Я все еще хочу верить: «Секретные материалы» как ДНК современной поп-культуры

фото: Кадр из сериала "Секретные материалы"



фото: Кадр из сериала "Секретные материалы"



фото: Кадр из сериала "Секретные материалы"



фото: Кадр из сериала "Секретные материалы"



фото: Кадр из сериала "Секретные материалы"

В меметичной серии «Это уже было в Симпсонах» герои « Южного Парка » бьются с кризисом идей: все уже придумано, все уже показано, это уже случалось с Гомером и Бартом. Миру не хватает еще одной созвучной мантры: это уже было в «Секретных Материалах» (впрочем, они тоже уже были в « Симпсонах »).За четверть века («Материалы», как известно, впадали в спячку) агенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли повидали всякое: от Снежного Человека на заднем дворе до правительственного заговора межпланетного масштаба. Мифологию сериала как паутину плетет праотец Крис Картер: в основном сюжете спутываются пришельцы, похищения, теории заговоров, Курильщик, научные эксперименты и сложные родственные связи. Есть и так называемые «монстры недели»: Малдер и Скалли колесят по Штатам, составляя паранормальную карту местности – от водяного монстра во Флориде до паразитов на Аляске. Больше никаких заповедей у сериала нет, и это за столь продолжительную экранную жизнь не раз развязывало сценаристам и продюсерам руки. «Секретные Материалы» стали полигоном для телевизионных испытаний, пост- и мета- экспериментов, опытов над жанрами и форматами. И это не просто мутация носителя вследствие длительного нахождения в эфире, но генетический код, проявившийся еще в пилотной серии.Завязка придумана еще Конан Дойлем в «Этюде в багровых тонах»: доктор Ватсон селится в дом 221б на Бейкер-стрит к сыщику Шерлоку Холмсу; умницу-отличницу-медичку Дану Скалли ( Джиллиан Андерсон ) отправляют в подвал Бюро Расследований к «чудику» Фоксу Малдеру ( Дэвид Духовны ), который носится со своими пришельцами, чем всех невероятно раздражает. Агент Скалли почти сразу становится равноценной коллегой, боевой подругой и голосом разума, а не приставленной помощницей или функциональным романтическим интересом (об этой трансформации фанатам пришлось слезно умолять создателей).Викторианский дуэт возродился на почве золотого телевидения – любимыми сериалами Картера были « Сумеречная зона » (1959-1964) и « Колчак: Ночной охотник » (1974). От них «Материалы» унаследовали не только мистическую составляющую, но и антологию как форму построения сериального массива (к сквозной мифологии относится лишь треть эпизодов).Помогли пилоту прорасти и « Близкие контакты третьей степени » – ими открывается поп-культурная энциклопедия «Секретных материалов». Малдер стучит Скалли в дверь, а на вопрос «Кто там?» отвечает: « Стивен Спилберг ». Так легко и иронично большое кино, мастодонт поп-культа, проник в каждый дом через маленький экран. «Материалы» и впредь не скрывали источников вдохновения. Наоборот, они кичились тем, что агенты ФБР смотрят кино и читают книги. И появись на экране малейшая ассоциация, кто-то в кадре сразу же объявлял, что узнал отсылку. Агенты Малдер и Скалли жили в одном общем медиа- и инфополе со зрителем, раскрывали дела в городках по соседству и делали покупки в тех же супермаркетах.Разумеется, музей поп-культурного наследия выступал не первой скрипкой: пилот предваряет титр, гласящий, что сериал вдохновлен задокументированными отчетами (the following story is inspired by actual documented accounts). Строчки канули в Лету, но метод остался. Архивные документы, городские легенды, локальный фольклор, газетные вырезки и прочие информационные шумы, закрепившиеся в массовом сознании, обретали плоть на экране — и даже превращались в явь. Так эпизоды с каким-нибудь дьяволом из Джерси укоренились в памяти домохозяек как энциклопедические знания, множество девушек решили пойти в науку или ФБР в результате так называемого «Эффекта Скалли» ( научно доказанного ), а сколько дров создатели подложили в костер теории заговора, сложно даже представить.