромном независимом кино («Цвет времени»).
фото: "Прощальный поцелуй"
Выхода из замкнутого круга нашлось два. Зак Брафф взял карьеру в свои руки, представая на экране в собственных фильмах таким, каким видел себя сам. Полностью же содрать этикетку приевшегося типажа удалось на стороне – в «Высокой цене жизни» (2010). Сегодня Дебора Чоу – постановщица таких сериалов, как «Мандалорец», «Мистер Робот» и «Лучше звоните Солу», а в 2010 году у нее хватило прозорливости и отваги, чтобы в дебютном полном метре вытащить Браффа из традиционного амплуа. Герой Браффа Генри оказывается в морально-этическом аду из-за нелепой случайности: он отвлекся от дороги, она вышла на встречку, он сбил беременную женщину, она потеряла ребенка. Генри скрылся с места происшествия, чтобы потом вернуться по дороге искупления - не признаваясь в содеянном, он ищет повод для знакомства и пытается всячески помочь. Мелкий наркодиллер, безответственный и ненадежный, едва наделенный навыком эмпатии, он придавлен грузом неподъемной вины. На измученном и потерянном лице нет ни тени шутовства или комичности - одна лишь тихая печаль и бесконечная трагедия. Фильм был показан на фестивале в Торонто, но глобальной перезагрузки актерской карьеры не случилось: вероятнее всего ее просто не заметили.
В 2014 году штурм Бродвея тоже не удался - мюзикл по фильму Вуди Аллена «Пули над Бродвеем», куда Зака взяли на главную роль (на экране Дэвида Шейна играл Джон Кьюсак), несмотря на теплые отзывы и внимание премий, провалился.
фото: "Высокая цена жизни"
Впору ставить диагноз: не смог перерасти амплуа, актер одной роли, дело закрыто. Отчасти это будет справедливо, но Зак Брафф, по его же словам, никогда не относился к актерству как основному ремеслу. Он выучился на режиссера и хотел снимать, а не сниматься; актерство стало промежуточной ступенью, способом или инструментом познания и получения опыта на съемочной площадке.
Сегодня на счету Зака Браффа три фильма и один сериал. Их все легко узнать по первым кадрам – не только потому, что в трех из них Брафф исполняет главную роль. Почерк режиссера - категория универсальная, но кинематограф Браффа - последовательный слепок его личности, интимный отпечаток человека, честный монолог. Над Браффом-режиссером и Браффом-сценаристом всегда берет вверх Брафф-человек, который не стыдится душевного эксгибиционизма.
Зак – бакалавр искусств в сфере кинематографа Северо-Западного университета Иллинойса. Ярких фестивальных гастролей у его учебных короткометражных работ не случилось, но дебютный фильм «Страна садов» (2003), несмотря на смешанную реакцию критиков, после премьеры на Sundance показал удивительные прокатные сборы ($35 миллионов по миру против $2,5 миллионов бюджета). Сценарий был написан еще до трудоустройства в «Клинику»: молодой актер из еврейской семьи работает в азиатском ресторане и коллекционирует отказы на пробах. Звонок «мама умерла» - самолет, чемодан, отчий дом.
фото: "Страна садов"
«Страна садов» (так называют Нью-Джерси) - оттиск состояния, ощущения, настроения «завтра-будет-тридцать»: родной угол покинут, свой еще не построен, есть мечта, но пока ее реализация призрачно маячит где-то вдалеке. В режиссерском восприятии Браффа фактура пространства и времени уходят на второй план, все главное – внутри. Груз вины, одиночество, неустроенность, распад семьи как степени близости, а главное – невозможность принять и выразить свои чувства. Зак подробно проговаривает, насколько важной представляется ему мужская эмоциональность и чувствительность: с мельницей стереотипной мужественности он борется всю жизнь. Женщины, напротив, в фильмах Браффа всегда увереннее, спокойнее и морально решительнее – лирический герой сам признается, что пропал бы, если бы не встреча. В «Стране Садов» его спасает Сэм (Натали Портман) - девушка с огнем глазах, чудной семьей и непробиваемой жизнерадостностью. В «Хотел бы я быть здесь» (2014) герой почти тот же самый человек, но десять лет спустя: его мечта похожа на фантом, количество отказов с проб растет в геометрической прогрессии. За это время Зак-персонаж дважды стал отцом, его желания легли на чашу весов, где на второй – ответственность. На помощь приходит теперь уже жена (Кейт Хадсон), готовая пожертвовать амбициями ради мужа: пока он обивает пороги кастингов, ей остается самой кормить семью. Съемки фильма стали общим делом: соавтором сценария выступил брат Адам Дж. Брафф, а бюджет в обход студийной кабалы собрали всем миром на платформе кикстартер.
