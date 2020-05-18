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Смотреть онлайн: Лучшие приключенческие фильмы Одесской киностудии

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18 мая 2020
Удаль, блеск и романтика на главной кузнице советского коммерческого кино

Продолжаем вспоминать творческие удачи знаменитых советских киностудий. В наших предыдущих материалах мы смотрели тихие шедевры «Мосфильма» и лучшие фильмы «Ленфильма», сегодня пришел черед Одесской киностудии, которой в прошлом году исполнилось сто лет. Сказочный климат и пьянящий простор черноморской ривьеры взывали к буйному цветению беззастенчиво коммерческого кино. Фильмы советского периода, снятые на Одесской киностудии, отличала яркая самодостаточность, заветная детскость, по-хорошему вульгарное удовольствие, далекое как от утонченной эстетики, так и от забубенной идейности центральных киностудий. При составлении списка не предполагалось выходить за рамки полнометражного кино. Но обойти звездный ареал многосерийных телевизионных лент, без которых не обходится ни одна праздничная телепрограмма, оказалось невозможным.

Для того, чтобы посмотреть фильм онлайн, достаточно кликнуть на его названии.


Смотреть онлайн: Лучшие приключенческие фильмы Одесской киностудии

Жажда, 1959
Режиссер: Евгений Ташков

Вячеслав Тихонов в роли героя-матроса, вместе со своими товарищами ведущего неравный бой с фашистами, которые осадили город и лишили его водоснабжения. Фильм снят по автобиографической повести Григория Поженяна – участника обороны Одессы. Оператором картины был Петр Тодоровский, композитором Андрей Эшпай. Фильм посмотрело в СССР более 20 млн зрителей.


Исправленному верить, 1959
Режиссер: Виктор Жилин

Владимир Гусев, Майя Менглет, Георгий Жженов в социальном детективе про оступившегося раз парня, твердо вставшего после года тюрьмы на путь исправления, но ставшего жертвой подлога. В этом фильме также звучит прекрасная музыка Андрея Эшпая.


Погоня, 1965
Режиссеры: Валерий Исаков, Радомир Василевский

Экранизация одноименной повести Юрия Нагибина о верном своим принципам егере, который, рискуя жизнью, преследует в тайге опасного браконьера. В главной роли Николай Еременко.


Смотреть онлайн: Лучшие приключенческие фильмы Одесской киностудии
фото: Кадр из фильма "Опасные гастроли"


Опасные гастроли, 1969
Режиссер: Георгий Юнгвальд-Хилькевич

Музыкальный приключенческий фильм про дореволюционную Одессу, в которой под видом гастролирующего театра варьете работает отряд большевиков-подпольщиков, переправляющих из порта нелегальную литературу. В роли шансонье и куплетиста Жоржа Бенгальского – Владимир Высоцкий. Также снимались Николай Гринько, Ефим Копелян, Лионелла Пырьева, Георгий Юматов и другие. Фильм посмотрело в советском прокате почти 37 млн зрителей.


День ангела, 1968
Режиссер: Станислав Говорухин

Второй (после дипломного «Вертикаля») и малоизвестный фильм Говорухина, поставленный по рассказу Бориса Житкова, повествует драматическую историю о пожаре, произошедшую на борту пассажирского парохода. Капитан (Иван Переверзев) понимает, что судно обречено, и вынужден придумывать сложный план спасения людей.



Последнее дело комиссара Берлаха, 1971
Режиссер: Василий Левин

Остросюжетный детектив о неизлечимо больном швейцарском комиссаре полиции, который разыскивает скрывающихся нацистских преступников, совершающих опыты над людьми. Последняя главная роль народного артиста СССР Николая Симонова.


Смотреть онлайн: Лучшие приключенческие фильмы Одесской киностудии
фото: Кадр из фильма "Последнее дело комиссара Берлаха"


Семнадцатый трансатлантический, 1972
Режиссер: Владимир Довгань

Еще одна военная остросюжетная драма, действие которой происходит на море, правда не на Черном, а на Баренцевом. В основе – реальные исторические факты. В июне сорок второго года 35 кораблей союзников с военным грузом на борту были брошены конвоирующим их британскими эсминцами. 24 из них были атакованы и затоплены немецкими подводными лодками и авиацией. На дно ушли 210 самолётов, 430 танков, 3350 автомобилей и 99 316 тонн других грузов. В 2004 году на экраны вышел восьмисерийный телесериал «Конвой PQ-17» по произведению Пикуля, написанному об этих событиях.


