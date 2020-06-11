Кино в гамаке: 10 самых летних фильмов

Вот и наступило долгожданное лето – наверное, самое необычное за последние годы. Недавно закончившийся в некоторых регионах России карантин поставил многих в неординарные условия: парки закрыты, из дома выйти можно лишь по пропускам (или по расписанию), рейсы к дальним морям в этом сезоне придется отложить. Но даже если для вас самоизоляция по-прежнему актуальна, провести три месяца по-летнему все ещё можно! Необходимы следующие вводные: загородный домик или дача (можно поменять на палатку в квартире), гамак (или удобное кресло-качалка) и самые солнечные фильмы в смартфоне. В совместном проекте Кино-Театр.Ру, HUAWEI Video и MEGOGO – список фильмов, которые помогут не только развлечься и перенестись в атмосферу лета, но и задуматься над актуальными и важными вопросами.
Для комфортного просмотра всех фильмов в высоком качестве платформа HUAWEI Video и медиасервис MEGOGO приготовили специальное предложение – три месяца бесплатной подписки на сервисы MEGOGO в приложении HUAWEI Video с широким ассортиментом видеоконтента, включая коллекцию кино и анимационных фильмов, сериалов, телешоу и спортивных программ на русском языке для всех пользователей устройств HUAWEI и HONOR.
В юности лето ассоциируется с детскими лагерями – это целый мир приключений, первой самостоятельной жизни, шалостей за спиной вожатых. Если при этих словах вас одолела ностальгия, обязательно посмотрите трогательный, веселый и немного меланхоличный фильм Уэса Андерсона – режиссера нашумевших «Отеля «Гранд Будапешт» и «Бесподобного мистера Фокса». Почерк мастера угадывается сразу: симметричный кадр, яркие персонажи и уморительные сцены, приправленные щепоткой черного юмора. При этом фильм подойдет и для просмотра с детьми, а взрослых порадует отличный каст: Эдвард Нортон, Брюс Уиллис, Билл Мюррей и Фрэнсис Макдорманд здесь хороши как никогда.
Если для вас лето – это воспоминания о романтических приключениях и дерзких поступках юности, то окунитесь в «Жаркие летние ночи». Фильм звучит, выглядит и даже как будто пахнет как «то самое» лето – жарким ночным воздухом, перемешанным с ароматами парфюма и засохшей травы. Главный герой в исполнении Тимоти Шаламе приезжает на каникулы в типичный американский городок, где встречает первую любовь, проводит ночи на бурных вечеринках с ровесниками и впутывается в подпольный бизнес – все в этом возрасте влипали в истории, не так ли?
В детстве Айдан и его брат представляли себя спасителями мира, но время прошло и вот им уже за 30. Мечты остались мечтами, а реальность совсем не так радужна, как хотелось бы. Жизнь шла своим размеренным меланхоличным ходом до того момента, пока однажды не заболел их отец – семье приходится снова объединиться и научиться общаться друг с другом. Это история о том, как одно лето может поменять человека: проблемы воспитания двоих детей-подростков, поиска работы, разделенной обидами семьи – все это можно преодолеть, если поверить в себя и начать жить так, как когда-то мечтал.
Сериал «Твин Пикс» уже давно стал самой настоящей классикой. Неповторимая атмосфера уютного американского городка, скрывающего темную сторону, запутанные загадки, харизматичные герои и экстраординарная стилистика Дэвида Линча – вот составляющие шедевра телевизионного формата. Но не все знают, что режиссёр сериала снял к нему полнометражный приквел, повествующий о последних днях Лоры Палмер, ведущих к трагедии посреди жаркой летней ночи. Фильм для всех, кто хочет раскрыть последние тайны Твин Пикса, насладиться эстетикой самого загадочного режиссера и просто вернуться в мир любимого телешоу.