Вся эта (псевдо)документальная фантастика, научная и не очень, превратила сериал в своеобразный медиум, который переводил общее, пусть на первый взгляд узко-тематическое, поле на теле-киноязык. Почему киноязык? Помимо того, что сериал прирастал комиксами, новеллами, спин-оффами (« Одинокие стрелки », 2001), видеоиграми (настольными тоже) и двумя полнометражными фильмами, еще на заре проекта бюджеты, размах и фантазия создателей могли посоревноваться с кинотеатральными релизами. Пилот стоил каналу FOX 2 млн долларов, создатели и впредь не жалели денег на свое детище, а показатели мифологических серий в ноябре и феврале позволяли устанавливать цены на рекламу.Кажется, «Секретные материалы» попробовали все или почти все: они были цветными, черно-белыми, широкоформатными, однокадровыми, притворялись документальным телешоу, экранизацией комиксов, доверялись ненадежным рассказчикам и крушили четвертую стену. Сейчас этим никого не удивишь, но когда-то таракан, бегущий по стеклу телеэкрана, ломал зрителю шаблон. Стоя на страже телевидения 90-х, «Секретные материалы» со старшим братом « Твин Пиксом » (именно там продюсеры и заприметили Дэвида Духовны) меняли правила телевещания и строили плацдарм для сериалов, которые продолжают свою успешную экспансию и сегодня.Значимость «Секретных материалов» не ограничивается ремесленным промыслом: 218 серий не только демонстрируют «как», но рассказывают про «что» – и даже пытаются ответить «почему?». Но только пытаются: истина, как известно, где-то рядом, но не здесь.В начале 1990-х Америке удалось выдохнуть: Холодная Война, Вьетнам и Персидский Залив позади, а 11 сентября еще не случилось. Когда спокойная сытая жизнь вошла в колею, и из рутины исчезли причины для перманентного беспокойства, ослабли политические и экономические тревоги, у людей нашлось место для страха непознанного, потустороннего и даже инопланетного. Больше всего в благополучии пугает именно то, что однажды оно непременно закончится, и этот страх становится ключом, открывающим клетку с монстрами подозрений и суеверий. Тут Картер и «Секретные материалы» пришлись как нельзя кстати: правильное время, правильное место.Вызвать всепоглощающее доверие американцев сериалу удалось благодаря фирменному недоверию к правительству. Почва для культивирования теории заговора была благодатная: в 1976 году Билл Рейсинг выпустил книгу «Мы никогда не были на Луне», которой приписывают рождение «Лунного Заговора». Симптоматично, что многие американцы склонны были верить в фальсификацию съемок высадки. Парадоксально, как люди, не верящие в маленький шаг Армстронга, хотели поверить в обратную конспирологию «Материалов»: до Луны и Марса - рукой подать, а на военных базах в обстановке строжайшей секретности уже давно происходят разработки на базе технологий НЛО. Ли Харви Освальд всего лишь пешка в заговоре могущественного синдиката, а на самом деле Кеннеди убил Курильщик (кровь Мартина Лютера Кинга тоже на его руках). Почти 20 лет прошло с Уотергейтского скандала и отставки Ричарда Никсона, но информатором Малдера остался Глубокая Глотка (не человек, но символ: заместитель директора ФБР был источником прессы по Уотергейтскому делу). Все подозрения, сомнения, сплетни и домыслы «Секретные материалы» беззастенчиво озвучивали вслух с маленьких экранов по всей большой стране.Девятый сезон, долгое время остававшийся последним, стартовал 11 ноября 2001 года – всего через два месяца после трагедии. Мифология Картера со всеми похищениями, опытами, беременностями, клонами и потерянными сестрами стала походить на уроборос: такой плотный клубок уже не распутать, только разрубить. Духовны ругался за гонорары и вернулся в проект лишь ради двухсерийной кульминации, а без актерской химии сериал начал захлебываться (хотя в восьмом сезоне временами открывалось второе дыхание). Помимо побочных эффектов долголетия телепроекта сказалось и то, что окно спокойствия захлопнулось. Всему миру стало страшно и тяжело дышать, опасения оправдались, а значит, отделу «Секретных материалов» придется закрыться. Когда на пороге стоит реальная террористическая угроза, никому нет дела до оборотня на крыше.Само собой, мир Малдера и Скалли не был фантастической теплицей, совсем далекой от реальности, где феи собирают пыльцу, оборотни воют на луну, а инопланетяне строят заговоры, играя в бридж. Под прикрытием астральных тел, телекинеза, чупокабр и тараканов-убийц создатели составляли картотеку грехов американского социума. Помимо одного большого заговора, существовало и множество маленьких недоговоренностей: военный посттравматический синдром, сектантство и прочий религиозный фанатизм, мизогиния и сексизм, фашизм и нацизм, жестокое обращение с животными и экологические проблемы, беженцы, мигранты, расизм, антисемитизм, кризис института семьи, бюрократия, преступность, продолжение следует. Победить и искоренить явление само по себе практически невозможно, но, чтобы укротить его означающего монстра, хватит 45 минут в неделю. Малдер и Скалли не только боролись с ветряными мельницами теневого правительства, но восстанавливали утопическую справедливость – пусть и в маленькой точке на карте. Так агентам ФБР однажды удалось спасти Полли Клаас. Девочку похитили в октябре 1993 года – и это был первый резонансный случай киднепинга в США. К сожалению, после двух месяцев поисков 12-летнюю Полли обнаружили мертвой, а ее убийцу приговорили к смертной казни. В 1995 году Малдер и Скалли расследуют дело похищенной 15-летний Эми. Пусть имя и возраст девочки изменены, но некоторые обстоятельства – вплоть до брошенной убийцей машины – перекликаются с реальным событиями. Если Квентин Тарантино перекраивает историю широкими мазками, то Малдеру и Скалли удалось совершить маленькое чудо, в которое так хотели поверить американцы. Правда, фортуна не всегда улыбалась агентам: не на каждое расследование можно поставить гриф «жили долго и счастливо».За годы окна безмятежности, изредка поскрипающего под порывами ветра истории, с 1993 года «Секретные материалы» успели многое. Куда больше, чем кто-либо мог предположить на заре проекта. Будучи проводником идей уже существующих, «Материалы» не могли не стать инкубатором собственных смыслов. Они и остались в наследство будущим поколениям в виде поп-культурной ДНК, над которой до сих пор проводят генетические опыты в кино и на телевидении.Сегодня Малдер и Скалли - типажи, каноничный дуэт, образы узнаваемые и тиражируемые. В свое время они встали поперек горла продюсерам канала (особенно – Джиллиан Андерсон), которые привыкли делать ставки на проверенное временем. Но Картер видел героев иначе.Фокс Малдер – неуклюжий гик, увлеченный пришельцами, а не девушками, с коллекцией чудовищных галстуков и порнографии. В первом сезоне он – посмешище для всего ФБР, «чудик» в пиджаке не по размеру и попросту неудачник со странноватым юмором, почти юродивый среди статных белых воротничков. Впоследствии Малдер не раз выпятит конвенциональную мужественность, будет жертвовать жизнью, спасать всех направо и налево, но рыцарская удаль уживается в нем наряду с повышенной эмоциональностью, ранимостью и чувствительностью. Дана Скалли, напротив, – строгая, серьезная, рациональная, не витает в облаках, а верит в науку. Антипод дамы в беде. Она способна пробежать километры на каблуках, провести вскрытие всех тел, которые ей только попадутся, и, возможно, в картотеке геройств даже опережает Малдера по рецидивам. Но и тут парадокс: ученая Скалли – убежденная католичка, в то время как Малдер, готовый поверить во все, что угодно, от ктулху в бассейне до человека-саламандры, в Иисуса Христа не верит совсем. Стоило отойти на шаг от стереотипных представлений о герое и героине в фантастике, как тектонические плиты зрительской влюбленности тронулись. Именно за Малдером и Скалли закрепилось smart is sexy (задолго до Шерлока Бенедикта Камбербэтча ).