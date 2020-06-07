15 самых успешных российских фильмов в зарубежном прокате

Российские фильмы с переменным успехом из года в год продолжали штурмовать зарубежный прокат, безнадежно рухнувший во время пандемии. И пока кинематографисты всего мира ждут его возобновления, в России стартует первый международный онлайн-рынок визуального контента Key Buyers Event: Digital edition, где отечественные и зарубежные эксперты обсудят проблемы дистрибуции и наладят связи между представителями разных стран. В связи с этим Кино-Театр.Ру решил вспомнить 15 самых кассовых российских кинолент, сумевших снискать признание за границей. В подборке приведены показатели мирового бокс-офиса без учета инфляции и отечественных сборов. Данные взяты с сайтов ЕАИС и Box Office Mojo.
В байопике о хане Темуджине, более известном как Чингисхан, монгольские легенды о великом завоевателе становятся основой масштабного блокбастера. Это история этакого self-made хана, который прошел огонь, воду и медные трубы, чтобы стать королем степи. В девятилетнем возрасте он по собственному желанию обручился с Бортэ, которая стала любовью всей его жизни. Из-за нее и ради нее, по большому счету, и начинаются войны, что еще раз доказывает: и море, и Чингисхан, – все движется любовью. Перед нами живой человек, а не миф, но, безусловно, загадка. В фильме все ответы кроются в детстве героя. Ранняя смерть отца, бегство, вражда с родным братом, голод и рабство, превращающее его лицо в слепок сухой степи, накладывают отпечаток на всю судьбу Чингисхана и объясняют, как этот бойкий мальчишка смог стать правителем всех монголов. Лента была снята в копродукции с Германией и Казахстаном, что во многом позволило ей выйти на международный рынок. На главную роль выбрали японца Асано Таданобу, и остальная часть актерского состава также представлена азиатами. Блокбастер, выстроенный по голливудскому шаблону, за рубежом больше всего заработал в США (5,7 млн), а также полюбился французам, англичанам, испанцам и итальянцам и был показан более чем в 30 странах.
Мультфильм стал продолжением «снежной» франшизы, первая часть которой вышла на экраны в 2012-м и заработала 5,8 млн $ в зарубежном прокате. Создатели добавили в одноименную сказку Ганса Христиана Андерсена новых персонажей: тролля Орма, бывшего слугу Снежной Королевы (в русской версии его озвучил Иван Охлобыстин, добавив своему герою особого шарма), и «мимимишную» ласку Луту. Именно этот зверек, который в отличие от тролля лишен дара речи, так полюбился зрителям Поднебесной. В 2016-м перед выходом второй части российская компания Wizart презентовала в Китае расширенную версию игры с дополненной реальностью, где пользователи получили возможность делать селфи с пушистой героиней мультфильма. Однако рекламная кампания не помогла увеличить сборы, и касса фильма составила за рубежом 5 млн $. Зато результат третьей «Снежной королевы» стал абсолютным рекордом для российской анимации и успехом для воронежской студии Wizart Animations. Детская сказка со взрослой моралью снова напомнила о важности семейных уз. В этой части от литературной основы остались только имена Кая и Герды. Нелепая слава после победы над Королевой не может принести им счастья и тем более вернуть родителей, по которым они очень скучают. В конечном итоге ссора брата и сестры оборачивается всемирной катастрофой. В 2019-м на экраны вышла 4 часть франшизы, но ожидаемо не побила рекорд третьей, собрав 8,4 млн $.
Столица, все еще погрязшая в «древнерусской тоске», воспетой Борисом Гребенщиковым, теперь стала местом борьбы добра со злом. Чтобы следить за преступлениями Темных, Светлыми был создан «Ночной дозор». Этот мистический триллер как продукт массовой культуры можно ругать, хвалить, с высоты прожитых лет посмеиваться над спецэффектами. Но одно ясно точно – его сюжет остался где-то глубоко на подкорке и то и дело напоминает о себе в быту фразой «всем выйти из сумрака». Тимур Бекмамбетов нашел ключ к зрительскому успеху и дал понять, что мир треснул напополам не только в условном Мордоре, но и во вполне реальной Москве. Экранизация одноименного романа Сергея Лукьяненко стала сенсацией и показала, что у российского кино могут быть большие кассовые сборы – как в нашей стране, так и во всем мире. Зарубежный зритель встретил «первый русский блокбастер» с распростертыми объятиями. В Германии фильм заработал 4 млн, в Испании – 2, в США, Франции и Великобритании – более 1 млн. Однако продолжение ленты догнать и перегнать первый фильм не смогло. «Дневной дозор» не спасла даже блестящая Жанна Фриске в роли своенравной ведьмы, улыбающаяся со всех постеров. Зарубежный бокс-офис составил 6,8 млн $.
