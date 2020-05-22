Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Семь советов по онлайн-питчингу от продюсера Олега Богатова

22 мая
2020 год
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2020
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Мнение >>
22 мая 2020
Кино-Театр.Ру совместно с Московской школой кино перестраивается на новый формат жизни в онлайне и изучает ее возможности и образы. Мы попросили преподавателя программы МШК «Специфика питчинга кино и сериалов» продюсера и сценариста Олега Богатова дать несколько советов о том, как проводить питчинг в режиме онлайн.

Семь советов по онлайн-питчингу от продюсера Олега Богатова
фото: Пресс-служба МШК

Будьте в форме

Мы устали от онлайн-совещаний, зума, скайпа, инстаграм-эфиров. Мы хотим видеть что-то, что нас хотя бы чуть-чуть вернет в «прошлую» жизнь, в 2019 год. Будьте красивыми, причесанными (насколько это возможно в эпоху без парикмахеров), стильно одетыми, в общем, интересными на экране.


Будьте уверены в своем проекте

Мы все хотим верить. Верить в то, что нам говорят. Верить, что автор знает, почему этот проект должен обрести реальность. Если у автора нет стопроцентной уверенности, и он её не транслирует своим выступлением, то почему она должна появиться у тех, у кого она была на уровне 0% до того, как автор начал говорить?


Управляйте вниманием слушателей

Питч – это такая же драматическая структура, как и все другие произведения – сценарий, пьеса, сцена, байка о том, как вы провели выходные, или анекдот. Стройте сценарий питча как историю. Планируйте и следите за интересом слушателей, стройте интригу так, чтобы захватить внимание сразу и не отпускать ее до конца выступления.


Не убивайте интерес лишними деталями

История – это не набор персонажей и событий. История – это герой, арка, путь, цель, преодоление, изменения. Чем подробнее вы перечисляете сцены и события без понимания сути истории, тем быстрее слушатель «выключится» из понимания. Онлайн-питчинг особенно от этого страдает, потому что надо смотреть и слушать с экрана. А кругом по дому бегают дети, собаки и курьеры. Давайте только самые важные элементы истории, чтобы захотелось расспросить вас подробнее, а не остановить скучное перечисление людей и сцен.

Семь советов по онлайн-питчингу от продюсера Олега Богатова
фото: Пресс-служба МШК


Не забываете о референсах. Вы не можете придумать абсолютно новую историю

Первая ошибка начинающих авторов – заявление, что это уникальная история и единственный в истории мировой цивилизации подобный проект. Все конфликты уже придуманы. Шекспир и Эсхилл, при пособничестве Гомера и Мольера, очень сильно оттоптались на драматических коллизиях. Не стоит недооценивать их влияние. И члены жюри – продюсеры, режиссеры, редакторы – тоже бывают насмотрены и образованны. Лучше указать то, на что может быть похожа ваша история, когда будет снята. По стилю, по настроению, по целевой аудитории, по тональности, по манере съемки, по планируемым сборам и рейтингам. Это позволит увидеть ваш фильм, пока что находящийся только на бумаге в воображении членов жюри. И, возможно, им это понравится, и они вас поддержат.


Если можете показать, покажите

Если у вас хороший тизер (снятые сцены), то это многое расскажет о том, как вы видите фильм. Больше, чем ваши слова. Если вы не сняли тизер, или не сняли его хорошо, попробуйте сделать сизл – смонтированные сцены из других фильмов, которые передают ваше видение будущей картины. Это рабочий метод презентации, и члены жюри оценят ваши трудовые и материальные затраты на производство такого видеопродукта, который показывает серьезность намерений вашей команды.


Репетиции – это must

Прежде чем выйти в эфир на онлайн-питчинг, проверьте себя и запишите несколько раз (или десятков раз) свое выступление на диктофон или на видео. Будьте уверены в своем тексте и тайминге. Вы должны четко понимать, что материал – видео и текст – укладывается в регламент, и вас не остановят посреди мысли. А всё это дает один простой инструмент – репетиции. Поэтому репетиции – это must.


Подробнее о программе «Специфика питчинга кино и сериалов» на сайте Московской школы кино.

Олег Богатов
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Как работает художественный департамент: Взгляд изнутри
«У нас острый дефицит профессионального образования»: все, что нужно знать о работе кастинг-директора
«Получить контроль над пониманием зрителя»: чем занимается монтажер в digital
«Нужно просто хотеть создавать что-то новое»: как стать продюсером digital media
Поиск по меткам
КиноиндустрияКинообразование
персоны
Олег Богатов

фотографии >>
Семь советов по онлайн-питчингу от продюсера Олега Богатова фотографии
Семь советов по онлайн-питчингу от продюсера Олега Богатова фотографии
Семь советов по онлайн-питчингу от продюсера Олега Богатова фотографии
Семь советов по онлайн-питчингу от продюсера Олега Богатова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Дмитрий Богдан
Джульетта Геринг
Лариса Гузеева
Любовь Корнева
Нелли Корниенко
Надир Малишевский
Юлиан Панич
Евгений Сытый
Гунарс Цилинский (Цилинскис)
Линден Ашби
Джоан Коллинз
Герберт Маршалл
Даниэле Печчи
Джон Пэйн
Антони Фертнер
Улла Якобсон
все родившиеся 23 мая >>

Афиша кино >>

Приди ко мне
драма, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Бельгия, США, 2019
Книга моря
Россия, 2018
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2019
Звонок
триллер
Южная Корея, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен