Говорящие головы: Как платформы пытаются привлечь зрителей скринлайфом со звездами

В 2015 году продюсер Тимур Бекмамбетов выпустил – сначала в США, а затем и в России – хоррор «Убрать из друзей», снятый режиссером Лео Габриадзе в инновационном жанре screen capture movie, когда все действие полностью разворачивается на экране компьютера. Героями «Убрать из друзей» стали шесть старшеклассников, общающихся по Skype и мессенджеру Facebook. Год назад их одноклассница покончила с собой после травли в интернете, которую они устроили. Неожиданно к разговору присоединяется кто-то седьмой, чье присутствие сначала раздражает подростков, а потом погружает в ужас. При бюджете в 1 млн долларов в мировом прокате фильм собрал более 60-ти, хотя такого успеха не ждали ни американский сопродюсер Джейсон Блум, ни, кажется, сам Бекмамбетов.
В своих интервью он рассказывал, что много лет мечтал снять подобный фильм, но «никто не верил, что можно 80 минут с волнением наблюдать за тем, что происходит на экране». Так что пришлось инноватору Бекмамбетову открывать эту новую веху в развитии киноязыка в одиночку. Хотя всё шло не сказать, что гладко. На волне успеха «Убрать из друзей» выпустили уже чисто российский скринлайф-проект «Взломать блоггеров», который поначалу назывался «Волшебник ОС» и основывался, как понятно из названия, на книжке Фрэнка Баума. На современную во всех смыслах версию приключений Дороти продюсер получил 35 млн рублей бюджетных средств, фильм снял режиссер Максим Свешников (до этого работавший в анимации, а сейчас успешно снимающий игровые сериалы «Филатов» и «257 причин, чтобы жить»), сыграли в нем популярные на тот момент блогеры Саша Спилберг, Ивангай и Марьяна Ро. А дальше последовал грандиозный провал – выяснилось, что даже суперсовременная и без сомнения крутая технология не работает без продуманного и хорошо прописанного сценария (в финальной версии, кстати, не осталось и намека на Баума) и приличных актеров. От неудач проката (фильм собрал около 8 млн рублей) и волны негативных отзывов Бекмамбетов даже пытался откреститься в недавнем интервью Юрию Дудю.
фото: Тимур Бекмамбетов и Юрий Дудь/YouTube
Однако, судя по следующим проектам продюсера, ошибки «Взломать блоггеров» все-таки были учтены. Режиссерский проект Бекмамбетова «Профайл» – то ли мелодрама, то ли комедия о журналистке, завязывающей переписку с вербовщиком ИГИЛ (запрещенная на территории РФ организация), – получила вполне позитивные отклики прессы и приз зрительских симпатий программы «Панорама» Берлинского кинофестиваля 2018 года. Снятый опять же за 1 млн долларов детективный триллер о пропаже маленькой девочки «Поиск» режиссера-дебютанта Аниша Чаганти отпремьерился на «Санденсе» и собрал в мировом прокате более 75 млн долларов. У российской, причем неплохой, комедии «Днюха!» Романа Каримова, снятой также на студии «Базелевс», судьба сложилась похуже – в прокате она получила чуть менее 65 млн рублей, да и реакцию зрителей и критиков вызвала неоднозначную, хотя до провала «Взломать блогеров» ей было, конечно, далеко.
Параллельно скринлайф, так или иначе связанный с Тимуром Бекмамбетовым, жил и в коротких интернет-форматах. Студия Михаила Зыгаря выпустила вместе с продюсером стильный документальный проект 1968.Digital, где история самых известных людей того времени – Гагарина или Че Гевары – представлена так, будто у них есть интернет со всевозможными чатами, мессенджерами и страницами в социальных сетях. Ученики Бекмамбетова из Высшей школы кино «Арка» сняли «Чехов: screenlife», где рассказы Чехова осовременили и перевели на экран монитора. Оба проекта принимали участие в конкурсе единственного в России международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest, а 1968.Digital был там отмечен призом за лучшую идею. Сам Бекмамбетов сделал для сервиса Snapchat вертикальный скринлайф-хоррор Dead of Night («Ночные мертвецы»). В общем, формат спокойно жил и развивался, стал частью прокатной и фестивальной действительности, вызывал разные реакции и уже не производил такой вау-эффект, как когда-то было с «Убрать из друзей». Пока не наступила эпоха пандемии коронавируса и самоизоляции.
