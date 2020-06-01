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Смотреть онлайн: 500 мультфильмов нашего детства

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1 июня 2020
В первый день лета 70 лет назад впервые отмечался Международный день защиты детей, учреждённый в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Именно поэтому в сегодняшнем обзоре полезных ссылок на онлайн-просмотр - только самые лучшие, проверенные временем и поколениями, неустаревающие мультипликационные фильмы: сказки, экранизации, басни, античные мифы, мюзиклы, пародии и всевозможные добрые истории, сделанные самыми талантливыми советскими режиссерами-аниматорами. Удивительно, что среди этих фильмов есть и ровесники памятной даты, который мы сегодня отмечаем - покажите их своим детям и внукам.

Фильмотека сайта постоянно пополняется кино- и телекартинами.
Чтобы начать просмотр, достаточно просто кликнуть на название фильма в этом тексте.

Смотреть онлайн: 500 мультфильмов нашего детства
фото: "38 попугаев"

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38 попугаев (1976-1991)

А
А вы, друзья, как ни садитесь (1972)
Аврора (1973)
Аист (1956)
Айболит и Бармалей (1973)
Аленький цветочек (1952)
Али-Баба и сорок разбойников (1959)
Алим и его ослик (1978)
Алиса в Зазеркалье (1982)
Алиса в Стране чудес (1981)
Аргонавты (1971)
Африканская сказка (1963)

Смотреть онлайн: 500 мультфильмов нашего детства
фото: "Алиса в Стране чудес"

Б

Ба-буш-ка (1982)
Бабочка (1972)
Бабушкин зонтик (1969)
Баранкин, будь человеком! (1963)
Башмачки (1982)
Беги, ручеек (1963)
Бездомные домовые (1981)
Белая шкурка (1968)
Бибигон (1981)
Бобры идут по следу (1970)
Богатырская каша (1987)
Большие неприятности (1961)
Большое путешествие (1987)
Большой Ух (1989)
Боцман и попугай (1982-1986)
Братец Кролик и Братец Лис (1972)
Братья Лю (1953)
Бременские музыканты (1969)
Брэк! (1985)
Была у слона мечта (1973)
Бюро находок (1982)

Смотреть онлайн: 500 мультфильмов нашего детства
фото: "Бюро находок"

В

В гостях у лета (1972)
В лесной чаще (1954)
В лесу родилась елочка (1972)
В мире басен (1973)
В некотором царстве (1957)
В порту (1975)
В синем море, в белой пене… (1984)
В стране ловушек (1975)
В стране невыученных уроков (1969)
В яранге горит огонь (1956)
Валидуб (1952)
Варежка (1967)
Василиса Микулишна (1975)
Вася и динозавр (1971)
Великан-эгоист (1982)
Вересковый мед (1974)
Верните Рекса (1975)
Верное средство (1982)
Вернулся служивый домой (1959)
Вершки и корешки (1974)
Веселая карусель (1969-2015)
Винни-Пух (1969)
Винтик и Шпунтик – веселые мастера (1960)
Витамин роста (1988)
Влюбчивая ворона (1988)
Вовка в Тридевятом царстве (1965)
Возвращайся, Капитошка! (1989)
Возвращение блудного попугая (1984-1988)
Возвращение с Олимпа (1969)
Волк и семеро козлят (1957)
Волк и семеро козлят на новый лад (1975)
Волк и теленок (1984)
Волчище – серый хвостище (1983)
Волшебная палочка (1972)
Волшебник изумрудного города (1974)
Волшебное кольцо (1979)
Волшебное лекарство (1982)
Волшебные очки (1970)
Воробьишка-хвастунишка (1981)
Ворона и Лисица, Кукушка и Петух (1953)
Выкрутасы (1987)

Смотреть онлайн: 500 мультфильмов нашего детства
фото: "В синем море, в белой пене..."