Один из признанных шедевров кинематографа знаменитого Паоло Соррентино, режиссёра «Великой красоты» и «Молодого Папы». Номинация на Оскар, Золотой глобус, Сезар, приз за лучший фильм, лучшую мужскую роль, режиссуру – послужной список «Молодости» можно продолжать бесконечно. Это история о двух друзьях, Фрэде и Мике, которые отправляются в горы, чтобы подлатать здоровье и душевные раны. Молодость, блестящая карьера композитора остались далеко позади, что ждет дальше - неизвестно, только «сейчас» имеет значение. Наблюдая за происходящим вокруг, друзья учатся по-другому смотреть на жизнь, шутя друг над другом и всем подряд. Прекрасные пейзажи, легкий юмор с налетом меланхолии и прославленные голливудские актеры (в главных ролях Харви Кейтель, Майкл Кейн, Рэйчел Вайс) делают эту картину идеальным дополнением к жаркому летнему дню.
Режиссер и сценарист фильма Хармони Корин написал сценарий ленты за 10 дней. Четверо подруг, заскучавших в стенах университета, решают оторваться на каникулах, но денег у них нет. Недолго думая, они решают добыть их незаконным путем. Но одно преступление влечет за собой и другое. Жара, вечеринки, тусовки, опасные знакомства приносят им то, чего они так хотели – адреналин и приключения.
Это лето многим запомнится и трагическими событиями в Америке, разрывающейся от протестов. В позапрошлом году о проблеме расовой дискриминации высказался режиссер Питер Фаррелли, чья «Зеленая книга» получила Оскар за лучший фильм. Вигго Мортенсен играет водителя-итальянца, бывшего вышибалу, который по воле судьбы становится шофером талантливого чернокожего пианиста, роль которого блестяще исполнил Махершала Али. Вместе герои отправляются на гастроли по Америке 1960-х, все еще живущей расовой сегрегацией и предрассудками о цвете кожи. Этот фильм раскрывает важную и серьезную тему через диалоги и историю дружбы двух столь непохожих людей, мчащихся в автомобиле вдоль ускользающих летних пейзажей.
История любви, обмана и смерти в послевоенные летние месяцы 1919 года, бережно разыгранная Франсуа Озоном. События разворачиваются в тихой деревушке, куда после смерти солдата по имени Франц приезжает его французский друг. Между бывшей невестой погибшего, немкой, и молодым человеком вспыхивают чувства, которые проведут их от провинциальных солнечных полей до городских театров. В финале истории зрителя ждет драматичное откровение, заставляющее задуматься о том, как же тесен и сложен наш мир.
Комедии про лето совсем не обязательно должны быть отвязными и дерзкими. «Ибица», несмотря на провокационное название, – очень трогательный французский фильм о семье, решившей провести отпуск в мировой столице пляжей и молодежных дискотек. Отец семейства, роль которого исполнил Кристиан Клавье, учится находить общий язык с сыном-подростком и в очередной раз проходит через испытание своего счастливого брака. Путешествуя по песчаным берегам, роскошным отелям и богатым клубам, герои научатся ценить самое важное, что есть у них в жизни – друг друга.
Самобытный и берущий за живое фильм Шона Бэйкера с Уиллемом Дефо в главной роли. «Проект Флорида» – один из самых ярких фильмов о детстве. Солнечное лето в провинциальном городке становится сценой для жизненных драм и морального выбора, но зритель смотрит на эту картину через призму невинного детского взгляда. Сложно выделить жанр подобного кино – фильм не слишком трагичный, но и комедией его не назовешь – это просто живописная зарисовка одного теплого лета, готовая тронуть каждого.
Все эти фильмы можно посмотреть с помощью приложения HUAWEI Video в каталоге медиасервиса MEGOGO. С 25 мая по 28 июня все пользователи HUAWEI и HONOR получат три месяца бесплатной подписки на сервисы MEGOGO, стандартная стоимость которой составляет 249 рублей в месяц.
Не упустите шанс погрузиться в атмосферу самых лучших фильмов и сериалов на ярком экране вашего мобильного устройства!
обсуждение >>