Прологом исторической драмы становится землетрясения в Тохоку, ставшее причиной аварии на Фукусиме в 2011 году. В спасательной операции участвуют русские МЧСники, один из которых рассказывает пострадавшей немке историю своей семьи – одной матери и «пяти отцов», участвовавших в Сталинградской битве. Затем закадровый голос Федора Бондарчука возвращает зрителей к самому сражению, и на экране под музыку Анджело Бадаламенти разворачивается двухчасовая борьба спецэффектов и драматургии, которая сгорает как немецкие цистерны с нефтью. Первый российский фильм в формате IMAX-3D удивляет именно в техническом плане, но расплывается на уровне сюжета, и дело вовсе не в отсутствии исторической достоверности. Тем не менее, это не помешало ленте без боя ворваться в китайский прокат, став самым кассовым не голливудским и не англоязычным релизом (пока это место в 2015-м не заняло индийское фэнтези «ПиКей»). Росту числа зарубежных рецензий способствовало выдвижение «Сталинграда» на «Оскар». Так Variety, очень подробно и едко описывая сюжет, приходит к выводу, что монохромная цветокоррекция и слабый сценарий сливаются воедино и выглядят крайне неубедительно. Увы, коллеги из The Washington Post, Time Out New York и Entertainment Weekly оказываются солидарны, в один голос заявляя о сюжетно-техническом дисбалансе.
Спортивная драма Антона Мегердичева, поставившего «Метро» и «Ёлки 3», – достойный пример того, каким должно быть национальное кино, без лишнего пафоса и громких слов. Фильм снят по одноименной книге Сергея Белова и Александра Коновалова и посвящен триумфу советской сборной по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Наши спортсмены стали первыми, кому удалось вырвать победу у несокрушимых американцев. Эта баскетбольная баталия, снятая Игорем Гринякиным, и становится главным сюжетообразующим элементом картины. Наблюдать за ней интересно, даже ничего не понимая в игре и заранее зная ее результат. Изредка режет глаз избыточный slow motion, растягивающий трехсекундный саспенс до десяти минут. Так как фильм художественный, в нем естественно присутствует доля вымысла, но очевидно без некоторых линий легко можно было бы обойтись. Большие сборы «Движения вверх» снова обеспечила Поднебесная. Главное государственное управление по делам физкультуры и спорта КНР даже разослало тренерам и спортсменам рекомендации о просмотре российского фильма. Он вышел в прокат в июне 2019-го и собрал 14,3 млн $, став самой кассовой отечественной лентой в Китае. Остальную, но не значительную часть прибыли добавила Южная Корея.
Боевик, снятый в копродукции с США, от первого лица рассказывает историю киборга Генри (Сергей Валяев), которого в воздушной лаборатории над Москвой «воскрешает» его жена Эстель (Хэйли Беннетт). Не успевая даже обрести голос, он вынужден бежать вместе с возлюбленной, потому что корабль захватывает злодей-альбинос Акан (трудноузнаваемый Данила Козловский). Девушка оказывается в плену, и герой делает все возможное и невозможное, чтобы ее спасти. Помощником киборга становится некий Джимми (Шарлто Копли), предстающий в образе то русского потрепанного бомжа, то агента 007 в белой рубашке, то расслабленного длинноволосого типа с косяком в руке. Все это путешествие, длинною в полтора часа, мы видим исключительно глазами Генри, что очень похоже на компьютерную игру. Только ее уже прошел, а, точнее, срежиссировал и написал Илья Найшуллер. При всем разнообразии экшн-сцен, такой формат рискует наскучить, потому что форма все же превалирует над содержанием. Однако при весьма скромном для Голливуда бюджете в 2 млн $ к спецэффектам вопросов нет. В американском прокате лента окупила себя более чем в 4 раза, а в российском – сборы превысили размер затрат на производство всего на 500 тысяч. Найшуллеру успешно удалось выйти на зарубежный рынок. И вполне закономерно, что в его ленте «Никто» – следующей совместной работе с США – звездных русских лиц мы уже не увидим. Александр Паль, Светлана Устинова, Кирилл Серебренников, Равшана Куркова уступят дорогу Кристоферу Ллойду, Бобу Оденкёрку и Конни Нильсену.