Г

Гаврош (1986)
Гадкий утенок (1956)
Где я его видел? (1965)
Генерал Топтыгин (1971)
Голубой щенок (1976)
Горе – не – беда (1983)
Горный мастер (1978)
Горшочек каши (1984)
Грибной дождик (1985)
Грибок-теремок (1958)
Гуси-лебеди (1949)


Д

Дарю тебе звезду (1974)
Два богатыря (1989)
Два жадных медвежонка (1954)
Две сказки (1962)
Двенадцать месяцев (1956)
Девочка в цирке (1950)
Девочка и дельфин (1979)
Девочка и медведь (1980)
Девочка и слон (1969)
Дед Мороз и лето (1969)
Дед Мороз и Серый волк (1978)
Дело поручается детективу Тедди (1976, 1986)
День рождения бабушки (1981)
День чудесный (1975)
Дереза (1985)
Детство Ратибора (1973)
Джордано Бруно (1984)
Дикие лебеди (1962)
Добро пожаловать! (1986)
Добрыня Никитич (1965)
Доверчивый Дракон (1988)
Дождик, дождик, пуще! (1982)
Доктор Айболит (1984-1985)
Дом для леопарда (1979)
Дом, который построил Джек (1976)
Домовенок Кузя (1984-1987)
Дорогая копейка (1961)
Дорожная сказка (1981)
Достать до неба (1975)
Дочь солнца (1963)
Дракон (1961)
Дудочка и кувшинчик (1950)
Дюймовочка (1964)
Дядюшка Ау (1979)
Дядя Миша (1970)
Дядя Степа – милиционер (1964)
Дядя Федор, Пес и Кот (1975-1976)

Смотреть онлайн: 500 мультфильмов нашего детства
фото: "Доктор Айболит"

Е-Ё

Если падают звезды (1978)
Ёжик в тумане (1975)
Ёжик должен быть колючим (1990)
Ёжик и девочка (1988)
Ёжик плюс черепаха (1981)


Ж

Желтик (1966)
Желтый слон (1979)
Живая игрушка (1982)
Жил у бабушки козёл (1983)
Жил-был Козявкин (1966)
Жил-был пёс (1982)
Жила-была курочка (1977)
Жихарка (1977)
Жу-жу-жу (1966)
Журавлиные перья (1977)

Смотреть онлайн: 500 мультфильмов нашего детства
фото: "Жил был пес"

З

Заветная мечта (1972)
Загадочная планета (1974)
Зайка-зазнайка (1976)
Зайчишка заблудился (1973)
Зайчонок и муха (1977)
Заколдованный мальчик (1955)
Замок лгунов (1983)
Заяц и еж (1963)
Зеленый кузнечик (1972)
Зеркальце (1967)
Зимняя сказка (1981)
Зимовье зверей (1981)
Змей на чердаке (1983)
Золотая антилопа (1954)
Золотое перышко (1960)
Золотой гвоздь (1986)
Золотой цыпленок (1981)
Золотые колосья (1958)
Золочёные лбы (1971)
Золушка (1979)


И

И мама меня простит (1975)
И смех и грех (1978)
Иванко и вороний царь (1985)
Ивашка из дворца пионеров (1981)
Икар и мудрецы (1976)
Илья Муромец и Соловей-разбойник (1978)
Илья Муромец. Пролог (1975)
Исполнение желаний (1957)
История о девочке, наступившей на хлеб (1986)
История одного преступления (1962)
Ишь ты, масленица! (1985)

Смотреть онлайн: 500 мультфильмов нашего детства
фото: "История одного преступления"

