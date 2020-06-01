Смотреть онлайн: 500 мультфильмов нашего детства

В первый день лета 70 лет назад впервые отмечался Международный день защиты детей, учреждённый в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Именно поэтому в сегодняшнем обзоре полезных ссылок на онлайн-просмотр - только самые лучшие, проверенные временем и поколениями, неустаревающие мультипликационные фильмы: сказки, экранизации, басни, античные мифы, мюзиклы, пародии и всевозможные добрые истории, сделанные самыми талантливыми советскими режиссерами-аниматорами. Удивительно, что среди этих фильмов есть и ровесники памятной даты, который мы сегодня отмечаем - покажите их своим детям и внукам.
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