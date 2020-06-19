Салем, иди за мной: 15 новых феминистских хорроров

анонс

13 июня Россия вышла в онлайн: Как пандемия неожиданно сравняла отечественное кинопроизводство с мировым Что хотят видеть иностранные зрители, как весь мир готовится к съемкам, какие финансовые и моральные потери несет кино разных стран и другие темы первого виртуального контент-рынка Key Buyers Event

12 июня С чего начинается родина, или Россия без поправок Кино про то, как жить в родной стране и оставаться счастливым человеком

11 июня Кино в гамаке: 10 самых летних фильмов Кино-Театр.Ру, HUAWEI Video и MEGOGO выбирают лучшие летние фильмы