К

Как будто (1981)
Как верблюжонок и ослик в школу ходили (1975)
Как дед великое равновесие нарушил (1976)
Как Ёжик и Медвежонок встречали Новый год (1975)
Как Ёжик шубку менял (1970)
Как жены мужей продавали (1972)
Как казак счастье искал (1969)
Как казаки… (1967-2016)
Как козлик землю держал (1974)
Как котенку построили дом (1963)
Как кошечка и собачка мыли пол (1977)
Как лиса зайца догоняла
Как львенок и черепаха пели песню (1974)
Как Маша поссорилась с подушкой (1977)
Как мужья жен проучили (1976)
Как мы весну делали (1971)
Как несли стол (1979)
Как один мужик двух генералов прокормил (1965)
Как ослик грустью заболел (1987)
Как ослик счастье искал (1971)
Как Петя Пяточкин слоников считал (1984)
Как старик наседкой был (1983)
Как утенок-музыкант стал футболистом (1978)
Каникулы Бонфация (1965)
Капитошка (1980)
Капризная принцесса (1969)
Карпуша (1988)
Карусельный лев (1974)
Катерок (1970)
Катигорошек (1970)
Каша из топора (1982)
Каштанка (1952)
Келе (1988)
Кентервильское привидение (1970)
Клетка (1989)
Клякса (1980)
Козленок (1961)
Козленок, который считал до десяти (1968)
Коля, Оля и Архимед (1972)
Комаров (1975)
Конец черной топи (1960)
Конек-Горбунок (1975)
Контакт (1978)
Конфликт (1983)
Кораблик (1956)
Королева Зубная щетка (1962)
Королевские зайцы (1960)
Королевский бутерброд (1985)
Коротышка – зеленые штанишки (1987)
Кот Базилио и мышонок Пик (1974)
Кот в сапогах (1968)
Кот и клоун (1988)
Кот Котофеевич (1981)
Кот, который гулял сам по себе (1968)
Кот, который умел петь (1988)
Кот-рыболов (1964)
Котенко по имени Гав (1976-1982)
Котенок с улицы Лизюкова (1988)
Кошка, которая гуляла сама по себе (1988)
Кошкин дом (1958)
Крепыш (1950)
Крошка Енот (1974)
Крылатый мастер (1981)
Крылья, ноги и хвосты (1988)
Кто получит ананас? (1978)
Кто сказал «Мяу»? (1962)
Кто я такой? (1977)
Кубик и Тобик (1984)
Кукушка и скворец (1949)

Смотреть онлайн: 500 мультфильмов нашего детства
фото: "Кентервильское привидение"

Л

Лабиринт. Подвиги Тесея (1971)
Лев и Бык (1983)
Левша (1964)
Легенда о злом великане (1967)
Лесная история (1956)
Лесная хроника (1970)
Лесной концерт (1953)
Лесные путешественники (1951)
Летучий корабль (1979)
Лиса и Волк (1958)
Лиза и Дрозд (1946)
Лиса и Заяц (1973)
Лиса и медведь (1975)
Лиса Патрикеевна (1982)
Лиса, медведь и мотоцикл с коляской (1969)
Лошарик (1971)
Лягушка-путешественница (1965)

Смотреть онлайн: 500 мультфильмов нашего детства
фото: "Лиса Патрикеевна"

М

Маленький Шего (1965)
Малыш и Карлсон (1968)
Мальчик из Неаполя (1958)
Мама (1972)
Мама для мамонтенка (1981)
Мартынко (1987)
Марусина карусель (1977)
Матч-реванш (1968)
Маугли (1967-1971)
Маша больше не лентяйка (1978)
Маша и волшебное варенье (1979)
Машенька и Медведь (1960)
Медведь – липовая нога (1984)
Медвежонок и тот, кто живет в речке (1966)
Медвежуть (1967)
Межа (1967)
Метеор на ринге (1970)
Мешок яблок (1974)
Миколино богатство (1983)
Миссис Уксус и мистер Уксус (1985)
Мишка-задира (1955)
Можно и нельзя (1964)
Мой друг Мартын (1970)
Мойдодыр (1954)
Морозики-Морозы (1986)
Му-му (1987)
Мук-скороход (1975)
Муми-тролль и другие (1978)
Муравьишка-хвастунишка (1961)
Муха-цокотуха (1976)
Муха-цокотуха (1960)
Мы за солнышком идем (1958)
Мы ищем кляксу (1969)
Мы с Джеком (1973)
Мышки-малышки (1982)
Мышонок Пик (1978)
Мальчик и мячик (1971)

Смотреть онлайн: 500 мультфильмов нашего детства
фото: "Мама для мамонтенка"

