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Костюмы, хтонь и мемы: Лучшие telegram-каналы о кино

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9 апреля 2020
По работе и для души редакция Кино-Театра.Ру читает десятки telegram-каналов ежедневно, от каких-то мы сразу отписываемся, другие сохраняем и советуем друзьям. Делимся с вами списком самых интересных, на наш взгляд, авторских медиа. Кстати, не забудьте подписаться и на канал Кино-Театра.Ру.


Самый вдумчивый – Кроненберг нефильтрованный

Один из самых полезных каналов, который довольно успешно пытается объять необъятное, не размениваясь на слухи и околозвездную чепуху. В «Кроненберге» есть практически все: новости, красивые постеры, старая кинохроника, неожиданные факты и действительно интересные истории. Например, можно узнать о том, как снималась та самая сцена с Брэдом Питтом без рубашки в «Однажды в Голливуде», или о том, зачем Фрэнсис Форд Коппола писал Джону Леннону.

Костюмы, хтонь и мемы: Лучшие telegram-каналы о кино



Самый мрачный – Cinema Mysterium

Канал небольшой, но, безусловно, обладающий уникальным голосом. В описании говорится, что автор тяготеет к мерзкому, странному и пугающему кино. В Cinema Mysterium можно найти, например, документальные картины о «проклятых» фильмах ужасов, галлюциногенные трейлеры, рецензии на забытые хорроры и другую интересную жуть.

Костюмы, хтонь и мемы: Лучшие telegram-каналы о кино



Самый мемный – Call me by your meme

Очень живой канал не просто со смешными картинками, но с юмором для ценителей кино. Здесь не найти пошлости, копипаста или всем уже надоевших мемов. Обновляется регулярно и, что главное в «мемном» деле, быстро реагирует на актуальную повестку дня, правда, не все отсылки порой удается распознать.

Костюмы, хтонь и мемы: Лучшие telegram-каналы о кино


Самый душевный – Еще То Кино

Канал дружественного издания «КиноРепортер» собирает главные новости кино и телевидения, пишет приятный лайфстайл, выкладывает постеры недели и искренне радуется, если в преисполненной трудностей жизни звезд происходит хоть что-то хорошее. Негатива и цинизма на канале вы не найдете, что, разумеется, большой плюс по нынешним временам.

Костюмы, хтонь и мемы: Лучшие telegram-каналы о кино



Самый саркастичный – Дима SuperVHS

Это филиал по-хорошему злого YouTube-канала, делающего отличные честные трейлеры про российское кино и не только. Например, недавно авторы выложили ролик о самом патриотичном - и, разумеется, вымышленном - онлайн-кинотеатре «Скрепликс», который набирает подписчиков на добровольно-принудительной основе через «Почту России» и МФЦ. Также канал публикует мемы собственного производства и остроумные твиты.

Костюмы, хтонь и мемы: Лучшие telegram-каналы о кино



Самый красивый – Кинокостюм для чайников

Историк и художник по костюмам Анна Баштовая легко и увлекательно пишет о визуальной составляющей кино. Как правило, сразу несколько постов объединены одной темой и, если начинаешь читать, оторваться сложно. Так, один из последних циклов посвящен Квентину Тарантино и Уме Турман. Автор рассказывает, чем именно интересны кроссовки Умы в «Убить Билла» и как появились узнаваемые черные штаны из «Криминального чтива».

Костюмы, хтонь и мемы: Лучшие telegram-каналы о кино



Самый телевизионный – КиноТВ

Телеканал «КиноТВ» в telegram чувствует себя очень уверенно и постит не только свои проекты, но и забавные гифки, отлично написанные дайджесты, а также полезные ссылки. А недавно коллеги запустили серию стримов со звездами киноиндустрии «Одни дома» о выживании в условиях самоизоляции.

Костюмы, хтонь и мемы: Лучшие telegram-каналы о кино



Самый уютный – Cinemarticle

Бывший редактор «КиноПоиска» и начинающий режиссер Катерина Высоцких рассказывает о фильмах, сериалах, аниме и интерактивном кино. Автор удивительно легко и удачно сочетает смешные видео и глубокие рецензии.

Костюмы, хтонь и мемы: Лучшие telegram-каналы о кино



Самый лаконичный – Fan Stuff: Сериалы

В этом telegram-канале нет ничего лишнего: только новости одной строкой о сериалах (как правило, зарубежных), кадры, даты премьер и совсем немного сплетен. Идеально для тех, кто хочет быть в курсе, но устает от огромных текстов (а это грешок многих каналов).

Костюмы, хтонь и мемы: Лучшие telegram-каналы о кино



Самый авторский – Тинтина вечно заносит в склепы

Канал ведет редактор Кино-Театра.Ру и автор популярного киноподкаста Monday Karma Алексей Филиппов. Поэтому здесь вы всегда можете рассчитывать на содержательные отзывы на фильмы, сериалы, комиксы, репортажи с фестивалей, профессиональное мнение о кино и смежных видах искусства.

Костюмы, хтонь и мемы: Лучшие telegram-каналы о кино



Самый живописный – Артхив

Не канал, а услада для глаз в эти неспокойные времена. «Артхив» публикует небанальные шедевры, вечную классику и много чего еще, например, там можно найти подкаст о том, что было у Гойи с герцогиней Альбой, не считая подборки альтернатив защитным маскам от Босха, Баксии, Бэнкси и других художников.

Костюмы, хтонь и мемы: Лучшие telegram-каналы о кино



Самый театральный – Немирович и Данченко

Довольно жесткий канал, который в каждом посте ставит смертельный диагноз российскому театру. Автор Евгений Зайцев не стесняется критиковать модный «Гоголь-центр», обвиняя его в буржуазности, или ругать ценовую политику Театра Наций. Несмотря на общий мрачный фон, который совершенно не удивителен в условиях пандемии, читать канал интересно, ведь пишет Зайцев весьма и весьма талантливо.

Костюмы, хтонь и мемы: Лучшие telegram-каналы о кино



Самый современный – Бахчисарайские гвоздики

Сборная солянка из современного искусства, арт-инсайдов, стихов, архивных фотографий, цитат Лимонова и роликов с Борисом Ельциным. Театр, кино, живопись и литература с легким налетом безумия.

Костюмы, хтонь и мемы: Лучшие telegram-каналы о кино

Марисоль Яхьяева
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