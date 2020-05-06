Страсти по Орсону Уэллсу

105 лет гению кинематографа
Орсону Уэллсу
- человеку с тысячей лиц и званием одного из величайших американских режиссеров - 6 мая исполнилось бы 105 лет. За отведенные ему семьдесят он успел поработать на радио, где поставил настолько правдоподобную версию «Войны миров» по Герберту Уэллсу (не родственнику и даже не однофамильцу), что напугал многих американцев; в театре, где осуществил вудуистскую версию «Макбета», «Доктора Фаустуса» и многое другое; и, конечно, в кино, где начал с «Гражданина Кейна»
, который провалился и лишь позже был признан великим. Вся последующая карьера Орсона Уэллса тоже состояла из провальных успехов, которые оценивали по заслугам с запозданием.
«Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Орсон Уэллс. Я актер. Я писатель. Я продюсер. Я режиссер. Я маг. Я появляюсь на подмостках и на радио. Почему меня так много, а вас так мало?
» - сказал он как-то по радио. Стоит взглянуть только на актерскую фильмографию Орсона Уэллса (более ста картин - лишь малая толика наследия), чтобы оценить масштаб работоспособности великого американца. На многих проектах он читал текст рассказчика или просто брался за роли, чтобы заработать на новый фильм: так в его карьере появились анимационные «Трансформеры»
и многие другие неоднозначные ленты.
Одни замыслы он так и не успел реализовать: перед смертью Уэллс, по словам Питера Богдановича, готовился снять очень личную экранизацию «Короля Лира» - историю, которая очень уместно смотрелась бы в его фильмографии не только из-за увлечения Шекспиром, но и потому, что Лир - стопроцентно уэллсовский персонаж (кто, как не он, сыграл бы дряхлеющего правителя). Иные его сценарии нашли других режиссеров: например, «Месье Верду»
, которого в итоге переписал под себя и снял Чарли Чаплин
, задумывался Уэллсом как фильм, где он снимет живого классика. Да и не одна «мечта» Уэллса попадала в чужие руки: так, он снялся у Майка Николса
в экранизации «Уловки-22»
, которую сам грезил поставить, а также жутко ругал Ричарда Брукса
, снявшего «Лорда Джима»
по Джозефу Конраду, и в эмоциональном порыве заявил тому же Богдановичу
, что Брукса надо посадить в тюрьму за то, что он сделал с романом Конрада (например, тот начал фильм со шторма, а Уэллс видел штиль лучшей первой сценой).
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Впрочем, настоящей ненависти Орсон Уэллс к современникам никогда не испытывал, ругал фильмы, а не людей, и целый кусок с критикой голливудских коллег в книгу интервью «Знакомьтесь - Орсон Уэллс» так и не вошел (зато попали некоторые другие, не менее забавные). Любил он так же широко: перед дебютным «Гражданином Кейном», на котором молодому режиссеру дали единственный в жизни карт-бланш, Уэллс 40 раз пересмотрел «Дилижанс» Джона Форда
. Других вдохновителей тоже не отрицал - от «Кабинета доктора Калигари»
(Вернера Краусса
молодой Уэллс как актер пытался сымитировать еще в «Сердцах века»
1934 года) до лент Престона Стерджеса
. Морочное влияние нуара тоже было ему не чуждо, как и шекспировские герои и страсти, но особая созвучность «черных фильмов» лентам Уэллса заключается в том, что нуар всегда пристрастен – страстен – субъективен. Именно субъективность точек зрения, как и субъективная камера, как и горизонтальный монтаж, предлагающий зрителю выбирать ключевой объект в кадре, во многом сделали «Гражданина Кейна» великим фильмом.
Но ключ к кинематографу Уэллса, признанному большими режиссерами от Вуди Аллена
* до Андрея Тарковского
**, проще найти не в его главной работе, но в картине, где нуар и Шекспир причудливо пересеклись, чтобы напрямую озвучить одну из магистральных тем режиссера.
Это происходит не только в «Макбете»
, но особенно в «Отелло»
, начинающемся с молчаливого пролога - похорон мавра (Уэллс) и наказания Яго (Майкл МакЛаймуар
). Шекспировская трагедия, благодаря экспрессионистским косым линиям, обилию теней и человеческим недостаткам, оказывается созвучна послевоенному отчаянию и разочарованию в «вечных» институтах - правителе (венецианский дож), семье (Дездемона) и дружбе (Яго). Но главное, что Уэллс вычленяет из шекспировского текста, - вопрос о том, кем же на самом деле является человек. Яго говорит: «Я не тот, кем кажусь»
. Про Отелло сообщают, что «он есть то, что он есть».
Тот же вопрос - двигатель «Гражданина Кейна»: биография Чарльза Фостера Кейна, наполовину списанного с магната Уильяма Рэндольфа Херста, частично - с самого Уэллса, разрастается благодаря субъективным, порой противоречивым воспоминаниям современников. Не те, кем кажутся, и мистер Аркадин
(Уэллс), и добропорядочный Майк Варгас
(Чарлтон Хестон
) с капитаном полиции Хэнком Куинаном
(запустивший себя Уэллс), и скрывающийся от послевоенного суда фашист Франц Киндлер
(снова Уэллс), и Отелло, и Макбет…
Аналогично работает и главный сеанс всемирного (само)разоблачения в лице документальной ленты «Ф как фальшивка»
, где Уэллс показывает фокусы, рассказывает о великом венгерском художнике-фальсификаторе Элмире де Хори, забавляется монтажом (в духе Годара
, которого он уважал как режиссера, но не воспринимал как мыслителя) и описывает историю искусств как торжество подделок, обзывая двадцатое столетие «веком фальшивок», когда даже эксперты не могут отличить настоящее от ложного. Там же звучат слова будто бы самоуспокоения поседевшего, но по-прежнему рьяного режиссера, который начал с вершины***, долго двигался вниз, порой тщетно искал финансирование на амбициозные проекты, лишался права финального монтажа, что испортило не одну картину Уэллса (например, «Мистера Аркадина»), но продолжал снимать с той же страстью, с какой придумывал, ел, курил, излучая обаяние и творил мифы о себе.
«Все наши песни смолкнут, но что с того - ты все равно пой. Быть может, имя человека не так уж важно
».
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*
Как-то Вуди Аллен сказал Питеру Богдановичу: «Я думаю, Орсон Уэллс - единственный американский режиссер, стоящий в одном ряду с Бергманом, Феллини, Ренуаром…
»
**
Из всего американского кинематографа Андрей Тарковский признавал только «Гражданина Кейна» и «Табачную дорогу»
.
***
Говорят, Орсон Уэллс как-то сказал: «Я начал с вершины и прокладывал путь вниз
».