Н

На задней парте (1978-1985)
Наследство волшебника Бахрама (1975)
Наш друг Пишичитай (1978-1980)
Наша няня (1975)
Не любо – не слушай (1977)
Невиданная, неслыханная (1990)
Недодел и Передел (1979)
Незнайка в Солнечном городе (1977) «
Незнайка учится (1961)
Необыкновенный матч (1955)
Необычный друг (1975)
Непослушный котенок (1953)
Нехочуха (1986)
Никита Кожемяка (1965)
Ничуть не страшно (1981)
Новичок (1961)
Новогодняя ночь (1948)
Новогодняя сказка (1972)
Новые большие неприятности (1973)
Новый Аладдин (1979)
Ночной цветок (1984)
Ночь перед Рождеством (1951)
Ну, погоди (1969-2006)

Смотреть онлайн: 500 мультфильмов нашего детства
фото: "Нехочуха"

О

Обезьяна с острова Саругасима (1970)
Обезьянки (1983-1997)
Обида (1962)
Обратная сторона Луны (1984)
Огневушка-поскакушка (1979)
Огонь (1971)
Огуречная лошадка (1985)
Одинокий рояль (1986)
Одна лошадка белая (1977)
Однажды утром (1981)
Одуванчик – толстые щеки (1971)
Он попался! (1981)
Опять двойка (1957)
Ореховый прутик (1955)
Орлиное перо (1946)
Осенние корабли (1982)
Осторожно – щука! (1968)
Остров (1973)
Остров ошибок (1955)
Остров сокровищ (1988)
Осьминожки (1976)
Отважный Робин Год (1970)
Отчаянный кот Васька (1985)
Ох и Ах (1975)
Охота (1979)
Охотник до сказок (1984)
Охотничье ружье (1948)
Очень Синяя Борода (1979)

Смотреть онлайн: 500 мультфильмов нашего детства
фото: "Обезьяна с острова Саругасима"

П

Павлиний хвост (1946)
Падал прошлогодний снег (1983)
Палка-выручалка (1956)
Пантелей и пугало (1985)
Папа, мама и золотая рыбка (1976)
Парасолька в цирке (1980)
Паровозик из Ромашкова (1967)
Первая скрипка (1958)
Первый урок (1948)
Переменка №1 (1976)
Персей (1973)
Пес и кот (1955)
Песенка в лесу (1967)
Песенка мышонка (1967)
Песенка радости (1946)
Песочные часы (1987)
Петух и краски (1964)
Петя и Красная шапочка (1958)
Пёс в сапогах (1981)
Пиф-паф, ой-ой-ой! (1980)
Пластилиновая ворона (1981)
Пластилиновый ёжик (1969)
По дороге с облаками (1984)
По собственному желанию (1986)
Подарок для самого слабого (1978)
Подарок для слона (1984)
Поди туда – не знаю куда… (1966)
Полкан и Шавка (1948)
Пони бегает по кругу (1974)
Поросенок в колючей шубке (1981)
Последние волшебники (1979)
Последний лепесток (1977)
Последняя охота (1982)
Потерялась внучка (1966)
Похитители красок (1959)
Почему ослик заупрямился (1979)
Премудрый пескарь (1979)
Приключения на плоту (1981)
Приключения Буратино (1959)
Приключения Запятой и Точки (1965)
Приключения капитана Врунгеля (1976-1979)
Приключения кота Леопольда (1975-1987)
Приключения Мюнхгаузена (1973)
Приключения Незнайки и его друзей (1972)
Приключения Огуречика (1970)
Приключения пингвиненка Лоло (1986-1987)
Приключения поросенка Фунтика (1986-1988)
Приключения Хомы (1978)
Приходи на каток (1981)
Про бегемота, который боялся прививок (1966)
Про деда, бабу и курочку Рябу (1982)
Про Сидорова Вову (1985)
Про Фому и про Ерёму (1984)
Прометей (1974)
Просто так (1976)
Птичка Тари (1976)
Пустомеля (1980)
Путешествие в страну великанов (1947)
Путешествие муравья (1983)
Пятачок (1977)

