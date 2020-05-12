ревью

Новости кино Российские онлайн-кинотеатры просят провайдеров не снижать качество Ассоциация «Интернет-видео» обратилась в Минкомсвязь с просьбой не ограничивать трафик даже при возникновении повышенной нагрузки на сети.

Главная тема Хроника Голливуда: Какой была фабрика грёз на экране и в жизни 10 фильмов о каждом десятилетии империи блеска, роскоши и порока

Новости кино Premier Studios возьмётся за производство неигрового кино Кинокомпанией запущен документальный акселератор, по итогам которого будут созданы новые фильмы и сериалы.

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Новости кино При Минкультуры России появится Координационный центр по вопросам возобновления кинопроизводства Он будет дополнительно информировать кинокомпании о порядке возобновления съёмок и содействовать в их переговорах с региональными властями.