Дракон испокон веков считается в Китае священным и самым важным из животных, и в большинстве своем изображается добрым. Его символичный образ широко используется в декоративно-прикладном искусстве и просто в быту. Он обязательно был на одежде императора, и в целом по стране много храмов бога-Дракона. Это отступление легко объясняет успех российского фэнтези «Он – дракон» в китайском прокате. Сюжет ленты по роману Марины и Сергея Дяченко «Ритуал» отсылает к древней легенде, согласно которой на Руси злому Дракону приносили в жертву молодых девушек. Но прошло время, и чудовище считалось поверженным, пока его случайно не пробудили во время свадьбы князя Игоря. Дракон унес его молодую невесту Мирославу (Мария Поезжаева), и так началась их довольно предсказуемая история любви. В голливудской традиции красавицы всегда испытывали чувства к Чудовищам (или вампирам). В ряд этих love story органично вписывается наша русская сказка с элементами фантастики и песней блогерки Саши Спилберг. Возраст ее зрительниц и аудитории фильма явно совпал. Наивность и шаблонность картины подталкивает к тому, чтобы рассказать о ней ее же языком, потому что «вместо глаз слезы» были, кажется, не только у древних поселенцев, страдающих под гнетом огнедышащего змея. Как и в случае с «Хардкором», в России картина была встречена намного прохладнее, чем за рубежом, где ее сборы составили 85% от общей кассы.
Российские супергерои из бывших союзных республик появились на свет во время Холодной войны. Рожденые секретной организацией «Патриот» по госзаказу они были вынуждены скрываться, пока Москва опять не оказалась в опасности. Одного взгляда на постер достаточно, чтобы понять, что успех голливудских супергеройских фильмов не давал создателям «Защитников» покоя. Да еще и английское название отсылает к «Стражам Галактики» (Guardians of the Galaxy). Вдруг зарубежный зритель забудется и случайно заглянет на фильм. Несмотря на резкую критику соотечественников в адрес очередного творения Сарика Андреасяна, мировой бокс-офис оказался внушительным. Среди почитателей – КНР (2,8 млн), Мексика (1,3 млн) и Малайзия (1,2 млн). Еще до премьеры российского блокбастера с Поднебесной был заключен договор о съемках продолжения с новым персонажем, имеющим китайские корни. Но с небольшой оговоркой – если фильм будет успешен в прокате. Больше о сделке ничего не известно, и, надеемся, никогда не будет.
Режиссер «Пиковой дамы» Святослав Подгаевский соединил в своем хорроре современность с приданиями старины, взяв за основу легенду о том, как один фотограф 19-го столетия хотел воскресить мертвую невесту и навлек на свою семью беду. Некая «мать» стала кошмаром дома, жизнь в котором остановилась, кажется, тоже в позапрошлом веке. Чтобы ее успокоить, нужно тело молодой девушки, обрученной с мужчиной этого рода. Этим телом становится Настя (Виктория Агалакова), жена Ивана (Вячеслав Чепурченко), которая по собственной инициативе хочет навестить его семью, не зная о маленьком секрете дома с привидениями. Вскоре она понимает, что в старинном особняке творится неладное, но, как типичная героиня хорроров, столкнувшись с нечестью, пугается и терпеливо ждет следующего свидания. И вот оказывается, что от родственной любви до закапывания в гроб – один шаг. Мистический бэкграунд из прошлого мог бы стать хорошей фактурой для отечественного ужастика, но не стал, потому что фильм не справился с главной задачей – не сумел напугать. Однако зарубежных прокатчиков лента все же заинтересовала, и большая часть кассы пришлась на страны Латинской Америки. Кроме того, в 2017-м стало известно, что «Невеста» получит голливудский ремейк, права на который приобрела студия Lionsgate. Продюсировать хоррор вместе с режиссером оригинального фильма должны были сценаристы франшизы «Заклятие» Чад и Кэри Хэйесы, но после этого проект пропал с радаров, а Подгаевский взялся за хоррор, действие которого развернется во времена Ивана Грозного.
