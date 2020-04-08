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«Зулейха открывает глаза»: смотрим сериал, читаем книгу

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8 апреля 2020
13 апреля на канале «Россия 1» состоится премьера долгожданной исторической драмы «Зулейха открывает глаза», главные роли в которой исполнили Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Юлия Пересильд, Роман Мадянов и другие.

Кино-Театр.Ру совместно с «Редакцией Елены Шубиной» и издательством АСТ начинает розыгрыш трёх экземпляров романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», ставшего литературной основой сериала!

«Зулейха открывает глаза»: смотрим сериал, читаем книгу

Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Зулейха» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Три победителя будут выбраны из писем 15 апреля случайным образом. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Призы отправляются только по России!

Ждём ваши письма, удачи!

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персоны
Роман МадяновСергей МаковецкийЮлия ПересильдЧулпан Хаматова
фильмы
Зулейха открывает глаза

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«Зулейха открывает глаза»: смотрим сериал, читаем книгу фотографии
«Зулейха открывает глаза»: смотрим сериал, читаем книгу фотографии
«Зулейха открывает глаза»: смотрим сериал, читаем книгу фотографии
«Зулейха открывает глаза»: смотрим сериал, читаем книгу фотографии
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