Если формирование ведущих персонажей легко зафиксировать, как и любовь зрителя сегодня к «гикам-неудачникам» или «сильным женщинам», то чтобы отследить влияние отдельных серий на поп-культуру, нужно проводить целое расследование. Многие эпизоды стали генофондом для массы других проектов: и косвенно, и буквально. К примеру, франшиза « Пункт назначения » (2000) родилась как сценарный драфт для эпизода, где брат Скалли предчувствует смерть. История так приглянулась продюсерам New Line Cinema, что ей позволили зажить своей жизнью (довольно долгой). « Очень странные дела » (2016) бережно следуют основным заповедям сериала и даже проецируют на себя завязку одного из эпизодов, а « Во все тяжкие » (2008-2013) могли и не случиться без работы Винса Гиллигана с «Материалами».Менялось телевидение, менялись и отношения с ним, развивался интернет. Авторы и зрители вступили в диалог: форумный вопрос «почему за рулем всегда Малдер?» Скалли перенесла на экран, адресуя напрямую напарнику. Сериальные заговоры перекочевали в реальную жизнь: фанаты строили теории, «шипперили» протагонистов (рождение сетевого жаргона тоже на совести «Секретных материалов»), писали фанфики и называли сквозной сюжет «мифологией» – сегодня каждому значимому явлению масскульта приписывают свою.Грандиозная мистификация бытовой реальности, в которой нерушимым альянсом существуют реальные факты и медиа-ландшафт, мутировала в поп-культурную ДНК. За мутацией отдельных клеток-сюжетов и клеток-приемов, рождающих новые организмы, главным остается сам генетический код и способ коммуникации с внешним миром. «Секретные материалы» были собеседником и рассказчиком разной степени (не)надежности: их собственные байки обрастали новыми и новыми подробностями, спорили сами с собой и противоречили друг другу. Серьезная, дотошная и запутанная мифология новым твистом отменяла все предыдущие, а каждый виток сюжетной спирали только отдалял истину (даже пересмотрев сериал два раза подряд, сложно с уверенностью сказать, что именно случилось с сестрой Малдера). Мифология сериала вела себя точь-в-точь как прагматик Дана Скалли, которая ближе к пятому сезону перестала безапелляционно оспаривать фантастические теории напарника и пустилась во все инопланетные тяжкие. «Монстры недели» же, как и Малдер, хватались за все сразу, хотели верить, бежать, искать и не сдаваться, не в силах сдерживать неуемную фантазию. Легче всего поверить в то, что все эти истории и в самом деле сочинил Фокс, а не команда талантливейших сценаристов: Фрэнк Спотниц , Винс Гиллиган, Глен Морган и другие. Такой эксцентричный фанатик просто не мог усидеть в квадратных рамках телеэфира и подвала бюро. Если он отправляется в Бермудский треугольник, то экскурсия по кораблю-призраку должна быть снята одним кадром в реальном времени; если они со Скалли плод воображения подростка, написавшего комикс, то миру вокруг положена черно-белая гамма; если вечерами Фокс смотрит шоу, то однажды он и сам должен оказаться в телевизоре; если про агентов ФБР снимают блокбастер – то киноделы, конечно, все напутают и переврут. Где-то между 12-летним мальчишкой с лисьим именем, фанатом Спилберга, «Сумеречной Зоны» и « Звездного пути », травмированным похищением сестры (пришельцами?), и чудиком из ФБР, специалистом по криминалистике и психологии серийных убийц, и возникла поп-культурная ДНК, ставшая доминирующей после открытия отдела секретных материалов. Анамнез прост и универсален: Фокс посмотрел все фильмы, прочитал все книги, статьи и исследования, провел анализ входных данных, увлекся и влюбился без оглядки, а затем вписал себя в этот мир, чтобы достроить его изнутри. Подобные мутации происходили и со « Звездными войнами » с пришествием Джей Джей Абрамса, и с киновселенной Marvel . Братья Дафферы из этих клеток выстраивают Хоукинс и Изнанку, а Квентин Тарантино, как и Малдер, спаривает историю кино с историей страны.Мифология сериала, в конце концов, сама стала мифом. Находки, открытия, методы, легенды и отношения с ними стали единым закодированным посланием, которое нашло множество адресатов, но будто не указало адрес отправителя. И то, за чем стояла группа авторов-первопроходцев, стало таким же общественным достоянием, как и то, чем они сами вдохновлялись в начале пути.