Российская киноиндустрия еще, кажется, никогда так оперативно не реагировала на окружающую действительность. Благо наработки того же Бекмамбетова вкупе с развитием технологий, когда сегодня практически у каждого есть возможность и снять на телефон или компьютер себя, и записать происходящее на экране (а рабочие чаты, мы знаем, порой выглядят как реальный хоррор, ну или комедия) вылились в настоящий бум скринлайф-проектов, которые теперь есть практически у каждой отечественной платформы. В то время как гигант Netflix продолжает в своем графике выкладывать снятые еще до коронавируса сериалы и телешоу, отечественные платформы экстренно решили наконец развивать собственный контент. За счет самого простого, как кажется на первый взгляд, но уж точно самого оптимального по производству на данный момент скринлайф-контента.
Меньше, чем через месяц после официального начала режима обязательной всеобщей изоляцииˆ сервис Premier выпустил скринлайф-комедию «СидЯдома» о сотрудниках теперь уже удаленного офиса сети подмосковных хозяйственных магазинов «КлинХоз». Ставка была сделана на популярных актеров – начальника сыграл Александр Робак, его бывшую жену – Анна Михалкова, новую, изолировавшуюся на Бали, – Юлия Александрова, сотрудников офиса – Гоша Куценко, Анна Котова-Дерябина, Борис Дергачев, Олеся Железняк, Михаил Кремер. Поначалу сериал строится на знакомом комедийном контексте, когда кто-то не умеет пользоваться видеосвязью, кого-то достают дети и тещи, кто-то панически боится коронавируса или вбрасывает популярные теории заговоров. Тем не менее «СидЯдома» постепенно разрастается до полноценной комедии, уже не зацикленной только на карантине или сложностях технологий. Этот скринлайф-офис продолжает жить своей веселой жизнью, отвлекаясь периодически на личные проблемы и взаимоотношения друг с другом.
Буквально на следующий день после старта «СидЯдома» онлайн-кинотеатр ivi выпустил свой документальный проект «Изоляция», спродюсированный Тиной Канделаки. Для него тоже взяли известных артистов – Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Надежду Михалкову, Павла Табакова, которые по видеосвязи общаются с другими более-менее известными россиянами, переживающими изоляцию за пределами родины. Выглядит шоу как состоящий из «говорящих голов» и традиционный теледок, рассказывающий о том, с какими сложностями сталкиваются те, кто вовремя не вернулся домой. Понятное дело, в России (точнее в Москве, где, в основном, живут эти эмигранты поневоле) всё намного лучше и спокойнее, нежели на чужбине.
Свой кинематографический опыт в скринлайфе реализовал и другой театральный режиссер Константин Богомолов, за время карантина снявший для видеосервиса Start проект «Безопасные связи», где практически продолжил тему и запоминающуюся долгими мхатовскими паузами стилистику своего же сериала «Содержанки». Без белоснежных интерьеров псевдомбогемной Москвы и сверкающих бриллиантов это выглядит, мягко говоря, странно. Да и сюжет этих «Безопасных связей» написан словно на коленке. Успешный бизнесмен (Игорь Миркурбанов) готов платить случайной девушке (Любовь Аксенова) 100 тысяч рублей в день за то, чтобы она исполняла роль его мамы. Уставший муж (Никита Ефремов) запирается в отдельной комнате, чтобы подрочить на любовницу (Мария Шумакова), постоянно принимающую ванну и желающую убить настоящего мужа. Аналогичным образом ведет себя и ее подруга (Александра Ребенок). Пара по переписке (Надежда Маркина и Сергей Сосновский) не может найти общий язык по видеосвязи. И все это выглядит именно так, что артисты просто произносят отведенные им «многозначительные» реплики в монитор, хотя в «Безопасных связях» есть еще и подсъемка, организованная оператором Александром Симоновым, с которым Богомолов работал на тех же «Содержанках».
