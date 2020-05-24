Ваш билет: Роли поездов в истории кино

В жизнь человека поезда ворвались в первой половине XX века: точки на карте оказались ближе, чем казалось пешему или даже конному. С появлением кинематографа в конце XIX столетия поезда остались двигателем прогресса – они воплощали на экране силу индустриального века, а также выступали вечной рифмой для смены эпох или грядущих перемен в жизни отдельных персонажей. Мы выбрали несколько знаковых картин, где поезда исполняют если не ведущие, то ключевые роли.
Поезд как история: «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» (1896)
фото: кадр из фильма "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота"
Ранняя картина братьевЛюмьер окружена множеством апокрифов: ее ошибочно считают первым фильмом в истории (хотя первый кинопоказ на бульваре Капуцинок состоялся в 1895-м), а также приписывают киноленте чудодейственный эффект: якобы зрители разбегались в ужасе при виде надвигающегося поезда (это тоже, скорее всего, неправда). Тем не менее, «Прибытие поезда…» чисто символически воплощает выход кинематографа на арену мировых искусств: ни люди на перроне, ни люди в зале еще не представляют, какую роль следующие сто лет будет играть седьмое искусство. Локомотив кинематографа буквально пребывает в город. Приготовьте свои билеты.
Всего семь лет спустя студия Томаса Эдисона, который боролся с Люмьерами за статус «отца» кинематографа, выпустила один из первых вестернов в истории кино – и настоящий образчик возможностей немых кинолент. Смена планов, революционный параллельный монтаж, двойная экспозиция и знаменитый «выстрел в диафрагму» (то есть в камеру) – программа минимум большинства современных фильмов и сериалов. В вагоны поезда, который грабит банда, словно погружены все базовые приемы киноискусства – полузабытый Эдвин Портер постарался на славу. Если на заре кинематографа Эдисон с его кинескопом, где фильм мог смотреть только один зритель, проиграл массовому просмотру Люмьеров, то 100 лет спустя растущее число сторонников киносмотрения на ноутбуке или смартфоне позволяет говорить о своего рода историческом реванше.
Крыши и купе поездов служили плацдармом не только для захватывающих криминальных сюжетов, но и для юмористических. Комедийная звезда немого кино Бастер Китон, невозмутимый артист с покерфейсом, воспроизвел на большом экране Великую паровозную гонку, случившуюся во время Гражданской войны, в 1862-м. «Паровоз Генерал» не только замаскированная гэгами и романтической линией гонка между Севером и Югом, своего рода политическая дуэль, но и уморительное сопоставление людей и технологий. Уморительное бытие маленького человека в окружении механизмов Чарли Чаплин комично опишет лишь десятилетие спустя в «Новых временах» (1936), а сколько скромны наши возможности рядом с железной стрелой прогресса, Китон покажет как раз в «Генерале». Четырьмя годами ранее его герой оказался на дне морском в комедии «Навигатор» (1924), а через год питательной средой для юмора станут съемки кино – в «Кинооператоре» (1928).
Знаменитый фильм Альфреда Хичкока про двух людей, которые договорились помочь друг другу, чтобы совершить два идеальных преступления (без мотивов, без улик), не случайно происходит в поезде. Во-первых, техника, большая и малая, всегда интриговала мастера саспенса – от телефона в «В случае убийства набирайте «М» (1954) и фотоаппарата в «Окне во двор» (1954) до кукурузника в «К Северу через Северо-запад» (1959). Во-вторых, поезд – идеальная локация для преступления, можно сказать, английская традиция: вспомнить хоть роман «Убийство в Восточном экспрессе» (1934) Агаты Кристи, хоть шпионский триллер «Леди исчезает» (1938) самого Хича. Несмотря на строгость паровозного следования, предписанность всех остановок и действий, путешествие на длинные расстояния позволяет (или даже принуждает) к поиску радостей и нарушений. И все же закон, как и причинно-следственная связь, характерная для детективной истории, в финале торжествуют: поезд сюжета не может не прийти в депо.
В вестернах неоднократно показывали, как новые времена поставили крест на эпохе фронтира – жестокой, но часто романтизируемой: Америка еще не изучена, многое случается в первый раз. Конечно, роль тяжелой поступи цивилизации досталась поезду – причем как самому составу, так и прокладке железнодорожных путей. (БратьяКоэн в «Железной хватке» (2010), вольном ремейке «Настоящего мужества» (1969), остроумно используют закон юридический как последнюю пулю в тело Дикого Запада; Никита Михалков в истерне «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974) тоже использует поезд как примету новой эпохи: Гражданская война заканчивается, для героев РККА приходит время не шашкой махать, а папки в конторе перекладывать.) Ключевой конфликт «Однажды на Диком Западе» Серджо Леоне крутится вокруг участка земли, где должны проложить рельсы. Спагетти-вестерн Леоне содержит не только сцены из прибытия нового времени, но и описывает методы, а порой и цену, какими эти перемены добрались до США. Нанятые магнатом бандиты убивают семью землевладельца, безымянный мститель идет поквитаться с нарушителями кодекса чести окольтованных рыцарей фронтира.