Безграничное жизнелюбие и гуманизм микрокосма фильмов Браффа соседствуют с острым чувством социальной справедливости и собственными железными принципами по устройству идеального мира. В ремейке классического фильма 1979 года «Уйти красиво» (2016) Зак чуть дальше уходит от себя. В кадре - альянс лучших: Морган Фриман, Майкл Кейн и Алан Аркин. Пенсионеры, оставшиеся на обочине жизни и ненужные государству, идут на сумасбродное преступление - грабят банк. Легкую комедию, ироничный анекдот о стариках-разбойниках Зак слагает как новую балладу во славу справедливости, созвучную песням о Робин Гуде.
фото: "Уйти красиво"
В последнем на сегодняшний день авторском проекте – сериале «Стартап» (2018) – Зак занял пост шоураннера. Вновь дело семейное: еще одна мечта Браффа – о жизнеутверждающем ситкоме, который можно посмотреть с детьми, – стала явью на один сезон. Все началось с реальной истории радиожурналиста Алекса Блумберга и его подкастов: Зак превратил их во все тот же сюжет - как не боятся начинать сначала, идти вперед и беречь родных.
Зак Брафф, как и его герои, действительно, романтик и идеалист, но оптимизм его печален. Каноничные хеппи-энды его фильмов чаще ими только притворяются: как финалами, так и счастливыми. После титров снова будет жизнь, а она сумасбродна и изменчива – и редко выбирает компромиссы. В таком прочтении одновременно и тоска, и радость: час благополучия возможен, но он скоротечен. Спектр вопросов и тем остается неизменным: как быть мечтателем, когда реальность на пороге, как сохранить семью, когда «родственник» – одно название, как быть мужчиной, если хочешь плакать, как не потерять связь с родной культурой и найти Бога если пренебрегаешь еврейскими обрядами? Зак не дает ответов, только снова задает вопросы самому себе.
фото: "Стартап"
Меняются обстоятельства, возраст, контекст, но Браффа не ломают ни неудачи, ни отзывы критиков. Он продолжает мечтать об идеальном мире и счастливом финале, пусть и не столь однозначном, каким он видится на первый взгляд. За годы работы в «Клинике» Брафф успел срежиссировать нескольких эпизодов, в том числе – серию «Моя принцесса» (11 серия седьмого сезона), которая часто мелькает в списках лучших. Знакомые герои оказываются в волшебном мире сказки: Эллиот - принцесса, доктор Кокс - отважный рыцарь, Джей Ди – конечно, деревенский дурачок. И снова в радостном финале сквозят нотки горечи и грусти. «Моя принцесса» - будто краткое резюме его фильмов и взглядов: в каждой жизни есть место сказке, в каждой сказке – есть доля жизни.
Быть продюсером
Помимо работы над своими детищами, где он один за всех, Зак Брафф выступил продюсером и у двух заметных документальных фильмов. «Видеоигры: Кино» (2014) - любовное послание и исследование мира видеоигр, где Зак появляется в кадре с рассказами о его знакомстве и отношениях с виртуальной реальностью.
«Интернет-мальчик: История Арона Шварца» (2014) – фильм-расследование и фильм-приговор, посвященный жизни и смерти интернет-гения и активиста, который встал поперек горла конгрессу страны и был под следствием. Эта неигровая лента резонирует с браффовским чувством социальной несправедливости.