Разбавить скринлайф попытались создатели сериала «Все вместе», вышедшего на сервисе Okko 27 апреля. Сделала проект студия «Дикий Digital», успешно работавшая в рекламе, снявшая веб-сериал Russian Hackers Life и интерактивный проект «Digital Доктор» с Данилой Якушевым в главной роли. Он же стал одним из героев сериала «Все вместе», его друзей сыграли Игорь Чехов, Юлия Топольницкая, Рина Гришина и Даниил Вахрушев. Последний, например, играет владельца магазина комиксов, пытаеющегося понять, как будет существовать его малый бизнес во время и после карантина и, возможно, получить какую-то обещанную государством поддержку. Создатели «Все вместе» добавляют не только социальный, но и неожиданно сказочный контекст, реализованный за счет закадрового голоса Ильи Бледного, в российском дубляже озвучивавшего, например, Джеймса Франко и Коллина Фаррела. И этот закадр, который мог бы раздражать в «обычном кино», как ни странно, идет на пользу скринлайфу и выделяет его на фоне других, снятых в подобной же технике проектов.
У того же Okko, кстати, появился и другой снятый во время пандемии сериал «Нагиев на карантине». Это уже не скринлайф, а, так сказать, традиционный проект, режиссером которого выступил Сарик Андреасян, работавший с Нагиевым над фильмом «Непрощенный». Актер здесь по сути играет самого себя, из-за пандемии потерявшего заработок в виде всевозможных съемок и корпоративов. Временами получается, конечно, забавно, но вызывает ли реальный интерес зрителей обычная, хотя и обработанная художественно жизнь Дмитрия Нагиева – большой вопрос.
Почти все скринлайф-проекты – а совсем недавно появилось еще и скетч-шоу «#вмаскешоу» канала СТС и сервиса more.tv, где, например, роль самого себя играет Филипп Киркоров, – так или иначе пытаются завлечь зрителей институтом отечественных звезд, вызывавшим довольно спорную реакцию и в докарантинные времена. Артисты популярные в стране, конечно, есть, но вряд ли именно они ведут зрителей в кино или к экранам телевизоров и гаджетов. Зато у многих появился Instagram, в котором они успели за определенное время нарастить число подписчиков. Но одно дело любоваться путешествиями звезд и фотографиями с премьер, другое – вместе с ними погружаться в изоляцию в четырех стенах (хотя многим обладателям загородных домов везет больше). Одно дело – пилить сторис с эффектным мейкапом, новой одеждой, подобранной стилистами, или красивыми блюдами из лучших ресторанов, другое – взять на себя обязательства почти всего художественно-постановочного цеха, продумать образ, настроить правильный свет и звук и сыграть в скринлайф-проекте. Нынешняя ситуация стала огромным вызовом для актеров. Сыграть в скринлайф-проекте, где, как правило, работает твой крупный план – очень сложно. И некоторые, даже судя по тем сериалам, которые уже вышли на платформах, с этой задачей не справляются. И дело даже не в нужном ракурсе (здесь популярность Instagram, действительно, пошла на пользу артистам), а именно в актерской игре: один из главных недостатков скринлайфов – переигрывание, с которым, судя по всему, в режиме онлайн отечественные режиссеры справиться не способны.
фото: "#вмаскешоу"
Режиссеры, впрочем, тоже становятся жертвами формата. Это уже не привычная площадка, где тебя окружают сотни рабочих единиц, которым часто можно возразить фразой: «Я – художник, я так вижу». В скринлайфе эпохи пандемии постановщик должен продумывать каждую деталь и быть не только творцом, но и полноценным менеджером, понимающим технические процессы. Возможно, именно поэтому два самых ярких и полноценных проекта удалось снять постановщикам не самым звездным – за «СидЯдома» отвечала Ольга Френкель, работавшая продюсером и режиссером на сериале «Деффчонки», за «Все вместе» – Виктор и Виктория Кравченко, набившие руку на рекламе, малых формах и интерактиве.
Скринлайф – безусловный вызов для сценаристов. Смотреть на говорящие головы и ситуации, которые сейчас окружают обычного человека 24/7 еще и на мониторе, становится малоинтересным, если в этих проектах, где все действие происходит на экране, не за что зацепиться. Впрочем, и бум скорострельных скринлайфов – яркий пример кризиса идей и недостатка качественного контента. По примеру США в России буквально пару лет назад начали развиваться всевозможные онлайн-платформы и стриминг-сервисы. Но что на них показывать, причем, так, чтобы зрителю было не жалко заплатить условные 600 рублей (цена самой простой подписки на Netflix 7,99 долларов) и хотя бы еженедельно получать более-менее качественный контент, все еще большой вопрос. Возможно, именно пандемия заставит отечественное производство пережить новый рывок в посткризисном реале.