Звоните Крыжовникову (если не отвечает ДиКаприо)!

В этом году у Жоры Крыжовникова уже вышли второй «Лед» , экранизация пьесы «Мой парень — робот» (« (НЕ)идеальный мужчина » ( Марюса Вайсберга ), ожидается « Дорога на Джомолунгму ». Кажется, что Крыжовников из тех режиссеров, что одинаково уверенно чувствуют себя и в авторском кино, и в мейнстриме, хотя его творческий метод (показать жизнь кишками наружу) довольно бескомпромиссен, даже для арт-мейнстрима.А еще Крыжовников, конечно же, из тех, кому нужно самим экранизировать собственные сценарии и пьесы. Особенно очевидно это становится на примере токсичного «(НЕ)идеального мужчины», который в руках одиозного режиссера Вайсберга превратился в кэмповый фантастический ромком, начисто лишенный той глубины и радикальности, которую можно найти, скажем, в читке Валерии Гай Германики или же в автоэкранизации самого Крыжовникова — короткометражке « Счастливая покупка ». Авторский почерк в ней, кстати, виден невооруженным глазом, быть может, потому что Андрей Першин (настоящее имя кинематографиста) твердо решил стать режиссером (но еще не Крыжовниковым) в 6 лет. Впрочем, дорогу он себе выбрал не самую прямую: добираться до съемочной площадки ему пришлось через театральные подмостки. Их первый штурм был неудачным: с актерского курса его отчислили, по собственному признанию, «за профнепригодность». Впрочем, эти неудачи и опыт сокурсников по несчастью впоследствии пригодились ему в кино — в короткометражке « Проклятие » и сериале «Звоните ДиКаприо!».Зато с режиссурой пошло куда лучше: Крыжовников сначала окончил курс Марка Захарова в ГИТИСе, а затем — ВГИК. С театром, впрочем, у него не сложилось: по словам самого режиссера, там всегда приходилось чего-то ждать и стоять в очередях, пропуская вперед старших. А вот на телевидении к концу десятых работы было невпроворот — и Крыжовников с головой окунулся в сериалы, параллельно накапливая портфолио из остроумных и злых короткометражек. Одна из них — «Проклятие» — стала для него пропуском в мир большого кино. Стоит заметить, что семиминутный монолог Тимофея Трибунцева (хотя и здесь не обошлось без короткого выхода жены, музы и талисмана режиссера — Юлии Александровой ) на Youtube посмотрели более четырёх миллионов раз. Исповедь никому неизвестного актера ТЮЗа сейчас вызывает ту же оторопь и хохот вперемешку со слезами. Но это не столько цеховой капустник, сколько кусочек обезоруживающей правды от очередного персонажа галереи «маленьких людей», одинаково круто работающий на самого разного зрителя.Уже здесь можно разглядеть характерные черты творческого метода Крыжовникова. Прежде всего, это желание, а главное, умение затащить в кадр настоящую жизнь. Тут его здорово выручает театральная школа и умение не просто работать с артистами, но и чувствовать себя в их шкуре — не только требовать, но и помогать. При этом его «художественная правда» (в отличие от, скажем, коллеги Юрия Быкова ) обходится без разорванной на груди тельняшки. Она деликатнее и тоньше, но попадает в зрителей с той же неотвратимой точностью самонаводящегося снаряда.В этом выдерживании уникальной дистанции — не отстранятся, но и не лезть в душу — Крыжовникову помогает вторая его яркая черта: удивительное чувство смешного-трагического. Юмор — одно из главных его оружий в борьбе за зрительское внимание. Однако помимо чисто прикладной функции его хохмы почти всегда заряжены болью героев, легко передающейся публике. В этом смысле он, конечно, продолжает традицию своего учителя Захарова (особенно в тандеме с Евгением Шварцем ) или, к примеру, Георгия Данелия.После «Проклятия» Крыжовникова предсказуемо позвали снимать уже большую комедию. Дилогия « Горько! » взорвала российский прокат и вошла в историю отечественного кинематографа одновременно как «народное» и «антинародное» кино. Как только поутихли восторги критиков, сразу стал нарастать гул обвинений в русофобии и прочем расшатывании скреп (достаточно взглянуть на не очень высокие оценки фильмов на профильных сайтах).Русская свадьба (а затем и похороны) предстают у Крыжовникова бессмысленным и беспощадным экзистенциальным карнавалом (почти по), в бешеном кружении которого всеобщее вранье оборачивается пугающей и отталкивающей правдой. Впрочем, еще концентрированнее и забористее этот коктейль бьет в голову в другой его нашумевшей короткометражке — « Нечаянно » (победитель конкурса «Короткий метр» «Кинотавра-2014»), вскрывающей подноготную еще одного священного русского праздника — Нового года.