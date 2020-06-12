С чего начинается родина, или Россия без поправок

12 июня - государственный праздник День России. 30 лет назад в 1990 году принята Декларация о суверенитете РСФСР. Мы по-разному относимся к российской государственности, организации ее ветвей власти и решениям, но каждый из нас хочет видеть родину богатой, развитой, мирной и мечтает быть здесь счастливым человеком. За суверенные годы в России снято довольно много «очень русских» фильмов, критически осмысляющих проблемы нашего общества, власти и законов: «Левиафан», «Дурак», «Айка», «Керосин», «Счастье мое», «Нелюбовь», «Теснота», «Аритмия» и другие. Гораздо меньше игровых картин о современности рассказывают нам о том, как человек в России может быть счастливым. А вот в документальных работах наряду с обязательной для кино драмой о счастье говорят гораздо больше. К сегодняшней дате мы предлагаем подборку фильмов, в которых наши сограждане работают и отдыхают, терпеливо сносят невзгоды, меняют жизнь в лучшую сторону, любят и уважают друг друга.
Действие этой красочной документальной ленты происходит в Якутии. Ее герой - потомственный коневод Сергей, человек почитаемый, состоятельный и харизматичный. И хотя большую часть года он живет вдали от семьи, в тундре, ухаживая за табуном, он считает себя счастливым. Изредка Сергей приезжает в деревню, привозя мясо домой, а раз в год участвует в местном празднике коневодов. «24 снега» в какой-то степени приключенческое кино, где гордый герой-одиночка противостоит суровому арктическому климату, вызывая восхищение умением радоваться жизни и делиться рецептами счастья с окружающими. Благодаря сказочной красоте якутских лошадей и природы этого уникального региона, фильм полюбили зрители: на Московском кинофестивале он получил приз зрительских симпатий, затем с успехом был показан на Берлинале и далее везде. Также важно, что картина снята на частные деньги: ее продюсер – Егор Макаров, известный якутский предприниматель, меценат, путешественник и фотограф. Все заработанные деньги вкладывает в популяризацию родного края. Еще один счастливый человек.
В России больше 1000 городов. Каждый – особенный, уникальный. Поиском городской идентичности начали заниматься ростовчане в кинолаборатории «Код города» под руководством московских документалистов. Их задача – отыскать в Ростове-на-Дону культурные, социальные и прочие коды и описать их на языке кино. В итоге получился ярчайший альманах о людях, которые здесь живут - местами смешной, местами трогательный. Здесь нет народных песен, казаков, никаких официальных предметов гордости. Новеллы, среди которыех есть как законченные, так съемочные материалы, не собравшиеся в единую историю, – словно россыпь стекляшек в калейдоскопе. Цветные, разномастные, маленькие и большие — но сами по себе они просто яркие штучки, а вот отраженные зеркала - их драматургическая основа. Героями фильма стали обычные жители города, по сути, фильм прокламирует, что любой житель достоин отдельной новеллы. Что делает этих людей счастливыми? Честность перед собой, стремления, мечты, любовь к месту, ощущение города как дома. Три года назад Евгений Григорьев пытался отыскать счастливых людей среди уральских рок-музыкантов («Про Рок»), а осенью этого года ожидается его новая картина, которая как нельзя лучше подходит к этой подборке. Новый альманах называется «Руками» (предварительное прокатное название «Хендмейд»), и в нем участвует дюжина очень счастливых людей, каждый из которых в конце рабочего дня держит в руках что-то сделанное собственноручно - от буханки хлеба до новорожденного ребенка.
Документальный сериал «Счастливые люди. Енисей» о жизни охотников и рыболовов в сибирской тайге, в 2008 году вышел на YouTube и быстро завоевал многомиллионную аудиторию. Увидевший его случайно режиссер Вернер Херцог восхитился проектом и связался с Дмитрием Васюковым, чтобы с его согласия перемонтировать «Енисей» в полнометражную ленту «Счастливые люди. Год в тайге», снабдив его своими (по большей части дурацкими) комментариями. Но после этого Васюков стал знаменит – и уже на следующий проект «Счастливые люди. Поморы» насобирал при помощи краундфандинга неслыханную сумму 5 миллионов рублей. Последне картиной стала трехчасовая «Другая жизнь» (первое название – «Счастливые люди. Алтай»). Все три проекта выстроены по схожему принципу и рассказывают просто, ясно и чертовски увлекательно о людях, живущих вдали от больших городов, связанных с природой родной страны гораздо в большей мере, чем с ее государственностью. Собственно, власть вообще не добирается в такие места: ни в виде проверок, ни в виде помощи. Люди живут собственным трудом и надеются только на себя, но в обособленности видят благо, уважают окружающий мир, сохраняют достоинство и умеют быть счастливыми.