Испаноязычный хоррор Эухеньо Мартина выполнен в лучших традициях студии Hummer: скромный бюджет, Кристоффер Ли и Питер Кашинг в ведущих ролях, главный аттракцион – загадочный монстр, подобно созданию из «Нечто», вселяющийся в людей из транссибирского экспресса. По вагонам шастают английская аристократия, геологи, коварные китайцы и боевитые казаки, а источником оказывается гуманоидное существо, найденное в китайском леднике. «Поезд ужаса» выписывает самый разнокупейный страх перед Другим – в первую очередь, ужас западной цивилизацией перед восточной. Ведь Восток, пускай, и дело тонкое, но в непонимающих глазах колонизаторов со стажем – зубастое.
Образ «Поезд революции» не требует особых расшифровок на постсоветском пространстве, но режиссер Вадим Абдрашитов и сценарист Александр Миндадзе на стыке конца длинных 1970-х и на заре застоя описывают, как этот идеологический состав зашел в тупик. Машинист поезда погибает, пытаясь предотвратить катастрофу, виноватым однозначно признан стрелочник (!), но следователь (Олег Борисов) и журналист (Анатолий Солоницын), пытающиеся разобраться в деле, выясняют, что сделано все было по инструкции – проблема гораздо более фундаментальная, чем неправильно поставленные тормозящие башмачки. Так изжила себя сама концепция социалистического рая.
Один из лучших фильмов Ларса фон Триера, стилизованный под нуар и немецкий экспрессионизм, сюжет о поезде, в котором пассажиры оказываются заложниками европейской истории и шире – цивилизации. Как бы поезд человечества ни рвался вперед, он все равно немного ходит по кругу, контуженный Второй мировой. «Вы хотите проснуться, избавиться от морока Европы. Но это невозможно».
Экзистенциальный (анти)вестерн Джима Джармуша про злоключения бухгалтера Уильяма Блейка (Джонни Депп), невольно ввязавшегося в фронтирные дрязги второй половины XX века, начинается с поезда, который везет его в кливлендское захолустье, город Машин. Все здесь указывает на переход от первозданности Америки и мрачной поэтики фронтира к кафкианской индустриальщине, а машинист (Криспин Гловер) еще и пророчит полному тезке знаменитого поэта-визионера скорую смерть. Она в том или ином смысле с Блейком и приключается: поезд не просто стирает с карты Америку былую, но и, возможно, выступает для бухгалтера лодкой Харона, вроде поезда-призрака из цикла о добром духе Каспере.
Любовь и поезд – день чудесный: открывающий фильм трилогии Ричарда Линклейтера о случайной встрече двух одиночеств (Итан Хоук и Жюли Дельпи) не случайно начинается в поезде. Еще молодые, но уже не юные, они распланировали свою жизнь как расписание рейсов, а жажда таинственных закоулков и острых «настоящих» чувств никуда не делась. Купе заданности уступает место венским улочкам, салону трамвая и прочим достопримечательностям, которые завтра останутся только в памяти, как и надежда, что это не просто разовая авантюра, а, быть может, большое чувство.
«Сел и поехал», – пела группа «Несчастный случай», а персонажи фильма Уэса Андерсона – три брата Уайтмана (Эдриан Броуди, Джейсон Шварцман и Оуэн Уилсон) – погрузились в поезд по Индии и отправились на поиски матери, а на самом деле – самих себя. В фильме Андерсона сплетаются два мотива: роад-муви как попытка разобраться в себе и увлечение западной культуры восточными практиками, обещающими внутреннюю гармонию. Не без иронии, но и не без зачарованности индийским колоритом и романтикой купе, режиссер выписывает этот душеспасительный трип, который позволяет Уайтманам найти свои места в поезде жизни, хоть и не тем способом, каким они рассчитывали.
Во второй картине амбициозный режиссер Дункан Джонс («Луна 2112») совместил «День сурка» (1993) с реалистичной видеоигрой по спасению поезда от крушения. Часики тикают, ситуация моделируется раз за разом, а выход из безрадостной ситуации оказывается не в линейности, которая ассоциируется с движением и устройством поезда, а в альтернативных концовках. Проще говоря, чтобы победить естественный бег времени, нужно просто сойти с поезда.
Вольно основанный на графическом романе Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта, фильм Пон Джун Хо подробно описывает механизм социального расслоения в постапокалиптическом будущем, где Земля превратилась в огромный снежок, а человечество доживает дни в поезде-ковчеге. Эксплуатация низов элитами, революция как социальная регуляция, оболванивание телевидением и прочие радости утрированной антиутопии присутствуют: поезд несется вперед, люди из хвоста состава движутся к голове в надежде на лучшую участь (она – вновь! – вне поезда, в ледяной пустыне нелинейных/небинарных возможностей).
Еще один популярный фильм южнокорейского режиссера, теперь уже национальный хит. Поезд, следующий из Сеула в Пусан, настигает новость, что страну накрыл зомбиапокалипсис, а молодому отцу с дочерью нужно не только выжить, но и в идеале встретить маму. Трагедия разрываемой на части семьи, еще и с вечно занятным отцом, который только посреди локального конца света прозревает ценность семьи, рифмуется с коллапсом, вызванным, судя по всему, военными экспериментами, о которых власти решили по привычке умолчать, чтобы не порушить экономику. Не случайно спасение находится в Сеуле, расположенном возле границы с коммунистической Северной Кореей. По пути «Поезд» собирает все страхи – от самых маленьких до глобальных: такой вот паровозик, мчащийся прямо в ад. (Созвучно десятилетием ранее выступил, например, «Полуночный экспресс» – про демоническую подземку.)
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