Эрмитаж как колыбель русской культуры становится основным местом действия ленты Александра Сокурова. Некий современник (Сергей Дрейден) начинает свое путешествие в 18-м веке и буквально попадает с корабля на бал, при этом совершенно не понимая, как очутился в другой эпохе, где «смешались в кучу кони, люди». Его спутником становится чопорный иностранец в черном фраке. Вместе они скользят по 33 залам, восторгаясь изображенными на картинах «вечными людьми», вдыхая запах краски, споря и размышляя о жизни, культуре и стране. Три века русской истории, снятые одним кадром. Этот смелый эксперимент не мог остаться незамеченным в других странах, тем более, что в съемках принимали участие Германия, Канада и Финляндия. Например, в Нью-Йорке работа Сокурова показывалась целый год в кинотеатре Paris, который теперь находится в собственности Netflix. В кругах интеллигенции у фильма была отличная рекламная кампания, что и обеспечило хорошие продажи билетов, вовсе не типичные для артхаусного кино. По мнению американского кинокритика Роджера Эберта, «непрерывный поток изображений на экране, с которым раньше экспериментировали Альфред Хичкок и Макс Офюльс, производит невероятное впечатление. Если съемки кино – это сказочный сон, то работа в монтажной – пробуждение. А «Русский ковчег» можно назвать непрерывным сном, сотканным из столетий».
Драма Андрея Звягинцева нащупывает самые болевые точки в отношениях между членами семьи, где страдает невинный – 12-летний Алеша (Матвей Новиков), от которого хотят отказаться родители (Марьяна Спивак и Алексей Розин). Мама и папа не знают, что мальчик подслушал их разговор. Он не может проронить ни слова, и не в силах выдержать этой вселенской «нелюбви», убегает из дома, чтобы никогда не вернуться. Больше мы его не увидим. Останется только пустота, а сумрачные цвета ленты лишь усилят боль от потери. Этот предельный надрыв и обостренное чувство справедливости идет контрапунктом через все работы Звягинцева. Еще будучи дебютантом, он заявил о себе в начале нулевых: его драма «Возвращение» была отмечена главной наградой на 60-м МКФ в Венеции, а в зарубежном прокате заработала 4 млн $. В 2015-м режиссер получил «Золотой глобус» за «Левиафана», который так же, как и «Нелюбовь», был выдвинут на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Семейная драма повторила фестивальные успехи, взяв приз жюри 70-го Каннского смотра. Зарубежная критика была благосклонна и наградила картину положительными отзывами. Несмотря на то, что государственные проблемы как бы отходят на второй план и маскируются в подводных течениях фильма, издание The Hollywood Reporter отметило умение Звягинцева создавать свои микрокосмы, обнажая патологию российского общества на всех уровнях.
История закручивается вокруг молодого летчика Алексея Гущина (Данила Козловский) с обостренным чувством справедливости. Но правда, как известно, колет глаза, а еще выгоняет людей с работы. Так Гущина увольняют из военной авиации, и он чудом получает шанс начать новую жизнь и летать на борту гражданского самолета. Снятая в 3D лента увлекает своими спецэффектами, а наблюдение за опасными полетами без риска для здоровья повышает уровень адреналина в крови. Напряжение находится на пределе до последней минуты. С таким багажом русский «Экипаж» улетает покорять мировой прокат и довольно скоро приземляется в Азии. Как можно было убедиться ранее, вкусы китайского зрителя весьма специфичны, но в каком-то смысле и предсказуемы. Собранные в КНР 4,6 млн $ отчасти объясняются прошлой дружбой с Советским Союзом. Во многих китайских школах русский язык был обязательным, и наши ленты часто выходили там в прокат. Даже сейчас некоторые пожилые граждане помнят русские фразы в духе «товарищ добрый вечер», а значит, вполне вероятно, что и одноименный культовый фильмАлександра Митты, покоривший зрителей СССР в 1979 году, не обошел их стороной. Хоть создатели просят не сравнивать эти ленты и не называть современный фильм сиквелом или ремейком, выбор названия явно рассчитан на привлечение дополнительного внимания, в том числе и среди почитателей оригинальной картины.