Быть меломаном
Брафф часто составляет плейлисты для различных сайтов и платформ по просьбам фанатов и друзей, но главные хиты – всегда в саундтреках его фильмов. Зак предпочитает оригинальным песням уже написанные: они становятся неотъемлемым средством его киноязыка. The Shinks, Coldplay, Frou Frou, Simon & Garfunkel, The Weepies, Bon Iver. Композиции так глубоко входят в тело его картин, что сложно представить, что когда-то они существовали порознь. Это заметили почти сразу: «Страна садов» получила Грэмми за лучший саундтрек-компиляцию в 2005 году.
Зак Брафф успел и снять несколько клипов: на заглавную композицию «Клиники» Superman группы Lazlo Bane, Ride Кэри Бразерса, которая звучала в «Поцелуе на прощание», и Chariot Гевина Дегро (в кадре засветился Дональд Фейсон).
Быть другом
Дружба сериальная стала дружбой реальной: о бромансе Зака Браффа и Дональда Фейсона поют баллады и слагают легенды. Они мелькают друг у друга в кино- и теле-проектах, снимают клипы и шутливые видео, делают совместные фотосессии и дружат семьями. Не это ли настоящий счастливый финал «Клиники»? Дружба Джей Ди и Терка прошла главное испытание: экраном и жизнью. Недавно они запустили подкаст «Ненастоящие врачи, настоящие друзья» (Fake Doctors, Real Friends), где вместе пересматривают «Клинику», травят байки и признаются друг другу в любви. В первом эпизоде, поддавшись ностальгическим настроениям и тоске по молодости, друзья рассказали о знакомстве и прослушиваниях на роли в сериале. Зак сохранил дружеские отношения не только с Дональдом, но и со всем ансамблем сериала – и периодически радует фанатов снимками с реюнионов: будь то пресс-конференция или встреча с Сарой Чок в баре.
Но не только «Клиника» раскрывает талант Браффа как друга. В двух его фильмах в эпизодических ролях появлялся его приятель Джим Парсонс (дружба-кроссовер: Джей Ди и Шелдон Купер), а сам Зак снимался у такого же человека-оркестра, как и он, Джеймса Франко в «И проиграли бой» (2016) и «Горе-творце» (2017). Раньше они встречались на съемочных площадках других проектов – «Цвет времени» (2012), «Оз великий и ужасный» (2013).
Быть другом в сети
Зак активный и открытый к коммуникации пользователь социальных сетей: он часто проводит прямые эфиры и общается со случайными подписчиками по всему миру (однажды подключился к нашему соотечественнику, но тот был в метро и ничего не услышал). В твиттере Зак пишет шутки и жалуется на политику, его инстаграм наполняют сторис с забавными масками, собаками и друзьями. В том числе старт подкаста о «Клинике» они с Дональдом Фрейсоном анонсировали в прямом эфире. Вполне вероятно, что если вы напишете ему в личных сообщениях или отметите на фото, он может ответить. А это редкость для тех, у кого больше миллиона подписчиков.
Быть парнем
Зак Брафф, самозабвенно верящий в святость института семьи, своей пока не обзавелся: он встречался с певицей Менди Мур и моделью Тэйлор Бегли. Сейчас он перестал скрывать союз с актрисой Флоренс Пью, которой прошлый год в карьере принес работу с Гретой Гервиг и Ари Астером, а как следствие – номинации на «Бафту» и на «Оскар». О личном Зак и Флоренс не распространяются, но есть вероятность, что все тоже началось с кино. В сотрудничестве с компанией Adobe Зак снял короткометражку «Время необходимое, чтобы добраться туда» с Пью в главной роли.
фото: Elle
Быть самим собой
«Меня критиковали за то, что я был сентиментальным и искренним и носил мое сердце на рукаве», - признается Зак Брафф в интервью Independent. Его фильмы, как и его самого, действительно часто ругают в прессе за банальность и устаревший оптимизм, далекий от реальности, за набившую оскомину мораль и иллюстративность «долго и счастливо». Зак не расстраивается: мечтателем всегда жилось непросто, но вряд ли он может иначе. За совокупностью творчества стоит человек и человечность, все что он делает - продолжение его самого, отражение его мировоззрения и способ коммуникации с внешним миром. То, что может показаться сентиментальной наивностью, уживается в нем с меланхоличностью и смелостью быть тем, кто он есть на самом деле: в кино, в жизни и даже в социальных сетях.