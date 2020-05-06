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Новости кино Одобрена концепция развития киностудии им. Горького За семь лет она должна стать лидером по производству документального и научно-популярного контента.

Главная тема Страсти по Орсону Уэллсу 105 лет гению кинематографа

Новости кино Сценарист «Бэтмена» поработает над фильмом по мотивам «1984» Джорджа Оруэлла Антиутопия ляжет в основу ленты о будущем «2084».

Новости кино Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации игры Borderlands С актрисой ведутся переговоры.

Новости кино Джо Руссо напишет сценарий для продолжения боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению» Это один из самых успешных релизов Netflix.

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