Скрытый враг: 25 киносюжетов об инопланетянах, прячущихся внутри людей

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От иранских джиннири до охотников на ведьм и двойника Харви Вайнштейна

Салем, иди за мной: 15 новых феминистских хорроров

13 июня

Россия вышла в онлайн: Как пандемия неожиданно сравняла отечественное кинопроизводство с мировым

Что хотят видеть иностранные зрители, как весь мир готовится к съемкам, какие финансовые и моральные потери несет кино разных стран и другие темы первого виртуального контент-рынка Key Buyers Event