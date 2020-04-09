Костюмы, хтонь и мемы: Лучшие telegram-каналы о кино

По работе и для души редакция Кино-Театра.Ру читает десятки telegram-каналов ежедневно, от каких-то мы сразу отписываемся, другие сохраняем и советуем друзьям. Делимся с вами списком самых интересных, на наш взгляд, авторских медиа. Кстати, не забудьте подписаться и на канал Кино-Театра.Ру.
Самый вдумчивый – Кроненберг нефильтрованный
Один из самых полезных каналов, который довольно успешно пытается объять необъятное, не размениваясь на слухи и околозвездную чепуху. В «Кроненберге» есть практически все: новости, красивые постеры, старая кинохроника, неожиданные факты и действительно интересные истории. Например, можно узнать о том, как снималась та самая сцена с Брэдом Питтом
без рубашки в «Однажды в Голливуде
», или о том, зачем Фрэнсис Форд Коппола
писал Джону Леннону
.
Самый мрачный – Cinema Mysterium
Канал небольшой, но, безусловно, обладающий уникальным голосом. В описании говорится, что автор тяготеет к мерзкому, странному и пугающему кино. В Cinema Mysterium можно найти, например, документальные картины о «проклятых» фильмах ужасов, галлюциногенные трейлеры, рецензии на забытые хорроры и другую интересную жуть.
Самый мемный – Call me by your meme
Очень живой канал не просто со смешными картинками, но с юмором для ценителей кино. Здесь не найти пошлости, копипаста или всем уже надоевших мемов. Обновляется регулярно и, что главное в «мемном» деле, быстро реагирует на актуальную повестку дня, правда, не все отсылки порой удается распознать.
Самый душевный – Еще То Кино
Канал дружественного издания «КиноРепортер» собирает главные новости кино и телевидения, пишет приятный лайфстайл, выкладывает постеры недели и искренне радуется, если в преисполненной трудностей жизни звезд происходит хоть что-то хорошее. Негатива и цинизма на канале вы не найдете, что, разумеется, большой плюс по нынешним временам.
Самый саркастичный – Дима SuperVHS
Это филиал по-хорошему злого YouTube-канала, делающего отличные честные трейлеры про российское кино и не только. Например, недавно авторы выложили ролик о самом патриотичном - и, разумеется, вымышленном - онлайн-кинотеатре «Скрепликс», который набирает подписчиков на добровольно-принудительной основе через «Почту России» и МФЦ. Также канал публикует мемы собственного производства и остроумные твиты.
Самый красивый – Кинокостюм для чайников
Историк и художник по костюмам Анна Баштовая
легко и увлекательно пишет о визуальной составляющей кино. Как правило, сразу несколько постов объединены одной темой и, если начинаешь читать, оторваться сложно. Так, один из последних циклов посвящен Квентину Тарантино
и Уме Турман
. Автор рассказывает, чем именно интересны кроссовки Умы в «Убить Билла
» и как появились узнаваемые черные штаны из «Криминального чтива
».
Самый телевизионный – КиноТВ
Телеканал «КиноТВ» в telegram чувствует себя очень уверенно и постит не только свои проекты, но и забавные гифки, отлично написанные дайджесты, а также полезные ссылки. А недавно коллеги запустили серию стримов со звездами киноиндустрии «Одни дома» о выживании в условиях самоизоляции.
Самый уютный – Cinemarticle
Бывший редактор «КиноПоиска» и начинающий режиссер Катерина Высоцких
рассказывает о фильмах, сериалах, аниме и интерактивном кино. Автор удивительно легко и удачно сочетает смешные видео и глубокие рецензии.
Самый лаконичный – Fan Stuff: Сериалы
В этом telegram-канале нет ничего лишнего: только новости одной строкой о сериалах (как правило, зарубежных), кадры, даты премьер и совсем немного сплетен. Идеально для тех, кто хочет быть в курсе, но устает от огромных текстов (а это грешок многих каналов).
Самый авторский – Тинтина вечно заносит в склепы
Канал ведет редактор Кино-Театра.Ру и автор популярного киноподкаста Monday Karma Алексей Филиппов
. Поэтому здесь вы всегда можете рассчитывать на содержательные отзывы на фильмы, сериалы, комиксы, репортажи с фестивалей, профессиональное мнение о кино и смежных видах искусства.
Самый живописный – Артхив
Не канал, а услада для глаз в эти неспокойные времена. «Артхив» публикует небанальные шедевры, вечную классику и много чего еще, например, там можно найти подкаст о том, что было у Гойи с герцогиней Альбой, не считая подборки альтернатив защитным маскам от Босха, Баксии, Бэнкси и других художников.
Самый театральный – Немирович и Данченко
Довольно жесткий канал, который в каждом посте ставит смертельный диагноз российскому театру. Автор Евгений Зайцев
не стесняется критиковать модный «Гоголь-центр», обвиняя его в буржуазности, или ругать ценовую политику Театра Наций. Несмотря на общий мрачный фон, который совершенно не удивителен в условиях пандемии, читать канал интересно, ведь пишет Зайцев весьма и весьма талантливо.
Самый современный – Бахчисарайские гвоздики
Сборная солянка из современного искусства, арт-инсайдов, стихов, архивных фотографий, цитат Лимонова и роликов с Борисом Ельциным. Театр, кино, живопись и литература с легким налетом безумия.