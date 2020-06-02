Краткая история домашних развлечений: От личного театра до фильмов одним кликом

Человек привык к тому, что аудиовизуальный контент стал настолько близок к нему, что не нужно даже вставать с дивана, чтобы насладиться любимыми фильмами, сериалами и театральными постановками. Сегодня сложно представить, что когда-то нужно было ехать в другой город или даже страну, чтобы увидеть тот самый спектакль, о котором без умолку говорят в салоне. Карантин доказал, что технологии домашних развлечений окончательно стали незаменимой частью нашей жизни, предоставив сидящим дома людям огромный выбор возможностей времяпрепровождения. Но не стоит забывать, что за этим триумфом стоит целая история, эпоха постепенных перемен. Кино-Театр.Ру совместно с производителем телевизоров TCL, занимающим второе место по количеству продаж телевизоров в мире, решил проследить историю развития аудиовизуального искусства: от первых постановок на подмостках до онлайн-представлений и последней технологической находки – уникальной кнопки T-channel.
1672: Придворный театр – контент для одного человека
Первый в привычном понимании театр создавался в России буквально для одного зрителя – царя Алексея Михайловича. По инициативе приближённого боярина, Артамона Матвеева, в царской резиденции было построено отдельное помещение со сценой, наняты мужики-актёры и приглашен немецкий драматург. Первую в истории русского театра пьесу «Артаксерксово детство» сначала написали на немецком и лишь потом перевели на русский силами 64 переводчиков. К просмотру допустили только семью Алексея Михайловича и его ближайших соратников. Поражает продолжительность пьесы – она шла 10 часов, но ещё более удивительно то, что царь досмотрел её до конца.
1680-е: Личный театр – первый домашний центр развлечений
Моду на персональный театр подхватили вельможи царя. Многие бояре стали заводить домашние «потешные хоромины», где актёры играли в произведениях западных авторов. Однако вскоре появилась драма русского происхождения. Грубо говоря, теперь у каждого помещика дома был персональный развлекательный центр, доступный лишь ему и его окружению. Произошёл и художественный прогресс: на сцене стали появляться женщины – многие крестьянки были одарёнными актрисами.
фото: Русский театр первой половины 19 века
1756: Первый публичный театр – искусство для всех (почти)
Ещё в Петровские времена предпринимались попытки показывать постановки народу на Красной площади. Но первым официальным публичным театром стал «Русский театр для представлений трагедий и комедий», учреждённый в Петербурге по приказу императрицы Елизаветы Петровны. Посетителями заведения по-прежнему могли быть лишь высшие сословия, но это был важный шаг, давший начало развитию многих императорских и частных общедоступных театров в последующие годы.
А вот в современности искусство стало доступным уже совсем для всех, без приставки "почти". Развитые онлайн-кинотеатры, OKKO, Netflix, ivi и другие, доставляют весь спектр удовольствий прямо домой. Еще удобнее это стало благодаря новой функции телевизоров TCL T-channel. Доступ к этому приложению, которое аккумулирует все доступные онлайн-кинотеатры и находит в них искомые фильмы и сериалы, возможен по нажатию на кнопку на пульте. Уникальность программы заключается в том, что она предоставляет доступ ко всем базам данных кино, которые есть у онлайн-кинотеатров, всего лишь в один клик.
фото: Первый российский кинотеатр
1896: Первый кинотеатр в России – начало мультимедийной эры
Изобретение братьев Люмьер появилось в России ещё в XIX веке. В Петербуржском саду «Аквариум» для зрителей театрального спектакля в антракте были показаны короткие киноленты. Для широкой публики сеансы «синематографа» длились всего 5 дней. Затем новомодное развлечение стали развозить по столичным и провинциальным ярмаркам, и кино быстро стало популярным видом досуга, хотя кого-то оно поначалу пугало. В 1896 году в Санкт-Петербурге появился первый постоянный кинотеатр, открытый для всех посетителей. Можно сказать, что с этого момента в стране началась эра общедоступного аудиовизуальному контента. Кинотеатры не изменились и по сей день: каждый желающий, заплатив за билет, может прикоснуться к искусству.