В этой фантасмагорической черной комедии отчетливо видна не только дерзость, но и начитанность Крыжовникова. Лихо мешая Ф.М. Достоевского и Даниила Хармса, он за 20 минут рассказывает историю чудаковатого Родиона Раскольникова без идеологии (в главной роли все тот же по-бытовому инфернальный Трибунцев), невзначай убившего пожилую соседку, пока та нарезала праздничные салаты. Но show, как говорится, must go on, поэтому компания родственников и друзей под вездесущий «Голубой огонек» и воодушевляющие речи президента продолжает праздновать и совершать убийства. Причем в финале этой мистерии находится место и настоящему новогоднему чуду в лице сбитого на перекрестке Димы Билана Затем последовал еще один крупный проект — караоке-мюзикл « Самый лучший день! » с целой россыпью звезд (от Дмитрия Нагиева Михаила Боярского до Инны Чуриковой Ольги Серябкиной ; не обошлось и без жены режиссера — Юлии Александровой в, по сути, главной роли). Этот не очень удачный формалистский эксперимент, парафраз пьесы «Старый друг лучше новых двух» А.Н. Островского, был больше похож на собрание музыкальных этюдов (постмодернистская фрагментация, которую хоть сейчас на Youtube заливай), чем на полнометражное кино. Плюс очень спорный финал, призывающий понять и простить откровенного козла в лице героя Нагиева, оставлял противоречивое впечатление, несмотря на запоминающиеся вокальные и хореографические номера Александровой («Когда цвели сады» и «I Will Survive») и Серябкиной («Зеленоглазое такси»).После был еще киноальманах « Ёлки новые » — слишком конвенциональный, показавший Крыжовникова индустриальным режиссером, умеющим работать в большой команде и при этом не терять себя, но не более того. Но настоящий прорыв случился в 2018 году, когда Крыжовникову наконец удалось избавиться от ярлыка комедиографа и замахнуться на полноценную драму. Сериал «Звоните ДиКаприо!» пока, безусловно, самое сложное, точное и попросту лучшее, что он сделал в кино. За 8 серий здесь разворачивается полнокровная античная трагедия вперемешку с ветхозаветной притчей с архетипичным конфликтом двух братьев ( Александр Петров Андрей Бурковский ), где в роли вездесущего рока выступает СПИД. Крыжовников оказался готов не просто хайповать, но серьезно и по делу говорить на табуированную тему, ловко вплетая ее в свой художественный мир. А искусство его работы с актерами вышло на новый уровень: неожиданный дуэт Петрова и Бурковского высекает какие-то совсем новые искры, в то время как Юлия Александрова блистает в роли почти что Медеи (к счастью, режиссер так до конца и не разыграл эту еврипидову карту).Еще один невероятный трюк Крыжовников провернул в сиквеле « Льда Олега Трофима , когда из чужого материала сделал свой собственный. Как и «Самый лучший день», это тоже поп-мюзикл, но куда более суровый и мрачный, развивающийся по формуле «Звоните ДиКаприо!» + « Брачная история » и снабженный остросоциальным комментарием. После этого фильма прогрессивные кинокритики и кинокритикессы поспешили записать Крыжовникова в мизогинисты и мизантропы, но это очень однобокий взгляд, больше говорящий о журналистах и журналистках, чем о режиссере. Невооруженным глазом видно, что Крыжовников любит всех своих героев — и, как, наверное, любой художник, все-таки имеет право снимать свое кино.Напоследок скажем, что в новое десятилетие Крыжовников входит в качестве одной из самых ярких и самобытных фигур отечественного кинематографа. Собрав и подхватив многое у коллег, он сумел сформировать свой уникальный стиль. В центре его искусства — артист. Он уделяет ему даже больше внимания, чем визуальным образам, и умеет пользоваться этим инструментом, как мало кто сегодня. Не менее важна для него и история: он, безусловно, не только режиссер, но и сценарист. В этом плане его литературоцентричность (редкое интервью Крыжовникова обходится без разговора о Ф.М. Достоевском) может поспособствовать тому, что он выстрелит либо большой экранизацией классики, либо свежим и неожиданным ее прочтением. Ну и его фирменный мрачноватый юмор, будем надеяться, тоже никуда не исчезнет и поможет ему в дальнейшем сбивать засовы со всевозможных запретных и неудобных тем.