Главным героем исторической драмы становится Александр Колчак – адмирал, ученый-океанограф, полярный исследователь, руководитель Белого движения во время Гражданской войны. Образ этого воинственного «человека и парохода» на экране воплотил Константин Хабенский. Россия еще не захлебнулась в потоке революции, и корабль Колчака бороздит океан Первой мировой, а сам он посещает балы и влюбляется. На горизонте виднеется жизнь, а «коммуна-сказка» и грядущий расстрел не спешат становиться былью. В кадре разворачиваются морские сражения, гремят выстрелы и рушатся судьбы, но при всем размахе русский экшн покоряет только просторы бывших союзных республик СССР. Мировой бокс-офис «Адмирала» – показательный пример того, что «зарубеж» все-таки бывает разный. У ленты Андрея Кравчука, как и в случае с фильмами «Ирония судьбы. Продолжение» и «Высоцкий. Спасибо, что живой», высокие показатели обеспечивает только Украина.
По сюжету в результате ошибки аист из центра доставки детей приносит детеныша панды хамоватому медведю Мик-Мику. Решая вернуть малыша его родителям, лесной великан отправляется в Южный Китай. За ним увязывается заяц Оскар, и на пути они встречают других зверей, которых вряд ли бы увидели на просторах родных широт. Глядя на персонажей мультфильма, не удается избежать сравнений с Кунг-фу Пандой, медведем из «Сезона охоты» и даже отечественным питоном Каа. А сюжет о путешествии зверей и вовсе отсылает к «Мадагаскару». Вместе с тем, поучительная детская лента рискует наскучить взрослому зрителю, ведь фразы в духе «мы с тобой будем как Бонни и Клайд,.. как Дольче и Габбана», непонятные юным зрителям, для остальных – не очень-то и смешны. Однако стоит отдать должное отечественным мультфильмам, которые на протяжении нескольких лет остаются в топе кассовых российских релизов за границей, часто опережая игровое кино. В 2019-м «Большое путешествие» вышло на экраны 43 стран и стало лидером по широте охвата зарубежного проката.
Тонкая и ностальгическая работа Михалкова, снятая в копродукции с Францией, заставляет вспомнить его предыдущие фильмы. «Утомленные солнцем» берут понемногу от «Неоконченной пьесы для механического пианино» и «Нескольких дней из жизни Обломова», только теперь история героев менее литературная, хотя загородная дача Котова – вылитый дом с мезонином. Особую чеховскую чувствительность, с помощью которой автор исследуют время сталинских репрессий, один из самых страшных периодов истории 20-го века, отмечает также и The Los Angeles Times. Зарубежный зритель ощутил на себе лучи этого яркого, но жестокого солнца, и не оставил фильм без внимания. На смотре в Каннах «Утомленных солнцем» отметили призом жюри, но главная награда досталась «Криминальному чтиву» Квентина Тарантино. Вышло довольно неординарное соседство. Зато «Оскар» за лучший иностранный фильм уехал в Россию, а картина Михалкова все еще остается единственной отечественной лентой, удостоенной этой награды после распада СССР. Кроме того, приз Американской киноакадемии стал отличной рекламой. И пока отечественный прокат переживал свои худшие годы, а кинотеатры продолжали торговать мебелью, драма заработала в США 2,5 млн $. Следующая копродукция Михалкова – «Сибирский цирюльник» – принесла создателям еще больший успех за рубежом в виде 7,5 млн $, чего нельзя сказать о двух частях, ставших продолжением «Утомленных солнцем». За рубежом их уже никто не ждал.
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