Смотреть онлайн: 500 мультфильмов нашего детства
фото: "Последняя охота"

Р

Раз – горох, два – горох (1981)
Раз ковбой, два ковбой (1981)
Раз-два, дружно (1967)
Разные колеса (1960)
Разрешите погулять с вашей собакой (1984)
Рай в шалаше (1966)
Рассказы старого моряка (1970-1972)
Растрепанный воробей (1967)
Рики-Тикки-Тави (1965)
Ровно в три пятнадцать… (1959)
Русалочка (1968)
Рыбья упряжка (1982)

Смотреть онлайн: 500 мультфильмов нашего детства
фото: "Разрешите погулять с вашей собакой"

С

Самовар Иван Иваныч (1987)
Самый маленький Гном (1977-1983)
Самый, самый, самый, самый (1966)
Серая шейка (1948)
Серебряное копытце (1977)
Серый волк энд Красная шапочка (1990)
Сестрица Аленушка и братец Иванушка (1953)
Сеча при Керженце (1971)
Синеглазка (1984)
Ситцевая улица (1964)
Сказка о глупом муже (1986)
Сказка о глупом мышонке (1981)
Сказка о жадности (1976)
Сказка о золотом петушке (1967)
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях (1951)
Сказка о попе и работнике его Балде (1973)
Сказка о рыбаке и рыбке (1950)
Сказка о солдате (1948)
Сказка о старом эхо (1989)
Сказка о царе Салтане (1984)
Сказка про Колобок (1969)
Сказка про лень (1976)
Сказка сказок (1979)
Сказка сказывается (1970)
Сказки для больших и маленьких (1967)
Скоро будет дождь (1959)
Сладкая сказка (1970)
Сладкий родник (1982)
Следствие ведут Колобки (1986-1987)
Следствие ведут Колобки (1983)
Слоненок и письмо (1983)
Слоненок пошел учиться (1984)
Слоненок (1967)
Снегирь (1983)
Снеговик-почтовик (1955)
Снегурка (1969)
Снегурочка (1952)
Снежная королева (1957)
Солдатская сказка (1980)
Солдатская сказка (1983)
Солнышко и снежные человечки (1985)
Стальное колечко (1979)
Старая игрушка (1971)
Старик и журавль (1958)
Старые знакомые (1956)
Стойкий оловянный солдатик (1976)
Страшная история (1979)

Смотреть онлайн: 500 мультфильмов нашего детства
фото: "Сказка сказок"

Т

Тайна далекого острова (1958)
Тайна Страны земляники (1973)
Тайна третьей планеты (1981)
Так сойдет! (1981)
Таракан (1988)
Тараканище (1963)
Терем-теремок (1971)
Тигренок в чайнике (1972)
Тигренок на подсолнухе (1981)
Топтыжка (1964)
Три банана (1971)
Три дровосека (1959)
Три медведя (1984)
Три толстяка (1963)
Трое на острове (1986)
Трудолюбивая старушка (1986)
Трям! Здравствуйте! (1980)
Тяп-ляп, маляры (1984)

Смотреть онлайн: 500 мультфильмов нашего детства
фото: "Три толстяка"


У-Щ

У страха глаза велики (1946)
Уважаемый леший (1988)
Удивительная бочка (1983)
Упрямое тесто (1955)
Фаэтон – сын Солнца (1972)
Футбольные звезды (1974)
Халиф-аист (1981)
Хвосты (1966)
Храбрый заяц (1955)
Храбрый олененок (1957)
Цапля и журавль (1974)
Цветик-семицветик (1948)
Чебурашка и крокодил Гена (1969-1983)
Чертенок №13 (1982)
Чиполлино (1961)
Чудеса в решете (1978)
Чудеса среди бела дня (1978)
Чудесный колокольчик (1949)
Шайбу! Шайбу (1964)
Шапка-невидимка (1973)
Шиворот-навыворот (1981)
Щелкунчик (1973)

Смотреть онлайн: 500 мультфильмов нашего детства
фото: "Халиф-аист"

собрала Екатерина Визгалова
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