1931: Фильмы и сериалы на ТВ – кинотеатр переходит в дом
Следующий важный шаг – прибытие мультимедийного контента в дом к потребителю. Телевидение в Советском Союзе появилось в период массовой индустриализации и долгое время являлось предметом роскоши. Однако с каждым годом явление «голубого экрана» становилось всё более массовым. Домашний экран передавал зрителю новости, фильмы и телесериалы. Теперь доступ к кино мог иметь каждый, оставаясь при этом в стенах своего жилища. Единственная проблема – никогда не угадаешь, какой фильм будут показывать в данный момент, и когда можно будет посмотреть то, что хочешь.
1976: VHS – эра домашних развлечений
Магнитные кассеты запустили эру легкодоступных домашних развлечений. Возможность просмотра кино в домашних условиях была и раньше – но только если у вас есть проектор и полка с бобинами, обмотанными легковоспламеняющейся плёнкой. VHS-кассеты были доступны, относительно невелики по размеру и, что самое главное, их формат был един для всего мира – началась глобализация индустрии домашних развлечений. Приобретая кассету с понравившимся фильмом, покупатель навсегда мог оставить в своей коллекции полюбившуюся кинокартину. Новый формат стал крайне популярным и был актуален почти 30 лет. Наверняка у вас на даче или антресоли ещё завалялась стопка кассет с любимыми фильмами из 80-х и 90 х.
фото: Логотип DVD
1996: DVD – аудиовизуальный контент «в цифре»
Оптические диски сменили VHS-кассеты на поприще поставщиков кино для дома. Новые носители – меньше, легче, вмещают больше информации и существенно улучшают качество видео и аудио. Более того, благодаря DVD весь контент теперь стал цифровым. При желании на пустой диск, болванку, можно записать своё собственное видео или даже полноценный фильм, достаточно просто иметь под рукой ПК с дисководом. Вместе с DVD началась и новая эра телевизоров. Квадратные, громоздкие, с выпуклым экраном агрегаты постепенно сменились плоскими телевизорами с большими диагоналями и большим разрешением – мультимедийная индустрия готовилась к переходу в HD. И всё-таки это была ещё не окончательная глобализация аудиовизуального искусства, ведь оптические диски имели региональные ограничения, и DVD с фильмом, купленным в США, нельзя было воспроизвести на европейских видеомагнитофонах. Другой существенной проблемой была сама концепция физического, осязаемого носителя. Диски легко царапались и приходили в негодность.
2007: Netflix – тотальная интернет-глобализация
Когда бывший сервис проката DVD-дисков запустил интернет-трансляции сериалов, мир изменился. Сейчас, в эру онлайн-кинотеатров, доступность аудиовизуального контента возведена в абсолют: не требуются ни физические носители для воспроизведения кино, ни посещение специализированных мест. Абсолютно все фильмы, сериалы и спектакли теперь находятся в наших телевизорах или гаджетах. Зрителю остается лишь выбрать подходящий стриминговый сервис в зависимости от его ассортимента, стоимости подписки и дополнительных возможностей. Главная проблема современных интернет-кинотеатров – отсутствие ультимативной подписки. К сожалению, всё обилие контента разбросано по множеству разных сервисов, и порой поиск нужного фильма становится сложным и неприятным занятием.
2020: T-channel – весь контент в одной кнопке
Вот мы и подошли к концу нашего рассказа. Позади остался путь от единоразового спектакля, поставленного для одного зрителя, до виртуальных кинотеатров с неограниченным репертуаром и круглосуточным режимом работы. Теперь пора сделать шаг в будущее! И новая технология в этом будущем – простая кнопка, открывающая безграничные возможности. TCL, один из лидеров рынка производства телевизоров, представляет уникальную разработку – T-channel. Суть технологии проста: нажимая одну кнопку, вы выбираете фильм или сериал, который хотите посмотреть. Дальше дело за сервисом T-channel – он найдёт искомое кино во всех доступных онлайн-сервисах и предоставит вам возможность выбрать самый комфортный и выгодный вариант просмотра. Аудиовизуальный контент ещё никогда не был так легкодоступен, и T-channel вместе с флагманским телевизором линейки TCL 55/65C8US, который имеет встроенный саундбар (а это звук от компании ONKYO) запускает новый этап в его истории.
фото: Пульт от телевизора TCL с новой кнопкой T-channel
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