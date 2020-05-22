Семь советов по онлайн-питчингу от продюсера Олега Богатова

Мы устали от онлайн-совещаний, зума, скайпа, инстаграм-эфиров. Мы хотим видеть что-то, что нас хотя бы чуть-чуть вернет в «прошлую» жизнь, в 2019 год. Будьте красивыми, причесанными (насколько это возможно в эпоху без парикмахеров), стильно одетыми, в общем, интересными на экране.
Будьте уверены в своем проекте
Мы все хотим верить. Верить в то, что нам говорят. Верить, что автор знает, почему этот проект должен обрести реальность. Если у автора нет стопроцентной уверенности, и он её не транслирует своим выступлением, то почему она должна появиться у тех, у кого она была на уровне 0% до того, как автор начал говорить?
Управляйте вниманием слушателей
Питч – это такая же драматическая структура, как и все другие произведения – сценарий, пьеса, сцена, байка о том, как вы провели выходные, или анекдот. Стройте сценарий питча как историю. Планируйте и следите за интересом слушателей, стройте интригу так, чтобы захватить внимание сразу и не отпускать ее до конца выступления.
Не убивайте интерес лишними деталями
История – это не набор персонажей и событий. История – это герой, арка, путь, цель, преодоление, изменения. Чем подробнее вы перечисляете сцены и события без понимания сути истории, тем быстрее слушатель «выключится» из понимания. Онлайн-питчинг особенно от этого страдает, потому что надо смотреть и слушать с экрана. А кругом по дому бегают дети, собаки и курьеры. Давайте только самые важные элементы истории, чтобы захотелось расспросить вас подробнее, а не остановить скучное перечисление людей и сцен.
фото: Пресс-служба МШК
Не забываете о референсах. Вы не можете придумать абсолютно новую историю
Первая ошибка начинающих авторов – заявление, что это уникальная история и единственный в истории мировой цивилизации подобный проект. Все конфликты уже придуманы. Шекспир и Эсхилл, при пособничестве Гомера и Мольера, очень сильно оттоптались на драматических коллизиях. Не стоит недооценивать их влияние. И члены жюри – продюсеры, режиссеры, редакторы – тоже бывают насмотрены и образованны. Лучше указать то, на что может быть похожа ваша история, когда будет снята. По стилю, по настроению, по целевой аудитории, по тональности, по манере съемки, по планируемым сборам и рейтингам. Это позволит увидеть ваш фильм, пока что находящийся только на бумаге в воображении членов жюри. И, возможно, им это понравится, и они вас поддержат.
Если можете показать, покажите
Если у вас хороший тизер (снятые сцены), то это многое расскажет о том, как вы видите фильм. Больше, чем ваши слова. Если вы не сняли тизер, или не сняли его хорошо, попробуйте сделать сизл – смонтированные сцены из других фильмов, которые передают ваше видение будущей картины. Это рабочий метод презентации, и члены жюри оценят ваши трудовые и материальные затраты на производство такого видеопродукта, который показывает серьезность намерений вашей команды.
Репетиции – это must
Прежде чем выйти в эфир на онлайн-питчинг, проверьте себя и запишите несколько раз (или десятков раз) свое выступление на диктофон или на видео. Будьте уверены в своем тексте и тайминге. Вы должны четко понимать, что материал – видео и текст – укладывается в регламент, и вас не остановят посреди мысли. А всё это дает один простой инструмент – репетиции. Поэтому репетиции – это must.
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