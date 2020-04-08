«Зулейха открывает глаза»: смотрим сериал, читаем книгу

13 апреля
на канале «Россия 1»
состоится премьера долгожданной исторической драмы «Зулейха открывает глаза
», главные роли в которой исполнили Чулпан Хаматова
, Сергей Маковецкий
, Юлия Пересильд
, Роман Мадянов
и другие.
Кино-Театр.Ру
совместно с «Редакцией Елены Шубиной» и издательством АСТ
начинает розыгрыш трёх экземпляров романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», ставшего литературной основой сериала!
Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Зулейха» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Три победителя будут выбраны из писем 15 апреля
случайным образом. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Призы отправляются только по России!
Ждём ваши письма, удачи!