В конце 2015 года «Секретные материалы» вернулись еще с двумя сезонами, чтобы будто бы уже навсегда завершиться 21 марта 2018 года. Джиллиан Андерсон официально попрощалась с проектом. Но и это уже было в «Секретных материалах»: Духовны сжигал все мосты.Десятый и одиннадцатый сезоны неуклюже прошлись на канале, который чуть не погиб в битве конгломератов. Разве мог кто-то представить, что однажды материнская студия Малдера и Скалли перейдет в собственность компании Уолта Диснея? Вот уж где точно конспирологический заговор могущественной корпорации, у которой на службе могут быть пришельцы из Далекой-далекой Галактики.В мире социальных сетей и бесконечного потока информации можно за пять минут найти инопланетян больше, чем за весь третий сезон «Секретных материалов». Малдер и Скалли будто и сами осознают, каким атавизмом стали в XXI веке. Реликвии позабытого мира, которые могут претендовать лишь на одну из десяти открытых вкладок браузера, если не на фоновый режим. И в этом плане создатели не лукавят: некогда легендарные агенты устали, здоровье не позволяет бегать как раньше, да и голосовой помощник больше похож на инопланетянина в доме. Один глобальный заговор превратился в миллионы по всему миру, уровень тревожности достиг апогея, подозрения Картера оправдались и даже превзошли ожидания. Двум людям и одному сериалу больше не под силу за всем угнаться и раскрыть все (не)загадочные преступления. Да и возраст уже не тот (увы!), хочется лечь на диван и посмотреть Netflix. Большинство шоу, так или иначе связанных с потусторонним, убегают от современности в другие точки на таймлайне, подальше от твиттера и инстаграмма. Но постаревший Малдер, которому и тогда-то было неуютно в своем мире, остается паранормальным романтиком и продолжает искать, потому что едва ли может иначе. Разве могли они со Скалли просто пожениться, уйти в отставку, нарожать детей и оставить всех йети на страницах желтой прессы? Конечно, будет лукавством отодвинуть романтические переживания на второй план (как изо всех сил это пытались сделать создатели – у них ничего не вышло!). Никакие инопланетяне и лохматые монстры не смогли бы удерживать рейтинги «Материалов» столько лет без поиска главной истины: любят или не любят?Любят.А что же дальше? Счастливый финал, титры, смерть и вечный покой? Несмотря на то, что почти каждый эпизод сериала начинается с убийства, а следующие 45 минут количество трупов только растет, да и родственники агентов с завидным постоянством отправляются на тот свет, смерти как таковой в «Секретных материалах» будто не существует. Это всего лишь еще одно приключение: возможно, именно там кроется истина или новый этап ее поисков. Поговорить с ушедшими родственниками можно с помощью телекинеза, инопланетных примочек или просто по телефону – Одинокие Стрелки выходят на связь с того света с завидным постоянством. Курильщика не берут ни пули, ни рак легких, а сами же агенты вовсе не могут умереть. Бессмертие Скалли – по любимой фанатской теории – напророчил еще Клайд Бракман в третьем сезоне. Если же Малдер в очередной раз задумает погибнуть (как минимум единожды ему это удалось), она-то всегда и вернет его к жизни. Возможно, они смогут обрести последний покой, только обнаружив истину, но и тут нет сомнений: этого не произойдет никогда. Истина все еще где-то там - найти ее само собой невозможно, она переменчива, как и изменчивый хрупкий мир. Кажется, это понимают и Малдер, и Скалли, и Крис Картер, и зрители.Но сидя дома в изоляции, столкнувшись с тревогой, накрывшей весь мир, хочется смотреть из комнаты не на пустую улицу, а в безмятежное окно «до 9/11 и пандемии», где на крыльце притаился Снежный Человек, и это самое страшное, что может произойти. Мир, где Малдер и Скалли ищут и не находят, но не теряют веры. В неспокойном времени радует именно то, что однажды оно непременно закончится. Само собой, сегодняшняя истина отменяет вчерашнюю, пока с ней не разберется завтрашняя, но в нее еще можно верить. Или – изо всех сил этого хотеть.