Режиссер документального кино Алексей Вахрушев родился и долго жил в Анадыре. Его поэтический и философский анимадок о душе северных морских звероловов на Чукотке - вторая картина об этом регионе. Ранее два года каталась по миру «Книга тундры. Повесть о Вуквукае - маленьком камне» – о чукотских оленеводах. Новая работа, бережно собранная из анимационных и документальных материалов, рассказывает о людях, чей уклад уходит корнями в местные традиции и мифологию. Документальная линия картины переплетается с анимационной сказкой о женщине, родившей кита. Обитатели Чукотки, как и герои фильмов Васюкова, - счастливые люди, поскольку живут максимально далеко от столиц, пребывают в гармонии с природой и уважают труд (свой, чужой, природы).
Главная героиня этого фильма, получившего Гран-при на фестивале «Послание к человеку» и множество других международных наград, полагает, что счастье в детях. Семья русской женщины Алины нетипична: будучи матерью шестерых детей-мулатов (родных и усыновленных), она после смерти чернокожего мужа вышла замуж второй раз. Она решается усыновить еще одного ребенка, на этот раз белого мальчика. Старшие дети против и пытаются отговорить маму, но ее решение непреклонно, и она усыновляет мальчика, который оказывается психически нестабилен. Смуглые ребятишки, играющие на пианино и носящие аккуратные белые рубашки, умоляют родительницу сдать ребенка назад, но мама терпеливо объясняет им, что восстановление их нового братика требует много времени, а вернуть она его не может, потому что «теперь он наш». Родкевич и Останина учились снимать док у Марины Разбежкиной и Александра Расторгуева, это объясняет оглушительную, буквально интимную близость к героям и сильнейший эмоциональный фон. Счастье легким не бывает. Счастье всегда подразумевает труд - в том числе и душевный.
Вера. Надежда. Любовь, реж. Катя Федулова
фото: "Вера. Надежда. Любовь"
Иногда счастье в России - это путь борьбы. В фильме немецкой режиссерки Кати Федуловой три русские красавицы сражаются за родину: региональный политик Ольга - против коррупции, православная активистка Наталья - против абортов, военная корреспондентка Анастасия - против внешних врагов. Ради идеи они ставят на карту многое – любовь, здоровье, богатство, свободу, даже жизнь.
Федулова – внучка героической бабушки, командовавшей в Великую Отечественную медицинским батальоном. 20 лет назад Катя эмигрировала из России, и вот, в год 100-летия революции, она возвращается, чтобы узнать современные истории женщин-героев и выяснить, ведут ли к миру их личные сражения. Это большой документальный фильм немецкого канала ZDF, который повествует и о современных женщинах в России, и об актуальных вопросах их бытия, и о нашей стране, которая все еще находится в поисках идентичности и национальной идеи.
Однажды режиссер Родион Исмаилов и оператор Михаил Горобчук в канун Нового года проехали на поезде по маршруту Москва-Владивосток, а потом обратно. Новый год встретили вместе с пассажирами, Рождество - тоже. Времени было вдоволь, чтобы запечатлеть сгусток бытия в обычном плацкартном вагоне, его сменяющихся за время пути обитателей, записать их дорожные разговоры, размышления о жизни. Поезд - нередкая для кино метафора движения жизни. Герои «Плацкарта», помещенные в тесное чрево состава, с одной стороны – расслабленны и пассивны: они вынуждены подстраиваться под обстоятельства пути. Вместе с тем они устремлены к цели, пункту назначения и полны ожиданий грядущего. Вдоль состава пролетает нескончаемая Россия, и мы в ней все вместе и рядом, но каждый - особенный.
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