Контрабанда, 1975
Режиссер: Станислав Говорухин

Детектив о расследовании промышленых хищений. Контрабандисты похищают на советском заводе детали, содержашие платину, и перевозят их на пассажирском теплоходе за границу в конфетных фантиках. В фильме звучат песни Владимира Высоцкого.


Отряд особого назначения, 1978
Режиссер: Вадим Лысенко

Снова военно-приключенческий фильм на основе реальных фактов. Секретная советская ракета утонула на переправе, и командование принимает решение ее уничтожить, потому что поднять не может. Группа штурмовиков, в том числе одна девушка-пловчиха (Марина Трошина), должны выполнить эту трудную миссию. В роли немцев – традиционно латыши. В советском прокате фильм посмотрело более 36 млн человек.


Смотреть онлайн: Лучшие приключенческие фильмы Одесской киностудии
фото: Кадр из фильма "Десять негритят"


Десять негритят, 1987
Режиссер: Станислав Говорухин

Одноименный детективный роман Агаты Кристи стал в СССР самым популярным из всех произведений английской писательницы именно после выхода на экраны этой экранизации. Замечательный актерский состав (Друбич, Кайдановский, Абдулов, Зельдин, Ромашин, Глузский и другие), жуткая атмосфера, крымские скалы и нестандартное для детектива отсутствие расследования – все это сделало картину Говорухина очень популярной и склонило к просмотру более 33 млн советских зрителей. Те, кто не пошел в кино, выслушивали фильм в пересказе родственников и друзей, после чего естественным образом родился мем «Убийца – судья».



Поезд вне расписания, 1985
Режиссер: Александр Гришин

Остросюжетная драма с дракой по идеологическим и личным мотивам, поставленная на основе повести Алексея Леонтьева «Тройной прыжок». По сюжету машинист поезда потерял сознание во время работы, и состав помчался без управления. Молодой парень, учащийся железнодорожного ПТУ (Владимир Шевельков) из числа пассажиров отваживается добраться до кабины машиниста, чтобы спасти людей и показать приятной девушке, чего он стоит.



Узник замка Иф, 1988
Режиссер: Георгий Юнгвальд-Хилькевич

Приключенческий музыкальный фильм в трех частях по мотивам романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» от автора телефильма «Д’Артаньян и три мушкетера». К сценарию приложил руку и Марк Захаров. Звездный водевильный состав: в роли Монте-Кристо Виктор Авилов, в роли Мерседес – Анна Самохина (первое появление на экране), также снимались Михаил Боярский (он, кстати, отказался от заглавной роли), Евгений Дворжецкий, Алексей Петренко, Алексей Жарков. Фильм снимался в Италии, Одессе, Гурзуфе, Алуште, Алупке, Ленинграде, Риге, Таллине, Париже, Марселе и Бухаре.


Смотреть онлайн: Лучшие приключенческие фильмы Одесской киностудии
фото: Кадр из фильма "Узник замка Иф"


+Bonus. Самые знаменитые телевизионные фильмы, снятые на Одесской киностудии.
Капитан Немо, 1975
Режиссер: Василий Левин

Д’Артаньян и три мушкетера, 1979
Режиссер: Георгий Юнгвальд-Хилькевич

Место встречи изменить нельзя, 1979
Режиссер: Станислав Говорухин

Приключения Электроника, 1979
Режиссер: Константин Бромберг

Чародеи, 1982
Режиссер: Константин Бромберг

Приключения Петрова и Васечкина, необыкновенные и невероятные, 1983
Режиссер: Владимир Алеников

В поисках капитана Гранта, 1985
Режиссер: Станислав Говорухин

Секретный фарватер, 1986-1987
Режиссер: Вадим Костроменко

Екатерина Визгалова
Владислав Шувалов
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Смотреть онлайн: Лучшие приключенческие фильмы Одесской киностудии фотографии
Смотреть онлайн: Лучшие приключенческие фильмы Одесской киностудии фотографии
Смотреть онлайн: Лучшие приключенческие фильмы Одесской киностудии фотографии
Смотреть онлайн: Лучшие приключенческие фильмы Одесской киностудии фотографии
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